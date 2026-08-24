Hạ Bologna trên sân khách, Lazio khởi đầu thuận lợi tại Serie A Pha lập công duy nhất của Frattesi ở phút 59 giúp Lazio vượt qua chủ nhà Bologna với tỷ số 1-0 ngay tại sân Renato Dall'Ara, khiến đội bóng xứ Emilia trắng tay ở trận ra quân Serie A.

Bologna 0 - 1 Lazio Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bologna tiếp đón Lazio.

15' Thế trận giằng co chưa có pha dứt điểm Sau 15 phút thi đấu đầu tiên, trận đấu diễn ra trong sự thận trọng cao độ khi thời lượng cầm bóng chia đều 50% - 50% cho hai đội. Cả Bologna và Lazio đều chơi chặt chẽ khiến chưa có pha dứt điểm nào được thực hiện (0 - 0), trong khi số lần phạm lỗi đang là 3 - 1 sau các pha tranh chấp ở khu trung tuyến.

19' Lazio có sự thay đổi nhân sự từ sớm Phút 19, Lazio có sự thay đổi người bất đắc dĩ từ sớm khi R. Floriani được tung vào sân thế chỗ cho A. Marusic . Dù đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 58%, đội khách vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương khi tỷ số vẫn là 0-0.

22' Thẻ vàng cảnh cáo R. Floriani bên phía Lazio Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Floriani sau pha phạm lỗi ngáng chân đối thủ. Lazio dù đang cầm bóng nhỉnh hơn nhưng cần duy trì sự tỉnh táo để tránh thêm các án phạt trong thế trận hòa 0-0.

27' Lazio nhỉnh hơn về số cơ hội dứt điểm Trôi qua phút 27, Lazio đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 48% - 52% và chủ động hơn trên mặt trận tấn công qua tỷ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1 ). Dẫu vậy, Bologna vẫn kiên cường tranh chấp với 8 - 5 lần phạm lỗi để giữ tỷ số hòa 0 - 0 .

34' B. Dia nhận thẻ vàng, Lazio nhận cảnh cáo thứ hai Phút 34, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với B. Dia bên phía Lazio. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp đấu đầu tiên sau trường hợp của R. Floriani, giữa thế trận đôi bên vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

34' O. El Azzouzi nhận thẻ vàng vì lỗi phi thể thao Phút 34, O. El Azzouzi bên phía Bologna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Trận đấu đang nóng lên từng phút với liên tiếp các án phạt được rút ra trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0-0.

39' Lazio nhỉnh hơn về số pha dứt điểm Bước sang phút 39, thế trận trên sân diễn ra tương đối giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng suýt soát 51% - 49% . Dù vậy, Lazio cho thấy sự nhỉnh hơn trong các đợt hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), trong khi trận đấu liên tục bị xé vụn bởi 8 - 6 lần phạm lỗi giữa đôi bên.

41' Thẻ vàng cho N. Cambiaghi sau pha phạm lỗi Phút 41, N. Cambiaghi bên phía Bologna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Trận đấu đang diễn ra giằng co và quyết liệt với nhiều pha va chạm, trong bối cảnh hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc với tỷ số 0-0.

44' M. Cancellieri nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Cancellieri bên phía Lazio sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trận đấu khép lại những phút cuối hiệp một trong bầu không khí khá căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Lazio điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ, ban huấn luyện Lazio quyết định rút M. Cancellieri - cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một - rời sân để nhường chỗ cho G. Isaksen . Đội khách kỳ vọng sự thay đổi trên hàng công sẽ tạo nên đột biến khi tỷ số trên sân Renato Dall'Ara vẫn đang là 0-0.

51' Thế trận cân bằng, đôi bên giằng co quyết liệt Bước sang phút 51, trận đấu vẫn duy trì thế giằng co căng thẳng khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Cục diện trên sân phản ánh sự cân bằng tuyệt đối với tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cùng số lần dứt điểm ngang ngửa 4-4 (trúng đích 1-1), cho thấy cả Bologna lẫn Lazio đều đang thi đấu đầy thận trọng.

54' Lazio làm mới tuyến giữa với D. Frattesi Phút 54, Lazio quyết định làm mới đội hình khi tung D. Frattesi vào sân thay thế cho F. Dele-Bashiru . Đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co 0-0.

59' D. Frattesi khai thông thế bế tắc cho Lazio Phút 59, D. Frattesi dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của B. Dia, đưa Lazio vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Bologna. Bàn mở tỷ số quý giá giúp đội khách tạo ra bước ngoặt sau khoảng thời gian giằng co quyết liệt.

60' Bologna tăng cường hàng công với Bernardeschi Ngay sau khi để đối thủ dẫn trước 0-1, Bologna lập tức có sự điều chỉnh nhân sự ở phút 60. F. Bernardeschi được tung vào sân để thế chỗ cho R. Orsolini nhằm tìm kiếm luồng gió mới cho mặt trận tấn công của đội chủ nhà.

60' Bologna tung A. Dovbyk vào sân Phút 60, ngay sau khi bị dẫn trước 0-1, Bologna quyết định làm mới hàng công khi tung A. Dovbyk vào sân thay thế cho R. Piccoli nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

60' Bologna tung J. Rowe vào sân tìm bàn gỡ Phút 60, Bologna thực hiện quyền thay đổi người khi tung J. Rowe vào sân thế chỗ cho N. Cambiaghi . Đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Lazio dẫn 0-1 chỉ một phút trước đó.

64' Bologna nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 64, Bologna nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với thời lượng cầm bóng 56% - 44% cùng 6 - 3 quả phạt góc. Dù nhỉnh hơn đối thủ về số lần dứt điểm ( 7 - 4 ), đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Lazio khi hai bên mới chỉ có cùng 1 - 1 pha sút trúng đích.

69' Bologna tăng cường nhân sự với E. Holm Phút 69, Bologna có sự thay đổi người khi E. Holm được tung vào sân thế chỗ N. Zortea . Đội chủ sân Renato Dall'Ara đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm đảo ngược tình thế khi đang bị Lazio dẫn trước 0-1.

77' Bologna nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa Bước sang phút 77, Bologna chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% cùng số quả phạt góc 6 - 5 . Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đội khách khi dù hòa về tổng số pha dứt điểm 7 - 7 , Lazio lại sắc bén hơn ở độ hiệu quả với 1 - 3 cú sút trúng đích để tiếp tục duy trì lợi thế dẫn trước 0-1.

78' Lazio làm mới hàng công với T. Noslin Phút 78, Lazio tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung T. Noslin vào sân thay cho B. Dia . Động thái thay người này giúp đội khách bổ sung thể lực cho mặt trận tấn công, đồng thời tránh rủi ro khi Dia trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

79' Lazio điều chỉnh nhân sự để giữ vững lợi thế Phút 79, Lazio thực hiện quyền thay đổi người khi N. Tavares được tung vào sân để thế chỗ A. Pedraza . Đội khách đang nỗ lực gia cố tuyến phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 0-1 trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' Bologna điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ Phút 79, Bologna thực hiện quyền thay đổi người khi M. Amondarain được tung vào sân thế chỗ O. El Azzouzi . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số trong bối cảnh vẫn đang bị Lazio dẫn trước 0-1.

83' Thẻ vàng cho J. Odgaard sau pha phạm lỗi Phút 83, J. Odgaard bên phía Bologna phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối thủ. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và việc các cầu thủ liên tục phạm lỗi trong những phút cuối trận càng khiến hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trở nên khó khăn hơn.

83' Thẻ vàng cho T. Heggem bên phía Bologna Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo T. Heggem sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà Bologna đang gặp muôn vàn khó khăn khi vừa bị dẫn 0-1 vừa liên tục nhận thẻ phạt ở những phút cuối trận.

89' Bologna dồn ép tìm bàn gỡ muộn Bước sang phút 89, Bologna dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 11 - 9 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 3). Dù vậy, Lazio vẫn tổ chức phòng ngự kiên cường để bảo toàn tỷ số dẫn 0 - 1 mong manh.

90+3' Thẻ vàng cho O. Provstgaard ở những phút bù giờ Phút 90+3', O. Provstgaard bên phía Lazio phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực tối đa để bảo vệ cách biệt 0-1 ở những phút thi đấu cuối cùng trên sân Renato Dall'Ara.

KT Kết thúc: Bologna 0-1 Lazio Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:32 25/08/2026

Đội hình chính thức Bologna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Domenico Tedesco Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso 1 Łukasz Skorupski 20 Nadir Zortea 14 Torbjørn Heggem 5 Eivind Helland 33 Juan Miranda 17 Oussama El Azzouzi 19 Lewis Ferguson 7 Riccardo Orsolini 21 Jens Odgaard 28 Nicolò Cambiaghi 91 Roberto Piccoli 35 Christos Mandas 77 Adam Marušić 5 Danilho Doekhi 25 Oliver Provstgaard 23 Alfonso Pedraza 7 Fisayo Dele-Bashiru 6 Nicolò Rovella 24 Kenneth Taylor 22 Matteo Cancellieri 10 Mattia Zaccagni 19 Boulaye Dia Dự bị Bologna 25 Massimo Pessina 72 Ukko Happonen 29 Lorenzo De Silvestri 23 Abdel Rahim 2 Emil Holm 41 Martin Vitík 8 Mikel Amondarain 18 Marco Libra 4 Tommaso Pobega Lazio 40 Edoardo Motta 47 Davide Renzetti 33 Ricardo Bordon 13 Alessio Romagnoli 17 Nuno Tavares 29 Manuel Lazzari 28 Adrian Przyborek 15 Romano Floriani Mussolini 21 Reda Belahyane Cập nhật đội hình lúc 23:11 24/08/2026

Bologna Thống kê Lazio 56% Kiểm soát bóng 44% 11 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 3 8 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Davide Frattesi Lazio 1 bàn Boulaye Dia Lazio 1 kiến tạo · điểm 6.7 Christos Mandas Lazio Điểm 8.3 Federico Bernardeschi Bologna Điểm 7.2 Nicolò Rovella Lazio Điểm 7.2

Bologna bước vào cuộc chạm trán Lazio với câu chuyện bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong bối cảnh hai đội đang đứng gần nhau trên bảng xếp hạng. Bologna xếp hạng 11, Lazio đứng hạng 12 và cùng có 0 điểm, khiến trận đấu lúc 23:30 ngày 24/08/2026 trở thành một phép thử sớm cho khả năng tạo nhịp điệu ổn định.

Khoảng cách hiện tại giữa hai vị trí là rất nhỏ. Vì vậy, điều đáng chờ đợi không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là cách mỗi đội kiểm soát những thời điểm then chốt của trận đấu, từ tranh chấp khu trung tuyến đến khả năng xử lý trong các pha chuyển trạng thái.

Bologna cần biến vị trí bám sát thành sức ép trên sân

Vị trí thứ 11 cho thấy Bologna đang đứng ngay phía trên Lazio, dù hai đội chưa tạo ra cách biệt điểm số. Khi bảng xếp hạng chưa có sự phân hóa, từng tình huống trong trận đấu có thể mang ý nghĩa lớn về mặt tâm lý và sự chủ động cho chặng đường phía trước.

Với Bologna, trọng tâm sẽ là duy trì sự bình tĩnh thay vì biến áp lực bám sát nhóm dự cúp châu lục thành sự vội vàng. Một thế trận có tổ chức, đủ chặt chẽ khi không có bóng và đủ rõ ràng khi đưa bóng lên phía trước, sẽ giúp họ tránh để trận đấu bị cuốn vào những pha đôi công thiếu kiểm soát.

Điểm nóng của Bologna nằm ở khả năng giữ cấu trúc khi đối thủ tăng tốc. Nếu đội chủ động được nhịp triển khai, họ có thể biến lợi thế một bậc trên bảng xếp hạng thành sự tự tin cần thiết. Ngược lại, những khoảng trống xuất hiện trong lúc dâng cao sẽ là rủi ro cần được hạn chế.

Lazio có cơ sở từ thế đối đầu gần đây

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bologna thắng 1 trận, hòa 2 trận và Lazio thắng 2 trận. Chuỗi số liệu này cho thấy Lazio có phần nhỉnh hơn, nhưng cũng phản ánh đây là cặp đấu thường tạo ra sự giằng co thay vì ưu thế áp đảo cho một phía.

Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất đặc biệt đáng lưu ý. Chúng cho thấy Bologna không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đồng thời buộc Lazio phải kiên nhẫn nếu muốn chuyển ưu thế đối đầu thành lợi thế trên sân.

Lazio đang đứng hạng 12 với 0 điểm, ngay sau Bologna. Khoảng cách sát sườn này khiến cách tiếp cận của đội khách có thể mang tính thực dụng: bảo đảm sự cân bằng trước, sau đó tìm kiếm thời điểm khai thác những sai lệch trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Cuộc đấu của sự kiên nhẫn và kiểm soát

Không có cơ sở để xem đây là trận đấu mang tính quyết định, nhưng đây vẫn là cuộc so tài đáng chú ý bởi vị trí liền kề của hai đội. Bologna cần bảo vệ câu chuyện bám sát nhóm dự cúp châu lục, còn Lazio có cơ hội thu hẹp khoảng cách về thứ bậc bằng một màn trình diễn hiệu quả.

Về mặt chiến thuật, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi đội nào kiểm soát tốt hơn các khu vực trung tâm và hạn chế sai lầm khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Bologna cần sự chủ động có tính toán, trong khi Lazio cần tận dụng kinh nghiệm đối đầu tích cực hơn trong 5 lần gặp gần nhất.

Nhìn chung, cán cân giữa Bologna và Lazio không tạo ra chênh lệch lớn ở thời điểm hiện tại. Bologna có lợi thế thứ hạng mong manh, còn Lazio sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Vì thế, trận đấu hứa hẹn là màn so kè về bản lĩnh, tính kỷ luật và khả năng xử lý những khoảnh khắc nhỏ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bologna · 1 thắng 2 hòa Lazio · 2 thắng Bologna 0 - 2 Lazio LAZ Bologna 1 - 1 Lazio Hòa Lazio 1 - 1 Bologna Hòa Bologna 5 - 0 Lazio BOL Lazio 3 - 0 Bologna LAZ

Bologna 5 trận gần nhất B B T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Lazio 5 trận gần nhất B T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 1 1 0 0 +3 3 T 2 Napoli 1 1 0 0 +2 3 T 3 Lecce 1 1 0 0 +2 3 T … 10 AS Roma 0 0 0 0 0 0 11 Bologna 0 0 0 0 0 0 12 Lazio 0 0 0 0 0 0 13 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Bologna ✚ N. Casale (Muscle Injury) ✚ N. Casale (Muscle Injury) Lazio ✚ D. Cataldi (Muscle Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ S. Gigot (Inactive) ✚ A. Romagnoli (Knee Injury) ✚ D. Cataldi (Muscle Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ S. Gigot (Inactive) ✚ A. Romagnoli (Knee Injury)