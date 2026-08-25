Hạ Cambridge United 0-1, Millwall đi tiếp và tiễn chủ nhà rời League Cup Bàn thắng duy nhất của Jake Cooper ở phút thứ 9 giúp Millwall đánh bại Cambridge United 1-0 ngay tại Cledara Abbey Stadium ở vòng 2 Carabao Cup, qua đó giành vé đi tiếp và chính thức loại đội chủ nhà.

Cambridge United 0 - 1 Millwall Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Cambridge United tiếp đón Millwall.



Cambridge United tiếp đón Millwall. 9' J. Cooper sớm mở tỷ số cho Millwall

Ngay ở phút thứ 9, J. Cooper đã cụ thể hóa đường kiến tạo của Z. Lovelace để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Millwall. Khởi đầu thuận lợi giúp đội khách nắm lợi thế tâm lý rất lớn ngay trên sân Abbey Stadium.



Ngay ở phút thứ 9, đã cụ thể hóa đường kiến tạo của Z. Lovelace để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Millwall. Khởi đầu thuận lợi giúp đội khách nắm lợi thế tâm lý rất lớn ngay trên sân Abbey Stadium. 13' Millwall chủ động kiểm soát thế trận

Sớm vươn lên dẫn trước 0-1 , Millwall hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân khi nắm giữ tới 30% - 70% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Cambridge United nỗ lực đẩy cao đội hình và có 1 pha dứt điểm (tổng dứt điểm 1 - 0 ), các cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện thêm khi chỉ số trúng đích của hai đội vẫn là 0 - 0 .



Sớm vươn lên dẫn trước , Millwall hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân khi nắm giữ tới thời lượng kiểm soát bóng. Dù Cambridge United nỗ lực đẩy cao đội hình và có 1 pha dứt điểm (tổng dứt điểm ), các cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện thêm khi chỉ số trúng đích của hai đội vẫn là . 25' Millwall áp đảo thế trận sau bàn dẫn trước

Trôi qua phút 25, Millwall vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% . Sức ép liên hồi từ đội khách khiến Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự và chịu trận, thể hiện rõ qua sự chênh lệch lớn về số lần dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3 ).



Trôi qua phút 25, vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng . Sức ép liên hồi từ đội khách khiến Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự và chịu trận, thể hiện rõ qua sự chênh lệch lớn về số lần dứt điểm (trúng đích ). 37' Millwall áp đảo toàn diện về thế trận

Bước sang phút 37, Millwall tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 43% - 57%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), buộc Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.



Bước sang phút 37, Millwall tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 43% - 57%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), buộc Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Cambridge United điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Cambridge United quyết định làm mới đội hình khi tung L. Appere vào sân thay cho G. Ahadme. Đội chủ nhà cần cải thiện thế trận tấn công khi đang bị Millwall dẫn 0-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, quyết định làm mới đội hình khi tung vào sân thay cho G. Ahadme. Đội chủ nhà cần cải thiện thế trận tấn công khi đang bị Millwall dẫn 0-1. 50' P. Bauer nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, trung vệ P. Bauer bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi bị Millwall dẫn trước 0-1.



Phút 50, trung vệ bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi bị Millwall dẫn trước 0-1. 52' Millwall duy trì thế trận vượt trội

Bước sang phút 52, Millwall vẫn nắm giữ thế trận lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% . Đội khách tạo ra nhiều sóng gió với chênh lệch dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 4 ), trong khi Cambridge United hoàn toàn bế tắc và chưa có nổi một pha dứt điểm trúng khung thành để tìm bàn gỡ.



Bước sang phút 52, Millwall vẫn nắm giữ thế trận lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng . Đội khách tạo ra nhiều sóng gió với chênh lệch dứt điểm (trúng đích ), trong khi Cambridge United hoàn toàn bế tắc và chưa có nổi một pha dứt điểm trúng khung thành để tìm bàn gỡ. 55' Cambridge United tăng cường nhân sự, C. Perry vào sân

Phút 55, Cambridge United thực hiện sự thay đổi người khi C. Perry được tung vào sân thay thế cho P. Bauer . Trong bối cảnh đang bị Millwall dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần những phương án mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.



Phút 55, Cambridge United thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay thế cho . Trong bối cảnh đang bị Millwall dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần những phương án mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa. 63' Millwall có sự điều chỉnh nhân sự

Phút 63, Millwall tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Sykes được tung vào sân thế chỗ cho J. Osei-Tutu . Đội khách có sự điều chỉnh nhằm làm mới lối chơi và duy trì thế trận có lợi.



Phút 63, tiến hành thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ cho . Đội khách có sự điều chỉnh nhằm làm mới lối chơi và duy trì thế trận có lợi. 63' Millwall điều chỉnh nhân sự ở phút 63

Phút 63, Millwall tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Metcalfe được tung vào sân thay cho D. Kelly . Đội khách muốn làm mới đội hình để duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1.



Phút 63, Millwall tiến hành thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Đội khách muốn làm mới đội hình để duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1. 64' Millwall làm mới hàng công với C. Neghli

Phút 64, Millwall quyết định làm mới nhân sự khi rút Z. Lovelace ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Neghli . Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách có thể đang muốn bổ sung năng lượng nhằm duy trì quyền kiểm soát trong nửa sau hiệp hai.



Phút 64, Millwall quyết định làm mới nhân sự khi rút ra nghỉ để nhường chỗ cho . Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách có thể đang muốn bổ sung năng lượng nhằm duy trì quyền kiểm soát trong nửa sau hiệp hai. 64' Cambridge United làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 64, Cambridge United quyết định thay đổi lực lượng khi D. Fraser được tung vào sân để thế chỗ cho D. Ball . Đội chủ sân Cledara Abbey Stadium đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công trong bối cảnh vẫn bị đối thủ dẫn 0-1.



Phút 64, Cambridge United quyết định thay đổi lực lượng khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Đội chủ sân Cledara Abbey Stadium đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công trong bối cảnh vẫn bị đối thủ dẫn 0-1. 64' Cambridge United làm mới hàng công với S. Lavery

Phút 64, Cambridge United thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung S. Lavery vào sân thế chỗ cho S. Kaikai . Đội chủ nhà đang rất cần một luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn bị dẫn 0-1 và gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.



Phút 64, Cambridge United thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung vào sân thế chỗ cho . Đội chủ nhà đang rất cần một luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn bị dẫn 0-1 và gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. 64' Millwall duy trì quyền kiểm soát và áp lực tấn công

Bước sang phút 64, Millwall tiếp tục chiếm ưu thế trên sân với quyền kiểm soát bóng 45% - 55% và đang dẫn 0-1 . Sức ép từ đội khách được cụ thể hóa qua tỷ lệ dứt điểm 5 - 8 , trong đó họ vượt trội hoàn toàn về độ chuẩn xác với số lần trúng đích 0 - 4 , khiến Cambridge United vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ.



Bước sang phút 64, Millwall tiếp tục chiếm ưu thế trên sân với quyền kiểm soát bóng và đang dẫn . Sức ép từ đội khách được cụ thể hóa qua tỷ lệ dứt điểm , trong đó họ vượt trội hoàn toàn về độ chuẩn xác với số lần trúng đích , khiến Cambridge United vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. 70' Millwall làm mới đội hình ở phút 70

Phút 70, Millwall đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Z. Sturge vào sân thế chỗ cho D. Batth . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong thời gian còn lại của trận đấu.



Phút 70, đưa ra sự thay đổi nhân sự khi vào sân thế chỗ cho . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong thời gian còn lại của trận đấu. 76' Millwall duy trì thế trận vượt trội

Bước sang phút 76, Millwall tiếp tục duy trì ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng lợi thế dẫn trước 0-1 . Đội khách cho thấy sự sắc bén vượt trội khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 4 (tổng dứt điểm 6 - 8 ), trong khi Cambridge United vẫn chưa có pha dứt điểm trúng khung thành nào để tìm kiếm bàn gỡ.



Bước sang phút 76, Millwall tiếp tục duy trì ưu thế với tỷ lệ cầm bóng cùng lợi thế dẫn trước . Đội khách cho thấy sự sắc bén vượt trội khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm trúng đích (tổng dứt điểm ), trong khi Cambridge United vẫn chưa có pha dứt điểm trúng khung thành nào để tìm kiếm bàn gỡ. 78' Millwall tăng cường lực lượng trong những phút cuối

Phút 78, Millwall thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Matthews được tung vào sân thay thế cho R. Bangura-Williams . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Cambridge United.



Phút 78, thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Cambridge United. 87' G. McConnell dính thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, G. McConnell bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và áp lực đang ngày càng đè nặng lên đội chủ nhà.



Phút 87, bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và áp lực đang ngày càng đè nặng lên đội chủ nhà. 88' Millwall kiểm soát tốt thế trận ở những phút cuối

Bước sang những phút cuối trận, Millwall vẫn nắm quyền chủ động với 56% thời lượng cầm bóng và duy trì sự sắc bén hơn hẳn về độ chuẩn xác qua tỷ lệ dứt điểm trúng đích 0 - 4 (tổng dứt điểm 7 - 9 ). Cambridge United nỗ lực gia tăng sức ép nhưng chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm để tìm kiếm bàn gỡ.



Bước sang những phút cuối trận, Millwall vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng và duy trì sự sắc bén hơn hẳn về độ chuẩn xác qua tỷ lệ dứt điểm trúng đích (tổng dứt điểm ). Cambridge United nỗ lực gia tăng sức ép nhưng chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm để tìm kiếm bàn gỡ. 89' Cambridge United tung L. McDougald vào sân ở phút 89

Phút 89, Cambridge United thực hiện quyền thay đổi người khi L. McDougald vào sân thay thế cho I. Heath . Khi đang bị dẫn 0-1 và thời gian thi đấu chính thức sắp trôi qua hết, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng để tìm kiếm bàn gỡ.



Phút 89, Cambridge United thực hiện quyền thay đổi người khi vào sân thay thế cho . Khi đang bị dẫn 0-1 và thời gian thi đấu chính thức sắp trôi qua hết, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng để tìm kiếm bàn gỡ. KT Kết thúc: Cambridge United 0-1 Millwall

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.



Cập nhật lúc 03:39 26/08/2026

Đội hình chính thức Cambridge United Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Neil Harris Millwall Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil 1 Jake Eastwood 22 Zak Bradshaw 5 Patrick Bauer 6 Kell Watts 2 Liam Bennett 4 Dominic Ball 17 Pelly Ruddock Mpanzu 7 Isaac Heath 27 Glenn McConnell 11 Sullay Kaikai 14 Gassan Ahadme 15 Max Crocombe 2 Jordi Osei-Tutu 23 Danny Batth 5 Jake Cooper 12 Elkan Baggott 16 Daniel Kelly 44 Alfie Massey 31 Raees Bangura-Williams 25 Luke Cundle 13 Lyndon Dykes 29 Zak Lovelace Dự bị Cambridge United 25 Ben Hughes 31 J J Briggs 23 Mamadou Jobe 3 Callum Perry 33 Daniel Fraser 30 Lohan McDougald 9 Louis Appéré 19 Shayne Lavery Millwall 43 Joel Coleman 3 Zak Sturge 55 Tristan Crama 14 Jenson Metcalfe 17 Mark Sykes 10 Camiel Neghli 51 Sacha Tsugita Vieira 48 Archie Kirby 28 Ajay Matthews Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026

Cambridge United Thống kê Millwall 43% Kiểm soát bóng 57% 7 Dứt điểm 9 0 Trúng đích 4 3 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Jake Cooper Millwall 1 bàn Zak Lovelace Millwall 1 kiến tạo · điểm 6.2 Luke Cundle Millwall Điểm 7.3 Mark Sykes Millwall Điểm 7.3 Sullay Kaikai Cambridge United Điểm 7.2 Elkan Baggott Millwall Điểm 7.2

Cuộc chạm trán giữa Cambridge United và Millwall diễn ra vào lúc 01:45 ngày 26/08 trên sân vận động Abbey Stadium mang tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sinh tử. Với thể thức knock-out một lượt, cơ hội chỉ dành cho kẻ chiến thắng đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ phải ngay lập tức dừng bước.

Bối cảnh căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp

Tính chất loại trực tiếp biến màn đọ sức tại Abbey Stadium trở thành bài kiểm tra cân não thực sự cho cả hai ban huấn luyện. Trong một trận cầu không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật hay cơ hội sửa sai, sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự và khả năng chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất trên hàng công sẽ là chìa khóa then chốt quyết định tấm vé đi tiếp.

Tương quan cân bằng trước giờ bóng lăn

Cả Cambridge United lẫn Millwall đều bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn khi cùng giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Cú hích tinh thần từ kết quả khả quan gần đây giúp hai bên có được sự tự tin cần thiết để triển khai lối chơi chặt chẽ.

Sự giằng co giữa đôi bên càng được thể hiện rõ nét qua thành tích đối đầu. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, kết quả được chia đều khi mỗi đội giành được 1 chiến thắng và không có trận hòa nào xuất hiện. Điều này cho thấy trình độ giữa hai câu lạc bộ không có sự chênh lệch quá lớn, hứa hẹn một thế trận cởi mở nhưng cũng đầy thận trọng.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Abbey Stadium, Cambridge United có được điểm tựa vững chắc từ khán giả để gây áp lực từ sớm. Ngược lại, Millwall cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở của đối phương. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao độ, nơi bản lĩnh và sự chuẩn xác trong những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt đội giành quyền bước tiếp.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Cambridge United · 1 thắng 0 hòa Millwall · 1 thắng Cambridge United 1 - 0 Millwall CU Millwall 3 - 1 Cambridge United MIL

Cambridge United 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Millwall 5 trận gần nhất T T H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới