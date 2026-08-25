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    Hạ Cambridge United 0-1, Millwall đi tiếp và tiễn chủ nhà rời League Cup

    Đại Ngàn25/08/2026 22:46

    Bàn thắng duy nhất của Jake Cooper ở phút thứ 9 giúp Millwall đánh bại Cambridge United 1-0 ngay tại Cledara Abbey Stadium ở vòng 2 Carabao Cup, qua đó giành vé đi tiếp và chính thức loại đội chủ nhà.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Cambridge United 0-1 Millwall: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Cambridge United0 - 1MillwallKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Cambridge United tiếp đón Millwall.
    • 9'J. Cooper sớm mở tỷ số cho Millwall
      Ngay ở phút thứ 9, J. Cooper đã cụ thể hóa đường kiến tạo của Z. Lovelace để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Millwall. Khởi đầu thuận lợi giúp đội khách nắm lợi thế tâm lý rất lớn ngay trên sân Abbey Stadium.
    • 13'Millwall chủ động kiểm soát thế trận
      Sớm vươn lên dẫn trước 0-1, Millwall hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân khi nắm giữ tới 30% - 70% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Cambridge United nỗ lực đẩy cao đội hình và có 1 pha dứt điểm (tổng dứt điểm 1 - 0), các cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện thêm khi chỉ số trúng đích của hai đội vẫn là 0 - 0.
    • 25'Millwall áp đảo thế trận sau bàn dẫn trước
      Trôi qua phút 25, Millwall vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%. Sức ép liên hồi từ đội khách khiến Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự và chịu trận, thể hiện rõ qua sự chênh lệch lớn về số lần dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3).
    • 37'Millwall áp đảo toàn diện về thế trận
      Bước sang phút 37, Millwall tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 43% - 57%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), buộc Cambridge United phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 46'Cambridge United điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Cambridge United quyết định làm mới đội hình khi tung L. Appere vào sân thay cho G. Ahadme. Đội chủ nhà cần cải thiện thế trận tấn công khi đang bị Millwall dẫn 0-1.
    • 50'P. Bauer nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi
      Phút 50, trung vệ P. Bauer bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi bị Millwall dẫn trước 0-1.
    • 52'Millwall duy trì thế trận vượt trội
      Bước sang phút 52, Millwall vẫn nắm giữ thế trận lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%. Đội khách tạo ra nhiều sóng gió với chênh lệch dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 4), trong khi Cambridge United hoàn toàn bế tắc và chưa có nổi một pha dứt điểm trúng khung thành để tìm bàn gỡ.
    • 55'Cambridge United tăng cường nhân sự, C. Perry vào sân
      Phút 55, Cambridge United thực hiện sự thay đổi người khi C. Perry được tung vào sân thay thế cho P. Bauer. Trong bối cảnh đang bị Millwall dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần những phương án mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
    • 63'Millwall có sự điều chỉnh nhân sự
      Phút 63, Millwall tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Sykes được tung vào sân thế chỗ cho J. Osei-Tutu. Đội khách có sự điều chỉnh nhằm làm mới lối chơi và duy trì thế trận có lợi.
    • 63'Millwall điều chỉnh nhân sự ở phút 63
      Phút 63, Millwall tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Metcalfe được tung vào sân thay cho D. Kelly. Đội khách muốn làm mới đội hình để duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1.
    • 64'Millwall làm mới hàng công với C. Neghli
      Phút 64, Millwall quyết định làm mới nhân sự khi rút Z. Lovelace ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Neghli. Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách có thể đang muốn bổ sung năng lượng nhằm duy trì quyền kiểm soát trong nửa sau hiệp hai.
    • 64'Cambridge United làm mới nhân sự tìm bàn gỡ
      Phút 64, Cambridge United quyết định thay đổi lực lượng khi D. Fraser được tung vào sân để thế chỗ cho D. Ball. Đội chủ sân Cledara Abbey Stadium đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công trong bối cảnh vẫn bị đối thủ dẫn 0-1.
    • 64'Cambridge United làm mới hàng công với S. Lavery
      Phút 64, Cambridge United thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung S. Lavery vào sân thế chỗ cho S. Kaikai. Đội chủ nhà đang rất cần một luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn bị dẫn 0-1 và gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
    • 64'Millwall duy trì quyền kiểm soát và áp lực tấn công
      Bước sang phút 64, Millwall tiếp tục chiếm ưu thế trên sân với quyền kiểm soát bóng 45% - 55% và đang dẫn 0-1. Sức ép từ đội khách được cụ thể hóa qua tỷ lệ dứt điểm 5 - 8, trong đó họ vượt trội hoàn toàn về độ chuẩn xác với số lần trúng đích 0 - 4, khiến Cambridge United vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ.
    • 70'Millwall làm mới đội hình ở phút 70
      Phút 70, Millwall đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Z. Sturge vào sân thế chỗ cho D. Batth. Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong thời gian còn lại của trận đấu.
    • 76'Millwall duy trì thế trận vượt trội
      Bước sang phút 76, Millwall tiếp tục duy trì ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng lợi thế dẫn trước 0-1. Đội khách cho thấy sự sắc bén vượt trội khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 4 (tổng dứt điểm 6 - 8), trong khi Cambridge United vẫn chưa có pha dứt điểm trúng khung thành nào để tìm kiếm bàn gỡ.
    • 78'Millwall tăng cường lực lượng trong những phút cuối
      Phút 78, Millwall thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Matthews được tung vào sân thay thế cho R. Bangura-Williams. Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Cambridge United.
    • 87'G. McConnell dính thẻ vàng ở phút 87
      Phút 87, G. McConnell bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và áp lực đang ngày càng đè nặng lên đội chủ nhà.
    • 88'Millwall kiểm soát tốt thế trận ở những phút cuối
      Bước sang những phút cuối trận, Millwall vẫn nắm quyền chủ động với 56% thời lượng cầm bóng và duy trì sự sắc bén hơn hẳn về độ chuẩn xác qua tỷ lệ dứt điểm trúng đích 0 - 4 (tổng dứt điểm 7 - 9). Cambridge United nỗ lực gia tăng sức ép nhưng chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm để tìm kiếm bàn gỡ.
    • 89'Cambridge United tung L. McDougald vào sân ở phút 89
      Phút 89, Cambridge United thực hiện quyền thay đổi người khi L. McDougald vào sân thay thế cho I. Heath. Khi đang bị dẫn 0-1 và thời gian thi đấu chính thức sắp trôi qua hết, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng để tìm kiếm bàn gỡ.
    • KTKết thúc: Cambridge United 0-1 Millwall
      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 03:39 26/08/2026

    Đội hình chính thức
    Cambridge United
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Neil Harris
    Millwall
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil
    1
    Jake Eastwood
    22
    Zak Bradshaw
    5
    Patrick Bauer
    6
    Kell Watts
    2
    Liam Bennett
    4
    Dominic Ball
    17
    Pelly Ruddock Mpanzu
    7
    Isaac Heath
    27
    Glenn McConnell
    11
    Sullay Kaikai
    14
    Gassan Ahadme
    15
    Max Crocombe
    2
    Jordi Osei-Tutu
    23
    Danny Batth
    5
    Jake Cooper
    12
    Elkan Baggott
    16
    Daniel Kelly
    44
    Alfie Massey
    31
    Raees Bangura-Williams
    25
    Luke Cundle
    13
    Lyndon Dykes
    29
    Zak Lovelace
    Dự bị
    Cambridge United
    25 Ben Hughes31 J J Briggs23 Mamadou Jobe3 Callum Perry33 Daniel Fraser30 Lohan McDougald9 Louis Appéré19 Shayne Lavery
    Millwall
    43 Joel Coleman3 Zak Sturge55 Tristan Crama14 Jenson Metcalfe17 Mark Sykes10 Camiel Neghli51 Sacha Tsugita Vieira48 Archie Kirby28 Ajay Matthews
    Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026
    Cambridge UnitedThống kêMillwall
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    7
    Dứt điểm
    9
    0
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    0
    Cầu thủ nổi bật
    Jake Cooper
    Jake Cooper
    Millwall
    1 bàn
    Zak Lovelace
    Zak Lovelace
    Millwall
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Luke Cundle
    Luke Cundle
    Millwall
    Điểm 7.3
    Mark Sykes
    Mark Sykes
    Millwall
    Điểm 7.3
    Sullay Kaikai
    Sullay Kaikai
    Cambridge United
    Điểm 7.2
    Elkan Baggott
    Elkan Baggott
    Millwall
    Điểm 7.2

    Cuộc chạm trán giữa Cambridge United và Millwall diễn ra vào lúc 01:45 ngày 26/08 trên sân vận động Abbey Stadium mang tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sinh tử. Với thể thức knock-out một lượt, cơ hội chỉ dành cho kẻ chiến thắng đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ phải ngay lập tức dừng bước.

    Bối cảnh căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp

    Tính chất loại trực tiếp biến màn đọ sức tại Abbey Stadium trở thành bài kiểm tra cân não thực sự cho cả hai ban huấn luyện. Trong một trận cầu không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật hay cơ hội sửa sai, sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự và khả năng chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất trên hàng công sẽ là chìa khóa then chốt quyết định tấm vé đi tiếp.

    Tương quan cân bằng trước giờ bóng lăn

    Cả Cambridge United lẫn Millwall đều bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn khi cùng giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Cú hích tinh thần từ kết quả khả quan gần đây giúp hai bên có được sự tự tin cần thiết để triển khai lối chơi chặt chẽ.

    Sự giằng co giữa đôi bên càng được thể hiện rõ nét qua thành tích đối đầu. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, kết quả được chia đều khi mỗi đội giành được 1 chiến thắng và không có trận hòa nào xuất hiện. Điều này cho thấy trình độ giữa hai câu lạc bộ không có sự chênh lệch quá lớn, hứa hẹn một thế trận cởi mở nhưng cũng đầy thận trọng.

    Nhận định thế trận

    Với lợi thế sân nhà Abbey Stadium, Cambridge United có được điểm tựa vững chắc từ khán giả để gây áp lực từ sớm. Ngược lại, Millwall cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở của đối phương. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao độ, nơi bản lĩnh và sự chuẩn xác trong những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt đội giành quyền bước tiếp.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Cambridge United · 1 thắng0 hòaMillwall · 1 thắng
    03/08/2022
    Cambridge United
    1 - 0
    Millwall
    CU
    25/08/2021
    Millwall
    3 - 1
    Cambridge United
    MIL
    Cambridge United
    5 trận gần nhất
    HTTHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Millwall
    5 trận gần nhất
    TTHTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hạ Cambridge United 0-1, Millwall đi tiếp và tiễn chủ nhà rời League Cup
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