Hạ Casa Pia 2-0, GIL Vicente đẩy đối thủ xuống đáy bảng Primeira Liga Đánh bại Casa Pia 2-0 trên sân Estádio Cidade de Barcelos nhờ các pha lập công của Martins và Hernandez, GIL Vicente vươn lên vị trí thứ 8 Primeira Liga, đồng thời đẩy đối thủ chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

GIL Vicente 2 - 0 Casa Pia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu GIL Vicente tiếp đón Casa Pia.

13' Gil Vicente chủ động kiểm soát thế trận Bước sang phút 13, Gil Vicente nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 64% - 36%. Dù tạo sức ép liên tục, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông bế tắc khi tỷ số vẫn là 0 - 0 cùng thông số dứt điểm trúng đích 2 - 1 nghiêng về Gil Vicente.

20' G. Pinto Martins mở tỷ số cho GIL Vicente Phút 20, nhận đường chuyền thuận lợi từ H. Hernandez, G. Pinto Martins dứt điểm chính xác đưa GIL Vicente vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ sân Estádio Cidade de Barcelos sớm cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng từ đầu trận.

25' Gil Vicente duy trì thế trận kiểm soát Trôi qua nửa đầu hiệp một, Gil Vicente vẫn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43%. Đội chủ nhà tận dụng tốt các cơ hội hãm thành khi đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích 3 - 1 (tổng số dứt điểm 3 - 2), qua đó tiếp tục duy trì cách biệt dẫn trước 1-0.

35' S. Perez bên phía Casa Pia nhận thẻ vàng Phút 35, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với S. Perez của Casa Pia. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực giành lại thế trận trên sân Estádio Cidade de Barcelos.

37' GIL Vicente duy trì thế chủ động Bước sang phút 37, GIL Vicente tiếp tục kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng 57% - 43% cùng lợi thế dẫn 1-0. Dù Casa Pia nỗ lực dâng cao với số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 3 - 4, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn 3 - 1 ở thống kê sút trúng đích.

45' H. Hernandez sút phạt đền nhân đôi cách biệt Đúng vào phút 45, H. Hernandez thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho GIL Vicente. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ nhà củng cố lợi thế lớn trước Casa Pia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' GIL Vicente duy trì thế chủ động Bước sang phút 50, GIL Vicente tiếp tục kiểm soát tốt nhịp độ với thời lượng cầm bóng 59% - 41% và nắm chắc lợi thế dẫn trước 2-0. Dù Casa Pia nỗ lực tìm kiếm cơ hội với tổng số pha dứt điểm nhỉnh hơn (6 - 8), đội chủ nhà mới là những người đạt hiệu quả cao hơn khi vượt trội về số cú sút trúng đích 4 - 1 .

60' Casa Pia làm mới hàng công với Cassiano Phút 60, Casa Pia quyết định làm mới hàng công khi tung Cassiano vào sân thay thế cho H. Araujo . Đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị GIL Vicente dẫn trước 2-0.

60' GIL Vicente chủ động làm mới đội hình Phút 60, GIL Vicente thực hiện quyền thay đổi người khi rút A. Lausen ra nghỉ và tung D. Prioste vào sân. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính để duy trì sự chủ động trước Casa Pia.

60' GIL Vicente làm mới hàng công với Murilo de Souza Phút 60, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi người khi Murilo de Souza được tung vào sân thay cho J. Fernandes. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân tố mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn thế trận an toàn trước Casa Pia.

64' GIL Vicente duy trì thế chủ động và sự hiệu quả Bước sang phút 64, GIL Vicente vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng 58% - 42%. Dù Casa Pia nỗ lực vùng lên với tổng số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 8 - 9, đội chủ nhà mới là bên cho thấy sự sắc bén vượt trội khi có tới 4 - 1 lần sút trúng đích để giữ vững cách biệt dẫn 2-0.

69' Casa Pia tung C. Mendes vào sân tìm đột biến Phút 69, Casa Pia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Mendes được tung vào sân thay thế cho A. Jatta . Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0, đội khách rất cần những điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.

69' Casa Pia đưa Gabi vào sân thay S. Perez Phút 69, Casa Pia tiến hành thay đổi nhân sự khi tung Gabi vào sân thay cho S. Perez . Đội khách đang nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh vẫn đang bị dẫn 2-0.

74' Gil Vicente điều chỉnh nhân sự khi dẫn 2-0 Phút 74, GIL Vicente thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Eduardo được tung vào sân để thay thế cho H. Hernandez . Đội chủ nhà chủ động làm mới nhân sự nhằm duy trì thế trận an toàn và bảo toàn cách biệt 2-0 trước Casa Pia.

74' GIL Vicente đưa Ze Carlos vào sân Phút 74, GIL Vicente tiến hành thay đổi nhân sự khi Ze Carlos được tung vào sân để thế chỗ cho F. Caseres . Nắm trong tay lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

76' GIL Vicente kiểm soát tốt thế trận Bước sang phút 76, GIL Vicente vẫn duy trì quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 58% - 42% trước Casa Pia. Dù đội khách nỗ lực dứt điểm 8 - 9, sự vượt trội về độ chuẩn xác với số lần trúng đích 4 - 1 giúp đội chủ nhà đứng vững trước lợi thế dẫn 2-0.

77' Casa Pia tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 77, Casa Pia thực hiện sự thay đổi người khi P. Rosas được tung vào sân thế chỗ cho A. Conte . Trong bối cảnh đang bị GIL Vicente dẫn 2-0, đội khách nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt ở khoảng thời gian cuối trận.

77' Casa Pia làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ Phút 77, Casa Pia thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. Dafe được tung vào sân thế chỗ cho Rochinha . Đang bị dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải làm mới các phương án tấn công với hy vọng tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

79' A. Moreira vào sân thay cho G. Pinto Martins Phút 79, GIL Vicente tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Moreira được tung vào sân để thế chỗ cho G. Pinto Martins . Khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, sự bổ sung thể lực tươi mới này nhằm giúp họ tiếp tục duy trì sự chủ động trong những phút cuối.

82' M. Elimbi nhận thẻ vàng ở cuối trận Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Elimbi bên phía GIL Vicente. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn tốt lợi thế dẫn trước 2-0 khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

88' Gil Vicente làm chủ thế trận những phút cuối Bước sang phút 88, Gil Vicente vẫn giữ vững sự chủ động khi kiểm soát bóng 57% - 43% cùng cách biệt hai bàn an toàn. Dù Casa Pia nỗ lực gia tăng sức ép với tổng số cú dứt điểm 8 - 11, hiệu quả lại nghiêng hẳn về đội chủ nhà khi vượt trội ở số pha sút trúng đích 4 - 1.

KT Kết thúc: GIL Vicente 2-0 Casa Pia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:14 25/08/2026

Đội hình chính thức GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis Pinto Casa Pia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 39 Jonathan Buatu 4 Marvin Elimbi Gilbert 26 Weverson 12 Andreas Lausen 5 Facundo Cáseres 11 Joelson Fernandes 10 Santi García 20 Gil Martins 23 Héctor Hernández 31 André Gomes 18 André Geraldes 4 João Goulart 43 David Sousa 5 Abdu Conté 16 Selvi Clúa 24 Sebastián Pérez 80 Lawrence Ofori 20 Alassana Jatta 9 Henrique Araújo 10 Rochinha Dự bị GIL Vicente 94 Samuel 45 David Moreira 3 Antonio Espigares 2 José Silva 7 Tidjany Touré 86 Diogo Prioste 77 Murilo 32 Martin Fernández 6 Zé Carlos Casa Pia 95 Ivan Mandić 22 Daniel Azevedo 75 Pedro Rosas 27 Kaique Rocha 19 Kevin Prieto 98 JP 59 Abdu Dafe 11 Raúl Blanco 8 Gabi Pereira Cập nhật đội hình lúc 01:51 25/08/2026

GIL Vicente Thống kê Casa Pia 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 2 2 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Héctor Hernández GIL Vicente 1 bàn · 1 kiến tạo Gil Martins GIL Vicente 1 bàn Facundo Cáseres GIL Vicente Điểm 7.5 Weverson GIL Vicente Điểm 7.2 Selvi Clúa Casa Pia Điểm 7.2 Rochinha Casa Pia Điểm 7.2

GIL Vicente đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc so tài cùng Casa Pia vào lúc 02:15 ngày 25/08/2026. Với việc giành được 3 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà đang nắm giữ sự tự tin lớn để tiếp tục cạnh tranh ở nửa trên của bảng đấu.

Phong độ và bức tranh vị trí hiện tại

Bước vào trận đấu này, GIL Vicente sở hữu lợi thế tinh thần rõ nét khi giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Thành tích khởi đầu này giúp họ duy trì sự ổn định trong hệ thống vận hành và tạo đà tâm lý vững vàng cho các toan tính chiến thuật tiếp theo.

Trái ngược với đối thủ, Casa Pia đang phải đối mặt với nhiều thử thách ở giai đoạn đầu. Họ đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp trong các trận đấu gần đây, hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Kết quả này buộc đội khách phải có những điều chỉnh để tìm kiếm kết quả khả quan hơn.

Thế trận đối đầu cân bằng và phân tích chiến thuật

Lịch sử đối đầu phản ánh sự giằng co rất lớn giữa hai bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả được chia đều khi GIL Vicente có 1 chiến thắng, Casa Pia giành 1 chiến thắng và hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa. Con số này cho thấy cả hai luôn hiểu rất rõ cách khắc chế điểm mạnh của nhau.

Về mặt lối chơi, GIL Vicente nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát nhịp độ nhờ điểm tựa phong độ và vị trí thuận lợi hơn. Trong khi đó, sau những kết quả chưa như ý, Casa Pia cần đặt ưu tiên cho sự chắc chắn bên phần sân nhà, tập trung bịt kín các khoảng trống nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị khai thác trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GIL Vicente · 1 thắng 3 hòa Casa Pia · 1 thắng GIL Vicente 2 - 1 Casa Pia GV Casa Pia 1 - 1 GIL Vicente Hòa Casa Pia 1 - 0 GIL Vicente CP GIL Vicente 1 - 1 Casa Pia Hòa Casa Pia 0 - 0 GIL Vicente Hòa

GIL Vicente 5 trận gần nhất T H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất B B B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 3 3 0 0 +6 9 T T T 2 Sporting CP 3 2 1 0 +3 7 T T H 3 Santa Clara 3 2 1 0 +2 7 T T H … 7 Nacional 3 1 1 1 +1 4 B T H 8 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T 9 Vitória SC 3 1 0 2 -1 3 T B B … 17 Alverca 3 0 1 2 -4 1 B H B 18 Casa Pia 2 0 0 2 -8 0 B B