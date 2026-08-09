Hạ Cheltenham 3-1, Charlton giành vé đi tiếp và loại chủ nhà khỏi League Cup Vượt qua Cheltenham với tỷ số 1-3 ngay trên sân Whaddon Road ở vòng 128 League Cup, Charlton chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời tiễn đội chủ nhà dừng bước khỏi giải đấu.

Cheltenham 1 - 3 Charlton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cheltenham tiếp đón Charlton.

22' M. Godden mở tỷ số cho Charlton ở phút 22 Phút 22, từ đường kiến tạo của S. Carey , M. Godden dứt điểm chính xác đưa Charlton vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng khai thông thế bế tắc mang lại lợi thế khởi đầu rất lớn cho đội khách ngay tại sân Whaddon Road trong trận đấu thuộc vòng 128 League Cup.

24' S. Carey nhân đôi cách biệt cho Charlton Phút 24, nhận đường kiến tạo từ N. Chalobah , S. Carey dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Charlton, nâng tỷ số lên 0-2. Bàn thắng nhanh chóng này giúp đội khách tạo ra lợi thế rất lớn ngay trên sân Whaddon Road.

37' T. Campbell nâng tỷ số lên 0-3 cho Charlton Phút 37', từ đường kiến tạo của C. Coventry , T. Campbell dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-3 cho Charlton. Đội khách đang thi đấu vô cùng hiệu quả tại Whaddon Road khi thể hiện sự áp đảo vượt trội với chỉ số dứt điểm 2-11.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Charlton tỏ ra vượt trội dù kiểm soát bóng cân bằng Bước sang phút 46, Charlton đang tạm dẫn 0 - 3 nhờ sự vượt trội hoàn toàn ở khâu dứt điểm. Dù tỷ lệ cầm bóng đang ở mức 50% - 50%, đội khách đã áp đảo về số cú dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 0 - 6), buộc thủ môn Cheltenham phải thực hiện 3 - 0 lần cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

55' G. Miller rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Cheltenham Phút 55, từ đường kiến tạo của J. Tomlinson, G. Miller dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Cheltenham. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà giải tỏa phần nào áp lực sau khi bị Charlton dẫn trước 0-3 trong hiệp một.

58' Charlton duy trì thế trận áp đảo trước Cheltenham Bước sang phút 58, dù Cheltenham nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 51% - 49%, Charlton mới là đội thi đấu hiệu quả và nắm thế chủ động. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội với chỉ số dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 6), qua đó bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 1 - 3.

65' Cheltenham điều chỉnh nhân sự ở phút 65 Phút 65, Cheltenham có sự thay đổi người khi W. Stanway được tung vào sân thay thế cho J. Day. Trong bối cảnh đang bị Charlton dẫn 1-3, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để hy vọng lật ngược thế cờ.

65' Cheltenham thay người, R. Broom vào sân Phút 65, Cheltenham có sự thay đổi nhân sự khi R. Broom được tung vào sân thay thế cho G. Nurse . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng rút ngắn khoảng cách trong bối cảnh đang bị Charlton dẫn 1-3.

65' Cheltenham tung K. Otchere vào sân thay G. Miller Phút 65, Cheltenham quyết định thay người khi K. Otchere được tung vào sân thế chỗ G. Miller . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt khi đang bị Charlton dẫn 1-3.

70' Charlton làm mới hàng công với M. Leaburn Phút 70, Charlton có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Leaburn được tung vào sân thay thế cho M. Godden . Đội khách thực hiện điều chỉnh này nhằm duy trì sức ép và bảo toàn thế dẫn 3-1 trước Cheltenham.

70' Charlton thay đổi nhân sự: I. Mesik thế chỗ D. McNamara Phút 70 , Charlton có sự thay đổi người khi I. Mesik vào sân thế chỗ D. McNamara. Đang nắm lợi thế dẫn trước Cheltenham 1-3, đội khách muốn củng cố lại đội hình nhằm bảo toàn thành quả trong thời gian còn lại của trận đấu.

70' Charlton áp đảo dứt điểm, giữ vững thế chủ động Bước sang phút 70, Charlton vẫn kiểm soát tốt cục diện nhờ sự hiệu quả vượt trội. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng với 49% - 51% , đội khách tỏ ra áp đảo ở chỉ số dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 6 ) để giữ vững lợi thế tỷ số 1 - 3.

71' J. Tomlinson nhận thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Tomlinson bên phía Cheltenham sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng áp lực để tìm kiếm thêm bàn thắng trong bối cảnh vẫn bị Charlton dẫn trước 1-3.

78' Charlton củng cố đội hình, C. Sichenje vào sân Phút 78, Charlton có sự thay đổi nhân sự khi C. Sichenje được tung vào sân thay cho A. Bell . Đang nắm lợi thế dẫn 1-3 ngay trên sân Whaddon Road, đội khách chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhằm giữ vững thế trận trong khoảng thời gian còn lại.

78' Charlton thay người: M. Alli vào sân thế chỗ K. Grant Phút 78, Charlton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Alli được tung vào sân thay cho K. Grant . Đội khách đang giữ lợi thế với tỷ số 1-3 và hướng tới việc duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' Cheltenham tung F. Onukwuli vào sân ở phút 79 Phút 79, Cheltenham quyết định điều chỉnh nhân sự khi F. Onukwuli được tung vào sân thay thế cho J. Shipley . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng trong bối cảnh vẫn đang bị Charlton dẫn trước 1-3.

79' Cheltenham tăng cường nhân sự cho hàng công Phút 79, Cheltenham thực hiện sự thay đổi người khi J. Bickerstaff được tung vào sân thay thế S. McWilliams . Đang bị Charlton dẫn trước 1-3, đội chủ nhà rất cần những làn gió mới để hy vọng tạo nên đột biến trong những phút cuối trận.

82' Charlton duy trì thế trận lấn lướt Trận đấu trôi về phút 82, Charlton vẫn kiểm soát tốt thế trận khi đang dẫn Cheltenham 1 - 3. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 48% - 52%, đội khách vượt trội về mức độ nguy hiểm với số lần dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 6), buộc thủ môn đối phương có 3 - 1 lần cứu thua.

90+2' Charlton tung A. Mwamba vào sân ở phút bù giờ Phút 90+2', Charlton thực hiện sự thay đổi người khi A. Mwamba được tung vào sân thay cho N. Chalobah . Quyết định này nhằm giúp đội khách làm giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn cách biệt 1-3 trong những giây cuối cùng.

KT Kết thúc: Cheltenham 1-3 Charlton Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:24 09/08/2026

Cheltenham Thống kê Charlton 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 9 2 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Sonny Carey Charlton 1 bàn · 1 kiến tạo Tyreece Campbell Charlton 1 bàn George Miller Cheltenham 1 bàn Matt Godden Charlton 1 bàn Nathaniel Chalobah Charlton 1 kiến tạo · điểm 7.6 Conor Coventry Charlton 1 kiến tạo · điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Cheltenham và Charlton tại đấu trường EFL Cup (Carabao Cup) hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động trên sân vận động Whaddon Road. Vào lúc 23h30 ngày 08/08/2026, hai đội bóng sẽ bước vào cuộc đọ sức để quyết định tấm vé đi tiếp.

Tính chất khắc nghiệt của thể thức loại trực tiếp

Khác với các giải đấu đường dài tích lũy điểm số, cuộc chạm trán tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp khốc liệt. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc dừng bước tại giải đấu.

Lợi thế sân nhà Whaddon Road sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Cheltenham khi tiếp đón Charlton. Việc thi đấu dưới áp lực một mất một còn đòi hỏi cả hai bên phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt thời gian thi đấu.

Cục diện trận đấu trước giờ bóng lăn

Trong một trận đấu cúp loại trực tiếp, bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ là những yếu tố quyết định cục diện. Charlton sẽ phải đối mặt với áp lực từ khán đài Whaddon Road, trong khi Cheltenham cần phát huy tối đa ưu thế địa lợi.

Nhìn chung, với việc không còn đường lùi đối với cả hai đội, cuộc so tài sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn khi mục tiêu duy nhất của cả Cheltenham và Charlton là suất đi tiếp tại Carabao Cup.

Cheltenham 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Charlton 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới