Hạ Chicago Fire 2-1, Monterrey giành quyền vào bán kết Leagues Cup Giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Chicago Fire trên sân SeatGeek Stadium nhờ các pha lập công của Guzman và Pineda, Monterrey chính thức đoạt vé vào bán kết Leagues Cup, trong khi đại diện MLS phải ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết.

Monterrey 2 - 1 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Monterrey tiếp đón Chicago Fire.

13' Chicago Fire chiếm ưu thế kiểm soát bóng Bước sang phút 13, Chicago Fire đang tạo ra thế trận lấn lướt hơn với tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% . Đội khách cũng đã có 0 - 2 pha dứt điểm và được hưởng 0 - 1 quả phạt góc, tuy nhiên độ chuẩn xác chưa cao khi số cú sút trúng đích của hai bên vẫn là 0 - 0 .

25' Chicago Fire chiếm thế chủ động Sau gần 25 phút thi đấu, Chicago Fire đang là đội nắm giữ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% . Đội khách liên tục gây sức ép và tạo ra số pha dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1 ) cùng 0 - 3 quả phạt góc, trong khi Monterrey vẫn chưa thể tung ra cú sút nào để đe dọa khung thành đối phương.

29' Thẻ vàng cho C. Salcedo của Monterrey Phút 29, C. Salcedo bên phía Monterrey phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ này sẽ cần phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận tứ kết Leagues Cup đầy căng thẳng.

37' C. Brady bên phía Chicago Fire nhận thẻ vàng Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Brady bên phía Chicago Fire sau một tình huống phạm lỗi. Trận tứ kết Leagues Cup đang diễn ra với sự quyết liệt cao độ khi mỗi bên đều đã phải nhận một thẻ phạt từ sớm.

37' Chicago Fire lấn lướt trong thế trận giằng co Bước sang phút 37, Chicago Fire đang chiếm ưu thế về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% . Đội bóng nước Mỹ tạo ra sức ép tốt hơn khi vượt trội ở số lần phạt góc 0 - 3 cùng chỉ số dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2 ), nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện.

42' L. Ocampos sút hỏng phạt đền đầy tiếc nuối Phút 42, Monterrey đứng trước cơ hội rất lớn trên chấm 11m, tuy nhiên L. Ocampos đã thực hiện không thành công quả phạt đền. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này khiến Monterrey chưa thể tạo được lợi thế trước giờ nghỉ trong trận tứ kết căng thẳng.

45+3' P. Zinckernagel nhận thẻ vàng cuối hiệp một Ở phút 45+3', trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo P. Zinckernagel của Chicago Fire. Trận tứ kết Leagues Cup đang chứng kiến sự quyết liệt và căng thẳng gia tăng ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45+4' V. Guzman mở tỷ số cho Monterrey ở phút bù giờ Đúng vào những giây bù giờ cuối hiệp một (phút 45+4'), V. Guzman đã tận dụng đường kiến tạo của G. Arteaga để lập công khai thông thế bế tắc, đưa Monterrey vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng quý giá giúp đội bóng giải tỏa áp lực và nắm lợi thế lớn trước giờ nghỉ giải lao.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Chicago Fire cầm bóng nhiều nhưng Monterrey dứt điểm vượt trội Bước sang những phút đầu hiệp hai, Chicago Fire nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59%. Dù vậy, Monterrey vẫn tỏ ra sắc bén hơn khi dẫn trước về số pha dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 2) để bảo toàn tỷ số 1-0.

57' Chicago Fire điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ Phút 57, Chicago Fire tiến hành thay đổi nhân sự khi tung M. Pineda vào sân thế chỗ cho D. D'Avilla . Đội bóng đang nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị Monterrey dẫn 1-0.

57' Chicago Fire điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ Phút 57, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi tung R. Lod vào sân thay thế cho S. Oregel . Trong bối cảnh đang bị Monterrey dẫn trước 1-0, ban huấn luyện Chicago Fire kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho các đợt tấn công.

59' P. Zinckernagel gỡ hòa cho Chicago Fire Phút 59, đón đường chuyền thuận lợi từ A. Gutman , P. Zinckernagel dứt điểm chính xác để quân bình tỷ số 1-1 cho Chicago Fire. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện MLS đưa trận tứ kết Leagues Cup trở về vạch xuất phát.

61' Hai đội giằng co với tỷ số 1-1 Bước qua phút 61, thế trận vẫn diễn ra rất cân bằng với tỷ số hòa 1-1. Dù Chicago Fire nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (44% - 56%), Monterrey lại chủ động bắn phá khung thành đối phương nhiều hơn với 9-6 pha dứt điểm, trong khi số cú sút trúng đích của hai đội đang ngang nhau là 3-3.

63' A. Saletros nhận thẻ vàng thứ ba của Chicago Fire Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Saletros bên phía Chicago Fire. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba của đại diện MLS trong trận tứ kết căng thẳng khi tỷ số đang là 1-1.

72' Chicago Fire tung M. Haile-Selassie vào sân Phút 72, Chicago Fire quyết định làm mới đội hình khi tung M. Haile-Selassie vào sân thay cho P. Dithejane. Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy giằng co, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tạo ra đột biến trong những phút còn lại.

73' Thế trận giằng co khi hai đội chia điểm 1-1 Bước sang phút 73, thế trận trên sân vẫn diễn ra cân bằng khi tỷ số được giữ ở mức 1-1. Dù Chicago Fire nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (44% - 56%), Monterrey lại cho thấy sự tích cực trong các pha hãm thành với 11 - 6 lần dứt điểm, trong đó mỗi bên đều tạo ra 3 - 3 cú sút trúng đích.

80' Thẻ vàng cho A. Gutman bên phía Chicago Fire Phút 80, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Gutman bên phía Chicago Fire sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trở nên rất căng thẳng ở những phút cuối khi hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1.

83' O. Pineda tỏa sáng giúp Monterrey vươn lên dẫn 2-1 Phút 83, O. Pineda tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Monterrey vượt lên dẫn trước 2-1 . Bàn thắng ở những phút cuối trận mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đại diện Mexico trong màn so tài đầy kịch tính tại vòng tứ kết Leagues Cup.

84' Chicago Fire tung J. Bamba vào sân tìm bàn gỡ Phút 84, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Bamba được tung vào sân thay thế cho J. Dean . Vừa phải nhận bàn thua nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 83, đội bóng cần nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội quân bình cách biệt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

85' Monterrey duy trì lợi thế dẫn bàn ở cuối trận Bước sang phút 85, dù Chicago Fire cầm bóng nhỉnh hơn (46% - 54%), Monterrey mới là bên vượt trội về tần suất uy hiếp khung thành với thống kê dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 4 - 3). Đội bóng Mexico chủ động giữ cự ly đội hình chặt chẽ nhằm bảo toàn cách biệt tỷ số 2-1.

86' Monterrey điều chỉnh nhân sự cuối trận Phút 86, Monterrey thực hiện sự thay đổi người khi J. Rodriguez được tung vào sân để thế chỗ cho J. Corona . Đội bóng Mexico nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

87' Thẻ vàng cho D. Rossi ở những phút cuối Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Rossi bên phía Monterrey sau tình huống phạm lỗi. Đại diện Mexico đang dốc sức bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-1 khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt.

90+1' L. Reyes vào sân thay D. Rossi ở phút bù giờ Phút 90+1, Monterrey thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Reyes được tung vào sân thay thế cho D. Rossi . Đội bóng Mexico có động thái làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ cách biệt 2-1 trong những phút bù giờ quyết định.

90+1' Monterrey thay người nhằm bảo toàn cách biệt Phút 90+1, Monterrey thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Ambriz được tung vào sân thế chỗ cho O. Torres . Đội bóng đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 trong những phút bù giờ quý giá của trận tứ kết.

90+3' J. Rodriguez nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3, J. Rodriguez bên phía Monterrey phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Đại diện Mexico đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 trong những phút bù giờ căng thẳng cuối trận.

90+5' Monterrey thay người chiến thuật ở phút 90+5 Phút 90+5, Monterrey thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Orellano được tung vào sân để thay thế H. Cuypers . Đây là quyết định chiến thuật nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn cách biệt 2-1 trong những giây bù giờ cuối cùng.

90+5' Monterrey thay người chiến thuật ở những phút bù giờ Phút 90+5, Monterrey thực hiện quyền thay người khi R. de la Rosa được tung vào sân thế chỗ O. Pineda . Với lợi thế dẫn trước 2-1 ở những giây bù giờ cuối cùng, đội bóng Mexico đang nỗ lực tối đa để bảo toàn chiến thắng trước Chicago Fire.

KT Kết thúc: Monterrey 2-1 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 09:43 26/08/2026

Đội hình chính thức Monterrey Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matias Almeyda Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena 1 Esteban Andrada 2 Ricardo Chávez 4 Victor Guzmán 13 Carlos Salcedo 3 Gerardo Arteaga 8 Óliver Torres 25 Orbelín Pineda 9 Diego Rossi 17 Jesús Corona 7 Lucas Ocampos 99 Hugo Cuypers 1 Chris Brady 24 Jonathan Dean 16 Joel Waterman 3 Jack Elliott 15 Andrew Gutman 6 Anton Salétros 35 Sergio Oregel 42 Dje Tah D'Avilla 12 Puso Dithejane 9 Robert Lewandowski 11 Philip Zinckernagel Dự bị Monterrey 31 César Ramos 22 Luis Cárdenas 21 Luis Reyes 14 Érick Aguirre 18 Cesar Garza 11 Iker Fimbres 10 Luca Orellano 30 Jorge Rodríguez 5 Fidel Ambríz Chicago Fire 25 Jeff Gal 44 Josh Cohen 2 Leonardo Barroso 5 Samuel Rogers 14 Viktor Radojević 37 Robert Turdean 29 David Poreba 17 Robin Lod 47 Sam Williams Cập nhật đội hình lúc 07:10 26/08/2026

Monterrey Thống kê Chicago Fire 45% Kiểm soát bóng 55% 16 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 5 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Victor Guzmán Monterrey 1 bàn Orbelín Pineda Monterrey 1 bàn Philip Zinckernagel Chicago Fire 1 bàn Andrew Gutman Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 7.2 Gerardo Arteaga Monterrey 1 kiến tạo · điểm 6.3 Jesús Corona Monterrey Điểm 7.5

Trận đấu tứ kết giữa Monterrey và Chicago Fire diễn ra vào lúc 07:30 ngày 26/08/2026 là cuộc đụng độ mang tính chất loại trực tiếp đầy căng thẳng. Với tính chất một mất một còn của vòng đấu này, không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Tính chất quyết định của vòng knock-out

Bước vào vòng tứ kết, áp lực dành cho cả Monterrey lẫn Chicago Fire là vô cùng lớn. Khác với các thể thức tính điểm, loạt trận loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung tối đa và tính toán cẩn trọng trong từng pha bóng. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất, công sức của cả chặng đường có thể tan thành mây khói. Cả hai đội đều hiểu rằng mục tiêu duy nhất trên sân là tấm vé đi tiếp.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu trong các trận gần đây, Chicago Fire đang thể hiện một bộ mặt rất tích cực. Đội bóng này sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định cao về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Sự thăng hoa này sẽ là điểm tựa vững chắc để Chicago Fire tự tin bước vào màn so tài căng thẳng.

Ở phía đối diện, Monterrey có bước chạy đà với 2 chiến thắng và 1 thất bại trong 3 trận đấu gần nhất. Dù vừa phải nhận một trận thua ở lần ra sân gần nhất, đội bóng vẫn sở hữu nền tảng tốt từ 2 chiến thắng liền trước đó. Nhiệm vụ của Monterrey là nhanh chóng xốc lại tinh thần và chấn chỉnh lối chơi để sẵn sàng cho thử thách sống còn.

Cục diện chặt chẽ và cơ hội đi tiếp

Với tính chất quan trọng của vòng đấu loại trực tiếp, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính. Sự hưng phấn từ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Chicago Fire sẽ đối đầu với quyết tâm tìm lại mạch thắng của Monterrey. Đội bóng nào tận dụng tốt cơ hội và duy trì được sự tập trung suốt thời gian thi đấu sẽ nắm trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Monterrey 5 trận gần nhất B T T T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất H T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới