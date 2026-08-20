Hạ Columbus Crew 2-1, CF Montreal thắp hy vọng bám đuổi tại MLS Đánh bại Columbus Crew 2-1 ngay trên sân ScottsMiracle-Gro Field tại giải Major League Soccer, CF Montreal vươn lên 17 điểm để thu hẹp khoảng cách ở nhóm dưới, trong khi đội chủ nhà dậm chân ở vị trí thứ 11 với 20 điểm và cả hai vẫn chưa thể chốt suất đi tiếp.

Columbus Crew 1 - 2 CF Montreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón CF Montreal.

3' Thẻ vàng sớm cho R. Camacho bên phía Columbus Crew Trận đấu vừa mới bắt đầu nhưng trọng tài đã phải rút ra thẻ phạt đầu tiên. Phút 3, R. Camacho bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng. Việc dính thẻ từ rất sớm chắc chắn sẽ khiến cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

5' P. Owusu mở tỷ số sớm cho CF Montreal Ngay phút 5, P. Owusu đã dứt điểm thành công từ đường kiến tạo của G. Synchuk , mở tỷ số 0-1 cho CF Montreal. Bàn thắng sớm giúp đội khách tạo ra lợi thế lớn ngay trên sân của Columbus Crew.

13' B. Vera nhận thẻ vàng ở phút 13 Phút 13, B. Vera bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Mặc dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trên sân khách, đại diện Montreal vẫn cần cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp khi trận đấu mới trôi qua hơn 10 phút đầu.

14' Columbus Crew thay người sớm, C. Ruvalcaba thế chỗ R. Camacho Ngay phút 14, Columbus Crew đã có sự thay đổi người từ rất sớm khi C. Ruvalcaba được tung vào sân thay thế cho R. Camacho . Sau khi dính thẻ vàng ở phút 3 và đội nhà sớm chịu bàn thua 0-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà nhanh chóng xốc lại đội hình.

15' CF Montreal dẫn trước dù giữ bóng ít hơn Sau 15 phút thi đấu, CF Montreal đang tạm thời dẫn trước 0-1 dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 58% - 42% nghiêng về Columbus Crew. Đội chủ nhà thi đấu khá bế tắc khi chưa tạo ra cơ hội hãm thành đáng chú ý nào, lép vế ở chỉ số dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2 ).

20' T. Gillier đá phản lưới nhà, Columbus Crew gỡ hòa 1-1 Phút 20, bi kịch xảy ra với CF Montreal khi T. Gillier lúng túng đá phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 . Bàn thắng may mắn giúp Columbus Crew giải tỏa áp lực sau khi phải nhận bàn thua từ rất sớm.

28' CF Montreal tấn công sắc nét hơn Trải qua 28 phút thi đấu, dù Columbus Crew nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% , CF Montreal lại là bên tạo ra nhiều sóng gió thực sự hơn. Đội khách hoàn toàn áp đảo ở chỉ số dứt điểm 0-3 (trúng đích 0-3 ), buộc hàng thủ Columbus Crew phải vất vả chống đỡ với 2-0 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 1-1.

34' A. Gomes bên phía Columbus Crew nhận thẻ vàng ở phút 34 Phút 34, A. Gomes bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà kể từ đầu trận, trong bối cảnh cuộc đối đầu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1.

40' CF Montreal tỏ ra sắc bén dù cầm bóng ít hơn Dù Columbus Crew nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42%, CF Montreal mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn trong các đợt lên bóng. Đến phút 40, đội khách hoàn toàn vượt trội về chỉ số dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 3), buộc thủ môn của Columbus Crew phải có 2 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số hòa 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' J. Neal nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 48 của hiệp hai, J. Neal bên phía CF Montreal đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi tỷ số giữa Columbus Crew và CF Montreal hiện vẫn đang là 1-1.

53' CF Montreal chơi sắc bén dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 53, Columbus Crew kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 60% - 40% nhưng CF Montreal mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 3 ), buộc thủ môn đội chủ nhà phải làm việc vất vả với chỉ số cứu thua đang là 2 - 0 để giữ tỷ số hòa 1 - 1.

56' Columbus Crew điều chỉnh nhân sự, A. Herrera thế chỗ M. Farsi Phút 56, Columbus Crew quyết định thực hiện sự thay đổi người khi A. Herrera được tung vào sân thay thế cho M. Farsi . Đội chủ nhà kỳ vọng sự tươi mới này sẽ giúp họ khai thông thế bế tắc trong trận hòa 1-1 hiện tại.

56' Columbus Crew tung J. Martinez vào sân thay C. Adams Phút 56, Columbus Crew quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút C. Adams ra nghỉ và tung J. Martinez vào sân. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

56' CF Montreal thay người: V. Loturi thế chỗ G. Synchuk Phút 56, CF Montreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Loturi được tung vào sân thay cho G. Synchuk . Trong thế trận đang cân bằng với tỷ số 1-1, đội khách hy vọng làn gió mới sẽ giúp họ tạo ra sự đột biến trong những phút tiếp theo.

67' CF Montreal sắc bén hơn dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 67, Columbus Crew dù chiếm ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% nhưng tỏ ra khá bế tắc. Trái lại, CF Montreal chơi phản công sắc bén và áp đảo ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 3), khiến thế trận hòa 1 - 1 diễn ra hết sức giằng co.

68' CF Montreal thay người: B. Ceballos thế chỗ F. Herbers Phút 68, CF Montreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Ceballos được tung vào sân thay cho F. Herbers . Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm tìm kiếm sự đột biến trong thế trận đang hòa 1-1 với Columbus Crew.

68' CF Montreal thay người: B. Craig thế chỗ J. Neal Phút 68, CF Montreal có sự thay đổi nhân sự khi B. Craig được tung vào sân thay cho J. Neal . Đây là sự điều chỉnh cần thiết của đội khách trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và J. Neal trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở đầu hiệp hai.

74' B. Ceballos nhận thẻ vàng ở phút 74 Phút 74, cầu thủ B. Ceballos bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, áp lực tranh chấp gia tăng khiến đội khách phải nhận thêm án phạt khi trận đấu trôi về những phút cuối.

78' N. Streit nâng tỷ số lên 1-2 cho CF Montreal Phút 78, từ đường dọn cỗ của B. Vera , N. Streit dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-2 cho CF Montreal . Bàn thắng giúp đội khách tái lập thế dẫn bàn đầy quan trọng ngay tại sân Lower.com Field ở thời điểm cuối trận.

79' CF Montreal tung A. Sanchez vào sân làm mới hàng công Phút 79, CF Montreal đưa ra sự thay đổi nhân sự khi A. Sanchez được tung vào sân thế chỗ P. Owusu . Ngay sau khi vươn lên dẫn 1-2, đội khách chủ động tăng cường sức trẻ nhằm duy trì lợi thế trong những phút cuối trận.

79' CF Montreal thay người ngay sau bàn dẫn trước Phút 79, CF Montreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Rios được tung vào sân thay cho N. Streit . Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 1-2 ở phút 78, đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì thế chủ động trong những phút cuối.

79' CF Montreal giữ vững thế trận dẫn trước Tiệm cận phút 80, Columbus Crew dù kiểm soát bóng 60% - 40% nhưng lại tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công. Trái lại, CF Montreal đang bảo vệ vững chắc tỷ số 1-2 nhờ sự hiệu quả vượt trội với thống kê dứt điểm áp đảo 1 - 10 (trúng đích 0 - 6 ).

80' Columbus Crew điều chỉnh nhân sự, T. Karumanchi vào sân Phút 80, Columbus Crew quyết định tung T. Karumanchi vào sân để thay thế cho D. Chambost . Ngay sau khi bị đối thủ vươn lên dẫn 1-2, đội chủ nhà buộc phải có những thay đổi về mặt lực lượng nhằm hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

80' Columbus Crew tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 80, Columbus Crew đưa ra sự thay đổi người khi D. Gazdag được tung vào sân để thay cho T. Habroune . Đội chủ nhà đang phải dồn lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối sau khi bị CF Montreal vươn lên dẫn 1-2.

89' Thẻ vàng cho M. Longstaff ở phút 89 Phút 89, đến lượt M. Longstaff bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực tập trung bảo vệ tỷ số 1-2 trước Columbus Crew khi trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

KT Kết thúc: Columbus Crew 1-2 CF Montreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 08:37 20/08/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois CF Montreal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy 28 Patrick Schulte 31 Steven Moreira 4 Rudy Camacho 25 Sean Zawadzki 18 Malte Amundsen 23 Mohamed Farsi 7 Dylan Chambost 20 André Gomes 16 Taha Habroune 10 Brais Méndez 46 Chase Adams 31 Thomas Gillier 27 Dawid Bugaj 2 Jalen Neal 4 Brayan Vera 13 Luca Petrasso 21 Fabian Herbers 8 Matthew Longstaff 7 Daniel Pereira 18 Hennadii Synchuk 9 Prince Owusu 23 Noah Streit Dự bị Columbus Crew 1 Nicholas Hagen 11 Brooks Lennon 12 Cesar Ruvalcaba 26 Lautaro Giaccone 50 Tarun Karumanchi 2 Andres Herrera 14 Amar Sejdic 8 Dániel Gazdag 77 Josef Martínez CF Montreal 1 Sebastian Breza 5 Brandan Craig 3 Brayan Ceballos 29 Olger Escobar 6 Samuel Piette 22 Victor Loturi 35 Owen Graham-Roache 10 Alexis Sánchez 14 Daniel Rios Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

Columbus Crew Thống kê CF Montreal 59% Kiểm soát bóng 41% 2 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 6 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Prince Owusu CF Montreal 1 bàn Hennadii Synchuk CF Montreal 1 kiến tạo · điểm 7.2 Daniel Pereira CF Montreal Điểm 7.3 Patrick Schulte Columbus Crew Điểm 7.2 Dylan Chambost Columbus Crew Điểm 7.2

Trận đấu giữa Columbus Crew và CF Montreal trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field. Đây là cuộc chạm trán quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Vị trí và khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng MLS hiện tại, Columbus Crew đang nắm giữ vị trí thứ 11 với 20 điểm tích lũy được. Trong khi đó, CF Montreal đứng ở vị trí thứ 14 khi có trong tay 17 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 3 điểm. Một kết quả có lợi sẽ giúp Columbus Crew củng cố vị thế, trong khi CF Montreal rất cần điểm số để thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ bám đuổi ngay phía trên.

Phong độ thi đấu và thành tích đối đầu

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thể hiện màn trình diễn tương đối xen kẽ nhưng vẫn có kết quả nhỉnh hơn. Đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Cụ thể, chuỗi kết quả gần đây của họ diễn ra theo thứ tự từ mới nhất là thắng, thua, thắng, hòa và thua.

Bên kia chiến tuyến, CF Montreal đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không giành được chiến thắng nào trong 5 trận đấu vừa qua. Họ nhận 3 trận hòa và 2 trận thua, với chuỗi kết quả từ gần nhất đến cũ hơn lần lượt là hòa, thua, thua, hòa và hòa. Sự thiếu hiệu quả này đặt ra thử thách lớn cho CF Montreal trong chuyến làm khách sắp tới.

Về lịch sử đối đầu, thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội nghiêng hoàn toàn về phía Columbus Crew. Đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field đã giành tới 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi CF Montreal chưa một lần hưởng niềm vui chiến thắng trước đối thủ trong chuỗi trận này.

Đánh giá chung trước trận đấu

Nhìn chung, Columbus Crew bước vào trận đấu này với ưu thế nhất định nhờ việc được thi đấu trên sân nhà ScottsMiracle-Gro Field cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đối mặt với một CF Montreal đang chật vật tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận toàn hòa và thua, Columbus Crew nắm trong tay cơ hội thuận lợi để hướng tới một kết quả khả quan.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 3 thắng 2 hòa CF Montreal · 0 thắng CF Montreal 1 - 1 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 2 - 1 CF Montreal CC CF Montreal 1 - 3 Columbus Crew CC Columbus Crew 0 - 0 CF Montreal Hòa Columbus Crew 2 - 1 CF Montreal CC

Columbus Crew 5 trận gần nhất B H T T H 19 Trận 5-5-9 T-H-B 27 Ghi (TB 1.4) 31 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất H H B B H 19 Trận 4-5-10 T-H-B 25 Ghi (TB 1.3) 36 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 19 13 4 2 +24 43 T H B T T 2 Inter Miami 19 11 5 3 +10 38 B H T T T 3 Chicago Fire 18 10 2 6 +10 32 T T B B T … 10 Orlando City SC 19 6 3 10 -17 21 H B T T B 11 Columbus Crew 19 5 5 9 -4 20 B H T B T 12 Toronto FC 19 4 8 7 -7 20 T H B H H 13 Philadelphia Union 19 5 4 10 -7 19 T T T T B 14 CF Montreal 19 4 5 10 -11 17 H H B B H 15 Atlanta United FC 19 4 3 12 -13 15 T B B H B

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ J. Thiare (Leg Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ J. Thiare (Leg Injury) CF Montreal ✚ W. Carmona (Knee Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ E. Morales (Toe Injury) ✚ W. Carmona (Knee Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ E. Morales (Toe Injury)