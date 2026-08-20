Hạ FC Iberia 1999 4-0, Jagiellonia giành vé đi tiếp và loại đối thủ Thắng thuyết phục FC Iberia 1999 4-0 trên sân Chorten Arena ở vòng play-off UEFA Europa League, Jagiellonia chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đại diện Georgia ngậm ngùi bị loại.

Jagiellonia 4 - 0 FC Iberia 1999 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jagiellonia tiếp đón FC Iberia 1999.

11' Kobayashi nhận thẻ vàng sớm ở phút 11 Phút 11, Y. Kobayashi bên phía Jagiellonia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trận đấu thuộc vòng play-off UEFA Europa League đang diễn ra tương đối căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

32' Thẻ vàng cho I. Alhassan bên phía FC Iberia 1999 Phút 32, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo I. Alhassan bên phía FC Iberia 1999 . Trận đấu tại vòng Play-offs UEFA Europa League diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

34' J. Imaz ghi bàn trên chấm 11m, Jagiellonia mở tỷ số Phút 34, J. Imaz thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Jagiellonia vượt lên dẫn trước FC Iberia 1999 với tỷ số 1-0. Bàn thắng mở tỷ số quan trọng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế tâm lý lớn trong trận đấu play-off UEFA Europa League trên sân Chorten Arena.

45+2' J. Agbonifo nhân đôi cách biệt cho Jagiellonia Đúng vào phút 45+2', J. Agbonifo lập công sau đường kiến tạo của N. Wojtuszek, nâng tỷ số lên 2-0 cho Jagiellonia. Pha ghi bàn ở những giây cuối hiệp một giúp đại diện chủ nhà gia tăng thế thượng phong trước FC Iberia 1999 trên sân Chorten Arena.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' G. Kobuladze nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai Phút 49, G. Kobuladze bên phía FC Iberia 1999 phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Trong bối cảnh đang bị Jagiellonia dẫn trước 2-0, FC Iberia 1999 tỏ ra khá lúng túng và liên tục phải phạm lỗi để ngăn cản đối thủ.

50' A. Demchenko nhận thẻ vàng, FC Iberia 1999 liên tiếp dính phạt Phút 50, cầu thủ A. Demchenko bên phía FC Iberia 1999 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang liên tiếp dính thẻ phạt ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang bị Jagiellonia dẫn 2-0.

51' VAR từ chối bàn thắng của Z. Natchkebia Phút 51, Z. Natchkebia đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng của FC Iberia 1999 không được công nhận sau khi VAR can thiệp và xác định có lỗi phạm quy. Quyết định từ công nghệ VAR khiến tỷ số trận đấu tiếp tục giữ nguyên 2-0 nghiêng về Jagiellonia .

59' Jagiellonia điều chỉnh nhân sự với O. Sow Phút 59, Jagiellonia quyết định thay đổi người khi O. Sow được tung vào sân để thế chỗ cho J. Agbonifo . Đang tạo ra khoảng cách 2-0 an toàn, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trước FC Iberia 1999.

61' V. Selimovic bị phạt thẻ vàng sau phạm lỗi Phút 61, cầu thủ V. Selimovic bên phía FC Iberia 1999 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đại diện Georgia đang gặp vô vàn khó khăn khi liên tiếp nhận thẻ phạt trong thế bị dẫn 2-0.

62' I. Alhassan đá phản lưới nhà, Jagiellonia vươn lên dẫn 3-0 Phút 62, bi kịch tiếp tục bủa vây FC Iberia 1999 khi I. Alhassan vô tình đá phản lưới nhà, giúp Jagiellonia gia tăng khoảng cách lên 3-0. Với cách biệt 3 bàn an toàn trên sân Chorten Arena, đội chủ nhà đang nắm thế chủ động hoàn toàn trong trận play-off UEFA Europa League này.

66' FC Iberia 1999 điều chỉnh nhân sự khi bị dẫn 0-3 Phút 66, FC Iberia 1999 có sự thay đổi người khi G. Kutsia được tung vào sân thay thế cho I. Alhassan . Trong bối cảnh đang bị Jagiellonia dẫn 3-0 và Alhassan đã dính một thẻ vàng trước đó, đây là quyết định điều chỉnh nhân sự cần thiết của đội khách.

70' Jagiellonia tung S. Lozano vào sân thay J. Imaz Phút 70, Jagiellonia quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Lozano vào sân thay thế cho J. Imaz . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự thay đổi nhằm làm mới đội hình và dưỡng sức cho các trụ cột.

70' Phút 70: FC Iberia 1999 điều chỉnh lực lượng Ở phút 70, FC Iberia 1999 quyết định đưa A. Dzagania vào sân để thế chỗ S. Ende . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong lối chơi nhằm cải thiện thế trận khi bị Jagiellonia dẫn trước 3-0.

71' Thêm thẻ vàng cho FC Iberia 1999 ở phút 71 Phút 71, N. Dadiani của FC Iberia 1999 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trong thế bị Jagiellonia dẫn 3-0, đội khách đang thi đấu nôn nóng và liên tục dính các án phạt.

80' Jagiellonia tung R. Conceicao vào sân ở phút 80 Phút 80, Jagiellonia có sự thay đổi nhân sự khi R. Conceicao được tung vào sân thế chỗ cho K. Szmyt . Với khoảng cách 3-0 an toàn hiện tại, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm giữ nhịp trận đấu và trao cơ hội cho các nhân tố mới trong những phút còn lại.

80' Jagiellonia điều chỉnh nhân sự, Y. Sylla thế chỗ N. Prelec Phút 80, Jagiellonia thực hiện sự thay đổi người khi Y. Sylla được tung vào sân để thay thế cho N. Prelec . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn trên sân nhà, đại diện Ba Lan bắt đầu có những tính toán nhân sự cho khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80' FC Iberia 1999 thay người ở phút 80 Phút 80, FC Iberia 1999 quyết định đưa E. Kuliyev vào sân thay thế cho N. Dadiani . Trong bối cảnh đang bị Jagiellonia dẫn trước 3-0, đây là nỗ lực làm mới đội hình của đội khách ở những phút còn lại.

80' FC Iberia 1999 tung S. Figueredo vào sân ở phút 80 Phút 80, FC Iberia 1999 thực hiện sự thay đổi người khi S. Figueredo vào sân thay cho G. Kobuladze . Trong bối cảnh đang chịu dẫn 3-0 trước Jagiellonia, đội khách vẫn nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi ở khoảng thời gian cuối trận.

80' FC Iberia 1999 điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80, FC Iberia 1999 quyết định tung N. Bochorishvili vào sân thay thế cho A. Amisulashvili . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đã bị Jagiellonia dẫn trước 3-0.

81' Thẻ vàng cho E. Kuliyev, FC Iberia 1999 càng thêm bế tắc Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng phạt E. Kuliyev bên phía FC Iberia 1999 sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Jagiellonia dẫn trước 3-0, các cầu thủ đội khách tỏ ra khá nôn nóng và liên tục phải nhận thêm những tấm thẻ phạt ở hiệp hai.

90+2' S. Lozano nâng tỷ số lên 4-0 cho Jagiellonia Ở phút 90+2, S. Lozano dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của R. Conceicao , nâng tỷ số lên 4-0 cho Jagiellonia. Pha lập công ở những phút bù giờ ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà trên sân Chorten Arena trước FC Iberia 1999.

KT Kết thúc: Jagiellonia 4-0 FC Iberia 1999 Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 00:55 21/08/2026

Đội hình chính thức Jagiellonia Sơ đồ · HLV Adrian Siemieniec FC Iberia 1999 Sơ đồ · HLV Andriy Demchenko Cập nhật đội hình lúc 22:31 20/08/2026

Jagiellonia gặp Saburtalo lúc 23:00 ngày 20/08/2026 trên sân Chorten Arena, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Cả hai đội đều bước vào cuộc so tài với hai trận gần nhất không thua. Jagiellonia có một trận thắng và một trận hòa, trong khi Saburtalo hòa một trận rồi thắng một trận. Khoảng cách phong độ vì thế không đủ lớn để tạo ra một bên được đánh giá vượt trội chỉ từ chuỗi kết quả gần đây.

Thế trận loại trực tiếp đòi hỏi sự chặt chẽ

Tính chất một mất một còn sẽ khiến cách tiếp cận trận đấu trở nên đặc biệt quan trọng. Jagiellonia và Saburtalo không chỉ cần tìm kiếm lợi thế, mà còn phải kiểm soát rủi ro trong những thời điểm thế trận chuyển trạng thái.

Với Jagiellonia, chuỗi một thắng và một hòa cho thấy đội bóng này vừa có khả năng tạo ra kết quả tích cực, vừa duy trì được sự ổn định cần thiết. Saburtalo cũng mang đến tín hiệu tương tự qua một trận hòa và một chiến thắng, đủ để biến cuộc đấu tại Chorten Arena thành màn so tài khó lường.

Điểm then chốt nằm ở sự kiên nhẫn

Không có dữ liệu về lực lượng hay sơ đồ thi đấu, nhưng áp lực của thể thức loại trực tiếp có thể khiến hai đội ưu tiên sự an toàn trong cách tổ chức. Đội kiểm soát tốt các thời điểm mất bóng, giữ được sự bình tĩnh và tận dụng hiệu quả cơ hội sẽ có lợi thế lớn.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng xét trên phong độ gần nhất. Jagiellonia có lợi thế được chơi tại Chorten Arena, còn Saburtalo bước vào trận với chuỗi kết quả cũng tích cực. Cuộc đối đầu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh xử lý trong những khoảnh khắc then chốt hơn là chênh lệch rõ rệt về phong độ.

Jagiellonia 5 trận gần nhất H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Saburtalo 5 trận gần nhất B T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới