Hạ Kairat ngay tại Astana Arena, Levski Sofia khiến đội chủ nhà ôm hận
Nhờ bàn thắng duy nhất của Reinaldo ở phút 13, Levski Sofia đánh bại Kairat với tỷ số 0-1 ngay trên sân Astana Arena, khiến đại diện chủ nhà đành ngậm ngùi trắng tay.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Kairat tiếp đón Levski Sofia.
- 7'Everton Bala nhận thẻ vàng sớm ở phút 7
Phút 7, trận đấu sớm ghi nhận chiếc thẻ phạt đầu tiên khi Everton Bala nhận thẻ vàng sau tình huống can thiệp quyết liệt. Hai đội thi đấu nảy lửa ngay từ những phút đầu trong bối cảnh tỷ số đang là 0 - 0.
- 12'Levski Sofia làm chủ thế trận từ sớm
Sớm vươn lên dẫn trước 0-1, Levski Sofia thi đấu hoàn toàn chủ động và áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 27 - 73. Dù chịu ép sân trong 12 phút đầu, Kairat vẫn cố gắng đáp trả bằng 3 - 1 lần dứt điểm cùng 2 - 0 về phạt góc, nhưng chưa đủ sắc bén để san bằng tỷ số.
- 13'Reinaldo mở tỷ số cho Levski Sofia
Phút 13, Reinaldo cụ thể hóa thế trận lấn lướt của Levski Sofia bằng bàn thắng mở tỷ số 0-1 sau đường kiến tạo của Everton Bala. Pha lập công sớm giúp đội khách vượt lên dẫn trước Kairat trong bối cảnh họ hoàn toàn chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 27 - 73.
- 24'Levski Sofia kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế
Đến phút 24, Levski Sofia vẫn đang làm chủ cuộc chơi nhờ tỷ lệ cầm bóng 43-57 cùng lợi thế dẫn trước 0-1. Dù Kairat cố gắng đáp trả với tổng số cú dứt điểm 3-2, đội khách mới là những người thi đấu hiệu quả hơn hẳn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0-2.
- 36'Kairat gia tăng sức ép nhưng Levski Sofia vẫn dẫn trước
Đến phút 36, Kairat nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 và có 6 - 2 lần dứt điểm. Dù vậy, Levski Sofia lại tận dụng cơ hội tốt hơn với 1 - 2 pha dứt điểm trúng đích để tiếp tục duy trì tỷ số 0 - 1.
- 45+6'Thẻ vàng cho Olzhas Baybek ở phút 45+6'
Phút 45+6', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Olzhas Baybek bên phía Kairat. Tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối hiệp một phản ánh sự nôn nóng của đội chủ nhà khi họ vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ và đang bị Levski Sofia dẫn 0-1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Kairat thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Kairat thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ismail Bekbolat vào sân thế chỗ Olzhas Baybek - cầu thủ vừa dính thẻ vàng ở cuối hiệp một. Trong thế đang bị Levski Sofia dẫn trước 0-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.
- 48'Kairat gia tăng sức ép sau giờ nghỉ
Bước sang phút 48, Kairat nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi nắm 54 - 46 thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra 6 - 4 cú dứt điểm. Tuy nhiên, Levski Sofia mới là bên hiệu quả hơn trong các pha hãm thành với 1 - 2 lần dứt điểm trúng đích để duy trì lợi thế 0 - 1.
- 60'Damir Kasabulat dính thẻ vàng ở phút 60
Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Damir Kasabulat ở phút 60 sau tình huống phạm lỗi. Trong thế đang bị Levski Sofia dẫn 0-1, Kairat lại phải nhận thêm thẻ phạt khiến tâm lý thi đấu càng thêm áp lực.
- 60'Kairat nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ hòa
Bước sang phút 60, Kairat chủ động dâng cao tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 cùng tổng số lần dứt điểm 9 - 7. Dù gia tăng áp lực và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 5 - 2, đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được bàn quân bình tỷ số trước hàng thủ thi đấu tập trung của Levski Sofia.
- 64'Phút 64: Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat
Ở phút 64, Edmilson được tung vào sân để thế chỗ cho Damir Kasabulat - người vừa nhận thẻ vàng trước đó ít phút. Trong thế bị dẫn 0-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho Kairat trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.
- 72'Kairat gia tăng áp lực tìm bàn gỡ
Bước sang phút 72, Kairat dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị Levski Sofia dẫn trước 0 - 1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 54 - 46, đồng thời áp đảo ở chỉ số dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2). Dù vượt trội 6 - 3 ở chỉ số phạt góc, Kairat vẫn chưa thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội khách.
- 73'Aldair nhận thẻ vàng ở phút 73
Phút 73, Aldair đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính sau tình huống can thiệp quyết liệt trên sân. Trong bối cảnh Kairat nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 0-1, sức nóng trận đấu ngày càng gia tăng với liên tục các pha va chạm ngắt nhịp trận đấu.
- 79'Maicon vào sân thay Everton Bala ở phút 79
Phút 79, Maicon được tung vào sân để thay thế cho Everton Bala. Levski Sofia đang nỗ lực củng cố lực lượng nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép từ Kairat trong những phút còn lại của trận đấu.
- 79'Hevertton vào sân thay cho Armstrong Oko-Flex ở phút 79
Phút 79, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Hevertton được tung vào sân để thế chỗ cho Armstrong Oko-Flex. Khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về phía Levski Sofia, sự xuất hiện của cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn trong những phút cuối trận.
- 79'Levski Sofia củng cố lực lượng, Mazire Soula vào sân
Phút 79, Mazire Soula được tung vào sân thay cho Aldair. Levski Sofia quyết định làm tươi mới đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép từ Kairat khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 83'Juan Perea vào sân thế chỗ Reinaldo ở phút 83
Phút 83, Juan Perea được tung vào sân thay cho Reinaldo. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ở những phút cuối trận, trong bối cảnh Levski Sofia đang nắm lợi thế dẫn 0-1.
- 84'Mansur Birkurmanov vào sân thế chỗ Marc Gual
Phút 84, Mansur Birkurmanov được tung vào sân thay thế cho Marc Gual. Trong bối cảnh đang bị Levski Sofia dẫn trước 0-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho mặt trận tấn công trong những phút thi đấu muộn màng.
- 84'Kairat nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Tiến vào phút 84, Kairat dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị Levski Sofia dẫn trước 0-1. Đội chủ nhà chiếm 55 - 45 thời lượng kiểm soát bóng, vượt trội ở chỉ số dứt điểm (17 - 9) lẫn phạt góc (7 - 3). Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ đội khách với chênh lệch cứu thua 1 - 5 vẫn đang giúp Levski Sofia bảo toàn lợi thế mong manh.
- 88'Nikola Serafimov nhận thẻ vàng ở phút 88
Phút 88, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nikola Serafimov sau pha va chạm ở khu vực giữa sân. Trận đấu trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi Levski Sofia nỗ lực bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép liên tục từ Kairat.
- 89'Juan Perea nhận thẻ vàng ở phút 89
Ở phút 89, đến lượt Juan Perea phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các thẻ phạt được rút ra, trong khi Kairat vẫn đang dốc sức tìm bàn gỡ nhưng chưa thể vượt qua thế dẫn 0-1 của Levski Sofia.
- 90+2'Levski Sofia gia cố hàng thủ ở phút bù giờ
Phút 90+2', Levski Sofia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Asen Mitkov được tung vào sân thay thế cho Serginho. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 0-1 trước sức ép từ Kairat trong những phút bù giờ còn lại.
- 90+4'Gustavo Pinto Mendonça nhận thẻ vàng ở phút 90+4
Phút 90+4', Gustavo Pinto Mendonça phải nhận thẻ vàng từ trọng tài trong khoảng thời gian bù giờ căng thẳng cuối trận. Kairat nỗ lực dâng cao ở những giây cuối nhưng vẫn đang bị Levski Sofia dẫn trước với tỷ số 0-1.
- KTKết thúc: Kairat 0-1 Levski Sofia
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 23:59 11/08/2026
22h00 ngày 11/08/2026 - UEFA Champions League - Sân vận động Astana Arena
Trận thư hùng giữa Kairat và Levski Sofia trong khuôn khổ UEFA Champions League hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính trên sân vận động Astana Arena. Đây là cuộc chạm trán quan trọng đối với cả hai đội bóng nhằm khẳng định bản lĩnh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Lịch sử đối đầu và điểm tựa tâm lý
Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, hai câu lạc bộ mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong thời gian gần đây. Ở lần đọ sức duy nhất đó, Levski Sofia là đội chiếm ưu thế khi giành chiến thắng trước Kairat. Kết quả này đem lại lợi thế nhất định về mặt tâm lý cho đại diện đến từ Bulgaria trước khi bước vào cuộc tái đấu.
Tuy nhiên, Kairat sẽ có điểm tựa vững chắc là sân nhà Astana Arena. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực lớn để đội bóng nỗ lực tìm kiếm một kết quả có lợi trước đối thủ.
Dự đoán cục diện trận đấu
Với ưu thế đối đầu nghiêng về Levski Sofia cùng điểm tựa sân nhà dành cho Kairat, cuộc so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co. Levski Sofia sở hữu sự tự tin từ chiến thắng ở lần đụng độ trước đó, trong khi Kairat cần thi đấu tập trung và tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để chủ động triển khai lối chơi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)