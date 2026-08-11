64' Phút 64: Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat

Ở phút 64, Edmilson được tung vào sân để thế chỗ cho Damir Kasabulat - người vừa nhận thẻ vàng trước đó ít phút. Trong thế bị dẫn 0-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho Kairat trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.