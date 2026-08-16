Hạ Los Angeles Galaxy 1-0, Houston Dynamo cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16 MLS Đánh bại Los Angeles Galaxy 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Guilherme ở phút 21 trên sân Shell Energy Stadium, Houston Dynamo giữ vững vị trí thứ 4 và chính thức cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16 tại MLS.

Houston Dynamo 1 - 0 Los Angeles Galaxy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón Los Angeles Galaxy.

21' Guilherme sút phạt đền thành công, Houston Dynamo vượt lên Phút 21, Guilherme dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho Houston Dynamo trong cuộc đối đầu với Los Angeles Galaxy. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước và làm chủ thế trận. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, Houston Dynamo sẽ tiếp tục xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

45+1' H. Herrera nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một Ở phút 45+1', H. Herrera bên phía Houston Dynamo đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn khép lại hiệp một với lợi thế tạm dẫn 1-0 trước Los Angeles Galaxy.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Los Angeles Galaxy thay người ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Los Angeles Galaxy có sự thay đổi nhân sự khi C. Garces vào sân thay thế cho M. Yoshida . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Houston Dynamo dẫn trước 1-0 trong hiệp một.

54' Los Angeles Galaxy tung I. Parente vào sân thay E. Wynder Phút 54, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi I. Parente được tung vào sân để thế chỗ cho E. Wynder . Đang bị Houston Dynamo dẫn 1-0, ban huấn luyện đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

56' L. Ennali nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, cầu thủ L. Ennali bên phía Houston Dynamo phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong trận đấu này, sau tấm thẻ vàng của H. Herrera ở cuối hiệp một.

58' Thẻ đỏ cho C. Garces, Los Angeles Galaxy thi đấu thiếu người Phút 58, khó khăn thêm chồng chất với Los Angeles Galaxy khi C. Garces phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đang bị dẫn 1-0 lại rơi vào thế thiếu người, đội khách đứng trước nguy cơ trắng tay rất lớn trên sân Shell Energy Stadium.

65' Houston Dynamo tung D. Holmes vào sân thay F. Negri Phút 65, Houston Dynamo có sự thay đổi người khi D. Holmes được tung vào sân thay cho F. Negri . Nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trên sân Shell Energy Stadium.

65' Houston Dynamo tung O. Lingr vào sân thay D. McGuire Phút 65, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi O. Lingr được tung vào sân thay cho D. McGuire . Đang dẫn 1-0 và thi đấu hơn người sau chiếc thẻ đỏ của C. Garces bên phía Los Angeles Galaxy ở phút 58, đội chủ nhà muốn tạo thêm sự tươi mới trên hàng công nhằm sớm kết liễu trận đấu.

65' Los Angeles Galaxy điều chỉnh nhân sự trong thế thiếu người Phút 65, Los Angeles Galaxy quyết định thực hiện sự thay đổi người khi T. Elgersma được tung vào sân thay cho K. Furuhashi . Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 và vừa tổn thất lực lượng sau tấm thẻ đỏ của C. Garces, ban huấn luyện đội khách hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới.

65' Los Angeles Galaxy tung H. Lozano vào sân thay R. Taylor Phút 65, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Lozano vào sân thế chỗ cho R. Taylor . Đang bị Houston Dynamo dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của C. Garces ở phút 58, đội khách buộc phải có điều chỉnh trên hàng công nhằm tìm kiếm hy vọng gỡ hòa trong thời gian còn lại.

83' Houston Dynamo điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 83, Houston Dynamo đưa A. Bouzat vào sân thay thế J. McGlynn . Đội chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng ở những phút then chốt nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 trước Los Angeles Galaxy.

89' Houston Dynamo điều chỉnh nhân sự ở phút 89 Phút 89, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi người khi I. Aliyu được tung vào sân thay thế cho M. Bogusz . Trong thế đang dẫn 1-0 và chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của C. Garces phía Los Angeles Galaxy, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế ở những phút cuối trận.

89' Houston Dynamo rút H. Herrera rời sân ở phút 89 Phút 89, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi người khi D. Samassekou được tung vào sân thay cho H. Herrera . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế 1-0, đội chủ nhà quyết định tăng cường nhân sự tươi mới ở khu trung tuyến cho những phút cuối trận.

90' LA Galaxy tung R. Ramos vào sân ở phút 90 Phút 90, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi người khi R. Ramos vào sân thế chỗ L. Sanabria . Trong thế bị Houston Dynamo dẫn 1-0 và thi đấu thiếu người, đội khách nỗ lực gia tăng nhân sự tươi mới cho những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

90+4' H. Lozano dính thẻ vàng ở phút 90+4 Ở phút 90+4', H. Lozano bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối trận phản ánh sự bế tắc của đội khách trong bối cảnh vừa chơi thiếu người vừa bị dẫn 1-0. Nếu giữ tỷ số này, cả Houston Dynamo lẫn Los Angeles Galaxy đều tạm thời đủ điều kiện giành vé vào vòng 1/16.

90+9' I. Aliyu nhận thẻ vàng ở phút 90+9 Phút 90+9', I. Aliyu bên phía Houston Dynamo phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng trong bầu không khí căng thẳng khi đội chủ nhà nỗ lực bảo toàn lợi thế 1-0 trước Los Angeles Galaxy.

90+11' I. Aliyu của Houston Dynamo nhận thẻ vàng ở phút 90+11 Phút 90+11', I. Aliyu bên phía Houston Dynamo phải nhận thêm thẻ vàng từ trọng tài trong thời gian bù giờ. Sức nóng của trận đấu liên tục tăng cao khi Houston Dynamo nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-0 trước Los Angeles Galaxy. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ có 32 điểm và chắc suất vào vòng 1/16.

90+11' I. Aliyu của Houston Dynamo nhận thẻ đỏ ở phút 90+11 Phút 90+11', kịch tính dâng cao khi I. Aliyu bên phía Houston Dynamo phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù chỉ còn thi đấu với 10 người ở những giây cuối, đội chủ nhà vẫn đang bảo vệ cách biệt 1-0 trước Los Angeles Galaxy. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, Houston Dynamo sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:49 16/08/2026

Trận đấu giữa Houston Dynamo và Los Angeles Galaxy tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 07:30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Shell Energy Stadium. Sự chênh lệch về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng đang tạo nên bức tranh đối lập giữa hai đội bóng trước cuộc đọ sức này.

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Houston Dynamo đang thể hiện phong độ thi đấu ổn định khi duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất. Cụ thể, đội bóng đã giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Kết quả tích cực này giúp Houston Dynamo vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng MLS với 32 điểm.

Trái ngược với đội chủ nhà, Los Angeles Galaxy đang trải qua giai đoạn thi đấu không thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ này chưa giành được chiến thắng nào khi hòa 3 trận và nhận 2 trận thua. Thành tích này khiến Los Angeles Galaxy đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 22 điểm.

Thành tích đối đầu cân bằng

Mặc dù có sự chênh lệch trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội lại ghi nhận sự cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Houston Dynamo thắng 1 trận, hòa 3 trận và Los Angeles Galaxy thắng 1 trận.

Những con số thống kê cho thấy Los Angeles Galaxy luôn là đối thủ gây ra không ít khó khăn cho Houston Dynamo. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Shell Energy Stadium trong bối cảnh phong độ sa sút sẽ là thử thách lớn đối với đại diện đến từ Los Angeles.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà cùng vị trí xếp trên đối thủ, Houston Dynamo nhiều khả năng sẽ gia tăng áp lực nhằm kiểm soát thế trận. Chuỗi 5 trận bất bại vừa qua là nền tảng tinh thần quan trọng để đội chủ nhà hướng tới một kết quả thuận lợi.

Về phía Los Angeles Galaxy, việc phải làm khách đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung hơn ở khâu phòng ngự. Mục tiêu kiếm điểm trên sân khách sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng bọc lót và duy trì sự chắc chắn trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 1 thắng 3 hòa Los Angeles Galaxy · 1 thắng Los Angeles Galaxy 1 - 1 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 1 - 1 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 2 - 1 Los Angeles Galaxy HD Los Angeles Galaxy 2 - 1 Houston Dynamo LAG

Houston Dynamo 5 trận gần nhất T T T H T 18 Trận 10-2-6 T-H-B 27 Ghi (TB 1.5) 24 Thủng lưới Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất H H B B T 19 Trận 5-7-7 T-H-B 24 Ghi (TB 1.3) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B 4 Houston Dynamo 18 10 2 6 +3 32 T T T H H 5 Real Salt Lake 17 8 3 6 +4 27 H B B H T … 11 Colorado Rapids 18 7 1 10 +2 22 T B T B B 12 Los Angeles Galaxy 19 5 7 7 -5 22 H H B B H 13 San Diego 18 5 6 7 +3 21 H T B B H …

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ Antonio Carlos (Knee Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Antonio Carlos (Knee Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) Los Angeles Galaxy ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Thommy (Injury) ✚ M. Yamane (Hip Injury) ✚ R. Dalgado (Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Thommy (Injury) ✚ M. Yamane (Hip Injury) ✚ R. Dalgado (Injury)