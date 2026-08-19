37' Thẻ vàng cho J. Dominguez sau lỗi kéo người

Phút 37, J. Dominguez bên phía Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Đây đã là tấm thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một sau D. Hancko ở phút 15, trong bối cảnh cuộc đối đầu với Malaga vẫn đang giằng co ở tỷ số 0-0.