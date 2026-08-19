Hạ Malaga 2-0 tại Metropolitano, Atletico Madrid khởi đầu suôn sẻ ở La Liga
Đánh bại Malaga với tỷ số 2-0 trên sân Riyadh Air Metropolitano nhờ các bàn thắng của Kang-In và Baena, Atletico Madrid có khởi đầu thuận lợi ở vòng 1 La Liga, khiến đối thủ chịu thất bại ngay ngày ra quân.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Atletico Madrid tiếp đón Malaga.
- 12'Atletico Madrid áp đảo thời lượng kiểm soát bóng
Những phút đầu trận chứng kiến Atletico Madrid chủ động làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 68% - 32% trước Malaga. Dù vậy, thế trận diễn ra tương đối chặt chẽ khi chỉ số dứt điểm của hai đội vẫn là 0 - 0 và chưa có cơ hội nguy hiểm nào thực sự xuất hiện.
- 15'D. Hancko nhận thẻ vàng sớm ở phút 15
Phút 15, D. Hancko bên phía Atletico Madrid đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Metropolitano Stadium đang diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn chưa được mở là 0-0.
- 25'Thế trận giằng co sau 25 phút thi đấu
Trận đấu trải qua 25 phút đầu tiên với thế trận tương đối giằng co và thận trọng từ cả hai phía. Malaga nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 47% - 53%, tuy nhiên cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện khi số lần dứt điểm hai bên đang là 1 - 1 (trúng đích 0 - 0).
- 37'Thẻ vàng cho J. Dominguez sau lỗi kéo người
Phút 37, J. Dominguez bên phía Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Đây đã là tấm thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một sau D. Hancko ở phút 15, trong bối cảnh cuộc đối đầu với Malaga vẫn đang giằng co ở tỷ số 0-0.
- 38'Atletico Madrid nhỉnh hơn nhưng chưa thể mở tỷ số
Tiến gần đến phút 38, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 0-0. Atletico Madrid nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội khi dẫn trước ở chỉ số dứt điểm 4-2 (trúng đích 1-0) và sở hữu 2-0 quả phạt góc. Dù vậy, với tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49%, Malaga vẫn thi đấu chủ động để vô hiệu hóa các đợt hãm thành của đội chủ nhà.
- 45+4'C. Puga nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một
Phút 45+4', C. Puga bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ ba của trận đấu ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Atletico Madrid tung M. Llorente vào sân đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Atletico Madrid có sự thay đổi người khi M. Llorente vào sân thế chỗ J. Dominguez. Việc rút Dominguez, cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 37, giúp đội chủ nhà thi đấu an toàn hơn trong nỗ lực khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0.
- 51'Atletico Madrid nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm
Bước sang phút 51, Atletico Madrid và Malaga vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Dù kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành khi áp đảo 5-3 về số cú dứt điểm (trúng đích 2-0) và vượt trội với 3-0 phạt góc.
- 57'Atletico Madrid tung A. Baena vào sân
Phút 57, Atletico Madrid quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. Baena được tung vào sân thay thế cho A. Ortiz. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 0-0, sự xuất hiện của A. Baena được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra sự đột biến trên hàng công.
- 57'Atletico Madrid tung Lee Kang-In vào sân ở phút 57
Phút 57, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Lee Kang-In được tung vào sân thế chỗ C. Martin. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến cho hàng công đội chủ nhà.
- 57'Atletico Madrid tung G. Simeone vào sân ở phút 57
Phút 57, Atletico Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung G. Simeone vào sân thay cho R. Mendoza. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn mở tỷ số.
- 63'Atletico Madrid ép sân nhưng chưa thể vượt lên
Bước sang phút 63, Atletico Madrid đang gia tăng sức ép hòng phá vỡ thế bế tắc. Dù kiểm soát bóng khá cân bằng với tỷ lệ 51% - 49%, đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn về số cú dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 0) và 3 - 0 về phạt góc. Dẫu vậy, sự tập trung của hàng thủ Malaga cùng 0 - 3 lần cứu thua của thủ môn đội khách vẫn đang giữ trận đấu ở tỷ số 0 - 0.
- 67'Malaga thay người: R. Rodriguez vào sân thế chỗ C. Dotor
Phút 67, Malaga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Rodriguez được tung vào sân thay cho C. Dotor. Trong bối cảnh đang bị Atletico Madrid dẫn trước 1-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.
- 67'Malaga thay người: J. Cruz vào sân
Phút 67, Malaga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Cruz được tung vào sân thế chỗ J. Munoz. Đội khách đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh đang bị Atletico Madrid dẫn trước 1-0.
- 70'Lee Kang-In khai thông thế bế tắc cho Atletico Madrid
Phút 70, Lee Kang-In cụ thể hóa thế trận lấn lướt của Atletico Madrid bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau đường kiến tạo từ D. Hancko. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 11-3 cú dứt điểm kể từ đầu trận, đẩy Malaga vào thế phải chống đỡ vất vả.
- 72'Malaga thay nhân sự: J. Salinas vào sân thế chỗ C. Puga
Phút 72, Malaga đưa ra sự thay đổi người khi J. Salinas được tung vào sân để thế chỗ C. Puga. Ngay sau khi bị Atletico Madrid dẫn 1-0 ở phút 70, ban huấn luyện đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm làn gió mới.
- 75'Atletico Madrid duy trì sức ép, áp đảo thế trận
Bước sang phút 75, Atletico Madrid vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thế dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 54% - 46% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 11-3 (trúng đích 4-0), trong khi Malaga chưa tạo ra được pha hãm thành thực sự nguy hiểm nào.
- 78'Atletico Madrid thay người: M. Hjulmand thế chỗ Koke
Phút 78, Atletico Madrid quyết định điều chỉnh nhân sự khi M. Hjulmand vào sân thay cho Koke. Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Malaga, sự xuất hiện của Hjulmand hứa hẹn sẽ giúp đội chủ nhà gia cố tuyến giữa và duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.
- 80'J. Cruz của Malaga nhận thẻ vàng ở phút 80
Phút 80, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt J. Cruz bên phía Malaga sau tình huống ngáng chân cầu thủ đối phương. Trong thế bị Atletico Madrid dẫn trước 1-0, chiếc thẻ phạt này càng làm bế tắc thêm nỗ lực rượt đuổi tỷ số của Malaga ở những phút cuối.
- 81'Malaga tung R. Enriquez vào sân tìm hy vọng gỡ hòa
Phút 81, Malaga thực hiện sự thay đổi người khi R. Enriquez được tung vào sân thay thế cho E. Galilea. Đội khách đang bị Atletico Madrid dẫn 1-0 và rất cần sự tươi mới trên hàng công trong những phút thi đấu chính thức còn lại nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
- 81'Malaga tung E. Jauregi vào sân tìm bàn gỡ
Phút 81, Malaga có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi E. Jauregi vào sân thay cho D. Lorenzo. Đang bị dẫn 1-0, đội khách buộc phải làm mới đội hình để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.
- 85'A. Baena nhân đôi cách biệt cho Atletico Madrid
Phút 85, A. Baena lên tiếng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico Madrid trước Malaga. Pha lập công ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà nới rộng khoảng cách an toàn, cụ thể hóa thế trận áp đảo hoàn toàn với chỉ số dứt điểm 14-4 nghiêng về phía đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano.
- 87'Atletico Madrid làm chủ cuộc chơi ở những phút cuối
Bước sang phút 87, Atletico Madrid hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 2-0 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45%. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà áp đảo về số lần dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 0), trong khi Malaga hoàn toàn bế tắc khi chưa có nổi một cú sút trúng khung thành.
- 88'R. Enriquez nhận thẻ vàng ở những phút cuối
Phút 88, R. Enriquez bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi cản người. Trong bối cảnh đã bị Atletico Madrid dẫn 2-0 khi thời gian đá chính gần hết, sự nôn nóng của các cầu thủ đội khách là điều khó tránh khỏi.
- KTKết thúc: Atletico Madrid 2-0 Malaga
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 04:07 20/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Malaga trong khuôn khổ giải La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Metropolitano Stadium. Đây là màn so tài đáng chú ý khi đội chủ nhà nắm giữ lợi thế áp đảo về lịch sử chạm trán.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Atletico Madrid
Bên cạnh lợi thế thi đấu tại thánh địa Metropolitano Stadium, Atletico Madrid sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn từ lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Atletico Madrid đã giành chiến thắng trong cả 5 trận, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối và không để Malaga có bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.
Thống kê đối đầu áp đảo này cho thấy sự vượt trội của Atletico Madrid mỗi khi chạm trán Malaga. Với đội khách Malaga, chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn vô cùng thử thách.
Tình hình trên bảng xếp hạng La Liga
Hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga, Atletico Madrid đang xếp ở vị trí thứ 10 với 0 điểm. Trong khi đó, Malaga nằm ở vị trí thứ 17 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào.
Mặc dù hai đội có khởi đầu điểm số tương đồng trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận toàn thắng đối đầu trực tiếp giúp Atletico Madrid nắm giữ thế chủ động và được đánh giá cao hơn trong trận so tài tới.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)