Hạ Mansfield Town 3-0, Sheffield Utd đi tiếp, chủ nhà chính thức bị loại Đánh bại Mansfield Town 3-0 ngay trên sân One Call Stadium tại League Cup, Sheffield Utd chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà đành phải dừng bước.

Mansfield Town 0 - 3 Sheffield Utd Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mansfield Town tiếp đón Sheffield Utd.

4' P. Bamford ghi bàn sớm, Sheffield Utd vượt lên dẫn 0-1 Ngay phút 4, P. Bamford đã mở tỷ số cho Sheffield Utd từ đường kiến tạo của J. Rothwell , đưa đội khách vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng sớm giúp Sheffield Utd nhanh chóng chiếm lợi thế ngay trên sân One Call Stadium tại League Cup.

12' Sheffield Utd hiệu quả dù kiểm soát bóng ít hơn Bước sang phút 12, Sheffield Utd đang nắm lợi thế với tỷ số 0 - 1 và thi đấu vô cùng hiệu quả. Dù Mansfield Town áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 66% - 34%, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn bế tắc khi chỉ số dứt điểm đang là 0 - 4 (trúng đích 0 - 1) nghiêng về phía đội khách.

24' Sheffield Utd áp đảo về số cơ hội bắn phá Dù tỷ lệ cầm bóng nghiêng về thế cân bằng 50% - 50% , Sheffield Utd mới là đội kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu sau bàn mở tỷ số. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 1 - 8 (trúng đích 0 - 1 ), khiến Mansfield Town gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

29' Sheffield Utd thay người sớm ở phút 29 Phút 29, Sheffield Utd có sự thay đổi nhân sự khi R. Donovan được tung vào sân thay thế cho T. Chong . Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 từ sớm, đội khách chủ động đưa ra điều chỉnh ngay trong hiệp 1 nhằm duy trì thế trận.

36' Sheffield Utd hiệu quả dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 36, Sheffield Utd vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 nhờ lối chơi đầy thực dụng. Dù Mansfield Town nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng với 56% - 44% , đội khách mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn với tổng số lần dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 1 ).

37' F. Seriki nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, F. Seriki bên phía Sheffield Utd phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp trái phép. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1 ngay trên sân One Call Stadium, đội khách vẫn cần giữ sự cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả trước áp lực của Mansfield Town.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Mansfield Town điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Mansfield Town quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung R. Oates vào sân thay thế cho T. Roberts . Đội chủ nhà hiện đang bị Sheffield Utd dẫn trước 0-1 và rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

46' Sheffield Utd điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2 Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Sheffield Utd có sự thay đổi người khi H. Burrows vào sân thay thế cho R. Norrington-Davies . Đội khách đang dẫn 0-1 và việc đưa nhân sự mới vào sân có thể nhằm giúp họ duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

49' Mansfield Town nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Bước sang phút 49, Mansfield Town nỗ lực dâng cao gia tăng sức ép khi nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số phạt góc 4 - 0 . Mặc dù vậy, Sheffield Utd vẫn thi đấu đầy rình rập để bảo vệ tỷ số 0 - 1 , đồng thời nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 6 - 9 .

60' Mansfield Town tung L. Thompson vào sân tìm bàn gỡ Phút 60, Mansfield Town quyết định thay đổi nhân sự khi L. Thompson vào sân thế chỗ R. Hendry . Đang bị Sheffield Utd dẫn 0-1 ngay trên sân nhà One Call Stadium, đội chủ nhà rất cần những phương án mới để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số.

60' Mansfield Town thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 60, Mansfield Town thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Hewitt được tung vào sân thay cho R. Sweeney . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm những làn gió mới để cải thiện thế trận trong bối cảnh bị Sheffield Utd dẫn trước 0-1.

63' L. Reed nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, cầu thủ L. Reed của Mansfield Town phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế bị Sheffield Utd dẫn 0-1, sự nôn nóng nỗ lực tìm bàn gỡ đang khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

63' Sheffield Utd nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 63, Mansfield Town nỗ lực đẩy cao đội hình với 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số phạt góc 5 - 1 nhằm tìm bàn gỡ. Dù vậy, Sheffield Utd vẫn thi đấu rình rập hiệu quả, sẵn sàng đáp trả bằng 7 - 12 cú dứt điểm để bảo vệ tỷ số 0-1.

70' Sheffield Utd làm mới hàng công ở phút 70 Phút 70, Sheffield Utd quyết định rút P. Bamford ra nghỉ và tung R. One vào sân. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sự tươi mới trên hàng công nhằm duy trì lợi thế 0-1.

70' Sheffield Utd tung O. Arblaster vào sân ở phút 70 Phút 70, Sheffield Utd đưa O. Arblaster vào sân để thế chỗ J. Rothwell . Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách thực hiện sự điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

71' M. McGuinness nhân đôi cách biệt cho Sheffield Utd Phút 71, xuất phát từ đường chuyền dọn cỗ của S. Peck , M. McGuinness đã lập công nâng tỷ số lên 0-2 cho Sheffield Utd. Bàn thắng giúp đội khách nhân đôi cách biệt và làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân One Call Stadium.

74' Mansfield Town nỗ lực điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Mansfield Town có sự thay đổi người khi N. Moriah-Welsh được tung vào sân để thay thế S. McLaughlin . Trong bối cảnh đang bị Sheffield Utd dẫn trước 0-2 tại One Call Stadium, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới này để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

74' Mansfield Town tung M. Smith vào sân ở phút 74 Phút 74, Mansfield Town thực hiện sự thay đổi người khi M. Smith được tung vào sân thay cho D. McGoldrick. Trong thế bị Sheffield Utd dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công để tìm kiếm hy vọng lật ngược thế cờ.

75' Sheffield Utd giữ vững lợi thế 0 - 2 Bước sang phút 75, Mansfield Town nỗ lực cầm bóng 52% - 48% nhằm tìm kiếm cơ hội nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc trước Sheffield Utd. Dù chiếm ưu thế về số quả phạt góc 5 - 2 , đội chủ nhà vẫn lép vế ở khả năng hãm thành khi để đối thủ áp đảo với chỉ số dứt điểm 7 - 13 .

84' Sheffield Utd tung M. Doherty vào sân ở phút 84 Phút 84, Sheffield Utd có sự thay đổi nhân sự khi M. Doherty được tung vào sân thay thế cho F. Seriki . Đây là quyết định an toàn khi F. Seriki đã nhận một thẻ vàng ở phút 37, trong thời điểm đội khách đang bảo vệ lợi thế dẫn 0-2.

87' L. Thompson nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng phạt L. Thompson bên phía Mansfield Town. Trong bối cảnh đội nhà vẫn đang bị Sheffield Utd dẫn 0-2 khi trận đấu trôi về những phút cuối, sự bế tắc đã khiến các cầu thủ Mansfield Town không giữ được sự bình tĩnh.

87' Sheffield Utd duy trì lợi thế an toàn Bước sang phút 87, Sheffield Utd vẫn duy trì thế trận áp đảo về số lần hãm thành với 7 - 18 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 3) dù tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội là cân bằng. Mansfield Town dù cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa thể rút ngắn tỷ số 0 - 2 trước sự chủ động của đội khách.

89' C. O'Hare nâng tỷ số lên 0-3 cho Sheffield Utd Phút 89, nhận đường kiến tạo từ R. One , C. O'Hare dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Sheffield Utd. Bàn thắng ở những phút cuối trận gần như đã dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà Mansfield Town ngay tại sân One Call Stadium.

KT Kết thúc: Mansfield Town 0-3 Sheffield Utd Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 23:52 09/08/2026

Đội hình chính thức Mansfield Town Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Nigel Clough Sheffield Utd Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder 21 Harry Lewis 20 Frazer Blake-Tracy 23 Adedeji Oshilaja 5 Ryan Sweeney 7 Lucas Akins 25 Louis Reed 24 Regan Hendry 3 Stephen McLaughlin 13 Jon Russell 19 Tyler Roberts 17 David McGoldrick 1 Michael Cooper 38 Femi Seriki 2 Japhet Tanganga 25 Mark McGuinness 33 Rhys Norrington-Davies 24 Tahith Chong 42 Sydie Peck 48 Joe Rothwell 10 Callum O'Hare 7 Thomas Cannon 45 Patrick Bamford Dự bị Mansfield Town 1 Liam Roberts 2 Kyle Knoyle 4 Elliott Hewitt 99 Liam Thompson 10 George Maris 22 Nathan Moriah-Welsh 98 Michael Smith 18 Rhys Oates Sheffield Utd 17 Adam Davies 14 Harrison Burrows 99 Jamal Baptiste 98 Matt Doherty 4 Oliver Arblaster 44 Jaïro Riedewald 26 Ryan One 97 Romelle Donovan 23 Tyrese Campbell Cập nhật đội hình lúc 21:45 09/08/2026

Mansfield Town Thống kê Sheffield Utd 50% Kiểm soát bóng 50% 8 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 4 5 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Mark McGuinness Sheffield Utd 1 bàn Callum O'Hare Sheffield Utd 1 bàn Patrick Bamford Sheffield Utd 1 bàn Sydie Peck Sheffield Utd 1 kiến tạo · điểm 7.6 Joe Rothwell Sheffield Utd 1 kiến tạo · điểm 7 Ryan One Sheffield Utd 1 kiến tạo · điểm 6.5

Trận đấu giữa Mansfield Town và Sheffield Utd thuộc khuôn khổ EFL Cup sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 22:00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động One Call Stadium. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất then chốt khi cả hai đội bước vào một trận đấu loại trực tiếp, nơi không có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào.

Tính chất sinh tử ở thể thức loại trực tiếp

Khác biệt hoàn toàn với các lượt trận vòng bảng, thể thức loại trực tiếp tại EFL Cup mang tính chất vô cùng nghiệt ngã. Đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ phải chính thức chia tay giải đấu. Điều này đòi hỏi cả Mansfield Town và Sheffield Utd đều phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.

Bên cạnh đó, việc được chơi trên mặt cỏ quen thuộc One Call Stadium mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng cho Mansfield Town. Tuy nhiên, tính chất sống còn của trận đấu cúp sẽ buộc cả hai huấn luyện viên phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc tiếp cận trận đấu.

Thành tích đối đầu nghiêng về Sheffield Utd

Xét về lịch sử đối đầu trong 3 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội bóng, Sheffield Utd đang là đội nắm lợi thế. Cụ thể, Sheffield Utd đã giành chiến thắng 2 trận, trong khi Mansfield Town có được 1 lần đánh bại đối thủ và không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Thống kê này cho thấy sự nhỉnh hơn của Sheffield Utd về mặt kết quả ở những lần đối đầu trước đó. Mặc dù vậy, chiến thắng duy nhất mà Mansfield Town tích lũy được cũng chứng minh họ hoàn toàn có đủ cơ sở để tạo nên bất ngờ, đặc biệt khi được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Dự đoán kịch bản thế trận

Do đây là trận đấu loại trực tiếp, sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai đội đặt lên hàng đầu. Sheffield Utd với ưu thế đối đầu có thể sẽ chủ động triển khai lối chơi chặt chẽ, trong khi Mansfield Town sẽ nỗ lực khai thác tối đa lợi thế sân nhà nhằm tìm kiếm cơ hội tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Mansfield Town · 1 thắng 0 hòa Sheffield Utd · 2 thắng Sheffield Utd 3 - 4 Mansfield Town MT Mansfield Town 0 - 3 Sheffield Utd SU Sheffield Utd 2 - 1 Mansfield Town SU

Mansfield Town 5 trận gần nhất B T B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Sheffield Utd 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới