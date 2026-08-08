Hạ Myanmar, Thái Lan nhất bảng B, gặp Singapore tại bán kết Đánh bại Myanmar 2-0 trên sân Rajamangala National Stadium nhờ các bàn thắng của Kanitsribumphen và Mamah, Thái Lan chính thức chiếm ngôi nhất bảng.

Thái Lan 2 - 0 Myanmar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Thái Lan tiếp đón Myanmar.

Thái Lan tiếp đón Myanmar. 11' Worachit sút phạt đền thành công, Thái Lan vươn lên dẫn 1-0

Phút 11, Worachit Kanitsribumphen dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền để khai thông thế bế tắc, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ chùa vàng chiếm ưu thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm thời củng cố ngôi đầu bảng.

Phút 11, dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền để khai thông thế bế tắc, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ chùa vàng chiếm ưu thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm thời củng cố ngôi đầu bảng. 13' Thái Lan nắm lợi thế sau bàn mở tỷ số

Sớm vươn lên dẫn 1-0, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Dù vậy, Myanmar vẫn nỗ lực tổ chức đáp trả khi tạm nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2) lẫn phạt góc (1 - 2) sau 13 phút lăn bóng.

Sớm vươn lên dẫn 1-0, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Dù vậy, Myanmar vẫn nỗ lực tổ chức đáp trả khi tạm nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2) lẫn phạt góc (1 - 2) sau 13 phút lăn bóng. 27' Myanmar nỗ lực hãm thành tìm bàn gỡ

Dù Thái Lan đang dẫn 1 - 0 , Myanmar lại tỏ ra đầy nỗ lực trong các đợt dâng cao ở phút 27. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 , Thái Lan lại lép vế so với đối thủ ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 cũng như số quả phạt góc 2 - 4 .

Dù Thái Lan đang dẫn , Myanmar lại tỏ ra đầy nỗ lực trong các đợt dâng cao ở phút 27. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng , Thái Lan lại lép vế so với đối thủ ở chỉ số dứt điểm cũng như số quả phạt góc . 39' Thái Lan giữ lợi thế trong thế trận giằng co

Tiến gần đến những phút cuối hiệp một ở phút 39, thế trận diễn ra vô cùng giằng co dù Thái Lan vẫn nắm lợi thế 1-0. Dù bị dẫn bàn, Myanmar thi đấu đầy nỗ lực khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 50-50, san bằng số lần dứt điểm 4-4 và thậm chí nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 3-4. Khác biệt nằm ở tính hiệu quả khi Thái Lan nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 2-1 để cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.

Tiến gần đến những phút cuối hiệp một ở phút 39, thế trận diễn ra vô cùng giằng co dù Thái Lan vẫn nắm lợi thế 1-0. Dù bị dẫn bàn, Myanmar thi đấu đầy nỗ lực khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 50-50, san bằng số lần dứt điểm 4-4 và thậm chí nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 3-4. Khác biệt nằm ở tính hiệu quả khi Thái Lan nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 2-1 để cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 47' VAR can thiệp, Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0

Phút 47, công nghệ VAR vào cuộc kiểm tra tình huống dứt điểm bằng chân phải của Worachit Kanitsribumphen . Bàn thắng sau đó được công nhận, giúp Thái Lan gia tăng cách biệt lên 2-0 ngay đầu hiệp hai.

Phút 47, công nghệ vào cuộc kiểm tra tình huống dứt điểm bằng chân phải của . Bàn thắng sau đó được công nhận, giúp gia tăng cách biệt lên 2-0 ngay đầu hiệp hai. 51' Myanmar dâng cao tìm bàn gỡ

Bước sang phút 51, Myanmar nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi áp đảo về thời lượng cầm bóng 33 - 67 . Dù vậy, Thái Lan vẫn bảo vệ thành công lợi thế 1-0 nhờ hiệu suất thi đấu nhỉnh hơn với số lần dứt điểm trúng đích 2 - 1 (tổng số dứt điểm là 6 - 6 ).

Bước sang phút 51, Myanmar nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi áp đảo về thời lượng cầm bóng . Dù vậy, Thái Lan vẫn bảo vệ thành công lợi thế 1-0 nhờ hiệu suất thi đấu nhỉnh hơn với số lần dứt điểm trúng đích (tổng số dứt điểm là ). 52' Jehhanafee Mamah sút phạt đền thành công, Thái Lan nhân đôi cách biệt

Phút 52, Jehhanafee Mamah thực hiện thành công quả phạt đền bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp Thái Lan thi đấu chủ động hơn, qua đó tạm nắm giữ vị trí nhất bảng với 9 điểm nếu giữ tỷ số này.

Phút 52, thực hiện thành công quả phạt đền bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp Thái Lan thi đấu chủ động hơn, qua đó tạm nắm giữ vị trí nhất bảng với 9 điểm nếu giữ tỷ số này. 54' Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng ở phút 54

Phút 54, Kyaw Min Oo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc để Thái Lan dẫn trước 2-0 khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Myanmar thêm phần nôn nóng và gặp nhiều khó khăn.

Phút 54, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc để Thái Lan dẫn trước 2-0 khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Myanmar thêm phần nôn nóng và gặp nhiều khó khăn. 59' Myanmar điều chỉnh nhân sự, Hein Htet Aung vào sân

Phút 59, Myanmar có sự thay đổi nhân sự khi Hein Htet Aung được tung vào sân thay thế cho Wai Lin Aung . Đang bị Thái Lan dẫn 2-0, đây là nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm cải thiện thế trận tấn công cho Myanmar.

Phút 59, Myanmar có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đang bị Thái Lan dẫn 2-0, đây là nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm cải thiện thế trận tấn công cho Myanmar. 59' Điều chỉnh nhân sự ở phút 59: Nyein Chan Aung vào sân

Phút 59, Nyein Chan Aung được tung vào sân để thay thế cho Myat Phone Khant . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện lối chơi trong bối cảnh đội nhà đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0.

Phút 59, được tung vào sân để thay thế cho . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện lối chơi trong bối cảnh đội nhà đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0. 59' Khun Kyaw Zin Hein được tung vào sân ở phút 59

Phút 59, Khun Kyaw Zin Hein được đưa vào sân để thay thế cho Zwe Khant Min . Trong thế bị Thái Lan dẫn 2-0, đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố lại tuyến trên và tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

Phút 59, được đưa vào sân để thay thế cho . Trong thế bị Thái Lan dẫn 2-0, đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố lại tuyến trên và tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. 62' Thái Lan gia cố hàng thủ ở phút 62

Phút 62, Thái Lan đưa ra sự thay đổi nhân sự ở tuyến dưới khi Nattapong Sayriya vào sân thay thế cho Pansa Hemviboon . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, ban huấn luyện đội bóng muốn làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Phút 62, Thái Lan đưa ra sự thay đổi nhân sự ở tuyến dưới khi vào sân thay thế cho . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, ban huấn luyện đội bóng muốn làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. 63' Thái Lan duy trì lợi thế hai bàn trước Myanmar

Bước sang phút 63, thế trận diễn ra tương đối cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49 nghiêng về Thái Lan. Dù tổng số lần dứt điểm không quá chênh lệch (8 - 7), sự hiệu quả ở chỉ số trúng đích 3 - 1 đã giúp Thái Lan bảo toàn tỷ số 2 - 0 trước Myanmar.

Bước sang phút 63, thế trận diễn ra tương đối cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49 nghiêng về Thái Lan. Dù tổng số lần dứt điểm không quá chênh lệch (8 - 7), sự hiệu quả ở chỉ số trúng đích 3 - 1 đã giúp Thái Lan bảo toàn tỷ số 2 - 0 trước Myanmar. 73' Thái Lan điều chỉnh nhân sự ở phút 73

Phút 73, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi Waris Choolthong vào sân thay cho Narubadin Weerawatnodom . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội bóng xứ Chùa Vàng chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì nhịp độ và bảo toàn thế trận. Nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm giữ đỉnh bảng với 9 điểm sau 3 trận dù bảng đấu vẫn chưa chính thức chốt vé đi tiếp.

Phút 73, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thay cho . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội bóng xứ Chùa Vàng chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì nhịp độ và bảo toàn thế trận. Nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm giữ đỉnh bảng với 9 điểm sau 3 trận dù bảng đấu vẫn chưa chính thức chốt vé đi tiếp. 73' Thái Lan điều chỉnh tuyến giữa ở phút 73

Phút 73, Thái Lan đưa Todsawat Limwanasthian vào sân để thay thế cho Worachit Kanitsribumphen . Trong bối cảnh đang dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội bóng gia cố tuyến giữa và duy trì thế trận an toàn trong những phút còn lại.

Phút 73, đưa vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh đang dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội bóng gia cố tuyến giữa và duy trì thế trận an toàn trong những phút còn lại. 75' Thái Lan hiệu quả hơn dù Myanmar nỗ lực

Bước sang phút 75, Myanmar dù nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 49-51 và bám đuổi ở chỉ số dứt điểm 10-9 , nhưng Thái Lan mới là đội tỏ ra hiệu quả vượt trội. Với chỉ số dứt điểm trúng đích 4-2 , đội bóng xứ chùa vàng bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 2-0 và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Bước sang phút 75, Myanmar dù nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng và bám đuổi ở chỉ số dứt điểm , nhưng Thái Lan mới là đội tỏ ra hiệu quả vượt trội. Với chỉ số dứt điểm trúng đích , đội bóng xứ chùa vàng bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. 77' Myanmar tung Saw Myo Zaw vào sân thay Lwin Moe Aung

Phút 77, Myanmar có sự thay đổi nhân sự khi Saw Myo Zaw được tung vào sân thay cho Lwin Moe Aung . Đang bị Thái Lan dẫn 2-0, đội bóng áo đỏ nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên hàng công để hy vọng rút ngắn cách biệt. Nếu giữ tỷ số này, Myanmar tạm xếp thứ hai bảng đấu với 6 điểm và bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

Phút 77, Myanmar có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Đang bị Thái Lan dẫn 2-0, đội bóng áo đỏ nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên hàng công để hy vọng rút ngắn cách biệt. Nếu giữ tỷ số này, Myanmar tạm xếp thứ hai bảng đấu với 6 điểm và bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp. 87' VAR can thiệp ở tình huống của Myat Kaung Khant

Phút 87, trọng tài quyết định tham khảo công nghệ VAR sau tình huống liên quan đến Myat Kaung Khant . Trận đấu bị gián đoạn ở những phút cuối khi Thái Lan đang nắm lợi thế dẫn 2-0.

Phút 87, trọng tài quyết định tham khảo công nghệ sau tình huống liên quan đến . Trận đấu bị gián đoạn ở những phút cuối khi Thái Lan đang nắm lợi thế dẫn 2-0. 89' Thái Lan điều chỉnh nhân sự ở phút 89

Phút 89, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi Adison Promrak được tung vào sân thay cho Jehhanafee Mamah . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, điều chỉnh này giúp đội bóng áo đỏ gia cố sự chắc chắn để bảo toàn kết quả khi thời gian thi đấu chính thức trôi về những phút cuối.

Phút 89, Thái Lan thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, điều chỉnh này giúp đội bóng áo đỏ gia cố sự chắc chắn để bảo toàn kết quả khi thời gian thi đấu chính thức trôi về những phút cuối. 89' Thay người ở những phút cuối: Win Naing Tun rời sân

Phút 89, Win Naing Tun rời sân nhường chỗ cho đồng đội khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trong bối cảnh Thái Lan đang dẫn 2-0, sự thay đổi nhân sự này khó mang lại đột biến khi thời gian thi đấu chính thức sắp hết.

Phút 89, rời sân nhường chỗ cho đồng đội khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trong bối cảnh Thái Lan đang dẫn 2-0, sự thay đổi nhân sự này khó mang lại đột biến khi thời gian thi đấu chính thức sắp hết. 89' Thái Lan nắm chắc lợi thế ở những phút cuối

Bước sang phút 89, Thái Lan vẫn chủ động bảo vệ tỷ số 2-0 dù nhường bớt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 45-55. Đội bóng xứ chùa Vàng tỏ ra vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu 12-9 dứt điểm (trúng đích 5-2) cùng 6-5 phạt góc, buộc Myanmar phải liên tục phạm lỗi 5-10 lần để hạn chế các đợt lên bóng.

Bước sang phút 89, Thái Lan vẫn chủ động bảo vệ tỷ số 2-0 dù nhường bớt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 45-55. Đội bóng xứ chùa Vàng tỏ ra vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu 12-9 dứt điểm (trúng đích 5-2) cùng 6-5 phạt góc, buộc Myanmar phải liên tục phạm lỗi 5-10 lần để hạn chế các đợt lên bóng. 90+2' Thẻ vàng ở phút bù giờ 90+2

Ở phút 90+2, trọng tài phải rút thêm thẻ vàng trong những phút bù giờ căng thẳng của trận đấu. Thái Lan lúc này vẫn duy trì thế dẫn 2-0 trước Myanmar, qua đó tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm nếu giữ tỷ số này.

Ở phút 90+2, trọng tài phải rút thêm thẻ vàng trong những phút bù giờ căng thẳng của trận đấu. Thái Lan lúc này vẫn duy trì thế dẫn trước Myanmar, qua đó tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm nếu giữ tỷ số này. KT Kết thúc: Thái Lan 2-0 Myanmar

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:00 08/08/2026

Đội hình chính thức Thái Lan Sơ đồ 4-4-2 Myanmar Sơ đồ 4-3-3 1 Kampol Pathomakkakul 15 Narubadin Weerawatnodom 4 Manuel Bihr 3 Pansa Hemviboon 13 Oussama Thiangkham 17 Picha Autra 6 Sarach Yooyen 21 Chaiyaphon Otton 10 Worachit Kanitsribumphen 18 Jehhanafee Mamah 11 Chawanwit Sealao 23 Zin Nyi Nyi Aung 15 Zwe Khant Min 4 Soe Moe Kyaw 25 Phone Khant Myat 3 Hein Zeyar Lin 8 Wai Lin Aung 6 Kyaw Min Oo 20 Myat Kaung Khant 7 Lwin Moe Aung 9 Than Paing 10 Win Naing Tun Dự bị Thái Lan 2 Nattapong Sayriya 5 Seksan Ratree 7 Kakana Khamyok 8 Todsawat Limwanasthian 9 Yotsakon Burapha 12 Waris Choolthong 14 Teerasak Poeiphimai 16 Adison Promrak 19 Pokkhao Anan Myanmar 1 San Sat Naing 2 Hein Phyo Win 12 Maw Oo Min 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Myo Khant Aung 16 Wunna Aung Shine 17 Lin Htet Nay 18 Pyae Sone Phyo 19 Hein Htet Aung Cập nhật đội hình lúc 19:20 08/08/2026

Thái Lan Thống kê Myanmar 45% Kiểm soát bóng 55% 14 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 2 7 Phạt góc 5 5 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Worachit Kanitsribumphen Thái Lan 1 bàn J Jehhanafee Mamah Thái Lan 1 bàn Sarach Yooyen Thái Lan Điểm 7.35 Kampol Pathomakkakul Thái Lan Điểm 7.3

Cuộc so tài giữa Thái Lan và Myanmar tại giải ASEAN Cup hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội đang nắm giữ hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Rajamangala National Stadium.

Tầm quan trọng của cuộc đối đầu ở ngôi đầu bảng

Cả hai đội bóng bước vào lượt trận này với vị trí cao trên bảng xếp hạng. Thái Lan đang duy trì vị thế dẫn đầu khi xếp ở hạng 1 với 9 điểm. Trong khi đó, Myanmar bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 6 điểm tích lũy được. Màn chạm trán trực tiếp tại sân Rajamangala National Stadium có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên trong cục diện hiện tại.

Thái Lan sở hữu phong độ ấn tượng cùng thành tích đối đầu áp đảo

Thái Lan đang thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục với chuỗi toàn thắng trong 3 trận gần nhất. Sự ổn định giúp đội bóng duy trì vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, lợi thế đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan giành chiến thắng trong cả 5 trận, không hòa trận nào và Myanmar không có chiến thắng nào. Thống kê này phản ánh sự vượt trội của Thái Lan trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Nỗ lực bám đuổi của Myanmar

Về phía Myanmar, đội khách ghi nhận kết quả thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 trận đấu gần nhất. Việc tích lũy được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 cho thấy phong độ của Myanmar cũng rất đáng chú ý.

Nhìn chung, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Rajamangala National Stadium, phong độ toàn thắng gần đây cùng lịch sử đối đầu vượt trội, Thái Lan sở hữu nhiều điểm tựa. Tuy nhiên, Myanmar cũng sẵn sàng tạo ra sức ép trong màn chạm trán ở nhóm dẫn đầu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thái Lan · 5 thắng 0 hòa Myanmar · 0 thắng Thái Lan 4 - 0 Myanmar TL Thái Lan 4 - 0 Myanmar TL Myanmar 0 - 2 Thái Lan TL Thái Lan 2 - 0 Myanmar TL Myanmar 0 - 4 Thái Lan TL

Thái Lan 5 trận gần nhất T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới Myanmar 5 trận gần nhất T T B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 B T T 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 T T B 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 B T B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Tình hình lực lượng Thái Lan Không có thông tin Myanmar ✚ Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)