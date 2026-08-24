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    Hạ NEOM 2-0, Al-Qadisiyah FC vươn lên thứ tám còn đối thủ đứt mạch thắng

    Đại Ngàn24/08/2026 19:06

    Vượt qua NEOM với tỷ số 0-2 ngay tại sân King Khalid Sport City Stadium nhờ các pha lập công của Reijnders và Retegui, Al-Qadisiyah FC vươn lên đứng thứ tám bảng xếp hạng Pro League, trong khi NEOM chững lại ở vị trí thứ năm.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    NEOM0 - 2Al-Qadisiyah FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      NEOM tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

    • 13'Al-Qadisiyah FC áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

      Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Qadisiyah FC kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng vượt trội 72% so với 28% của NEOM. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn thi đấu kín kẽ khiến trận đấu chưa có bất kỳ cú dứt điểm nào từ cả hai phía (0 - 0).

    • 20'G. Alvarez bên phía Al-Qadisiyah FC nhận thẻ vàng

      Phút 20, G. Alvarez bên phía Al-Qadisiyah FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù Al-Qadisiyah FC kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 72%, thế trận trên sân vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi hai bên chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

    • 26'Al-Qadisiyah FC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

      Trôi qua nửa đầu hiệp một, Al-Qadisiyah FC đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 59% (so với 41% của NEOM) cùng lợi thế phạt góc 0 - 2. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra rất giằng co khi hai đội mới tạo ra tổng cộng 2 - 1 lần dứt điểm và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).

    • 29'T. Reijnders mở tỷ số cho Al-Qadisiyah FC

      Phút 29, T. Reijnders dứt điểm chuẩn xác đưa Al-Qadisiyah FC vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của G. Alvarez. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh ưu thế kiểm soát bóng tốt hơn của đội khách ngay trên sân King Khalid Sports City.

    • 39'NEOM nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 39, Al-Qadisiyah FC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Dù vậy, NEOM đang rất tích cực tổ chức bắn phá nhằm tìm bàn gỡ hòa khi vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), nhưng các pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay người khi Y. Al Shahrani vào sân thế chỗ của M. Abu Al Shamat. Đội khách đang có lợi thế dẫn trước 0-1 và sự xuất hiện của nhân tố mới có thể nhằm củng cố thế trận vững chắc hơn.

    • 46'Thẻ vàng cho A. Hejji ngay đầu hiệp hai

      Ngay ở phút 46, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo A. Hejji bên phía NEOM sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang chịu áp lực lớn khi bị dẫn trước 0-1 trên sân King Khalid Sport City Stadium.

    • 52'NEOM gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 52, NEOM chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn trước 0-1. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, đội chủ nhà lại vượt trội về số lần hãm thành với 9 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), liên tục thử thách hàng thủ đối phương.

    • 56'M. Retegui đá phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt cho Al-Qadisiyah FC

      Phút 56, M. Retegui thực hiện thành công quả đá phạt đền để nhân đôi cách biệt lên 0-2 cho Al-Qadisiyah FC. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nắm giữ lợi thế rất lớn ngay trên sân King Khalid Sport City Stadium.

    • 61'NEOM thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

      Phút 61, NEOM quyết định đưa F. Al Ghamdi vào sân thay thế cho K. Al Dawsari. Đang bị đối thủ dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần những sự điều chỉnh để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

    • 61'NEOM tung Lacazette vào sân tìm kiếm bàn gỡ

      Phút 61, NEOM thực hiện sự thay đổi trên sân khi đưa A. Lacazette vào thế chỗ cho A. Hejji. Bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 0-2, đội chủ nhà buộc phải tăng cường hỏa lực nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

    • 61'NEOM làm mới đội hình để tìm bàn gỡ

      Phút 61, NEOM quyết định tăng cường nhân sự khi tung K. Al Absi vào sân thay thế cho M. Al Saad. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến để rút ngắn cách biệt.

    • 64'NEOM nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 64, NEOM nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt và áp đảo về số lần dứt điểm với 10 - 3 (trúng đích 3 - 1). Dù tỷ lệ kiểm soát bóng đang cân bằng 50% - 50%, Al-Qadisiyah FC vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2.

    • 70'M. Al Qahtani vào sân làm mới đội hình Al-Qadisiyah FC

      Phút 70, Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi M. Al Qahtani được tung vào sân thế chỗ M. Retegui. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trước NEOM, đội khách có thể muốn gia tăng sự cơ động nhằm bảo toàn khoảng cách an toàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 75'NEOM làm mới đội hình ở phút 75

      Phút 75, NEOM quyết định đưa M. Al Burayk vào sân thay thế cho A. Al Oyayari. Khi đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ mang lại làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

    • 75'NEOM điều chỉnh nhân sự: I. Hawsawi vào sân

      Phút 75, NEOM thực hiện quyền thay đổi người khi I. Hawsawi được tung vào sân thế chỗ cho G. Masouras. Đang bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong khoảng thời gian còn lại.

    • 76'NEOM miệt mài tấn công tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 76, NEOM nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 11 - 4 (trúng đích 4 - 2). Dẫu vậy, Al-Qadisiyah FC vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn tỷ số dẫn trước 0-2.

    • 77'Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự ở phút 77

      Phút 77, Al-Qadisiyah FC quyết định làm mới đội hình khi tung I. Mahnashi vào sân thay thế cho J. Thakri. Với lợi thế dẫn trước 0-2, sự bổ sung thể lực này giúp đội khách tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong những phút thi đấu còn lại.

    • 87'Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 87, Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay người khi T. Al Ammar được tung vào sân thế chỗ cho M. Al Juwayr. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

    • 88'NEOM nỗ lực dứt điểm trong vô vọng

      Bước sang phút 88, NEOM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng khi vượt trội về số pha dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 3) và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 51% - 49%. Dù vậy, Al-Qadisiyah FC vẫn phòng ngự tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0 - 2.

    • KTKết thúc: NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

    Cập nhật lúc 01:38 25/08/2026

    Đội hình chính thức
    NEOM
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier
    Al-Qadisiyah FC
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers
    1
    Marcin Bułka
    4
    Khalifah Al-Dawsari
    5
    Malang Sarr
    44
    Nathan Zeze
    19
    Mohannad Abu Taha
    15
    Abdulmalik Al Oyayari
    18
    Ala'a Al-Hejji
    72
    Amadou Koné
    7
    Giorgos Masouras
    77
    Muhannad Al Saad
    70
    Haroune Camara
    1
    Koen Casteels
    4
    Jehad Thakri
    6
    Nacho Fernández
    17
    Gastón Álvarez
    5
    Julian Weigl
    2
    Mohammed Abu Al-Shamat
    10
    Musab Al Juwayr
    14
    Tijjani Reijnders
    22
    Christopher Baah
    32
    Mateo Retegui
    33
    Julián Quiñones
    Dự bị
    NEOM
    81 Luís Maximiano2 Mohammed Alburayk55 Mohammed Al Dossari38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari27 Islam Ahmed Hawsawi22 Ahmed Al-Anzi8 Faisal Al-Ghamdi14 Khalil Al-Absi91 Alexandre Lacazette
    Al-Qadisiyah FC
    50 Mshari Sanyoor28 Ahmed Al-Kassar12 Yasser Al-Shahrani27 Eyad Houssa90 Amar Hamed Al Yuhaybi40 Ibrahim Mahnashi7 Turki Alammar15 Mohammed Hamad Alqahtani9 Abdullah Al-Salem
    Cập nhật đội hình lúc 23:11 24/08/2026
    NEOMThống kêAl-Qadisiyah FC
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    13
    Dứt điểm
    6
    5
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Cầu thủ nổi bật
    Tijjani Reijnders
    Tijjani Reijnders
    Al-Qadisiyah FC
    1 bàn
    Mateo Retegui
    Mateo Retegui
    Al-Qadisiyah FC
    1 bàn
    Gastón Álvarez
    Gastón Álvarez
    Al-Qadisiyah FC
    1 kiến tạo · điểm 7
    Koen Casteels
    Koen Casteels
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 8.3
    Nacho Fernández
    Nacho Fernández
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 7.2
    Julian Weigl
    Julian Weigl
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 7.2

    NEOM bước vào cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC với mạch hai chiến thắng liên tiếp, tạo nên nền tảng tích cực trước trận đấu diễn ra lúc 23:40 ngày 24/08/2026 tại King Khalid Sports City. Chủ nhà đang đứng thứ 5 với 6 điểm, trong khi Al-Qadisiyah FC xếp thứ 8 và có 3 điểm.

    Khoảng cách trên bảng xếp hạng giúp NEOM có thêm sự tự tin, nhưng không biến trận đấu thành một thử thách đơn giản. Al-Qadisiyah FC vẫn là đối thủ đã thắng cả hai lần gặp gần nhất giữa hai đội, vì vậy NEOM cần biến đà phong độ hiện tại thành sự kiểm soát thực tế trên sân.

    NEOM cần duy trì nhịp thắng

    Hai chiến thắng liên tiếp cho thấy NEOM đang tìm được nhịp thi đấu hiệu quả. Trong một giai đoạn ngắn, chuỗi kết quả này thường mang lại sự rõ ràng trong cách tiếp cận trận đấu: đội bóng có thể chơi chủ động hơn, quyết đoán hơn ở những thời điểm cần tăng tốc và bình tĩnh hơn khi phải bảo vệ lợi thế.

    Điều đáng chú ý là NEOM không chỉ cần hướng đến một khởi đầu tốt, mà còn cần duy trì sự tập trung xuyên suốt. Khi đang đứng thứ 5, chủ nhà có lý do để tiếp tục phát huy tinh thần của hai trận thắng vừa qua, thay vì để trận đấu bị kéo vào một thế giằng co thiếu kiểm soát.

    Al-Qadisiyah FC mang đến bài kiểm tra khác

    Al-Qadisiyah FC bước vào trận với một chiến thắng và một thất bại ở hai lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tạo được sự ổn định như NEOM, song họ vẫn sở hữu khả năng tạo ra phản ứng sau những thời điểm bất lợi.

    Việc Al-Qadisiyah FC từng thắng hai lần gặp NEOM gần nhất có thể mang lại yếu tố tâm lý đáng kể. Đội khách không cần bị cuốn vào tốc độ của chủ nhà ngay từ đầu; thay vào đó, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng các thời điểm NEOM mất cân bằng có thể quyết định cách họ cạnh tranh tại King Khalid Sports City.

    Điểm then chốt của trận đấu

    Trận đấu nhiều khả năng được định hình bởi cuộc giằng co giữa đà hưng phấn của NEOM và sự tự tin mà Al-Qadisiyah FC có từ hai lần gặp gần nhất. NEOM cần chứng minh chuỗi thắng không chỉ là một giai đoạn thuận lợi, còn Al-Qadisiyah FC cần cải thiện tính liên tục sau khi thắng 1 và thua 1 trong hai trận gần đây.

    Không có dữ liệu về đội hình hay các trường hợp vắng mặt, vì vậy yếu tố đáng theo dõi nhất nằm ở cách hai đội nhập cuộc. Nếu NEOM giữ được cường độ và sự chủ động đã giúp họ thắng hai trận liên tiếp, chủ nhà sẽ có cơ sở để kéo dài mạch thăng hoa. Tuy nhiên, Al-Qadisiyah FC vẫn có đủ lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đội đang xếp trên mình.

    Nhìn chung, đây là trận đấu để NEOM kiểm chứng bản lĩnh của một đội đang có phong độ tốt. Ba điểm không chỉ là mục tiêu trên bảng xếp hạng, mà còn là cơ hội để chủ nhà cho thấy họ đã sẵn sàng vượt qua một đối thủ từng chiếm ưu thế trong hai lần gặp gần nhất.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    NEOM · 0 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 2 thắng
    13/02/2026
    Al-Qadisiyah FC
    1 - 0
    NEOM
    AF
    20/10/2025
    NEOM
    1 - 3
    Al-Qadisiyah FC
    AF
    NEOM
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Al-Qadisiyah FC
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Nassr2200+76TT
    2Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    3Al-Ahli Jeddah2200+56TT
    4Al-Ettifaq2200+36TT
    5NEOM2200+36TT
    6Al Kholood2110+14TH
    7Al-Ittihad FC2110+14TH
    8Al-Qadisiyah FC2101+13BT
    9Al-Hazm210103BT

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hạ NEOM 2-0, Al-Qadisiyah FC vươn lên thứ tám còn đối thủ đứt mạch thắng
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