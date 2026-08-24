Hạ NEOM 2-0, Al-Qadisiyah FC vươn lên thứ tám còn đối thủ đứt mạch thắng Vượt qua NEOM với tỷ số 0-2 ngay tại sân King Khalid Sport City Stadium nhờ các pha lập công của Reijnders và Retegui, Al-Qadisiyah FC vươn lên đứng thứ tám bảng xếp hạng Pro League, trong khi NEOM chững lại ở vị trí thứ năm.

NEOM 0 - 2 Al-Qadisiyah FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NEOM tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

13' Al-Qadisiyah FC áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Qadisiyah FC kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng vượt trội 72% so với 28% của NEOM. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn thi đấu kín kẽ khiến trận đấu chưa có bất kỳ cú dứt điểm nào từ cả hai phía ( 0 - 0 ).

20' G. Alvarez bên phía Al-Qadisiyah FC nhận thẻ vàng Phút 20, G. Alvarez bên phía Al-Qadisiyah FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù Al-Qadisiyah FC kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 72%, thế trận trên sân vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi hai bên chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

26' Al-Qadisiyah FC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát Trôi qua nửa đầu hiệp một, Al-Qadisiyah FC đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 59% (so với 41% của NEOM) cùng lợi thế phạt góc 0 - 2 . Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra rất giằng co khi hai đội mới tạo ra tổng cộng 2 - 1 lần dứt điểm và chưa bên nào có cú sút trúng đích ( 0 - 0 ).

29' T. Reijnders mở tỷ số cho Al-Qadisiyah FC Phút 29, T. Reijnders dứt điểm chuẩn xác đưa Al-Qadisiyah FC vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của G. Alvarez . Bàn thắng mở tỷ số phản ánh ưu thế kiểm soát bóng tốt hơn của đội khách ngay trên sân King Khalid Sports City.

39' NEOM nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ Bước sang phút 39, Al-Qadisiyah FC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Dù vậy, NEOM đang rất tích cực tổ chức bắn phá nhằm tìm bàn gỡ hòa khi vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), nhưng các pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay người khi Y. Al Shahrani vào sân thế chỗ của M. Abu Al Shamat . Đội khách đang có lợi thế dẫn trước 0-1 và sự xuất hiện của nhân tố mới có thể nhằm củng cố thế trận vững chắc hơn.

46' Thẻ vàng cho A. Hejji ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 46, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo A. Hejji bên phía NEOM sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang chịu áp lực lớn khi bị dẫn trước 0-1 trên sân King Khalid Sport City Stadium.

52' NEOM gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 52, NEOM chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn trước 0-1. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, đội chủ nhà lại vượt trội về số lần hãm thành với 9 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), liên tục thử thách hàng thủ đối phương.

56' M. Retegui đá phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt cho Al-Qadisiyah FC Phút 56, M. Retegui thực hiện thành công quả đá phạt đền để nhân đôi cách biệt lên 0-2 cho Al-Qadisiyah FC. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nắm giữ lợi thế rất lớn ngay trên sân King Khalid Sport City Stadium.

61' NEOM thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 61, NEOM quyết định đưa F. Al Ghamdi vào sân thay thế cho K. Al Dawsari . Đang bị đối thủ dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần những sự điều chỉnh để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

61' NEOM tung Lacazette vào sân tìm kiếm bàn gỡ Phút 61, NEOM thực hiện sự thay đổi trên sân khi đưa A. Lacazette vào thế chỗ cho A. Hejji . Bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 0-2, đội chủ nhà buộc phải tăng cường hỏa lực nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

61' NEOM làm mới đội hình để tìm bàn gỡ Phút 61, NEOM quyết định tăng cường nhân sự khi tung K. Al Absi vào sân thay thế cho M. Al Saad . Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến để rút ngắn cách biệt.

64' NEOM nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ Bước sang phút 64, NEOM nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt và áp đảo về số lần dứt điểm với 10 - 3 (trúng đích 3 - 1 ). Dù tỷ lệ kiểm soát bóng đang cân bằng 50% - 50% , Al-Qadisiyah FC vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2.

70' M. Al Qahtani vào sân làm mới đội hình Al-Qadisiyah FC Phút 70, Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi M. Al Qahtani được tung vào sân thế chỗ M. Retegui . Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trước NEOM, đội khách có thể muốn gia tăng sự cơ động nhằm bảo toàn khoảng cách an toàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75' NEOM làm mới đội hình ở phút 75 Phút 75, NEOM quyết định đưa M. Al Burayk vào sân thay thế cho A. Al Oyayari . Khi đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ mang lại làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

75' NEOM điều chỉnh nhân sự: I. Hawsawi vào sân Phút 75, NEOM thực hiện quyền thay đổi người khi I. Hawsawi được tung vào sân thế chỗ cho G. Masouras . Đang bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong khoảng thời gian còn lại.

76' NEOM miệt mài tấn công tìm bàn gỡ Bước sang phút 76, NEOM nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 11 - 4 (trúng đích 4 - 2 ). Dẫu vậy, Al-Qadisiyah FC vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn tỷ số dẫn trước 0-2 .

77' Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, Al-Qadisiyah FC quyết định làm mới đội hình khi tung I. Mahnashi vào sân thay thế cho J. Thakri . Với lợi thế dẫn trước 0-2, sự bổ sung thể lực này giúp đội khách tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong những phút thi đấu còn lại.

87' Al-Qadisiyah FC điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 87, Al-Qadisiyah FC thực hiện quyền thay người khi T. Al Ammar được tung vào sân thế chỗ cho M. Al Juwayr . Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88' NEOM nỗ lực dứt điểm trong vô vọng Bước sang phút 88, NEOM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng khi vượt trội về số pha dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 3 ) và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% . Dù vậy, Al-Qadisiyah FC vẫn phòng ngự tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0 - 2 .

KT Kết thúc: NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:38 25/08/2026

Đội hình chính thức NEOM Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers 1 Marcin Bułka 4 Khalifah Al-Dawsari 5 Malang Sarr 44 Nathan Zeze 19 Mohannad Abu Taha 15 Abdulmalik Al Oyayari 18 Ala'a Al-Hejji 72 Amadou Koné 7 Giorgos Masouras 77 Muhannad Al Saad 70 Haroune Camara 1 Koen Casteels 4 Jehad Thakri 6 Nacho Fernández 17 Gastón Álvarez 5 Julian Weigl 2 Mohammed Abu Al-Shamat 10 Musab Al Juwayr 14 Tijjani Reijnders 22 Christopher Baah 32 Mateo Retegui 33 Julián Quiñones Dự bị NEOM 81 Luís Maximiano 2 Mohammed Alburayk 55 Mohammed Al Dossari 38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari 27 Islam Ahmed Hawsawi 22 Ahmed Al-Anzi 8 Faisal Al-Ghamdi 14 Khalil Al-Absi 91 Alexandre Lacazette Al-Qadisiyah FC 50 Mshari Sanyoor 28 Ahmed Al-Kassar 12 Yasser Al-Shahrani 27 Eyad Houssa 90 Amar Hamed Al Yuhaybi 40 Ibrahim Mahnashi 7 Turki Alammar 15 Mohammed Hamad Alqahtani 9 Abdullah Al-Salem Cập nhật đội hình lúc 23:11 24/08/2026

NEOM Thống kê Al-Qadisiyah FC 51% Kiểm soát bóng 49% 13 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Tijjani Reijnders Al-Qadisiyah FC 1 bàn Mateo Retegui Al-Qadisiyah FC 1 bàn Gastón Álvarez Al-Qadisiyah FC 1 kiến tạo · điểm 7 Koen Casteels Al-Qadisiyah FC Điểm 8.3 Nacho Fernández Al-Qadisiyah FC Điểm 7.2 Julian Weigl Al-Qadisiyah FC Điểm 7.2

NEOM bước vào cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC với mạch hai chiến thắng liên tiếp, tạo nên nền tảng tích cực trước trận đấu diễn ra lúc 23:40 ngày 24/08/2026 tại King Khalid Sports City. Chủ nhà đang đứng thứ 5 với 6 điểm, trong khi Al-Qadisiyah FC xếp thứ 8 và có 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giúp NEOM có thêm sự tự tin, nhưng không biến trận đấu thành một thử thách đơn giản. Al-Qadisiyah FC vẫn là đối thủ đã thắng cả hai lần gặp gần nhất giữa hai đội, vì vậy NEOM cần biến đà phong độ hiện tại thành sự kiểm soát thực tế trên sân.

NEOM cần duy trì nhịp thắng

Hai chiến thắng liên tiếp cho thấy NEOM đang tìm được nhịp thi đấu hiệu quả. Trong một giai đoạn ngắn, chuỗi kết quả này thường mang lại sự rõ ràng trong cách tiếp cận trận đấu: đội bóng có thể chơi chủ động hơn, quyết đoán hơn ở những thời điểm cần tăng tốc và bình tĩnh hơn khi phải bảo vệ lợi thế.

Điều đáng chú ý là NEOM không chỉ cần hướng đến một khởi đầu tốt, mà còn cần duy trì sự tập trung xuyên suốt. Khi đang đứng thứ 5, chủ nhà có lý do để tiếp tục phát huy tinh thần của hai trận thắng vừa qua, thay vì để trận đấu bị kéo vào một thế giằng co thiếu kiểm soát.

Al-Qadisiyah FC mang đến bài kiểm tra khác

Al-Qadisiyah FC bước vào trận với một chiến thắng và một thất bại ở hai lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tạo được sự ổn định như NEOM, song họ vẫn sở hữu khả năng tạo ra phản ứng sau những thời điểm bất lợi.

Việc Al-Qadisiyah FC từng thắng hai lần gặp NEOM gần nhất có thể mang lại yếu tố tâm lý đáng kể. Đội khách không cần bị cuốn vào tốc độ của chủ nhà ngay từ đầu; thay vào đó, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng các thời điểm NEOM mất cân bằng có thể quyết định cách họ cạnh tranh tại King Khalid Sports City.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng được định hình bởi cuộc giằng co giữa đà hưng phấn của NEOM và sự tự tin mà Al-Qadisiyah FC có từ hai lần gặp gần nhất. NEOM cần chứng minh chuỗi thắng không chỉ là một giai đoạn thuận lợi, còn Al-Qadisiyah FC cần cải thiện tính liên tục sau khi thắng 1 và thua 1 trong hai trận gần đây.

Không có dữ liệu về đội hình hay các trường hợp vắng mặt, vì vậy yếu tố đáng theo dõi nhất nằm ở cách hai đội nhập cuộc. Nếu NEOM giữ được cường độ và sự chủ động đã giúp họ thắng hai trận liên tiếp, chủ nhà sẽ có cơ sở để kéo dài mạch thăng hoa. Tuy nhiên, Al-Qadisiyah FC vẫn có đủ lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đội đang xếp trên mình.

Nhìn chung, đây là trận đấu để NEOM kiểm chứng bản lĩnh của một đội đang có phong độ tốt. Ba điểm không chỉ là mục tiêu trên bảng xếp hạng, mà còn là cơ hội để chủ nhà cho thấy họ đã sẵn sàng vượt qua một đối thủ từng chiếm ưu thế trong hai lần gặp gần nhất.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất NEOM · 0 thắng 0 hòa Al-Qadisiyah FC · 2 thắng Al-Qadisiyah FC 1 - 0 NEOM AF NEOM 1 - 3 Al-Qadisiyah FC AF

NEOM 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất B T T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T 3 Al-Ahli Jeddah 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Al-Ettifaq 2 2 0 0 +3 6 T T 5 NEOM 2 2 0 0 +3 6 T T 6 Al Kholood 2 1 1 0 +1 4 T H 7 Al-Ittihad FC 2 1 1 0 +1 4 T H 8 Al-Qadisiyah FC 2 1 0 1 +1 3 B T 9 Al-Hazm 2 1 0 1 0 3 B T …