Hạ New England Revolution 0-2, Houston Dynamo giành vé vào vòng 1/16 MLS Đánh bại New England Revolution 0-2 ngay trên sân Gillette Stadium nhờ các bàn thắng của Guilherme và Resch, Houston Dynamo vươn lên vị trí thứ 4 với 29 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS.

New England Revolution 0 - 2 Houston Dynamo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New England Revolution tiếp đón Houston Dynamo.

13' Houston Dynamo kiểm soát bóng, New England chắt chiu cơ hội Bước sang phút 13, Houston Dynamo nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59%. Dù tổng số cú dứt điểm đang cân bằng 1 - 1, New England Revolution lại tỏ ra hiệu quả hơn nhờ chỉ số trúng đích 1 - 0 cùng lợi thế phạt góc 2 - 0.

28' Hai đội giằng co, chưa thể mở tỷ số Trận đấu trôi qua 28 phút với thế trận khá cân bằng khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0 . Houston Dynamo nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), nhưng New England Revolution lại nhỉnh hơn về cơ hội với 1 - 0 dứt điểm trúng đích cùng 2 - 0 phạt góc.

41' Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Tiến về những phút cuối hiệp một, Houston Dynamo đang là đội nắm chủ động với 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 - 3 cú dứt điểm so với New England Revolution. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra khá giằng co khi hai đội tỏ ra ngang ngửa ở chỉ số phạt góc ( 2 - 2 ) và chưa bên nào tìm được bàn mở tỷ số.

45+1' Guilherme mở tỷ số cho Houston Dynamo ở phút bù giờ Phút 45+1', Guilherme tỏa sáng ghi bàn đưa Houston Dynamo vươn lên dẫn 0-1 trước New England Revolution. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ hiệp một mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách ngay trên sân Gillette Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Houston Dynamo duy trì thế chủ động ở phút 53 Bước sang phút 53, Houston Dynamo vẫn nắm thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước 0 - 1 cùng tỷ lệ cầm bóng 46% - 54%. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội hơn với tổng cộng 6 - 9 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 3), trong khi New England Revolution cố gắng dâng cao và nhỉnh hơn về chỉ số phạt góc với 5 - 3 lần.

54' L. Ennali của Houston Dynamo nhận thẻ vàng ở phút 54 Phút 54, cầu thủ L. Ennali bên phía Houston Dynamo phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Dù chịu bất lợi về thẻ phạt, đội khách vẫn đang bảo vệ tốt lợi thế dẫn trước 0-1. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ có 29 điểm ở vị trí thứ 4 và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

54' New England Revolution điều chỉnh nhân sự ở phút 54 Phút 54, New England Revolution quyết định rút M. Zambrano rời sân để nhường chỗ cho J. Harrison. Đang trong thế bị Houston Dynamo dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

54' New England Revolution điều chỉnh nhân sự: C. Baker vào sân Phút 54, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi C. Baker được tung vào sân thế chỗ M. Polster . Trong thế đang bị đối thủ dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

63' A. Resch nhân đôi cách biệt cho Houston Dynamo Phút 63', đón đường kiến tạo từ J. McGlynn, A. Resch dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Houston Dynamo. Bàn thắng thứ hai giúp đội khách cụ thể hóa thế trận áp đảo trên sân Gillette Stadium. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ có 29 điểm để giữ vị trí thứ 4 và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

65' Houston Dynamo áp đảo, duy trì lợi thế hai bàn Bước sang phút 65, Houston Dynamo tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 0-2 nhờ thế trận hoàn toàn vượt trội. Đội khách làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% cùng 6 - 12 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 6), khiến New England Revolution gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

72' Houston Dynamo thay người ở phút 72: A. Bouzat vào sân Phút 72, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Bouzat được tung vào sân thay cho J. McGlynn . Nắm lợi thế dẫn 0-2 trên sân Gillette Stadium, đội khách hướng tới việc làm mới đội hình để duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại. Nếu giữ nguyên tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

77' Houston Dynamo duy trì lợi thế trước New England Revolution Bước sang phút 77, Houston Dynamo tiếp tục làm chủ thế trận khi đang dẫn trước 0 - 2 trên sân của New England Revolution. Tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng sự áp đảo về chỉ số dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 7) thể hiện sự hiệu quả vượt trội của đội khách, dù New England Revolution nỗ lực tìm kiếm cơ hội với chỉ số phạt góc 8 - 4.

79' New England Revolution làm mới hàng công ở phút 79 Phút 79, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi G. Yow được tung vào sân thế chỗ cho P. Miller . Trong thế bị Houston Dynamo dẫn trước 0-2, đội chủ nhà buộc phải tăng cường nhân sự nhằm hy vọng tạo nên khác biệt trong khoảng thời gian còn lại.

79' New England Revolution làm mới đội hình ở phút 79 Phút 79, New England Revolution quyết định rút A. Yusuf ra nghỉ để nhường chỗ cho D. Fagundez. Bị Houston Dynamo dẫn trước 0-2 ngay tại Gillette Stadium, đội chủ nhà đang hy vọng nhân tố mới sẽ tạo nên sự khác biệt trong những phút còn lại.

81' Houston Dynamo thay người ở những phút cuối Phút 81, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Aliyu được tung vào sân thế chỗ M. Bogusz . Với lợi thế dẫn 0-2, đội khách chủ động củng cố lực lượng nhằm bảo toàn thành quả. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

81' Houston Dynamo làm mới hàng công ở phút 81 Phút 81, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi người khi D. McGuire được tung vào sân thế chỗ E. Ponce . Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn 2-0. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chạm mốc 29 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

87' New England Revolution điều chỉnh nhân sự ở phút 87 Phút 87, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi W. Harris vào sân thế chỗ W. Sands . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm hy vọng trong những phút cuối khi bị dẫn 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo với 29 điểm sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

89' Houston Dynamo thay người ở phút 89 Phút 89, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Samassekou được tung vào sân để thế chỗ H. Herrera . Đội khách đang hướng tới việc bảo toàn cách biệt 0-2 khi thời gian thi đấu chính thức sắp kết thúc.

89' Houston Dynamo tung O. Lingr vào sân ở phút 89 Phút 89, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi người khi O. Lingr được tung vào sân thay cho Guilherme . Khi đã nắm thế chủ động với tỷ số 0-2 ngay trên sân Gillette Stadium của New England Revolution, sự điều chỉnh này giúp đội khách gia cố đội hình ở những phút cuối trận.

89' Houston Dynamo duy trì lợi thế an toàn Tiến về phút 89, Houston Dynamo vẫn làm chủ cuộc chơi và bảo vệ vững chắc tỷ số 0-2 trước New England Revolution. Đội khách thi đấu vượt trội với chỉ số dứt điểm 8-13 (trúng đích 2-7). Dù đội chủ nhà nỗ lực ép sân và nhỉnh hơn ở số quả phạt góc 8-4, họ vẫn bế tắc trong việc tìm bàn rút ngắn tỷ số.

90+3' B. Raines nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3', B. Raines bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Houston Dynamo dẫn 0-2, tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ càng thể hiện sự bế tắc của New England Revolution.

90+4' Houston Dynamo nhận thẻ vàng ở phút 90+4 Phút 90+4', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Houston Dynamo sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ cuối trận. Dù chịu thêm án phạt, đội khách vẫn kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ đạt 29 điểm, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: New England Revolution 0-2 Houston Dynamo Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 05:42 09/08/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic Houston Dynamo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ben Olsen 30 Matt Turner 8 Matt Polster 22 Ethan Kohler 2 Mamadou Fofana 23 William Sands 21 Brooklyn Raines 10 Carles Gil 80 Alhassan Yusuf 25 Peyton Miller 99 Dor Turgeman 17 Marcos Zambrano 31 Jonathan Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 34 Agustin Resch 11 Lawrence Ennali 16 Héctor Herrera 6 Artur 8 Jack McGlynn 19 Mateusz Bogusz 10 Ezequiel Ponce 20 Guilherme Dự bị New England Revolution 33 Donovan Parisian 15 Cody Baker 4 Tanner Beason 7 Griffin Yow 38 Eric Klein 77 Diego Fagúndez 14 Jackson Yueill 27 Wilson Harris 11 Jack Harrison Houston Dynamo 26 Blake Gillingham 21 Franco Negri 28 Erik Sviatchenko 14 Duane Holmes 9 Ondrej Lingr 30 Agustín Bouzat 18 Diadié Samassékou 24 Ibrahim Aliyu 23 Duncan McGuire Cập nhật đội hình lúc 03:40 09/08/2026

New England Revolution Thống kê Houston Dynamo 48% Kiểm soát bóng 52% 9 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 7 9 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Agustin Resch Houston Dynamo 1 bàn Guilherme Houston Dynamo 1 bàn Jack McGlynn Houston Dynamo 1 kiến tạo · điểm 7.5 Carles Gil New England Revolution Điểm 7.7 Jack Harrison New England Revolution Điểm 7.7 Jonathan Bond Houston Dynamo Điểm 7.5

Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và Houston Dynamo lúc 03:30 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Gillette Stadium hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Với việc đang sở hữu phong độ ấn tượng, Houston Dynamo bước vào trận đấu này với mục tiêu giành kết quả khả quan, trong khi New England Revolution kỳ vọng lợi thế sân nhà sẽ mang lại sự khác biệt.

Phong độ thi đấu và vị trí trên bảng xếp hạng

Houston Dynamo bước vào cuộc so tài này với vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng MLS khi đang đứng ở vị trí thứ 4 với 29 điểm tích lũy được. Đội khách sở hữu phong độ vô cùng ổn định trong thời gian gần đây với chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Sự hiệu quả trong lối chơi giúp đại diện của Houston duy trì sự tự tin cao độ trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở chiều ngược lại, New England Revolution có màn thể hiện tương đối nhịp nhàng nhưng vẫn tiềm ẩn sự bất ổn. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ thu về 2 trận thắng, 2 trận hòa và chịu 1 trận thua. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Gillette Stadium, New England Revolution chắc chắn sẽ phải nỗ lực tối đa để tạo dựng thế trận an toàn trước một đối thủ đang có phong độ cao.

Thành tích đối đầu và nhận định thế trận

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Houston Dynamo là đội nắm lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Houston Dynamo đã giành tới 3 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 lần và New England Revolution chỉ giành chiến thắng trong 1 trận. Thống kê này phản ánh sự khắc nghiệt mà Houston Dynamo thường tạo ra cho đại diện vùng New England.

Dựa trên tình hình thực tế, trận đấu trên sân Gillette Stadium nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co chuyên môn cao. Houston Dynamo với phong độ ổn định có thể sẽ duy trì sự chủ động trong cách triển khai lối chơi, trong khi New England Revolution tận dụng điểm tựa khán giả nhà để chơi chặt chẽ và tìm kiếm các cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 1 thắng 1 hòa Houston Dynamo · 3 thắng New England Revolution 2 - 3 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 3 - 3 New England Revolution Hòa Houston Dynamo 2 - 1 New England Revolution HD New England Revolution 3 - 0 Houston Dynamo NER Houston Dynamo 3 - 1 New England Revolution HD

New England Revolution 5 trận gần nhất H T H 17 Trận 9-3-5 T-H-B 28 Ghi (TB 1.6) 21 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T T H T T 17 Trận 9-2-6 T-H-B 25 Ghi (TB 1.5) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B 4 Houston Dynamo 17 9 2 6 +1 29 T T H H T 5 Real Salt Lake 17 8 3 6 +4 27 H B B H T …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ A. Farrell (Lower-Body Injury) ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury) ✚ L. Langoni (Lower-Body Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ A. Farrell (Lower-Body Injury) ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury) ✚ L. Langoni (Lower-Body Injury) Houston Dynamo ✚ Antonio Carlos (Knee Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Antonio Carlos (Knee Injury) ✚ J. Maurer (Concussion)