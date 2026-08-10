Hạ New York City FC 2-1, Cruz Azul giành chiến thắng tại Leagues Cup
Đánh bại New York City FC 2-1 trên sân Sports Illustrated Stadium, Cruz Azul giành trọn 3 điểm ở vòng bảng Leagues Cup nhờ các pha lập công của Palavecino và Paradela, khiến nỗ lực rượt đuổi với bàn gỡ của Murray bên phía đối thủ trở thành vô nghĩa.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Cruz Azul tiếp đón New York City FC.
- 12'Cruz Azul kiểm soát bóng vượt trội ở 12 phút đầu
Sau 12 phút đầu tiên, Cruz Azul chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% trước New York City FC. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đội khách lại nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 1 - 2, song hiệu quả của hàng công hai đội đều chưa cao khi chỉ số trúng đích vẫn dừng ở mức 0 - 0.
- 24'Cruz Azul áp đảo cơ hội trúng đích
Trải qua 24 phút đầu tiên, Cruz Azul thi đấu nhỉnh hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Dù đôi bên có số dứt điểm 3 - 3 ngang bằng, đại diện Mexico tỏ ra sắc bén hơn với chỉ số trúng đích 2 - 0, khiến đối phương phải có cứu thua 0 - 2 để giữ tỷ số 0 - 0.
- 35'A. Palavecino mở tỷ số cho Cruz Azul
Phút 35, nhận đường kiến tạo từ E. Lira, A. Palavecino dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Cruz Azul. Bàn thắng quan trọng giúp Cruz Azul khai thông thế bế tắc và nắm thế chủ động trên sân Sports Illustrated Stadium.
- 36'M. Freese nhận thẻ vàng ngay sau bàn thua
Phút 36, M. Freese của New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt này diễn ra ngay sau khi đội bóng đến từ Mỹ để Cruz Azul mở tỷ số 1-0 ở phút 35.
- 37'Thẻ vàng cho N. Cavallo bên phía New York City FC
Phút 37, cầu thủ N. Cavallo bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt đến ngay sau bàn thua ở phút 35 khiến đại diện nước Mỹ càng thêm ức chế khi đang bị Cruz Azul dẫn 1-0.
- 38'Cruz Azul chủ động thế trận, New York City FC bế tắc
Tiến gần về cuối hiệp 1, Cruz Azul vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%. Đội chủ nhà tạo ra khác biệt rõ rệt về độ hiệu quả khi sở hữu 5 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0) và vượt trội về số quả phạt góc (3 - 0), qua đó tiếp tục duy trì lợi thế 1 - 0 trước New York City FC.
- 45+1'M. Murray tỏa sáng phút bù giờ, New York City FC gỡ hòa 1-1
Đúng vào phút 45+1', M. Murray dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của N. Mercau, mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho New York City FC. Pha lập công quan trọng ngay trước giờ nghỉ giải lao giúp đội khách lấy lại thế cân bằng sau những phút thi đấu căng thẳng trước áp lực từ Cruz Azul.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'T. Gray nhận thẻ vàng, New York City FC chịu thêm án phạt
Phút 50, đến lượt T. Gray bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là án cảnh cáo thứ ba mà đại diện MLS phải nhận từ đầu trận, trong bối cảnh hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1.
- 50'Cruz Azul gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai
Bước sang phút 50, Cruz Azul đang gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% trước New York City FC. Thế trận nhỉnh hơn giúp đội bóng Mexico tung ra 7 - 5 cú dứt điểm, trong đó vượt trội hoàn toàn về số lần sút trúng đích (4 - 1) để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.
- 53'Đến lượt G. Piovi của Cruz Azul nhận thẻ vàng
Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng phạt G. Piovi bên phía Cruz Azul sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận đang diễn ra khá nảy lửa trong hiệp hai với liên tiếp các án phạt cảnh cáo được đưa ra, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1.
- 59'New York City FC tung M. Jones vào sân thay A. Ojeda
Phút 59, New York City FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Jones được tung vào sân để thay thế cho A. Ojeda. BHL hy vọng làn gió mới này sẽ mang lại sự khác biệt khi tỷ số trận đấu đang cân bằng 1-1.
- 59'New York City FC thay người: K. O'Toole thế chỗ N. Cavallo
Phút 59, New York City FC tiến hành thay người khi K. O'Toole vào sân thế chỗ N. Cavallo. Trước đó N. Cavallo đã nhận thẻ vàng ở phút 37, vì vậy đây được xem là bước điều chỉnh nhằm giữ sự an toàn cho hàng thủ khi tỷ số đang cân bằng 1-1.
- 59'New York City FC tung M. Ilenic vào thay T. Gray
Phút 59, New York City FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi M. Ilenic vào sân thay cho T. Gray. Quyết định rút T. Gray rời sân được đưa ra không lâu sau khi hậu vệ này nhận thẻ vàng ở phút 50, trong thời điểm tỷ số đang là 1-1.
- 62'Cruz Azul gia tăng sức ép lên New York City FC
Bước sang phút 62, Cruz Azul vẫn đang chủ động kiểm soát thế trận nhằm phá vỡ kết quả hòa 1 - 1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% và liên tục bắn phá khung thành đối phương với số lần dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 2). Sức ép liên tục đó khiến hàng thủ New York City FC làm việc vất vả, thể hiện qua chỉ số cứu thua 1 - 4 giữa hai đội.
- 74'Cruz Azul dồn ép tìm bàn thắng vươn lên
Bước sang phút 74, Cruz Azul tiếp tục dâng cao đội hình khi nắm 59% - 41% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 3). Dù chịu nhiều áp lực, New York City FC vẫn kiên cường phòng ngự để giữ tỷ số 1 - 1, trong thế trận mà đại diện MLS phải làm việc vất vả hơn với chỉ số cứu thua 2 - 4.
- 76'Cruz Azul làm mới hàng công ở phút 76
Phút 76, Cruz Azul quyết định rút G. Fernandez ra nghỉ để nhường chỗ cho N. Ibanez. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Mexico tạo nên khác biệt ở những phút còn lại của trận đấu.
- 76'New York City FC điều chỉnh nhân sự, B. Traore vào sân
Phút 76, New York City FC thực hiện sự thay đổi người khi B. Traore được tung vào sân thay thế cho J. Shore. Đội bóng đến từ MLS kỳ vọng làn gió mới này sẽ mang lại làn sinh khí cho lối chơi trong những phút thi đấu còn lại.
- 76'New York City FC tung Luighi vào sân thay Talles Magno
Phút 76, New York City FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Luighi vào sân thế chỗ Talles Magno. Trong thế trận đang hòa 1-1, ban huấn luyện kỳ vọng nhân tố mới này sẽ tạo nên sự đột biến cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 78'Cruz Azul tái lập thế dẫn bàn nhờ công của J. Paradela
Phút 78, J. Paradela lập công giúp Cruz Azul vượt lên dẫn New York City FC với tỷ số 2-1. Bàn thắng quan trọng này giúp đội bóng cụ thể hóa ưu thế với 60% thời lượng kiểm soát bóng từ đầu trận.
- 82'Cruz Azul rút A. Palavecino, tung L. Romero vào sân
Phút 82, Cruz Azul có sự thay đổi người khi L. Romero được tung vào sân thế chỗ A. Palavecino. Sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 78, đội bóng Mexico đang chủ động củng cố lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.
- 82'Căng thẳng leo thang, N. Mercau nhận thẻ vàng
Phút 82, đến lượt N. Mercau bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Cruz Azul dẫn trước 2-1, các cầu thủ đại diện MLS đang liên tục tỏ ra nóng nảy và phải nhận thêm án phạt.
- 86'Cruz Azul duy trì sức ép ở những phút cuối
Bước sang phút 86, Cruz Azul vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước New York City FC. Đại diện Mexico làm chủ tuyến giữa với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40%, đồng thời tạo ra áp lực dồn dập với 18 - 8 cú dứt điểm (6 - 3 trúng đích) cùng số lần hưởng phạt góc 4 - 0.
- 90'Cruz Azul thay người gia cố đội hình ở phút 90
Ở phút 90, Cruz Azul thực hiện sự thay đổi người khi C. Jimenez được tung vào sân thay thế cho C. Rodriguez. Đây là động thái nhằm giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn lợi thế khi Cruz Azul đang dẫn New York City FC với tỷ số 2-1.
- 90+5'M. Jones nhận thẻ vàng ở phút 90+5
Phút 90+5', M. Jones bên phía New York City FC phải nhận thêm một thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Cruz Azul dẫn 2-1, đại diện MLS thi đấu có phần nôn nóng khi thời gian thi đấu bù giờ cạn kiệt.
- KTKết thúc: Cruz Azul 2-1 New York City FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 08:40 10/08/2026
Cuộc chạm trán giữa Cruz Azul và New York City FC lúc 06h30 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đại diện đại diện bóng đá Mexico và đại diện đến từ giải Nhà nghề Mỹ.
Phong độ và đà tâm lý ổn định
Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang sở hữu phong độ ấn tượng. Cruz Azul vừa ghi dấu ấn bằng một chiến thắng ở trận đấu gần nhất, tạo đà tâm lý vô cùng tự tin cho toàn đội. Sự hưng phấn này giúp đại diện Mexico sẵn sàng triển khai lối chơi chủ động ngay từ những phút đầu tiên.
Bên phía đối diện, New York City FC cũng không hề kém cạnh khi giành trọn niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mạch trận khởi sắc giúp đại diện MLS tự tin hướng tới một kết quả thuận lợi dù phải thi đấu trên sân vận động Sports Illustrated Stadium.
Đánh giá cục diện và dự đoán thế trận
Xét về mặt lối chơi, Cruz Azul thường duy trì phong cách thi đấu kỹ thuật và kiểm soát bóng chặt chẽ. Việc có được thắng lợi vừa qua càng giúp các tuyến của đội bóng này vận hành trơn tru hơn. Họ hứa hẹn sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực lên hàng thủ đối phương.
Trong khi đó, New York City FC sở hữu sự linh hoạt trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Với sự tự tin đã được củng cố sau trận thắng gần đây, đội bóng nước Mỹ hoàn toàn có thể tạo nên một thế trận đôi công sòng phẳng và ăn miếng trả miếng.
Nhìn chung, đây là màn so tài ngang tài ngang sức khi cả Cruz Azul và New York City FC đều đang có phong độ cao. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với những pha bóng tốc độ cao đến từ cả hai bên.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)