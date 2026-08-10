Hạ New York City FC 2-1, Cruz Azul giành chiến thắng tại Leagues Cup

74' Cruz Azul dồn ép tìm bàn thắng vươn lên

Bước sang phút 74, Cruz Azul tiếp tục dâng cao đội hình khi nắm 59% - 41% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 3). Dù chịu nhiều áp lực, New York City FC vẫn kiên cường phòng ngự để giữ tỷ số 1 - 1, trong thế trận mà đại diện MLS phải làm việc vất vả hơn với chỉ số cứu thua 2 - 4.