Hà Nội ký hợp đồng BT xây đường nối sân bay Gia Bình 33.000 tỷ đồng Tuyến đường dài 13,55 km kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Gia Bình đã chính thức ký kết hợp đồng BT vào ngày 25/6. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng, đóng vai trò chiến lược phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, lãnh đạo TP.HCM và Hà Nội đã báo cáo chi tiết về tiến độ các dự án hạ tầng lớn. Đáng chú ý, TP Hà Nội xác nhận đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) cho dự án tuyến đường kết nối trực tiếp đến sân bay Gia Bình.

Khởi động dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027

Dự án tuyến đường nối sân bay Gia Bình được đánh giá là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới giao thông liên kết vùng. Mục tiêu chính của dự án là rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Gia Bình, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng đồng bộ để phục vụ Hội nghị APEC diễn ra vào năm 2027.

Theo báo cáo từ UBND TP Hà Nội, dù quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng đến ngày 25/6/2026, hợp đồng BT đã chính thức được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Việc ký kết này là cột mốc pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công toàn diện trên thực địa.

Quy mô và năng lực nhà đầu tư

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội (đoạn qua địa bàn Hà Nội) có tổng chiều dài 13,55 km. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT với tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu triển khai là liên danh giữa CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (một thành viên thuộc tập đoàn Sun Group).

Một đoạn tuyến đường nối sân bay Gia Bình đi qua Hà Nội theo quy hoạch. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Thực tế, liên danh nhà đầu tư đã tổ chức khởi công dự án từ tháng 12/2025. Tính đến thời điểm hiện tại, một số hạng mục ban đầu đã được triển khai trên thực địa nhằm đảm bảo bám sát lộ trình hoàn thành trước thềm sự kiện quốc tế quan trọng vào năm 2027.

Cập nhật tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khác tại Hà Nội

Bên cạnh tuyến đường nối sân bay, Hà Nội cũng cung cấp thông tin mới nhất về các dự án hạ tầng mang tính xương sống của thành phố:

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã cơ bản hoàn tất từ cuối năm 2025. Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ GPMB hiện đạt xấp xỉ 100%. Các dự án thành phần xây dựng đường song hành (2.1, 2.2 và 2.3) đang đảm bảo tiến độ thi công.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đoạn qua Hà Nội vào tháng 9/2026, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 11/2027, tuy nhiên thời điểm hoàn thành toàn bộ các hạng mục phụ trợ có thể chậm hơn mốc này.

Hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao

Đối với mạng lưới Metro, Hà Nội đang tập trung nguồn lực cho hai tuyến đang thi công là tuyến số 2 và tuyến số 3. Đặc biệt, vào ngày 22/6 vừa qua, thành phố đã đồng loạt khởi công thêm 5 tuyến đường sắt đô thị mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm tải áp lực giao thông nội đô.

Về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để chờ bàn giao mốc giới và hồ sơ thiết kế cơ sở. Ngay sau khi nhận bàn giao, công tác GPMB sẽ được triển khai tức thì để không làm gián đoạn tiến độ chung của quốc gia.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ấn tượng

Trong bối cảnh đẩy mạnh các công trình hạ tầng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận con số tích cực. Thành phố đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, đạt khoảng 50% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ giải ngân, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.