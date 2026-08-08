Hạ Northampton 1-0, Leicester giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup Đánh bại Northampton 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Okoli ở phút 15 trên sân King Power, Leicester chính thức giành quyền vào vòng trong League Cup, qua đó khiến đối thủ phải dừng bước ngay từ vòng đấu này.

Leicester 1 - 0 Northampton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leicester tiếp đón Northampton.

15' C. Okoli mở tỷ số sớm cho Leicester Phút 15, từ đường kiến tạo của L. Thomas , C. Okoli dứt điểm chính xác đưa Leicester vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận áp đảo ngay trên sân King Power Stadium.

15' Leicester áp đảo cầm bóng sau 15 phút Sau 15 phút thi đấu, Leicester hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 74% - 26% cùng 2 - 0 về phạt góc. Tuy nhiên, Northampton mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang là 0 - 1 , buộc thủ môn đội chủ nhà phải thực hiện 1 - 0 lần cứu thua.

27' Leicester áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Trôi qua 27 phút thi đấu, Leicester đang nắm giữ hoàn toàn thế trận nhờ tỷ lệ cầm bóng vượt trội 80% - 20% cùng 3 - 0 về phạt góc. Dù đang bị dẫn 1 - 0 , Northampton vẫn tỏ ra chắt chiu trong những lần hiếm hoi lên bóng khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên đang là 1 - 1 .

37' Thẻ vàng cho B. De Cordova-Reid bên phía Leicester Phút 37, B. De Cordova-Reid bên phía Leicester đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Dù đang áp đảo về thời lượng cầm bóng với 79%, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế 1-0 trước Northampton.

41' Leicester làm chủ thế trận những phút cuối hiệp một Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Leicester hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng lên tới 79% - 21% so với Northampton. Dù làm chủ thế trận và áp đảo về số quả phạt góc 3 - 0 , Bầy Cáo vẫn thi đấu chắc chắn khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội ở mức 1 - 1 (trúng đích 1 - 1 ).

42' S. Braybrooke nhận thẻ vàng ở phút 42 Phút 42, S. Braybrooke bên phía Leicester phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt thứ hai dành cho đội chủ nhà trong hiệp một sau tấm thẻ của B. De Cordova-Reid, dù Leicester vẫn đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 81% - 19% và lợi thế dẫn trước 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Leicester áp đảo kiểm soát bóng ở phút 55 Bước sang phút 55, Leicester hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng với 81% - 19% trước Northampton. Dù vậy, dù đang dẫn 1 - 0, thế trận dứt điểm giữa hai đội vẫn tương đối cân bằng với chỉ số lần lượt là 4 - 3 cùng 3 - 3 về số quả phạt góc.

61' Leicester làm mới hàng công với T. Watson Phút 61, Leicester thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung T. Watson vào sân thay cho S. Mavididi . Dù đang dẫn trước 1-0 và áp đảo về thế trận với 79% thời lượng cầm bóng, đội chủ nhà vẫn muốn bổ sung nhân tố mới để duy trì sức ép lên Northampton.

61' Leicester điều chỉnh nhân sự ở hàng công Phút 61, Leicester đưa ra sự thay đổi người khi W. Burns được tung vào sân để thay thế cho W. Alves . Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và làm chủ thế trận, sự xuất hiện của W. Burns hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng mới giúp Leicester duy trì sức ép.

63' Northampton điều chỉnh nhân sự, J. Wormleighton vào sân Phút 63, Northampton có sự thay đổi người khi J. Wormleighton được tung vào sân để thế chỗ cho J. Donacien . Đang bị Leicester dẫn 1-0, đội khách rất cần làn gió mới trên sân để tìm kiếm bàn gỡ tại King Power Stadium.

64' Northampton làm mới hàng công với sự xuất hiện của M. Warhurst Phút 64, Northampton quyết định có sự thay đổi nhân sự khi M. Warhurst được tung vào sân thế chỗ E. List . Trong bối cảnh đang bị Leicester dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công.

68' Leicester áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 68, Leicester vẫn đang bảo vệ tốt lợi thế dẫn 1 - 0 trước Northampton. Đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với thời lượng cầm bóng vượt trội 80% - 20% , cùng số cú dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1) khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

70' Northampton tung S. Hoskins vào sân tìm bàn gỡ Phút 70, Northampton quyết định thay người khi S. Hoskins vào sân thế chỗ K. Swyer . Trong bối cảnh đang bị Leicester dẫn 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công đội khách thi đấu khởi sắc hơn trong những phút còn lại.

70' Northampton tung M. Dyche vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 70, Northampton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Dyche vào sân thế chỗ C. Lemonheigh-Evans. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn khi bị Leicester dẫn 1-0 và chỉ nắm 20% thời lượng kiểm soát bóng.

79' Leicester rút De Cordova-Reid ra nghỉ, tung L. Page vào sân Phút 79, Leicester thực hiện sự thay đổi người khi L. Page được tung vào sân thay cho B. De Cordova-Reid . Trong bối cảnh đang dẫn 1-0, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà bổ sung nguồn năng lượng tươi mới để gia tăng sự an toàn cho những phút cuối trận.

81' Leicester áp đảo thế trận ở những phút cuối Bước sang phút 81, Leicester tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 80% - 20% nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1 - 0. Northampton nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng chưa thể tạo nên khác biệt, khi tổng số cú dứt điểm của hai bên hiện dừng ở mức 6 - 4 (trúng đích 3 - 2).

83' W. Burns nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, W. Burns bên phía Leicester phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba của đội chủ nhà trong trận đấu này, phản ánh sự căng thẳng gia tăng ở thời điểm muộn khi họ nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-0.

83' Northampton tăng cường nhân sự: L. Evans vào thay J. Perkins Phút 83, Northampton thực hiện sự thay đổi người khi L. Evans được tung vào sân thế chỗ cho J. Perkins . Trong bối cảnh đang bị Leicester dẫn 1-0, đội khách hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công ở những phút cuối trận.

86' Leicester củng cố nhân sự ở những phút cuối Phút 86, Leicester thực hiện sự thay đổi người khi O. Aluko được tung vào sân thay cho J. Joseph . Đây là điều chỉnh nhằm gia tăng sự tươi mới cho đội chủ nhà trong nỗ lực bảo vệ lợi thế 1-0 ở những phút cuối trận.

87' Leicester tung H. Choudhury vào sân thay L. Cullen Phút 87, Leicester có sự thay đổi nhân sự khi H. Choudhury được tung vào sân để thay thế L. Cullen . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia cố tuyến giữa nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 trong những phút cuối trận.

90+3' H. Saunders nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Ở phút 90+3', H. Saunders bên phía Northampton đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội khách đang bị Leicester dẫn 1-0 và nỗ lực gia tăng áp lực ở những giây cuối cùng, tấm thẻ phạt này càng khiến hy vọng gỡ hòa của họ trở nên mỏng mong.

90+8' T. Watson nhận thẻ vàng ở phút 90+8 Phút 90+8', cầu thủ T. Watson bên phía Leicester phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong bầu không khí khá căng thẳng khi đội chủ nhà nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-0 trước Northampton.

KT Kết thúc: Leicester 1-0 Northampton Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026

Đội hình chính thức Leicester Sơ đồ · HLV Russell Martin Northampton Sơ đồ · HLV Colin Calderwood Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Leicester Thống kê Northampton 78% Kiểm soát bóng 22% 8 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Caleb Okoli Leicester 1 bàn Luke Thomas Leicester 1 kiến tạo · điểm 7.3 Harry Souttar Leicester Điểm 7.5 Jayden Joseph Leicester Điểm 7.2

Vào lúc 21:00 ngày 08/08/2026, Leicester sẽ tiếp đón Northampton trên sân vận động King Power trong khuôn khổ giải bóng đá EFL Cup. Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến căng thẳng khi đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Bước vào cuộc so tài này, Leicester sở hữu điểm tựa tâm lý rất lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ gần. Thống kê ghi nhận ở 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leicester đã xuất sắc giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Northampton.

Bên cạnh đó, việc được thi đấu tại King Power đem lại cho Leicester ưu thế không nhỏ. Sự cổ vũ từ đông đảo khán giả nhà sẽ là động lực lớn giúp đội bóng chủ quản chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm lợi thế sớm.

Áp lực từ thể thức loại trực tiếp

Khác với các giải đấu vòng bảng, EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp với quy tắc phân định thắng thua rõ ràng: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ lập tức bị loại. Điều này khiến cho trận đấu không có cơ hội cho bất kỳ sự thử nghiệm hay tích lũy điểm số nào.

Đối với Northampton, thử thách trong chuyến làm khách lần này là vô cùng nặng nề. Việc chưa giành được chiến thắng nào trong 2 lần đối đầu gần nhất bắt buộc đội khách phải có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, thi đấu tập trung cao độ nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Kịch bản đáng chờ đợi tại King Power

Nhìn chung, Leicester đang chiếm giữ nhiều lợi thế từ lịch sử đối đầu cho đến yếu tố sân bãi. Tốc độ và sự chủ động nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, do tính chất sinh tử của một trận knock-out, Northampton chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, tạo nên một trận cầu hấp dẫn và quyết liệt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Leicester · 2 thắng 0 hòa Northampton · 0 thắng Leicester 3 - 0 Northampton LEI Northampton 0 - 1 Leicester LEI

Leicester 5 trận gần nhất B H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Northampton 5 trận gần nhất T H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới