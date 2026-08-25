Hạ Nottingham Forest 0-2 ngay tại City Ground, Leeds giành vé đi tiếp ở League Cup Đánh bại chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 0-2 nhờ các pha lập công của James và Justin tại sân City Ground, Leeds giành quyền đi tiếp ở League Cup, đồng thời khiến đối thủ phải sớm dừng bước.

Nottingham Forest 0 - 2 Leeds Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Leeds.

13' Nottingham Forest chiếm ưu thế kiểm soát bóng Sau gần 15 phút thi đấu, Nottingham Forest đang là đội chủ động hơn trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% . Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi đội chủ nhà mới chỉ có 1 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 0 ) và chưa thể tạo ra cơ hội thực sự rõ rệt trước Leeds.

25' Leeds nhỉnh hơn về thế trận nhưng chưa có bàn thắng Trôi qua nửa đầu hiệp một, Leeds đang nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 44% - 56% và vượt trội ở số pha dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1 ). Dù vậy, hàng thủ Nottingham Forest vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số hòa 0 - 0 tính đến phút 25.

26' A. Tanaka nhận thẻ vàng cảnh cáo Phút 26, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với A. Tanaka bên phía Leeds sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân City Ground vẫn đang diễn ra giằng co khi tỷ số giữa Nottingham Forest và Leeds tạm thời là 0-0.

37' Leeds chủ động tấn công tìm bàn mở tỷ số Bước sang phút 37, Leeds đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 46% - 54% cùng số lần dứt điểm vượt trội 2 - 6 (trúng đích 1 - 2). Dù vậy, hàng phòng ngự Nottingham Forest vẫn thi đấu tập trung để giữ vững tỷ số hòa 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' X. Schlager nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Ngay ở phút 46 khi hiệp hai vừa bắt đầu, X. Schlager bên phía Nottingham Forest đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân City Ground tiếp tục diễn ra giằng co khi đôi bên vẫn đang hòa 0-0.

50' D. James mở tỷ số cho Leeds Phút 50, từ đường kiến tạo của S. Longstaff, D. James dứt điểm chính xác đưa Leeds vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Nottingham Forest. Bàn mở tỷ số giúp đội khách cụ thể hóa thế trận áp đảo từ đầu trận.

51' Leeds duy trì thế chủ động sau giờ nghỉ Bước sang phút 51, Leeds vẫn duy trì thế chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% và bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1. Đội khách tạo ra nhiều sóng gió hơn với 4 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 2 ), buộc Nottingham Forest phải lùi sâu phòng ngự và nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công.

60' Nottingham Forest tung Murillo vào sân làm mới đội hình Phút 60, Nottingham Forest có sự điều chỉnh nhân sự khi Murillo được tung vào sân thay thế cho O. Diomande . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới nhằm xoay chuyển cục diện khi đang bị đối thủ dẫn trước 0-1.

60' Nottingham Forest làm mới hàng công với D. Ndoye Phút 60, Nottingham Forest thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Ndoye được tung vào sân thế chỗ Igor Jesus. Đội chủ sân City Ground cần gia tăng sức ép trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn trước 0-1.

60' Nottingham Forest tung Hudson-Odoi vào sân Phút 60, Nottingham Forest quyết định làm mới hàng công khi tung C. Hudson-Odoi vào sân thay cho A. Kalimuendo . Đội chủ sân City Ground cần thêm sự đột biến nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi để đối thủ dẫn trước 0-1.

61' Nottingham Forest điều chỉnh cánh, L. Netz vào sân Phút 61, Nottingham Forest thực hiện quyền thay người khi L. Netz được tung vào sân thế chỗ cho O. Aina . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi để gia tăng sức ép nhằm gỡ hòa sau khi bị Leeds dẫn 0-1.

63' Leeds duy trì thế chủ động trước Nottingham Forest Bước qua phút 63, Leeds vẫn nắm giữ thế trận chủ động với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% . Đội khách tỏ ra sắc bén hơn trong các đợt lên bóng khi vượt trội về số lần dứt điểm với 5 - 9 (trúng đích 2 - 3 ), khiến Nottingham Forest gặp nhiều bế tắc trong nỗ lực tìm bàn gỡ hòa.

67' S. Longstaff nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Longstaff bên phía Leeds sau tình huống vào bóng phạm lỗi. Đội khách đang chịu sức ép và phải liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân để bảo toàn lợi thế.

67' Leeds đưa H. Wilson vào sân thay S. Longstaff Phút 67, ban huấn luyện Leeds quyết định rút S. Longstaff ra nghỉ và tung H. Wilson vào sân. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi Longstaff phải nhận thẻ vàng, nhằm làm mới tuyến giữa trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1.

68' Leeds tung Aaronson vào sân làm mới hàng công Phút 68, Leeds quyết định có sự thay đổi nhân sự khi B. Aaronson được tung vào sân thế chỗ N. Okafor . Đội khách đang nỗ lực bảo toàn và gia tăng lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân City Ground trong khoảng thời gian còn lại.

68' Leeds củng cố tuyến giữa với A. Stach Phút 68, Leeds thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Stach được tung vào sân thay cho A. Tanaka . Đây là điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn cho tuyến giữa trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1.

71' Leeds làm mới đội hình, J. Bogle vào sân Phút 71, Leeds quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi tung J. Bogle vào sân thay cho D. James . Đang nắm giữ lợi thế dẫn 0-1 trước Nottingham Forest, đội khách cần thêm sự tươi mới để giữ vững thế trận trong phần còn lại của trận đấu.

73' Thẻ vàng cho Cunha bên phía Nottingham Forest Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Cunha sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 trên sân nhà City Ground, Nottingham Forest vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Leeds.

75' J. Justin nhân đôi cách biệt cho Leeds Phút 75, J. Justin tỏa sáng với bàn thắng chuẩn xác, nâng tỷ số lên 0-2 cho Leeds. Bàn thắng thứ hai giúp đội khách nắm giữ lợi thế vô cùng lớn ngay trên sân City Ground khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

75' Leeds nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh Bước vào 15 phút cuối trận, Leeds vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 46% - 54% nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 . Dù Nottingham Forest nỗ lực gây sức ép để tìm bàn gỡ, đội khách vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ và giữ thế trận giằng co với số pha dứt điểm đang là 8 - 10 (trúng đích 3 - 3 ).

79' Murillo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 79, Murillo bên phía Nottingham Forest phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Cách biệt 0-2 đang khiến đội chủ sân City Ground đối mặt với vô vàn khó khăn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' Nottingham Forest tung Hutchinson vào sân Phút 79, Nottingham Forest thực hiện quyền thay đổi người khi O. Hutchinson được tung vào sân thế chỗ N. Williams . Đang bị Leeds dẫn trước 0-2 trên sân City Ground, đội chủ nhà rất cần những phương án mới trên hàng công để níu giữ hy vọng trong những phút cuối.

83' Leeds đưa Calvert-Lewin vào sân làm mới hàng công Phút 83, Leeds thực hiện sự thay đổi người khi D. Calvert-Lewin được tung vào sân thế chỗ L. Nmecha. Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự trên hàng công nhằm duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút cuối.

84' N. Dominguez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 84, N. Dominguez bên phía Nottingham Forest phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ sân City Ground đang trải qua những phút cuối đầy khó khăn khi vẫn bị Leeds dẫn trước 0-2.

86' E. Ampadu nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Ampadu sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với lợi thế dẫn 0-2 vững chắc của Leeds trên sân City Ground.

88' Leeds kiểm soát thế trận những phút cuối Bước sang phút 88, Leeds vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% cùng cách biệt an toàn 0-2 . Đội khách duy trì sự nhỉnh hơn về số pha dứt điểm ( 8 - 11 ), khiến Nottingham Forest gặp rất nhiều bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Nottingham Forest 0-2 Leeds Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:55 26/08/2026

Đội hình chính thức Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-3 · HLV Oliver Glasner Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Daniel Farke 26 Matz Sels 2 Ousmane Diomande 23 Jair 31 Nikola Milenković 34 Ola Aina 21 Xaver Schlager 8 Nicolás Domínguez 3 Neco Williams 11 Igor Jesus 9 Chris Wood 15 Arnaud Kalimuendo 1 James Trafford 6 Joe Rodon 30 Nico Elvedi 5 Tarik Muharemović 4 Ethan Ampadu 22 Ao Tanaka 8 Sean Longstaff 24 James Justin 7 Daniel James 19 Noah Okafor 14 Lukas Nmecha Dự bị Nottingham Forest 12 John Victor 5 Murillo 44 Zach Abbott 25 Luca Netz 20 Omari Hutchinson 14 Dan Ndoye 24 James McAtee 6 Ibrahim Sangaré 7 Callum Hudson Odoi Leeds 23 Lucas Perri 65 Jayden Lienou 15 Jaka Bijol 2 Jayden Bogle 10 Harry Wilson 50 Alfie Cresswell 18 Anton Stach 11 Brenden Aaronson 9 Dominic Calvert-Lewin Cập nhật đội hình lúc 01:30 26/08/2026

Nottingham Forest Thống kê Leeds 50% Kiểm soát bóng 50% 9 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật James Justin Leeds 1 bàn Daniel James Leeds 1 bàn Sean Longstaff Leeds 1 kiến tạo · điểm 6.3 Nico Elvedi Leeds Điểm 7.3 Ethan Ampadu Leeds Điểm 7.3 Nikola Milenković Nottingham Forest Điểm 7.2

Trận so tài giữa Nottingham Forest và Leeds diễn ra lúc 02:00 ngày 26/08/2026 trên sân vận động City Ground hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng khi đôi bên bước vào trận chiến sinh tử theo thể thức loại trực tiếp.

Tính chất quyết định của thể thức loại trực tiếp

Bước vào trận đấu này, cả Nottingham Forest lẫn Leeds đều hiểu rõ tính chất sống còn của cuộc đọ sức. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp phân định tấm vé đi tiếp, đồng nghĩa với việc không có cơ hội tích lũy điểm số hay sửa sai như tại vòng đấu bảng. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng kế tiếp, trong khi kẻ thất bại phải dừng bước ngay lập tức.

Áp lực tâm lý trong những trận cầu một mất một còn luôn đòi hỏi sự thận trọng tối đa. Một khoảnh khắc mất tập trung hay một sai lầm cá nhân đều có thể khiến toàn bộ nỗ lực sụp đổ, buộc hai câu lạc bộ phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án tiếp cận trận đấu.

Cán cân đối đầu ủng hộ Leeds

Xét về thành tích chạm trán gần đây, Leeds đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng rõ ràng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Leeds đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận trước Nottingham Forest.

Thống kê áp đảo này cho thấy Leeds thường xuyên tìm ra cách khắc chế lối chơi của Nottingham Forest trong những lần đụng độ đã qua. Tuy nhiên, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại City Ground sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Nottingham Forest nỗ lực đảo ngược xu hướng đối đầu bất lợi này.

Điểm then chốt định đoạt tấm vé đi tiếp

Với tính chất căng thẳng của một trận knock-out, sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội chuyển trạng thái sẽ trở thành yếu tố quyết định cục diện. Nottingham Forest cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo ra sức ép, trong khi Leeds hoàn toàn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích vượt trội ở các lần chạm trán trước đó.

Không bên nào được phép mắc sai lầm khi cánh cửa đi tiếp chỉ mở ra cho đội bóng giữ vững được bản lĩnh và sự chuẩn xác trong suốt thời gian thi đấu tại City Ground.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 1 thắng 0 hòa Leeds · 4 thắng Nottingham Forest 0 - 1 Leeds LEE Leeds 3 - 1 Nottingham Forest LEE Nottingham Forest 3 - 1 Leeds NF Nottingham Forest 0 - 2 Leeds LEE Leeds 2 - 1 Nottingham Forest LEE

Nottingham Forest 5 trận gần nhất B T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Leeds 5 trận gần nhất T T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới