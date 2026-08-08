Hạ Oldham 2-0, Stoke City giành vé đi tiếp, đẩy đối thủ rời League Cup Giành chiến thắng 2-0 trước Oldham trên sân bet365 Stadium tại vòng Round of 128 League Cup, Stoke City chính thức giành vé vào vòng trong, đồng thời khiến đối thủ ngậm ngùi bị loại.

Stoke City 2 - 0 Oldham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stoke City tiếp đón Oldham.

14' Thế trận giằng co trong 15 phút đầu Trải qua 14 phút thi đấu, Stoke City là đội làm chủ nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% nhưng chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, Oldham nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 , tuy nhiên hai bên vẫn hòa nhau với tỷ số 0 - 0 .

19' Thẻ vàng đầu tiên gọi tên B. Lawal của Stoke City Phút 19, B. Lawal bên phía Stoke City đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 , việc dính thẻ phạt sớm chắc chắn sẽ khiến cầu thủ đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại.

26' Stoke City cầm bóng nhiều, Oldham nguy hiểm hơn Bước sang phút 26, Stoke City nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 59% - 41% , nhưng Oldham mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm ( 3 - 4 , trúng đích 1 - 2 ), khiến thế trận giằng co và chưa bên nào khai thông được thế bế tắc.

31' R. Delaney bên phía Oldham nhận thẻ vàng Phút 31, R. Delaney bên phía Oldham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai xuất hiện trong trận đấu, sau khi B. Lawal bên phía Stoke City nhận thẻ ở phút 19, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.

40' Stoke City ép sân nhưng Oldham đáp trả nguy hiểm Tiến gần đến phút 40, Stoke City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (57% - 43%) và có 5 - 4 lần dứt điểm, nhưng vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Ở chiều ngược lại, Oldham tỏ ra khá sắc bén khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích (1 - 2) cùng phạt góc (0 - 2), khiến hai đội vẫn hòa nhau 0 - 0 đầy giằng co.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Bàn phản lưới nhà giúp Stoke City vượt lên dẫn 1-0 Phút 48, bất ngờ xuất hiện khi cầu thủ O. Norburn bên phía Oldham lúng túng đá phản lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho Stoke City. Bàn thắng may mắn ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0, giải tỏa áp lực sau thời gian dài nắm giữ phần lớn thời lượng kiểm soát bóng.

52' Stoke City làm chủ thế trận, Oldham chắt chiu cơ hội Bước sang phút 52, Stoke City tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% và duy trì lợi thế dẫn 1-0 . Dù chịu lép vế, Oldham vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong các đợt đáp trả khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 1-3 (trên tổng số dứt điểm 6-5 ), buộc thủ môn đội chủ nhà phải vất vả hơn với chỉ số cứu thua 3-1 .

62' Oldham điều chỉnh nhân sự: T. Hill thế chỗ T. Pett Phút 62, Oldham đưa ra sự thay đổi người khi T. Hill vào sân thay cho T. Pett . Trong thế bị dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ giúp cải thiện sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

64' Stoke City giữ lợi thế mong manh trước sức ép từ Oldham Bước sang phút 64, Stoke City chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng 61% - 39% nhưng vẫn phải thi đấu đầy tập trung để bảo toàn tỷ số 1 - 0. Oldham chứng tỏ họ sẵn sàng trừng phạt đối phương khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4 trong tổng số 6 - 6 lần hãm thành, khiến đội chủ nhà phải thực hiện 4 - 1 lần cứu thua.

65' Stoke City điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa Phút 65, Stoke City quyết định tung D. Soumare vào sân thay cho E. Galbraith . Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và cần thêm nguồn năng lượng tươi mới để duy trì sự chủ động trên sân bet365 Stadium.

66' Stoke City điều chỉnh nhân sự: R. Bozenik vào sân Phút 66, Stoke City thực hiện sự thay đổi người khi R. Bozenik được tung vào sân thay thế cho S. Gallagher . Nắm lợi thế dẫn 1-0, đội chủ nhà tại bet365 Stadium muốn làm mới hàng công nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận.

66' Stoke City thay người: Bae Jun-Ho vào sân thay M. Manhoef Phút 66, Stoke City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Bae Jun-Ho được tung vào sân thay cho M. Manhoef . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0, đội chủ sân bet365 Stadium có sự điều chỉnh trên hàng công nhằm tiếp tục duy trì sức ép và bảo vệ lợi thế.

68' Bae Jun-Ho nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, Bae Jun-Ho bên phía Stoke City phải nhận một tấm thẻ vàng. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-0, sức ép gia tăng từ Oldham đòi hỏi Stoke City phải duy trì sự tập trung ở phần còn lại của trận đấu.

74' Oldham tung E. Nevitt vào sân hy vọng tìm bàn gỡ Phút 74, Oldham thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi E. Nevitt được tung vào sân thay thế M. Fondop-Talum . Trong thế bị Stoke City dẫn trước 1-0, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

74' Oldham thay người làm mới hàng công Phút 74, Oldham có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi J. Hawkes được tung vào sân thay thế C. Kavanagh . Đang bị Stoke City dẫn 1-0, đội khách quyết định bổ sung nhân tố mới với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.

74' Oldham làm mới hàng công hòng tìm bàn gỡ Phút 74, Oldham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi L. Temple được tung vào sân thay cho D. Daniels . Trong thế bị Stoke City dẫn 1-0, đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng tạo ra đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' Stoke City kiểm soát bóng, Oldham nỗ lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 79, Stoke City duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 65% - 35% nhằm bảo vệ lợi thế 1-0. Dù chịu lép vớ về thế trận, Oldham vẫn tạo ra những pha đáp trả chất lượng với chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 4 vượt trội hơn đội chủ nhà.

82' R. Bozenik nâng tỷ số lên 2-0 cho Stoke City Phút 82, R. Bozenik lập công nhân đôi cách biệt cho Stoke City sau đường kiến tạo của Bae Jun-Ho . Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ sân bet365 Stadium trước Oldham.

85' Oldham nỗ lực tìm bàn gỡ với sự xuất hiện của K. Payne Phút 85, Oldham quyết định có sự thay đổi người khi K. Payne được tung vào sân để thay thế cho O. Norburn . Trong bối cảnh đang bị Stoke City dẫn 2-0 sau bàn thua ở phút 82, sự xuất hiện của K. Payne là hy vọng làm mới hàng công của đội khách trong những phút ít ỏi còn lại.

85' Stoke City tung M. Talovierov vào sân ở phút 85 Phút 85, Stoke City thực hiện sự thay đổi người khi M. Talovierov được tung vào sân thay cho B. Lawal . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Stoke City 2-0 Oldham Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Stoke City Sơ đồ · HLV Mark Robins Oldham Sơ đồ · HLV Micky Mellon Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Stoke City Thống kê Oldham 60% Kiểm soát bóng 40% 11 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Róbert Boženík Stoke City 1 bàn Jun-Ho Bae Stoke City 1 kiến tạo · điểm 7 Viktor Johansson Stoke City Điểm 9.9 Eric Bocat Stoke City Điểm 7.5 Mike Fondop Oldham Điểm 7.3 Bosun Lawal Stoke City Điểm 7.2

Màn đọ sức nảy lửa tại đấu trường EFL Cup

Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Stoke City sẽ chạm trán Oldham trên sân vận động Bet365 Stadium trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc đối đầu nhận được sự chú ý lớn khi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu giành kết quả có lợi để đi tiếp.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Khác với các giải đấu tính điểm theo lượt, cuộc so tài này áp dụng thể thức loại trực tiếp vô cùng khắc nghiệt. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng trong, trong khi đội thua sẽ chính thức dừng bước mà không có cơ hội sửa sai.

Bên cạnh đó, do không phải là thi đấu vòng bảng, hai đội bóng sẽ không có khái niệm cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm số. Việc thi đấu trên mặt cỏ Bet365 Stadium sẽ đem lại lợi thế về mặt sân bãi dành cho Stoke City, tuy nhiên sự quyết tâm từ phía Oldham hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận cạnh tranh quyết liệt.

Sự tập trung cao độ cho tấm vé đi tiếp

Trong một trận đấu mang tính chất knock-out, sự cẩn trọng luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tham vọng tại EFL Cup bị dập tắt. Chính vì vậy, cả Stoke City và Oldham đều cần duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu để tìm kiếm cơ hội dứt điểm đối thủ và giành tấm vé bước tiếp vào vòng sau.

Stoke City 5 trận gần nhất H T H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Oldham 5 trận gần nhất T B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới