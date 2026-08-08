Hạ Philippines 1-0, Malaysia gặp Việt Nam tại bán kết Nhờ pha lập công duy nhất của Gunalan ở phút 16, Malaysia vượt qua Philippines 1-0 tại ASEAN Cup để chính thức đứng thứ nhì bảng B.

Malaysia 1 - 0 Philippines Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Malaysia tiếp đón Philippines.

Malaysia tiếp đón Philippines. 12' Malaysia làm chủ cuộc chơi từ sớm

Sau 12 phút bóng lăn, Malaysia đang là đội chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 trước Philippines. Dù bị ép sân, Philippines vẫn thi đấu tập trung để giữ tỷ số 0 - 0 , trong bối cảnh hai đội tranh chấp khá quyết liệt với 3 - 3 lần phạm lỗi.

Sau 12 phút bóng lăn, Malaysia đang là đội chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng trước Philippines. Dù bị ép sân, Philippines vẫn thi đấu tập trung để giữ tỷ số , trong bối cảnh hai đội tranh chấp khá quyết liệt với lần phạm lỗi. 16' Pavithran Gunalan xé lưới Philippines, mở tỷ số cho Malaysia

Phút 16, từ đường kiến tạo của Wan Kuzain , Pavithran Gunalan dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Malaysia . Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo vàng vươn lên dẫn trước ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu.

Phút 16, từ đường kiến tạo của , dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho . Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo vàng vươn lên dẫn trước ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu. 20' Thẻ vàng cho Javier Mariona ở phút 20

Phút 20, Javier Mariona phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị dẫn 1-0, đội bóng cần giữ sự bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Phút 20, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị dẫn 1-0, đội bóng cần giữ sự bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. 24' Malaysia làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số

Dù đã vươn lên dẫn 1 - 0, Malaysia vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57 - 43. Trận đấu diễn ra giằng co và liên tục bị ngắt quãng bởi 7 - 5 tình huống phạm lỗi, trong khi hai đội mới chỉ tung ra 1 - 1 cú dứt điểm.

Dù đã vươn lên dẫn 1 - 0, Malaysia vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57 - 43. Trận đấu diễn ra giằng co và liên tục bị ngắt quãng bởi 7 - 5 tình huống phạm lỗi, trong khi hai đội mới chỉ tung ra 1 - 1 cú dứt điểm. 36' Malaysia kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn

Tính đến phút 36, Malaysia đang chủ động nắm giữ thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 60 - 40 trước Philippines. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với 7 - 6 lần phạm lỗi, nhưng Malaysia vẫn giữ vững lợi thế dẫn 1 - 0 nhờ nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (2 - 1).

Tính đến phút 36, Malaysia đang chủ động nắm giữ thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 60 - 40 trước Philippines. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với 7 - 6 lần phạm lỗi, nhưng Malaysia vẫn giữ vững lợi thế dẫn 1 - 0 nhờ nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (2 - 1). 45+1' Aliff Haiqal nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một

Ở phút 45+1', Aliff Haiqal bên phía Malaysia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong bối cảnh đội nhà vẫn đang nắm ưu thế và tạm dẫn Philippines 1-0.

Ở phút 45+1', bên phía Malaysia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong bối cảnh đội nhà vẫn đang nắm ưu thế và tạm dẫn Philippines 1-0. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 46' Malaysia thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Malaysia quyết định điều chỉnh nhân sự khi Muhd Syafiq Ahmad được tung vào sân thay thế Aliff Haiqal . Đây là sự thay đổi hợp lý khi Aliff Haiqal đã dính thẻ vàng ở phút 45+1, nhằm giúp đội bóng thi đấu an toàn hơn trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Malaysia quyết định điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế . Đây là sự thay đổi hợp lý khi Aliff Haiqal đã dính thẻ vàng ở phút 45+1, nhằm giúp đội bóng thi đấu an toàn hơn trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0. 46' Philippines điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Phút 46, Philippines quyết định thực hiện sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ khi Pocholo Bugas được tung vào sân để thay thế cho Oskari Kekkonen . Đang trong thế bị Malaysia dẫn trước 1-0, đội khách rất cần những nhân tố mới nhằm cải thiện khâu tấn công và tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 46, Philippines quyết định thực hiện sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ khi được tung vào sân để thay thế cho . Đang trong thế bị Malaysia dẫn trước 1-0, đội khách rất cần những nhân tố mới nhằm cải thiện khâu tấn công và tìm kiếm bàn gỡ. 46' Philippines điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai, Philippines quyết định có sự thay đổi người khi Noah River Leddel được tung vào sân thay cho Javier Mariona . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cải thiện thế trận khi đang bị Malaysia dẫn trước 1-0.

Ngay đầu hiệp hai, Philippines quyết định có sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cải thiện thế trận khi đang bị Malaysia dẫn trước 1-0. 46' Philippines điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Jaime Rosquillo được tung vào sân thay thế cho Daisuke Sato . Trong thế đang bị Malaysia dẫn 1-0, Philippines buộc phải có những thay đổi nhân sự để cải thiện thế trận.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân thay thế cho . Trong thế đang bị Malaysia dẫn 1-0, Philippines buộc phải có những thay đổi nhân sự để cải thiện thế trận. 48' Malaysia chủ động kiểm soát bóng ngay đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Malaysia tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 63 - 37 . Dù vậy, cơ hội thực sự vẫn khá cân bằng khi tổng số dứt điểm đang là 3 - 2 (trúng đích 1 - 1 ).

Bước sang phút 48, Malaysia tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng . Dù vậy, cơ hội thực sự vẫn khá cân bằng khi tổng số dứt điểm đang là (trúng đích ). 61' Malaysia kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn

Vượt qua mốc một giờ thi đấu, Malaysia vẫn duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 62 - 38. Dù vậy, thế trận diễn ra khá chặt chẽ khi đội bóng áo vàng mới có 4 - 2 pha dứt điểm so với Philippines (trúng đích 1 - 1), trong khi sự gián đoạn thể hiện qua 9 - 11 lần phạm lỗi từ hai đội.

Vượt qua mốc một giờ thi đấu, vẫn duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 62 - 38. Dù vậy, thế trận diễn ra khá chặt chẽ khi đội bóng áo vàng mới có 4 - 2 pha dứt điểm so với Philippines (trúng đích 1 - 1), trong khi sự gián đoạn thể hiện qua 9 - 11 lần phạm lỗi từ hai đội. 66' Manuel Ott nhận thẻ vàng ở phút 66

Phút 66, Manuel Ott phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Philippines đang bị Malaysia dẫn 1-0, tấm thẻ phạt này tiếp tục làm gia tăng thêm khó khăn cho họ trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 66, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Philippines đang bị Malaysia dẫn 1-0, tấm thẻ phạt này tiếp tục làm gia tăng thêm khó khăn cho họ trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. 72' Phút 72: John Lucero vào sân thay Cole Mrowka

Phút 72, sự thay đổi nhân sự được thực hiện khi John Lucero được tung vào sân để thế chỗ cho Cole Mrowka . Trong thế bị Malaysia dẫn 1-0, đây là sự bổ sung được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 72, sự thay đổi nhân sự được thực hiện khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Trong thế bị Malaysia dẫn 1-0, đây là sự bổ sung được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ. 73' Malaysia nắm thế chủ động, Philippines gặp khó

Bước sang phút 73, Malaysia vẫn duy trì thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước 1 - 0 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 61 - 39. Philippines nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng tỏ ra bế tắc, chịu lép vế ở chỉ số dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1) lẫn phạt góc 3 - 2.

Bước sang phút 73, Malaysia vẫn duy trì thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 61 - 39. Philippines nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng tỏ ra bế tắc, chịu lép vế ở chỉ số dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1) lẫn phạt góc 3 - 2. 78' Phút 78: Malaysia đưa G. Daryl Sham vào sân

Phút 78, Malaysia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Daryl Sham được tung vào sân để thay thế cho Wan Kuzain . Đội bóng đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút còn lại của hiệp hai.

Phút 78, Malaysia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Đội bóng đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút còn lại của hiệp hai. 79' Malaysia rút Sumareh, tung Fazrul Amir vào sân

Phút 79, Malaysia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Fazrul Amir được tung vào sân thay cho Mohamadou Sumareh . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và kiểm soát tốt thế trận, việc làm mới lực lượng hứa hẹn giúp đội bóng áo vàng duy trì thể lực cũng như bảo toàn thành quả ở những phút cuối.

Phút 79, Malaysia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và kiểm soát tốt thế trận, việc làm mới lực lượng hứa hẹn giúp đội bóng áo vàng duy trì thể lực cũng như bảo toàn thành quả ở những phút cuối. 82' Philippines thay người: Scott Woods vào sân thế chỗ Sandro Reyes

Phút 82, Philippines thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới tuyến giữa khi Scott Phillip Galang Woods được tung vào sân để thế chỗ cho Sandro Reyes . Trong bối cảnh đang bị Malaysia dẫn 1-0, đội khách đang rất nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng còn lại ở những phút cuối trận.

Phút 82, Philippines thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới tuyến giữa khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Trong bối cảnh đang bị Malaysia dẫn 1-0, đội khách đang rất nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng còn lại ở những phút cuối trận. 86' Malaysia kiểm soát thế trận ở những phút cuối

Bước sang phút 86, Malaysia vẫn bảo toàn lợi thế dẫn 1 - 0 và làm chủ cuộc chơi. Tỷ lệ kiểm soát bóng 61 - 39 cùng số lần dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1) phản ánh sự chủ động của đội bóng áo vàng, khiến Philippines gặp nhiều bế tắc trong nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ.

Bước sang phút 86, Malaysia vẫn bảo toàn lợi thế dẫn và làm chủ cuộc chơi. Tỷ lệ kiểm soát bóng cùng số lần dứt điểm (trúng đích 2 - 1) phản ánh sự chủ động của đội bóng áo vàng, khiến Philippines gặp nhiều bế tắc trong nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ. KT Kết thúc: Malaysia 1-0 Philippines

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 21:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Malaysia Sơ đồ 4-3-3 Philippines Sơ đồ 4-3-3 1 Azri Ab Ghani 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin 3 Ubaidullah Shamsul 25 Faris Danish 12 Haiqal Lau 7 Wan Kuzain 8 Sergio Aguero 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 21 Pavithran Gunalan 16 Patrick Deyto 22 J. Mariona 23 Christian Rontini 2 Adrian Ugelvik 21 Daisuke Sato 6 Sandro Reyes 14 Oskari Kekkonen 8 Manuel Ott 17 Cole Mrowka 9 Jarvey Gayoso 11 K. Nishioka Cập nhật đội hình lúc 19:20 08/08/2026

Malaysia Thống kê Philippines 59% Kiểm soát bóng 41% 7 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 16 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Pavithran Gunalan Malaysia 1 bàn Wan Kuzain Malaysia 1 kiến tạo · điểm 7.25 Sergio Aguero Malaysia Điểm 7.36

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Malaysia vs Philippines

Thời gian: 20:00 ngày 08/08/2026

Giải đấu: ASEAN Cup

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Cuộc đối đầu giữa Malaysia và Philippines trong khuôn khổ ASEAN Cup hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý giữa hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu này, Malaysia tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 6 điểm thu về sau các lượt trận vừa qua. Trong khi đó, Philippines đứng ngay sau ở vị trí thứ 4 với 3 điểm.

Nhìn vào phong độ gần đây, Malaysia thể hiện bộ mặt tương đối tích cực. Trong 3 trận đấu gần nhất, tập thể này đã giành được 2 trận thắng và chịu 1 trận thua. Những kết quả khả quan trước đó giúp Malaysia bước vào cuộc chạm trán tới đây với tâm lý tương đối chủ động.

Bên cạnh đó, Philippines đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định hơn. Trong 3 trận gần nhất, họ phải nhận 2 trận thua và chỉ có được 1 trận thắng. Sự trồi sụt về mặt thành tích đang tạo ra không ít áp lực cho Philippines trong cuộc đấu này.

Nhận định thế trận

Với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng, trận chiến sắp tới mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Malaysia sở hữu lợi thế về mặt điểm số lẫn phong độ khi thắng 2 trong 3 trận gần nhất. Điều này cho phép họ có nhiều phương án tiếp cận trận đấu một cách chủ động.

Ngược lại, việc phải nhận 2 thất bại trong 3 trận vừa qua buộc Philippines phải duy trì sự tập trung cao độ. Để có thể giành được kết quả thuận lợi trước một Malaysia đang xếp trên, Philippines sẽ cần có những điều chỉnh hiệu quả trong lối chơi.

Nhìn chung, màn chạm trán vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ và không kém phần căng thẳng giữa hai đại diện của bóng đá khu vực tại ASEAN Cup.

Malaysia 5 trận gần nhất B T T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Philippines 5 trận gần nhất B T B H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 B T T 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 T T B 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 B T B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Tình hình lực lượng Malaysia ✚ Endrick (Collateral Ligament Injury) ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court) Philippines Không có thông tin