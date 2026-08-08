Hạ Rochdale 2-0, Bradford giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup Đánh bại Rochdale 2-0 nhờ các pha lập công của Swan và Baldwin trên sân Valley Parade ở vòng 128 đội League Cup, Bradford giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trong khi Rochdale chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Bradford 2 - 0 Rochdale Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bradford tiếp đón Rochdale.

12' Rochdale làm chủ thế trận trong 12 phút đầu Bước sang phút 12, Rochdale đang nắm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 36% - 64% so với Bradford. Dù vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ khi tổng số lần dứt điểm mới chỉ là 0 - 1 (trúng đích 0 - 0) và hai đội vẫn đang hòa 0 - 0.

22' Thẻ vàng cho D. Rodney bên phía Rochdale Phút 22, D. Rodney của Rochdale đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Màn so tài tại League Cup trên sân Valley Parade vẫn đang diễn ra khá giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội thi đấu thận trọng.

24' Thế trận giằng co, đôi bên thi đấu bế tắc Trải qua 24 phút thi đấu, trận đấu giữa Bradford và Rochdale diễn ra vô cùng giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51% . Cả hai đội vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt khi số lần dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 1 (trúng đích 0 - 0 ) và tỷ số tạm thời vẫn giữ ở 0 - 0 .

38' Thế trận giằng co, hai đội thi đấu thận trọng Phút 38, cuộc so tài giữa Bradford và Rochdale diễn ra vô cùng giằng co khi hai đội sở hữu tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50% - 50%. Tốc độ trận đấu ở mức trung bình với số lần dứt điểm khiêm tốn 2 - 1, trong đó chưa bên nào tung ra được cú sút trúng đích (0 - 0).

45+1' W. Swan mở tỷ số cho Bradford ở phút bù giờ Phút 45+1, W. Swan lên tiếng đúng lúc để ghi bàn đưa Bradford vươn lên dẫn trước 1-0. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận khi vượt trội hơn ở chỉ số dứt điểm (6-2) so với Rochdale.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Bradford sắc bén hơn dù giữ bóng ít hơn Bước sang phút 53, dù Rochdale nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (48% - 52%), Bradford mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 0) cùng 4 - 1 phạt góc để bảo vệ thế dẫn bàn 1 - 0.

62' Rochdale tung E. Francis vào sân thay D. Rodney Phút 62, Rochdale quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Francis được tung vào sân thế chỗ D. Rodney , cầu thủ trước đó đã dính một thẻ vàng ở phút 22. Trong bối cảnh đang bị Bradford dẫn 1-0, đội khách rất cần những điều chỉnh để tìm kiếm bàn gỡ.

63' Rochdale tung D. Brown vào sân tìm kiếm bàn gỡ Phút 63, Rochdale quyết định điều chỉnh nhân sự khi D. Brown được tung vào sân thay thế E. Dieseruvwe . Trong thế bị Bradford dẫn 1-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu trận, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

63' Rochdale thay người: K. Wilson vào sân thay S. Sherring Phút 63, Rochdale quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Wilson được tung vào sân thay cho S. Sherring . Trong thế bị dẫn 1-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu trận, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm bàn gỡ.

65' Bradford áp đảo cơ hội dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 65, Bradford vẫn duy trì thế trận chủ động và hiệu quả hơn hẳn so với Rochdale. Dù không vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà lại làm chủ các phương án hãm thành với chỉ số dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 0 ) cùng 6 - 1 quả phạt góc để bảo vệ vững chắc lợi thế 1-0 .

67' A. Baldwin nhân đôi cách biệt cho Bradford Phút 67, đón đường kiến tạo từ C. Connolly, A. Baldwin dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Bradford. Bàn thắng giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt trong thế trận mà họ vượt trội hoàn toàn về số cú dứt điểm trúng đích (5-0).

72' Bradford thay người: A. Phillips thế chỗ K. Jackson Phút 72, Bradford thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi A. Phillips được tung vào sân để thay thế cho K. Jackson. Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những tính toán nhân sự nhằm duy trì thế trận chủ động tại Valley Parade.

72' Bradford điều chỉnh nhân sự, N. Powell thế chỗ J. Beesley Phút 72, Bradford thực hiện sự thay đổi người khi N. Powell vào sân thay thế cho J. Beesley . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận dứt điểm áp đảo 17-7, đội chủ nhà muốn làm mới hàng công để duy trì sự chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

72' Bradford điều chỉnh nhân sự: B. Pointon thế chỗ W. Swan Phút 72, Bradford thực hiện sự thay đổi người khi B. Pointon được tung vào sân thay thế cho W. Swan . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo về số lần dứt điểm (17-7), đội chủ nhà chủ động đưa nhân tố mới vào sân nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77' D. Brown nhận thẻ vàng ở phút 77 Phút 77, D. Brown bên phía Rochdale phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Bradford dẫn 2-0, đội khách thi đấu ngày càng nôn nóng và gặp nhiều bất lợi khi thời gian không còn nhiều.

78' Rochdale thay người ở phút 78 Phút 78, Rochdale thực hiện sự thay đổi người khi D. Moss được tung vào sân thay thế cho B. Bilongo . Trong bối cảnh đang bị Bradford dẫn 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận trong những phút còn lại.

79' Bradford áp đảo hoàn toàn dù cầm bóng ít hơn Dù chỉ nắm 47% thời lượng kiểm soát bóng, Bradford mới là bên tạo ra sức ép vượt trội lên khung thành đối phương. Tính đến phút 79, họ áp đảo hoàn toàn với chỉ số dứt điểm 17-8 (trúng đích 7-1 ) cùng 8-1 quả phạt góc, qua đó làm chủ thế trận và bảo toàn lợi thế 2-0 .

80' Bradford điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 80, Bradford thực hiện sự thay đổi người khi rút T. Wright ra nghỉ và tung I. Touray vào sân. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, sự bổ sung thể lực này giúp đội chủ nhà tiếp tục duy trì sự chủ động cho khoảng thời gian còn lại.

90' Bradford tung R. Welch vào sân ở phút 90 Phút 90': Bradford thực hiện sự thay đổi người khi R. Welch vào sân thay cho A. Baldwin. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà muốn chủ động giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn kết quả trong những phút thi đấu cuối cùng.

KT Kết thúc: Bradford 2-0 Rochdale Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Bradford Sơ đồ · HLV Graham Alexander Rochdale Sơ đồ · HLV Jim McNulty Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Bradford Thống kê Rochdale 48% Kiểm soát bóng 52% 21 Dứt điểm 9 9 Trúng đích 2 10 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Aden Baldwin Bradford 1 bàn Will Swan Bradford 1 bàn Callum Connolly Bradford 1 kiến tạo · điểm 7.7 Josh Neufville Bradford Điểm 7.9 Antoni Sarcevic Bradford Điểm 7.7 Matthew Pennington Bradford Điểm 7.3

Trận đấu giữa Bradford và Rochdale trong khuôn khổ EFL Cup sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Valley Parade. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ bước vào màn đọ sức với quyết tâm giành tấm vé đi tiếp.

Bối cảnh trận đấu và thể thức thi đấu

Cuộc so tài tại EFL Cup lần này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu. Do đây không phải là cuộc đấu ở vòng bảng, cả Bradford lẫn Rochdale đều hiểu rõ tính chất căng thẳng và không còn cơ hội sửa sai.

Phong độ và lịch sử đối đầu

Về phía đội khách, Rochdale bước vào cuộc đọ sức này với tâm lý tương đối tự tin sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Niềm vui trọn vẹn ở màn xuất quân gần đây là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Rochdale sẵn sàng cho chuyến làm khách đến sân Valley Parade.

Xét về lịch sử chạm trán, sự tương quan lực lượng giữa hai câu lạc bộ đang ở thế cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi bên đều giành được 2 chiến thắng và hòa nhau 1 trận. Thành tích đối đầu không có sự chênh lệch này dự báo một thế trận giằng co và vô cùng chặt chẽ giữa hai đội.

Nhận định chung

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Valley Parade, Bradford có sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ để chủ động trong cách vận hành lối chơi. Trong khi đó, Rochdale với đà tâm lý thuận lợi từ chiến thắng gần nhất cũng sẵn sàng gây ra nhiều sóng gió. Trận đấu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung và những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bradford · 2 thắng 1 hòa Rochdale · 2 thắng Rochdale 1 - 0 Bradford ROC Rochdale 0 - 3 Bradford BRA Bradford 1 - 2 Rochdale ROC Rochdale 0 - 0 Bradford Hòa Bradford 2 - 0 Rochdale BRA

Bradford 5 trận gần nhất H T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rochdale 5 trận gần nhất H B H H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới