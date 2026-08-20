Hạ San Jose Earthquakes 1-0, Los Angeles Galaxy cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16 Đánh bại San Jose Earthquakes 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Paintsil ở phút 79 trên sân Dignity Health Sports Park, Los Angeles Galaxy cùng đối thủ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

Los Angeles Galaxy 1 - 0 San Jose Earthquakes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón San Jose Earthquakes.

12' San Jose Earthquakes tích cực dứt điểm dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 12, Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 55% - 45%, nhưng San Jose Earthquakes mới là bên thi đấu chủ động hơn trong các đợt tấn công. Đội khách lấn lướt về chỉ số dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), trong khi hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

24' H. Miller nhận thẻ vàng ở phút 24 Phút 24, hậu vệ H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang trải qua những phút đầu trận tương đối khó khăn khi chịu lép vớ về số lần dứt điểm (0 - 6) trước San Jose Earthquakes.

24' San Jose Earthquakes lấn lướt ở chỉ số dứt điểm Đến phút 24, dù tỷ lệ cầm bóng tỏ ra khá cân bằng 49% - 51%, San Jose Earthquakes lại là bên tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), khiến Los Angeles Galaxy phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 2 - 0.

29' N. Fernandez nhận thẻ vàng ở phút 29 Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Fernandez bên phía San Jose Earthquakes. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của trận đấu, sau khi H. Miller bên phía Los Angeles Galaxy nhận thẻ ở phút 24 trong thế trận hai đội vẫn đang hòa 0-0.

36' San Jose Earthquakes lấn lướt Los Angeles Galaxy Đến phút 36, hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số 0 - 0 dù San Jose Earthquakes đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn. Đội khách chủ động dâng cao với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 3) so với Los Angeles Galaxy.

37' Thẻ vàng cho L. Sanabria của Los Angeles Galaxy Phút 37, L. Sanabria bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà từ đầu trận, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

45' L. Sanabria dính thẻ vàng ở phút 45 Phút 45, cầu thủ L. Sanabria bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt ở những phút cuối hiệp một khiến cá nhân L. Sanabria cùng các đồng đội gặp nhiều bất lợi trên sân Dignity Health Sports Park.

45' Los Angeles Galaxy mất người sau thẻ đỏ của L. Sanabria Đúng vào phút 45, L. Sanabria nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân với tấm thẻ đỏ. Việc dính liên tiếp hai thẻ phạt ở phút 37 và 45 khiến Los Angeles Galaxy rơi vào thế thiếu người ngay trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' San Jose Earthquakes tung T. Werner vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', San Jose Earthquakes quyết định thay người khi T. Werner vào sân thế chỗ N. Tsakiris. Trong thế trận hòa 0-0 và có lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của L. Sanabria bên phía Los Angeles Galaxy, đội khách đang chủ động gia tăng quân số cho mặt trận tấn công.

46' San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, San Jose Earthquakes đưa ra sự thay đổi nhân sự khi O. Bouda vào sân thế chỗ J. Skahan . Với lợi thế quân số sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp một, đội khách hứa hẹn sẽ gia tăng sức ép để khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0.

49' San Jose Earthquakes nhỉnh hơn về thế trận Bước sang phút 49, San Jose Earthquakes đang nhỉnh hơn về thế trận khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% trước Los Angeles Galaxy. Đội khách cũng tỏ ra chủ động hơn ở khâu hãm thành với tổng số dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 3), nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện trên bảng điện tử.

57' D. Romney nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, D. Romney bên phía San Jose Earthquakes phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co và quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

61' San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, San Jose Earthquakes quyết định tung B. Leroux vào sân để thay thế N. Fernandez . Trong bối cảnh đang thi đấu hơn người và nắm 57% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ giúp tạo nên đột biến để khai thông thế bế tắc trước Los Angeles Galaxy.

61' San Jose Earthquakes làm mới hàng công với P. Judd Phút 61, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi P. Judd được tung vào sân thay cho L. Jovanovic . Trong thế trận đang hòa 0-0 và sở hữu lợi thế chơi hơn người, đội khách muốn gia tăng sức ép lên khung thành Los Angeles Galaxy nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

62' San Jose Earthquakes nỗ lực gia tăng sức ép Bước sang phút 62, San Jose Earthquakes đang tạo ra sức ép nhỉnh hơn khi chiếm ưu thế ở tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%. Đội khách chủ động hãm thành với chỉ số dứt điểm 5-8, song sự hiệu quả vẫn là điều hai đội còn thiếu khi số lần trúng đích đang cân bằng 3-3 trong trận đấu chưa có bàn thắng (0-0).

68' LA Galaxy thay người: R. Taylor thế chỗ H. Lozano ở phút 68 Phút 68, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Taylor được tung vào sân thay cho H. Lozano . Trong thế thi đấu thiếu người, đội chủ nhà cần sự tươi mới để duy trì thế trận và bảo toàn tỷ số 0-0. Nếu giữ tỷ số này, cả Los Angeles Galaxy và San Jose Earthquakes đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

74' Vitor Costa vào sân thay P. Marie ở phút 74 Phút 74, San Jose Earthquakes quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Vitor Costa vào sân thế chỗ P. Marie . Trong thế trận nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (59%) và thi đấu hơn người, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Costa sẽ giúp họ tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

74' San Jose Earthquakes chủ động gia tăng áp lực Bước sang phút 74, San Jose Earthquakes đang nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 43% - 57% thời lượng kiểm soát bóng và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 5 - 8 trước Los Angeles Galaxy. Tuy nhiên, sự hiệu quả của đôi bên vẫn là tương đồng với 3 - 3 cú sút trúng đích, khiến trận đấu vẫn chưa thể có bàn mở tỷ số (0 - 0).

79' J. Paintsil lập công mở tỷ số cho Los Angeles Galaxy Phút 79, J. Paintsil dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Los Angeles Galaxy trong cuộc đối đầu với San Jose Earthquakes . Dù phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, đội chủ nhà vẫn tạo ra bước ngoặt vô cùng quan trọng. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles Galaxy sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

83' Los Angeles Galaxy tung T. Elgersma vào sân ở phút 83 Phút 83, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi người khi T. Elgersma được tung vào sân thế chỗ cho J. Paintsil . Đang nắm lợi thế 1-0 dù chỉ còn chơi với 10 người trên sân, đội chủ nhà muốn gia cố lực lượng nhằm bảo vệ thành quả trong những phút cuối trận.

84' J. Jasinski nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, J. Jasinski bên phía San Jose Earthquakes phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Việc đang bị Los Angeles Galaxy dẫn trước 1-0 dù thi đấu hơn người khiến đội khách dần mất bình tĩnh trong những phút cuối trận.

86' San Jose Earthquakes dồn ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 86, San Jose Earthquakes dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ dù đang bị Los Angeles Galaxy dẫn 1 - 0. Đội khách kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% cùng số lần dứt điểm 9 - 20, nhưng Los Angeles Galaxy vẫn trụ vững nhờ sự hiệu quả vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 6 - 4.

90+1' Los Angeles Galaxy thay người chiến thuật ở phút 90+1' Phút 90+1', Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Nelson được tung vào sân thế chỗ cho K. Furuhashi . Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 trong những phút bù giờ cuối trận.

90+2' J. Haak nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Phút 90+2', J. Haak bên phía Los Angeles Galaxy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi thế 1-0 trong những phút bù giờ đầy căng thẳng của trận đấu.

KT Kết thúc: Los Angeles Galaxy 1-0 San Jose Earthquakes Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 11:33 20/08/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney San Jose Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruce Arena 12 JT Marcinkowski 26 Harbor Miller 5 Jakob Glesnes 4 Maya Yoshida 3 Julián Aude 7 Kyogo Furuhashi 15 Justin Haak 8 Lucas Sanabria 28 Joseph Paintsil 18 Marco Reus 11 Hirving Lozano 1 Angus Gunn 17 Jack Jasinski 25 Max Floriani 4 Dave Romney 2 Jamar Ricketts 20 Nick Fernandez 6 Ian Harkes 3 Paul Marie 10 Niko Tsakiris 16 Jack Skahan 9 Luka Jovanovic Dự bị Los Angeles Galaxy 1 Novak Mićović 20 Chris Rindov 14 John Nelson 27 Erik Thommy 76 Troy Elgersma 16 Isaiah Parente 24 Ruben Ramos 21 Robert Taylor San Jose Earthquakes 31 Francesco Montali 5 Daniel Munie 28 Benjamin Kikanović 40 Jonathan Gonzalez 87 Vitor Costa 34 Beau Leroux 11 Timo Werner 7 Ousseni Bouda 19 Preston Judd Cập nhật đội hình lúc 09:21 20/08/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê San Jose Earthquakes 37% Kiểm soát bóng 63% 10 Dứt điểm 21 7 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 17 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Joseph Paintsil Los Angeles Galaxy 1 bàn Harbor Miller Los Angeles Galaxy 1 kiến tạo · điểm 7.6 Jakob Glesnes Los Angeles Galaxy Điểm 8.2 Angus Gunn San Jose Earthquakes Điểm 8.2 Paul Marie San Jose Earthquakes Điểm 7.3 JT Marcinkowski Los Angeles Galaxy Điểm 7.2

Trận derby đầy duyên nợ giữa Los Angeles Galaxy và San Jose Earthquakes tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra trên sân vận động Dignity Health Sports Park thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bối cảnh hiện tại tạo nên một màn so tài hứa hẹn đầy kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi phong độ chưa thực sự thuyết phục và rất cần những điểm số quan trọng.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Los Angeles Galaxy đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, họ không giành được chiến thắng nào với thành tích thua 3 trận và hòa 2 trận. Sự sa sút này đẩy Los Angeles Galaxy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 22 điểm tích lũy được.

Ở bên kia chiến tuyến, San Jose Earthquakes có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 4 với 33 điểm. Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội khách cũng gặp nhiều trục trặc. Trong 5 lần ra sân gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số liên tiếp khiến đội khách gặp áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Thành tích đối đầu trong 5 cuộc đụng độ gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Los Angeles Galaxy. Đội chủ nhà giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và San Jose Earthquakes chỉ có được 1 lần ăn mừng chiến thắng. Điểm tựa lịch sử sẽ là động lực tinh thần quan trọng cho Los Angeles Galaxy khi tiến ra mặt cỏ Dignity Health Sports Park.

Nhìn chung, dù xếp trên đối thủ 9 bậc trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 11 điểm, San Jose Earthquakes vẫn sẽ đối mặt với vô vàn thử thách. Los Angeles Galaxy dù có phong độ không tốt nhưng lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn có thể giúp họ chơi sòng phẳng. Màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt giữa hai đội bóng đang khát khao trở lại mạch thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 2 thắng 2 hòa San Jose Earthquakes · 1 thắng San Jose Earthquakes 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa San Jose Earthquakes 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 0 - 1 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 2 Los Angeles Galaxy LAG San Jose Earthquakes 0 - 3 Los Angeles Galaxy LAG

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất B H H B B 20 Trận 5-7-8 T-H-B 24 Ghi (TB 1.2) 30 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất B B H B B 19 Trận 10-3-6 T-H-B 38 Ghi (TB 2.0) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T 4 San Jose Earthquakes 19 10 3 6 +11 33 B B H B T 5 FC Dallas 19 8 6 5 +8 30 T H B H T … 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B 13 Los Angeles Galaxy 20 5 7 8 -6 22 B H H B B 14 Austin 19 4 5 10 -15 17 B B B T B …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ C. Garces (Red Card) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Thommy (Injury) ✚ Joao Klauss (Foot Injury) ✚ M. Reus (Personal Reasons) ✚ E. Wynder (Injury) ✚ C. Garces (Red Card) ✚ R. Puig (Knee Injury) San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards) ✚ E. Edwards (Lower-Body Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards)