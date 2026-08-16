Hạ Sporting Kansas City 2-0, Colorado Rapids giành vé vào vòng 1/16 MLS Đánh bại Sporting Kansas City 2-0 trên sân Dick's Sporting Goods Park nhờ các bàn thắng của Cannon và Navarro, Colorado Rapids chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS, trong khi đội khách vẫn chưa thể chốt suất đi tiếp.

Colorado Rapids 2 - 0 Sporting Kansas City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Sporting Kansas City.

30' Z. Bassong bên phía Sporting Kansas City nhận thẻ vàng Phút 30, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Z. Bassong bên phía Sporting Kansas City. Trận đấu trên sân Dick's Sporting Goods Park vẫn đang diễn ra khá giằng co với tỷ số tạm thời 0-0.

38' Sporting Kansas City mất người sau thẻ đỏ của K. Agyabeng Bất lợi lớn xuất hiện với Sporting Kansas City ở phút 38 khi K. Agyabeng nhận thẻ đỏ và phải rời sân sớm. Việc thi đấu thiếu người trong tình thế tỷ số đang là 0-0 hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho đội khách tại sân Dick's Sporting Goods Park.

42' Sporting Kansas City điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ Phút 42, Sporting Kansas City có sự thay đổi người đầu tiên khi J. Bartlett được tung vào sân thế chỗ S. Suleymanov . Đây là động thái điều chỉnh lực lượng cần thiết của đội khách sau khi K. Agyabeng nhận thẻ đỏ trước đó, nhằm duy trì thế cân bằng 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sporting Kansas City điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Sporting Kansas City quyết định tung I. James vào sân thay cho Z. Bassong . Trong thế thiếu người do tấm thẻ đỏ của K. Agyabeng ở phút 38 và Z. Bassong cũng đã dính thẻ vàng trước đó, đây là sự thay đổi nhằm giúp đội khách củng cố lại tuyến dưới khi tỷ số đang là 0-0.

56' Colorado Rapids tung Y. Maziz vào sân nhằm tìm bàn thắng Phút 56, Colorado Rapids quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Y. Maziz vào sân thay cho W. Frederick . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép trong thế trận hòa 0-0, nhất là khi Sporting Kansas City chỉ còn chơi với 10 người từ hiệp một. Nếu giữ tỷ số này, Colorado Rapids với 22 điểm sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

62' Sporting Kansas City điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Sporting Kansas City quyết định tung W. Meyer vào sân để thay thế O. Blorian . Thi đấu thiếu người từ hiệp một sau tấm thẻ đỏ của K. Agyabeng, đội khách đang phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm giữ vững tỷ số 0-0.

65' R. Cannon xé lưới Sporting Kansas City, khai thông bế tắc Phút 65, từ đường chuyền dọn cỗ của Y. Maziz , R. Cannon dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Colorado Rapids. Tận dụng lợi thế chơi hơn người từ thẻ đỏ của đối phương trong hiệp một, đội chủ nhà rốt cuộc đã cụ thể hóa thế trận. Nếu giữ tỷ số này, Colorado Rapids sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

66' Colorado Rapids tung D. Yapi vào sân thay D. Sealy Phút 66, ngay sau khi mở tỷ số, Colorado Rapids tiến hành thay người khi D. Yapi được tung vào sân để thế chỗ D. Sealy . Nắm thế thượng phong với lợi số 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà đang chủ động thực hiện những điều chỉnh để củng cố thế trận.

66' Sporting Kansas City tung T. Calheira vào sân sau bàn thua Phút 66, ngay sau khi nhận bàn thua, Sporting Kansas City quyết định đưa T. Calheira vào sân thế chỗ D. Joveljic. Thi đấu trong thế thiếu người và đang bị dẫn 1-0, đội khách buộc phải làm mới hàng công để hy vọng lật ngược thế cờ. Nếu giữ tỷ số này, Colorado Rapids sẽ giành vé vào vòng 1/16, còn Sporting Kansas City vẫn chưa thể chốt suất đi tiếp.

66' Sporting Kansas City điều chỉnh nhân sự sau bàn thua Phút 66, ngay sau khi Colorado Rapids vươn lên dẫn 1-0, Sporting Kansas City lập tức có sự thay đổi nhân sự khi J. Reid vào sân thay Capita . Trong tình thế thi đấu thiếu người do tấm thẻ đỏ của K. Agyabeng ở hiệp một, ban huấn luyện đội khách hy vọng làn gió mới từ J. Reid sẽ giúp họ cải thiện thế trận.

84' Thẻ vàng cho J. Atencio ở phút 84 Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Atencio bên phía Colorado Rapids . Đội chủ nhà đang nỗ lực thi đấu cẩn trọng để bảo toàn tỷ số 1-0 trước Sporting Kansas City trong những phút cuối trận.

85' Colorado Rapids thay người bảo vệ thế dẫn 1-0 Phút 85, Colorado Rapids thực hiện sự thay đổi người khi H. Ojediran được tung vào sân thay cho G. Minoungou. Đây là động thái gia cố tuyến giữa nhằm bảo toàn lợi thế tối thiểu trong những phút cuối trận. Nếu giữ tỷ số này, đội chủ nhà sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

88' M. Mosquera nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, trọng tài rút thẻ vàng phạt M. Mosquera bên phía Sporting Kansas City. Đang bị Colorado Rapids dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người từ hiệp một, đội khách tỏ ra vô cùng nôn nóng trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

90+2' M. Mosquera nhận thẻ đỏ ở phút 90+2' Phút 90+2', M. Mosquera bên phía Sporting Kansas City phải nhận thẻ đỏ rời sân, dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách. Đang bị Colorado Rapids dẫn 2-0, Sporting Kansas City rơi vào thế bất lợi hoàn toàn trong những phút bù giờ cuối cùng.

90+5' Rafael Navarro ấn định tỷ số 2-0 cho Colorado Rapids Ở phút 90+5', Rafael Navarro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Colorado Rapids, nâng tỷ số lên 2-0. Nếu giữ tỷ số này, Colorado Rapids sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Colorado Rapids 2-0 Sporting Kansas City Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 10:37 16/08/2026

Bối cảnh trận đấu tại sân Dick's Sporting Goods Park

Cuộc đối đầu giữa Colorado Rapids và Sporting Kansas City diễn ra lúc 08:30 ngày 16/08/2026 tại sân vận động Dick's Sporting Goods Park hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến căng thẳng trong khuôn khổ giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn và rất cần một kết quả thuận lợi để giải tỏa áp lực.

Phong độ sa sút của hai đội bóng

Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, Colorado Rapids có thành tích gồm 2 trận thắng và 3 trận thua. Đáng chú ý, ở 2 lần ra quân gần nhất, đội bóng này đều nhận thất bại. Thành tích trập trùng khiến họ chưa thể tạo ra sự bứt phá cần thiết.

Bên phía đối diện, Sporting Kansas City còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn khi chỉ giành 1 chiến thắng và để thua tới 4 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng vừa phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những lượt trận vừa qua, qua đó đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài.

Lợi thế điểm số và tương quan đối đầu

Trên bảng xếp hạng MLS hiện tại, Colorado Rapids đang tạm xếp ở vị trí thứ 11 với 22 điểm. Trong khi đó, Sporting Kansas City đứng ở vị trí thứ 15 với 14 điểm. Khoảng cách 8 điểm cho thấy màn trình diễn tổng thể của đội chủ nhà từ đầu mùa vẫn ổn định hơn đối thủ.

Tuy nhiên, lịch sử chạm trán gần đây lại nghiêng lợi thế về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sporting Kansas City giành 3 chiến thắng, còn Colorado Rapids có 2 lần hưởng niềm vui trọn vẹn và không xuất hiện trận hòa nào.

Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

Được thi đấu trên sân nhà Dick's Sporting Goods Park sẽ là điểm tựa quan trọng cho Colorado Rapids. Dù thất thế về thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất, lợi thế sân nhà cùng thứ hạng nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng giúp Colorado Rapids đứng trước cơ hội tạo nên sự chủ động trước một Sporting Kansas City đang sa sút nghiêm trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 2 thắng 0 hòa Sporting Kansas City · 3 thắng Sporting Kansas City 1 - 4 Colorado Rapids CR Sporting Kansas City 4 - 2 Colorado Rapids SKC Colorado Rapids 1 - 2 Sporting Kansas City SKC Sporting Kansas City 4 - 1 Colorado Rapids SKC Colorado Rapids 2 - 1 Sporting Kansas City CR

Colorado Rapids 18 Trận 7-1-10 T-H-B 27 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới Sporting Kansas City 18 Trận 4-2-12 T-H-B 18 Ghi (TB 1.0) 46 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B … 10 Minnesota United FC 18 6 6 6 -5 24 H H B H B 11 Colorado Rapids 18 7 1 10 +2 22 T B T B B 12 Los Angeles Galaxy 19 5 7 7 -5 22 H H B B H … 14 Austin 18 4 5 9 -14 17 B B T B B 15 Sporting Kansas City 18 4 2 12 -28 14 B B T B B

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ K. Stewart-Baynes (Leg Injury) ✚ J. Travis (Ankle Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) Sporting Kansas City ✚ L. Johnsen (Red Card) ✚ T. Calheira (Ankle Injury) ✚ Diego Borges (Muscle Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ L. Johnsen (Red Card) ✚ T. Calheira (Ankle Injury) ✚ Diego Borges (Muscle Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury)