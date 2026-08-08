Hạ Swansea ngay trên sân khách, Birmingham đi tiếp tại League Cup và tiễn đối thủ rời giải Bàn thắng duy nhất của Priske ở phút 44 giúp Birmingham đánh bại Swansea 0-1 ngay tại sân Swansea.com Stadium ở Round of 128 League Cup, qua đó giành vé đi tiếp và chính thức loại đối thủ khỏi giải đấu.

Swansea 0 - 1 Birmingham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Swansea tiếp đón Birmingham.

14' Swansea áp đảo thế trận trong những phút đầu Bước vào phút 14, Swansea đang hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 74% - 26% trước Birmingham. Tuy nhiên, thế trận dồn ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại hiệu quả cụ thể khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và phạt góc là 1 - 0 , khiến tỷ số trận đấu vẫn giữ ở mốc 0 - 0 .

21' M. Widell nhận thẻ vàng ở phút 21 Phút 21, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo M. Widell bên phía Swansea. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, chiếc thẻ phạt sớm này sẽ buộc cầu thủ của đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp tiếp theo.

26' Swansea lấn lướt nhưng chưa thể ghi bàn Trôi qua 26 phút thi đấu, Swansea hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 63% - 37% trước Birmingham. Mặc dù thi đấu lấn lướt, sức ép từ phía đội chủ nhà vẫn chưa mang lại quá nhiều khác biệt khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở mức 2 - 0 (trúng đích 1 - 0) và tỷ số trận đấu vẫn duy trì 0 - 0.

40' Swansea ép sân nhưng chưa có bàn thắng Bước sang phút 40, Swansea vẫn đang làm chủ cuộc chơi với 57% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0). Dù vậy, Birmingham vẫn đang gồng mình phòng ngự lùi sâu để bảo vệ tỷ số 0 - 0 trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

44' A. Priske khai thông thế bế tắc cho Birmingham Phút 44, nhận đường kiến tạo từ C. Vicente , A. Priske dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Birmingham. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách nắm lợi thế dù lép vế hơn Swansea về thời lượng kiểm soát bóng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Birmingham điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46', Birmingham có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi L. Buchanan được tung vào sân thế chỗ A. Cochrane. Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trên sân Swansea.com Stadium, đội khách chủ động đưa ra điều chỉnh sớm nhằm duy trì thế trận cẩn trọng.

54' Swansea gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 54, Swansea nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 - 5 cú dứt điểm. Dù vậy, sự hiệu quả vẫn là bài toán với đội chủ nhà khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang là 1 - 1 , trong khi Birmingham thi đấu vô cùng quyết liệt với 6 - 11 lần phạm lỗi để bảo vệ tỷ số 0 - 1 .

62' C. Burgess nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, cầu thủ C. Burgess bên phía Swansea đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang trong thế bị dẫn 0-1, tấm thẻ phạt này càng khiến Swansea thêm khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

63' Swansea tung L. Walta vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 63, Swansea quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung L. Walta vào sân thế chỗ cho M. K. Yeo . Trong thế bị Birmingham dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Swansea.com Stadium, đội chủ nhà rất cần những làn gió mới trên hàng công để gia tăng sức ép gỡ hòa.

63' Swansea làm mới hàng công, Z. Vipotnik vào sân Phút 63, Swansea quyết định điều chỉnh hàng tấn công khi Z. Vipotnik được tung vào sân thay cho A. Idah . Trong bối cảnh đang bị Birmingham dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần sự đột phá để tìm kiếm bàn gỡ.

63' Swansea tăng cường nhân sự, J. Fulton vào thay M. Widell Phút 63, Swansea thực hiện sự thay đổi người khi J. Fulton được tung vào sân thay cho M. Widell . Trong thế đang bị Birmingham dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần luồng năng lượng mới để tìm kiếm bàn gỡ.

65' Swansea tung J. Key vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 65, Swansea có sự thay đổi nhân sự khi J. Key được tung vào sân thay thế cho F. Lissah . Trong bối cảnh đang bị Birmingham dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình để gia tăng áp lực tìm bàn quân bình tỷ số.

65' Birmingham điều chỉnh nhân sự: D. Gray vào sân thay Paik Seung-Ho Phút 65, Birmingham có sự thay đổi người khi D. Gray được tung vào sân để thế chỗ Paik Seung-Ho . Đang dẫn 0-1 nhưng cầm bóng ít hơn (40%), sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức chiến đấu trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

67' Swansea dồn ép nhưng chưa thể san bằng tỷ số Bước sang phút 67, Swansea dồn lực kiểm soát bóng 58% - 42% nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù tung ra 8 - 5 cú dứt điểm, hiệu quả tấn công của Swansea vẫn rất hạn chế khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang là 1 - 1, trong khi Birmingham chấp nhận phạm lỗi nhiều hơn (7 - 13) để bảo toàn tỷ số 0 - 1.

72' Birmingham thay người: E. Laird thế chỗ J. Stansfield Phút 72, Birmingham có sự thay đổi nhân sự khi E. Laird được tung vào sân thế chỗ J. Stansfield . Trong bối cảnh đang dẫn 0-1 trên sân của Swansea, đội khách nhiều khả năng muốn gia cố sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế mong manh.

72' Birmingham làm mới lực lượng với L. Vazquez Phút 72, Birmingham quyết định có sự thay đổi người khi rút A. Priske ra nghỉ và tung L. Vazquez vào sân. Đội khách đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1 và việc bổ sung nhân sự mới sẽ giúp họ duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

81' Swansea dốc lực ép sân ở những phút cuối Bước sang phút 81, Swansea liên tục gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% cùng 12 - 5 pha dứt điểm. Mặc dù vậy, Birmingham vẫn đứng vững để bảo vệ tỷ số 0 - 1 bằng lối chơi phòng ngự xả thân, chấp nhận chịu tới 8 - 16 lần phạm lỗi để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ.

82' Swansea thay người ở phút 82 nhằm tìm bàn gỡ Phút 82, Swansea quyết định rút M. Stamenic ra nghỉ để nhường chỗ cho Eom Ji-Sung . Trong bối cảnh đang bị Birmingham dẫn trước 0-1 ngay tại sân nhà, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.

KT Kết thúc: Swansea 0-1 Birmingham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Swansea Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Emanuel Soares Matos Birmingham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies 22 Lawrence Vigouroux 26 Filip Lissah 5 Ben Cabango 15 Cameron Burgess 14 Josh Tymon 7 Melker Widell 6 Marko Stamenić 8 Elijah Just 49 Moussa Kounfolo Yeo 33 Adam Idah 30 Joseph Opoku 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 24 Tomoki Iwata 14 Jhon Solís 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 8 Seung Ho Paik 9 August Priske Dự bị Swansea 1 Andrew Fisher 2 Josh Key 23 Stephen Welsh 20 Tiago Parente 10 Ji-sung Eom 21 Leo Walta 4 Jay Fulton 35 Ronald 9 Žan Vipotnik Birmingham 21 Ryan Allsop 3 Lee Buchanan 23 Dael Fry 2 Ethan Laird 25 Kristoffer Lund 10 Demarai Gray 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 32 Luis Vázquez Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Swansea Thống kê Birmingham 61% Kiểm soát bóng 39% 14 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 1 6 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật August Priske Birmingham 1 bàn Carlos Vicente Birmingham 1 kiến tạo · điểm 7.2 Cameron Burgess Swansea Điểm 7.3 Josh Tymon Swansea Điểm 7.3 Moussa Kounfolo Yeo Swansea Điểm 7.2 Bright Osayi-Samuel Birmingham Điểm 7.2

Trận đại chiến giữa Swansea và Birmingham diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Swansea.com trong khuôn khổ EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào một trận đấu mang tính chất quyết định toàn bộ hành trình tại đấu trường này.

Tính chất loại trực tiếp và áp lực cho cả hai đội

Không giống như các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng, cuộc đối đầu giữa Swansea và Birmingham tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cơ hội sửa sai hay điểm số tích lũy cho bất kỳ đội bóng nào. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp, còn đội nhận thất bại sẽ phải ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay lập tức.

Tính chất khốc liệt này đòi hỏi cả hai câu lạc bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu. Việc được thi đấu trên sân nhà Swansea.com sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Swansea, giúp họ nỗ lực tối đa để giành lợi thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Birmingham

Xét về khía cạnh đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Birmingham đang nắm lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Swansea chưa giành được chiến thắng nào khi hòa 3 trận và nhận 2 thất bại trước Birmingham.

Thống kê đối đầu cho thấy Birmingham luôn biết cách gây ra nhiều khó khăn cho đại diện xứ Wales. Mặc dù vậy, bước vào một trận đấu loại trực tiếp với áp lực lớn, những con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo và Swansea hoàn toàn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.

Dự đoán cục diện trận đấu

Với thể thức một trận duy nhất giải quyết thắng thua, cả Swansea và Birmingham nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Birmingham có lợi thế về tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 trận gần nhất, trong khi Swansea nắm giữ lợi thế về mặt sân bãi tại Swansea.com Stadium.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong của EFL Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Swansea · 0 thắng 3 hòa Birmingham · 2 thắng Swansea 1 - 1 Birmingham Hòa Birmingham 1 - 0 Swansea BIR Birmingham 2 - 2 Swansea Hòa Swansea 1 - 1 Birmingham Hòa Swansea 3 - 4 Birmingham BIR

Swansea 5 trận gần nhất T B T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Birmingham 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới