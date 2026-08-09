Hạ Twente nhờ pha lập công của Oyen, Heerenveen khởi đầu thuận lợi tại Eredivisie Pha lập công duy nhất của Oyen ở phút 52 giúp Heerenveen đánh bại Twente 1-0 trên sân Abe Lenstra ở vòng 1 Eredivisie, qua đó tạo đà thuận lợi đầu mùa giải trong khi đội khách phải nhận thất bại.

Heerenveen 1 - 0 Twente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heerenveen tiếp đón Twente.

16' Heerenveen và Twente tạo thế trận giằng co Trải qua 16 phút thi đấu, Heerenveen và Twente đang tạo ra thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng gần như cân bằng 49% - 51% . Twente nhỉnh hơn đôi chút về số lần dứt điểm (1 - 2) cùng phạt góc (0 - 1), nhưng cả hai đội vẫn chưa thể có cú sút trúng đích (0 - 0) nào để khai thông thế bế tắc.

28' Twente nhỉnh hơn về số cơ hội Tính đến phút 28, Twente đang tỏ ra chủ động hơn khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 5 và được hưởng 0 - 2 quả phạt góc. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 48% - 52% , sự thiếu chính xác ở khâu cuối cùng khiến chỉ số sút trúng đích của hai đội vẫn ở mức 0 - 0 .

40' Twente lấn lướt nhưng Heerenveen đe dọa khung thành Tiến gần đến phút 40, Twente nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 45% - 55% thời lượng kiểm soát bóng và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 3 - 7. Dù vậy, Heerenveen mới là đội tạo ra các pha hãm thành trúng đích 2 - 0, buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Heerenveen điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46, Heerenveen lập tức có sự thay đổi người khi L. Oyen được tung vào sân thế chỗ L. Machine . Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột phá trong cuộc tiếp đón Twente.

52' L. Oyen ghi bàn mở tỷ số cho Heerenveen Phút 52, nhận đường kiến tạo từ J. Trenskow, L. Oyen dứt điểm chính xác đưa Heerenveen vươn lên dẫn 1-0 . Pha lập công phản ánh đúng sự hiệu quả của đội chủ nhà khi họ đã có 4-0 cú dứt điểm trúng đích vượt trội so với Twente.

52' Twente nhỉnh hơn kiểm soát, Heerenveen đe dọa khung thành Bước sang phút 52, Twente nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng tổng số lần dứt điểm 6 - 9 . Tuy nhiên, Heerenveen mới là đội tạo ra các cơ hội thực sự nguy hiểm khi vượt trội 3 - 0 ở chỉ số dứt điểm trúng đích, buộc đối thủ phải có 0 - 3 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0-0.

55' Heerenveen điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số Phút 55, Heerenveen quyết định thực hiện sự thay đổi người khi N. Courtens được tung vào sân thay thế cho R. Meerveld . Ngay sau khi vươn lên dẫn 1-0, đội chủ nhà sớm đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì lợi thế và củng cố thế trận trước Twente.

57' Twente tung Y. Taha vào sân tìm kiếm bàn gỡ Phút 57, Twente quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Y. Taha vào sân thế chỗ S. Orjasaeter . Đang bị dẫn 1-0 và chưa thể có cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách rất cần một làn gió mới trên hàng công để hy vọng xoay chuyển tình thế.

64' Twente bế tắc trong nỗ lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 64, Twente nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 48% - 52% cùng số lần dứt điểm 7 - 11 . Tuy nhiên, Heerenveen mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn hẳn với chỉ số dứt điểm trúng đích 4 - 0 để tiếp tục duy trì lợi thế 1 - 0 .

68' Heerenveen điều chỉnh nhân sự, H. Petrov vào sân Phút 68, Heerenveen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Petrov được tung vào sân để thế chỗ M. Egbring . Trong bối cảnh đang tạm dẫn 1-0 nhưng phải chịu sức ép lớn từ Twente khi đối thủ đã tung ra 12 cú dứt điểm, sự xuất hiện của tân binh trên sân được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà củng cố lại thế trận.

68' Twente tăng cường hàng công ở phút 68 Phút 68, Twente quyết định tung L. Vennegoor of Hesselink vào sân thay thế cho M. Pjaca . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Heerenveen dẫn 1-0.

68' Twente điều chỉnh nhân sự: M. Kjolo thế chỗ T. van den Belt Phút 68, Twente thực hiện sự thay đổi người khi M. Kjolo được tung vào sân thay cho T. van den Belt . BHL đội khách hy vọng làn gió mới này sẽ giúp họ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Heerenveen dẫn trước 1-0.

75' D. Proper nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, D. Proper của Heerenveen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-0, các cầu thủ đội nhà đang phải thi đấu vô cùng quyết liệt trước áp lực gia tăng từ phía Twente.

77' Twente tung K. Hlynsson vào sân tìm bàn gỡ Phút 77, Twente quyết định tung K. Hlynsson vào sân thay thế R. Zerrouki . Đang bị Heerenveen dẫn 1-0, đội khách rất cần sự tươi mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77' Twente tung S. Lammers vào sân gia tăng sức ép Phút 77, ban huấn luyện Twente quyết định rút A. Adelgaard rời sân để nhường chỗ cho S. Lammers . Trong bối cảnh đang bị Heerenveen dẫn trước 1-0, đội khách cần sự tươi mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút còn lại.

77' Twente gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 77, Twente nỗ lực dâng cao đội hình khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng số lần dứt điểm 7 - 12 . Dù lép vớ ở chỉ số phạt góc 1 - 4 , Heerenveen vẫn bảo vệ thành công dẫn trước 1 - 0 nhờ nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích 4 - 2 .

83' Heerenveen gia cố đội hình ở phút 83 Phút 83, Heerenveen thực hiện sự thay đổi người khi D. Bladi được tung vào sân thế chỗ S. Kersten . Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép liên tục từ phía Twente ở những phút cuối trận.

83' Heerenveen tung N. Hopland vào sân ở phút 83 Phút 83, Heerenveen thực hiện sự thay đổi người khi N. Hopland vào sân thay thế J. Trenskow. Đang dẫn trước 1-0 nhưng chịu sức ép lớn khi số lần dứt điểm là 7 - 17 nghiêng về Twente, sự bổ sung này có thể nhằm giúp đội chủ nhà bảo vệ thành quả.

90+1' L. Oyen nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ ở phút 90+1 Phút 90+1', L. Oyen bên phía Heerenveen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ (Delay of game). Đội chủ nhà đang nỗ lực làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ thành công tỷ số 1-0 trong những phút bù giờ căng thẳng.

90+6' D. Rots nhận thẻ vàng ở phút bù giờ 90+6' Phút 90+6' , cầu thủ D. Rots bên phía Twente phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc đang bị Heerenveen dẫn 1-0 ở những phút bù giờ cuối khiến các cầu thủ khách tỏ ra khá nôn nóng trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

90' Twente gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 90, Twente nỗ lực dồn ép nhằm tìm bàn gỡ khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng (46% - 54%), phạt góc 1 - 8 cùng số lần dứt điểm 7 - 17. Tuy nhiên, Heerenveen vẫn đứng vững để bảo vệ tỷ số 1 - 0 nhờ sự chắt chiu cơ hội vượt trội với số lần dứt điểm trúng đích 4 - 3.

KT Kết thúc: Heerenveen 1-0 Twente Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:42 09/08/2026

Đội hình chính thức Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Veldman Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom 22 Bernt Klaverboer 15 Mats Egbring 3 Maas Willemsen 4 Sam Kersten 19 Vasilios Zagaritis 6 Dirk Wanner Proper 16 Marcus Linday 20 Jacob Trenskow 10 Ringo Meerveld 29 Lanroy Machine 9 Dylan Vente 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 38 Max Bruns 3 Robin Pröpper 29 Aske Adelgaard 20 Thomas Van den Belt 6 Ramiz Zerrouki 7 Marko Pjaca 11 Daan Rots 27 Sondre Ørjasæter 9 Wout Weghorst Dự bị Heerenveen 44 Andries Noppert 30 Timo Schreuder 17 Nikolai Soyset Hopland 23 Darling Bladi 41 Jimte Scholten 28 Hristiyan Petrov 11 Luca Oyen 7 Maxence Rivera 8 Luuk Brouwers Twente 22 Remko Pasveer 16 Joël Drommel 43 Ruud Nijstad 24 Krzysztof Kurowski 12 Guilherme Peixoto 14 Kristian Hlynsson 4 Mathias Kjølø 19 Younes Taha 10 Sam Lammers Cập nhật đội hình lúc 21:30 09/08/2026

Heerenveen Thống kê Twente 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 3 4 Phạt góc 8 7 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Luca Oyen Heerenveen 1 bàn Jacob Trenskow Heerenveen 1 kiến tạo · điểm 7.5 Maas Willemsen Heerenveen Điểm 7.9 Bernt Klaverboer Heerenveen Điểm 7.5 Vasilios Zagaritis Heerenveen Điểm 7.3 Sam Kersten Heerenveen Điểm 7.2

Trận đấu giữa Heerenveen và Twente diễn ra vào lúc 21h45 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Abe Lenstra Stadion thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Cuộc đối đầu này hứa hẹn đem đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang bắt đầu chiến dịch thi đấu mới với cùng 0 điểm trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Bước vào cuộc chạm trán này, Twente đang tạm xếp ở vị trí thứ 9, trong khi chủ nhà Heerenveen đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 10. Do mới ở giai đoạn đầu mùa giải Eredivisie, cả hai đội bóng đều chưa tích lũy được điểm số nào (0 điểm). Một kết quả tích cực trên sân Abe Lenstra Stadion sẽ tạo đà tâm lý vô cùng quan trọng cho cả đôi bên.

Thành tích đối đầu gần đây

Xét về lịch sử chạm trán gần nhất giữa hai đội, thế thượng phong đang thuộc về đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, Twente đã giành chiến thắng 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Heerenveen chưa giành được chiến thắng nào.

Dù lợi thế sân nhà Abe Lenstra Stadion là điểm tựa lớn cho Heerenveen, thành tích đối đầu lép vót đòi hỏi đội chủ nhà phải có phương án tiếp cận trận đấu cực kỳ cẩn trọng. Ngược lại, Twente sở hữu sự tự tin đáng kể từ kết quả đối đầu thuận lợi trong thời gian qua.

Nhận định chung

Lợi thế lịch sử đối đầu giúp Twente nắm giữ đôi chút ưu thế về mặt tâm lý trước chuyến làm khách này. Tuy nhiên, thi đấu tại Abe Lenstra Stadion chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính khi cả Heerenveen lẫn Twente đều nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi để khởi đầu mùa giải.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Heerenveen · 0 thắng 2 hòa Twente · 3 thắng Twente 5 - 0 Heerenveen TWE Heerenveen 1 - 2 Twente TWE Heerenveen 3 - 3 Twente Hòa Twente 2 - 0 Heerenveen TWE Heerenveen 3 - 3 Twente Hòa

Heerenveen 5 trận gần nhất T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T B H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Ajax 0 0 0 0 0 0 9 Twente 0 0 0 0 0 0 10 Heerenveen 0 0 0 0 0 0 11 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Heerenveen ✚ L. Smans (Knee Injury) ✚ L. Smans (Knee Injury) Twente ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury)