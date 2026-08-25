Hạ Valencia ngay tại Mestalla, Real Betis vươn lên vị trí thứ 7 La Liga Pha lập công muộn ở phút 83 của Garcia giúp Real Betis đánh bại Valencia với tỷ số 0-1 ngay trên sân Estadio de Mestalla, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga và đẩy đội chủ nhà xuống vị trí thứ 11.

Valencia 0 - 1 Real Betis Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Valencia tiếp đón Real Betis.

12' Real Betis chiếm ưu thế kiểm soát bóng Sau hơn 10 phút bóng lăn, Real Betis đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 31% - 69% trước Valencia. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra khá chặt chẽ khi mỗi bên mới chỉ tung ra 1 - 1 pha dứt điểm và chưa đội nào có cú sút trúng đích (0 - 0).

25' Thế trận giằng co, Valencia sắc bén hơn trong dứt điểm Sau 25 phút bóng lăn, hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51% . Dù vậy, Valencia tỏ ra sắc bén hơn ở các pha kết thúc với thống kê dứt điểm trúng đích là 2 - 0 (tổng dứt điểm 3 - 2 ), buộc thủ thành Real Betis đã phải thực hiện 2 pha cứu thua để giữ sạch lưới.

26' R. Sato nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 26, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Sato bên phía Valencia sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio de Mestalla vẫn đang duy trì tỷ số 0-0 với sự giằng co quyết liệt giữa hai đội.

38' Real Betis cầm bóng vượt trội nhưng bế tắc Tiến về những phút cuối hiệp một, Real Betis chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 37% - 63%. Dù cả hai đội cùng có 5 - 5 cú dứt điểm, Valencia mới là bên sắc bén hơn khi tạo ra 2 - 0 pha dứt điểm trúng đích, khiến thủ môn đội khách phải trổ tài cứu thua để giữ tỷ số hòa 0-0.

42' Thẻ vàng cho J. Firpo bên phía Real Betis Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Firpo của Real Betis sau một pha phạm lỗi. Thế trận tại Mestalla vẫn đang giằng co căng thẳng với tỷ số 0-0 khi hiệp một trôi dần về những phút cuối.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Real Betis cầm bóng vượt trội nhưng thiếu hiệu quả Bước sang phút 50, Real Betis kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 39% - 61% nhưng vẫn gặp nhiều bế tắc ở khâu tiếp cận khung thành. Dù hai bên so kè dứt điểm 7 - 8 , Valencia mới là đội tạo ra áp lực trực diện hơn với thống kê trúng đích 2 - 0 , giữ trận đấu ở thế giằng co 0-0.

55' Valencia làm mới đội hình khi L. Rioja vào sân Phút 55, Valencia quyết định làm mới đội hình khi tung L. Rioja vào sân thay thế cho P. Maffeo . Trong thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến trước Real Betis.

55' Valencia đưa F. Ugrinic vào sân làm mới thế trận Phút 55, Valencia quyết định có sự thay đổi nhân sự khi F. Ugrinic được tung vào sân thế chỗ của A. Danjuma . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Estadio de Mestalla, đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo ra bước ngoặt trước Real Betis.

55' Valencia tăng cường hàng công với U. Sadiq Phút 55, Valencia thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi U. Sadiq được tung vào sân thay cho H. Duro . Đội chủ sân Mestalla nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm khai thông bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

59' Isco vào sân tiếp thêm sáng tạo cho Real Betis Phút 59, Real Betis đưa ra sự điều chỉnh trên hàng công khi rút R. Riquelme ra nghỉ để nhường chỗ cho Isco . Dù kiểm soát bóng tới 62% từ đầu trận nhưng đội khách vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số khi tỷ số đang là 0-0 trên sân Mestalla.

59' Real Betis thay người: F. Garcia thế chỗ J. Firpo Phút 59, Real Betis thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung F. Garcia vào sân thay thế cho J. Firpo . Việc rút cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 42 ra nghỉ là bước tính toán hợp lý của đội khách nhằm đảm bảo an toàn khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

62' Real Betis cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc Bước sang phút 62, Real Betis kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 38% - 62% và tạo ra số pha dứt điểm 8 - 9 so với đối thủ. Dù cầm bóng ít hơn, Valencia lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các pha kết thúc trúng đích 2 - 0 , trong khi tỷ số trên sân vẫn là 0 - 0 .

71' H. Bellerin vào sân tiếp sức cho Real Betis Phút 71, Real Betis thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Bellerin được tung vào sân thế chỗ cho A. Ortiz . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách làm mới các phương án tấn công ở những phút cuối.

71' Real Betis đưa T. Parrott vào sân tìm đột biến Phút 71, Real Betis thực hiện quyền thay đổi người khi T. Parrott được tung vào sân thế chỗ C. Hernandez . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công nhằm phá vỡ thế bế tắc 0-0 tại Estadio de Mestalla.

74' Real Betis nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 74, Real Betis vẫn đang chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 40% - 60% và có 10 - 12 lần dứt điểm. Dù vậy, sự thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối khi số cú sút trúng đích chỉ là 2 - 1 khiến bảng điện tử vẫn chưa có bàn mở tỷ số 0 - 0.

79' Real Betis làm mới đội hình với P. Garcia Phút 79, Real Betis quyết định làm mới tuyến giữa khi tung P. Garcia vào sân thay thế cho P. Fornals . Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0.

83' P. Garcia mở tỷ số muộn màng cho Real Betis Phút 83, P. Garcia tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Real Betis . Bàn thắng muộn ngay trên sân Estadio de Mestalla giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng và đứng trước cơ hội lớn giành trọn 3 điểm.

88' Valencia thay người nhằm tìm bàn gỡ muộn Phút 88, Valencia thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi A. Dieng được tung vào sân thế chỗ G. Rodriguez . Đang bị dẫn 0-1 trên sân nhà Estadio de Mestalla, đội bóng áo trắng buộc phải dồn lực tấn công trong những phút ít ỏi còn lại.

88' Valencia tăng cường hàng công với Otorbi Phút 88, Valencia quyết định làm mới đội hình khi tung D. Otorbi vào sân thế chỗ của Pepelu . Đội chủ sân Mestalla đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối sau khi bị dẫn 0-1.

88' Real Betis duy trì quyền kiểm soát cuối trận Bước sang phút 88, Real Betis vẫn chiếm ưu thế kiểm soát trên sân với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn (11 - 15). Dù Valencia nỗ lực gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đội khách vẫn phòng ngự và phân phối bóng chủ động để bảo toàn cách biệt 0-1.

89' M. Diakhaby lĩnh thẻ vàng ở những phút cuối Phút 89, M. Diakhaby bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau hành vi phi thể thao. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1 và thời gian cạn dần, sự nóng vội đã khiến cầu thủ của Valencia không giữ được bình tĩnh.

KT Kết thúc: Valencia 0-1 Real Betis Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:59 26/08/2026

Đội hình chính thức Valencia Sơ đồ 5-3-2 · HLV Carlos Corberan Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manuel Pellegrini 1 Stole Dimitrievski 21 Jesús Vázquez 5 César Tárrega 18 Pepelu 4 Mouctar Diakhaby 24 Pablo Maffeo 39 Ryunosuke Sato 2 Guido Rodríguez 8 Javier Guerra 9 Hugo Duro 7 Arnaut Danjuma 1 Álvaro Valles 12 Angel Ortiz 3 Diego Llorente 16 Valentín Gómez 23 Junior Firpo 6 Facundo Bernal 18 Nelson Deossa 7 Antony 8 Pablo Fornals 17 Rodrigo Riquelme 9 Cucho Hernández Dự bị Valencia 25 Kayne van Oevelen 14 José Luis Gayà 36 Iker Cordoba 29 Alejandro Panach Olmo 23 Filip Ugrinić 11 Luis Rioja 38 Jaume Durá 15 Aliou Dieng 10 André Almeida Real Betis 40 Álvaro de Pablo 31 Manu González 4 Natan 11 Fran García 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 21 Marc Roca 33 Pablo García 14 Iker Losada Cập nhật đội hình lúc 01:30 26/08/2026

Valencia Thống kê Real Betis 41% Kiểm soát bóng 59% 15 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 3 7 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Pablo García Real Betis 1 bàn Fran García Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7 Álvaro Valles Real Betis Điểm 8.2 Javier Guerra Valencia Điểm 7.3 César Tárrega Valencia Điểm 7.2 Angel Ortiz Real Betis Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Valencia và Real Betis diễn ra vào lúc 02:00 ngày 26/08 trên sân vận động Estadio de Mestalla thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực khẳng định vị thế. Đội chủ nhà Valencia bước vào trận đấu với mục tiêu cao độ nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, tạo nên một màn so tài đầy tính chiến thuật.

Tình hình phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Real Betis đang tạm thời chiếm ưu thế với vị trí thứ 7 cùng 3 điểm trọn vẹn sau khởi đầu thuận lợi bằng 1 trận thắng. Lối chơi hiệu quả và sự tự tin từ kết quả trận ra quân giúp đội khách có được tâm lý thoải mái trước chuyến hành quân xa nhà.

Trong khi đó, Valencia đang đứng ở vị trí thứ 11 với 1 điểm sau khi khép lại trận đấu gần nhất với kết quả hòa. Dù chưa thể bứt phá mạnh mẽ, khoảng cách giữa Valencia và nhóm trên vẫn rất sít sao. Một kết quả tích cực trước Real Betis sẽ là bước đệm quan trọng giúp đội bóng chủ sân Estadio de Mestalla thu hẹp khoảng cách và tiếp tục bám đuổi các vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu cân bằng giữa hai đội

Thành tích chạm trán gần đây phản ánh sự giằng co rõ rệt giữa hai bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Betis nhỉnh hơn đôi chút khi giành 2 chiến thắng, trong khi Valencia có 1 chiến thắng và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Sự chênh lệch không quá lớn ở thành tích đối đầu cho thấy mỗi lần hai đội gặp nhau đều là những màn so tài chặt chẽ. Lợi thế sân nhà Estadio de Mestalla sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để Valencia tìm cách cân bằng lại thành tích trước đối thủ.

Nhận định thế trận và triển vọng

Với tương quan hiện tại, Real Betis mang đến sự vững vàng nhờ trận thắng mở màn, trong khi Valencia có thừa động lực và sự quyết tâm để cải thiện phong độ. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải, nơi sự tập trung nơi hàng phòng ngự và khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Valencia · 1 thắng 2 hòa Real Betis · 2 thắng Real Betis 2 - 1 Valencia RB Valencia 1 - 1 Real Betis Hòa Real Betis 1 - 1 Valencia Hòa Valencia 4 - 2 Real Betis VAL Valencia 1 - 2 Real Betis RB

Valencia 5 trận gần nhất H B B H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T B H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sevilla 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Alaves 2 1 1 0 +3 4 H T 3 Atletico Madrid 2 1 1 0 +2 4 H T … 6 Real Madrid 1 1 0 0 +1 3 T 7 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T 8 Getafe 2 1 0 1 -2 3 T B … 10 Deportivo La Coruna 2 0 2 0 0 2 H H 11 Valencia 1 0 1 0 0 1 H 12 Osasuna 1 0 1 0 0 1 H …

Tình hình lực lượng Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) ✚ J. De Haas (Ankle Injury) ✚ D. Foulquier (Knee Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ A. Mari (Leg Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) Real Betis ✚ D. Conde (Shoulder Injury) ✚ A. Ezzalzouli (Knee Injury) ✚ G. Lo Celso (Muscle Injury) ✚ J. Morante (Injury) ✚ G. Petit (Muscle Injury) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ D. Conde (Shoulder Injury) ✚ A. Ezzalzouli (Knee Injury)