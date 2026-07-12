Haaland gào thét trong tuyệt vọng: Bước ngoặt khiến Na Uy ôm hận trước tuyển Anh Quyết định cá nhân của Alexander Sorloth ở phút 43 khiến Na Uy đánh mất cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, tạo tiền đề để Jude Bellingham tỏa sáng đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami (Mỹ) giữa Anh và Na Uy đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã nhất dành cho đại diện Bắc Âu. Trong một ngày mà Erling Haaland hoàn toàn sung sức và sẵn sàng kết liễu đối thủ, sai lầm trong tư duy chơi bóng của người đồng đội Alexander Sorloth đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Khoảnh khắc Sorloth "bỏ quên" Haaland

Phút thứ 43, khi Na Uy đang dẫn trước 1-0, một tình huống phản công mẫu mực mở ra ngay từ giữa sân. Alexander Sorloth dẫn bóng tốc độ hướng thẳng về khung thành tuyển Anh trong thế trận 2 đánh 1 đầy lợi thế. Quan sát từ ống kính truyền hình, Erling Haaland đã bứt tốc ngoạn mục ở cánh trái, loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của hậu vệ cuối cùng bên phía "Tam sư".

Chân sút thuộc biên chế Man City liên tục ra hiệu xin bóng ở vị trí cực kỳ trống trải. Chỉ cần một đường chuyền ngang đơn giản, Haaland sẽ đối mặt với Jordan Pickford trong tư thế không thể thuận lợi hơn để nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Sorloth lại chọn cách xử lý cá nhân đầy khó hiểu. Tiền đạo này chần chừ, giữ bóng thêm vài nhịp rồi cố gắng tự dứt điểm, tạo điều kiện cho hậu vệ Anh kịp lùi về can thiệp.

Erling Haaland gào thét xin bóng nhưng Alexander Sorloth quyết định không chuyền trong tình huống đối mặt.

Haaland đã không giấu nổi sự giận dữ, anh gào thét và vung tay đầy thất vọng ngay trên sân. Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Sorloth bùng nổ dữ dội. Nhiều cổ động viên cho rằng chính sự ích kỷ của tiền đạo này đã tước đi cơ hội lịch sử của bóng đá Na Uy.

Cái giá đắt và sự tỏa sáng của Jude Bellingham

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã trừng phạt Na Uy ngay lập tức. Chỉ 3 phút sau pha bỏ lỡ của Sorloth, ở phút bù giờ 45+1, tuyển Anh thực hiện pha đáp trả sắc lẹm. Anthony Gordon có đường chọc khe tinh tế để Jude Bellingham băng xuống dũng mãnh, tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Orjan Nyland, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ giải lao.

Bàn thắng của Bellingham không chỉ là sự gỡ hòa về mặt tỷ số mà còn là đòn giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Na Uy. Từ vị thế có thể kết liễu đối thủ, họ bước vào hiệp hai với sự nặng nề và tiếc nuối. Dù đã rất nỗ lực phòng ngự trong suốt hiệp hai, Na Uy vẫn không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội bóng của HLV Gareth Southgate.

Bước sang hiệp phụ, kịch bản cũ lặp lại. Phút 93, tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha cản phá của Nyland, Jude Bellingham một lần nữa có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Một cú đúp đưa "Tam sư" vào bán kết, đồng thời biến Bellingham thành người hùng trong đêm Miami rực lửa.

Dư âm sau trận đấu

Chiến thắng của tuyển Anh trước đó đã được dự báo sẽ đầy khó khăn, nhất là khi huyền thoại David Beckham cũng xuất hiện trên sân tập để khích lệ tinh thần các đàn em. Ngược lại, với Na Uy, đây sẽ là bài học đắt giá về sự phối hợp và tính đồng đội ở những sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nếu Sorloth chuyền bóng cho Haaland ở phút 43, có lẽ câu chuyện về trận tứ kết này đã được viết theo một cách khác. Na Uy rời giải trong sự tiếc nuối, còn tuyển Anh tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng World Cup với sự thăng hoa của những ngôi sao trẻ như Bellingham.