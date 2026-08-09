Hai lần bám đuổi quả cảm, Moreirense cầm hòa SC Braga ở vòng 1 Primeira Liga Dù hai lần vươn lên dẫn trước, SC Braga vẫn phải chấp nhận chia điểm với Moreirense sau trận hòa 2-2 kịch tính trên sân Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas tại Primeira Liga.

Moreirense 2 - 2 SC Braga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Moreirense tiếp đón SC Braga.

7' F. Navarro mở tỷ số sớm cho SC Braga Phút 7, F. Navarro ghi bàn mở tỷ số đưa SC Braga vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Moreirense. Pha lập công từ rất sớm giúp đội khách có khởi đầu vô cùng thuận lợi.

8' N. John gỡ hòa 1-1 cho Moreirense ngay phút thứ 8 Phút 8, nhận đường kiến tạo từ A. Duville-Parsemain , N. John dứt điểm tung lưới SC Braga, gỡ hòa 1-1 cho Moreirense. Màn đáp trả chớp nhoáng ngay sau bàn thua ở phút 7 giúp đội chủ nhà nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

12' SC Braga áp đảo hoàn toàn về thế trận Bước vào phút 12, SC Braga tạo ra thế trận áp đảo khi nắm tới 10% - 90% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách đã thực hiện 0 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 1) để liên tục dồn ép khung thành đối phương. Ngược lại, Moreirense hoàn toàn chịu trận và chưa thể tung ra cú sút nào dù tỷ số vẫn tạm hòa 1 - 1.

18' Travassos nhận thẻ vàng ở phút 18 Phút 18, Travassos bên phía SC Braga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang kiểm soát bóng tới 79% và áp đảo về thế trận, SC Braga vẫn cần duy trì sự bình tĩnh trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

20' Guilherme Liberato nhận thẻ vàng ở phút 20 Phút 20, Guilherme Liberato của Moreirense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha ngáng chân đối phương. Trận đấu đang nóng lên khi chỉ 2 phút sau chiếc thẻ vàng của Travassos bên phía SC Braga, đội chủ nhà cũng đã phải nhận án phạt cảnh cáo trong thế trận hòa 1-1.

24' SC Braga áp đảo thế trận dù tỷ số cân bằng Dù tỷ số đang cân bằng 1-1 ở phút 24, SC Braga mới là đội chủ động kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 22% - 78%. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm (1-5), khiến Moreirense phải lùi sâu phòng ngự và chấp nhận phạm lỗi 4-1 để ngắt nhịp trận đấu.

36' SC Braga áp đảo thế trận Tới phút 36, SC Braga đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội 29% - 71% trước Moreirense. Dù tỷ số đang cân bằng 1 - 1, đội khách liên tục gia tăng áp lực và lấn lướt ở chỉ số dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 2).

42' SC Braga điều chỉnh nhân sự trước giờ nghỉ Phút 42, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi A. Bajrami vào sân thay cho B. Arrey-Mbi . Đội khách đưa ra sự điều chỉnh ngay trước khi hiệp một khép lại trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1.

45+2' Kevyn Monteiro nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Ở phút 45+2', Kevyn Monteiro bên phía Moreirense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là án phạt cảnh cáo thứ hai dành cho đội chủ nhà trong hiệp một, khi cuộc đối đầu với SC Braga vẫn đang diễn ra căng thẳng với tỷ số 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' SC Braga tung V. Gomez vào sân thay Travassos Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', SC Braga quyết định tung V. Gomez vào sân để thay thế Travassos . Đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết của đội khách khi Travassos đã phải nhận thẻ vàng từ phút 18, trong bối cảnh tỷ số trận đấu đang là 1-1.

49' SC Braga gia tăng áp lực ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, SC Braga tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 33% - 67% nghiêng về phía đội khách. Sự áp đảo về thế trận giúp họ tạo ra chỉ số dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 3) nhằm tìm kiếm bàn vươn lên khi tỷ số đang là 1 - 1.

57' SC Braga điều chỉnh nhân sự: D. Huseinbasic vào sân Phút 57, ban huấn luyện SC Braga quyết định tung D. Huseinbasic vào sân thế chỗ M. Dorgeles . Trong bối cảnh trận đấu đang hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức sáng tạo giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

57' SC Braga làm mới hàng công với P. Victor Phút 57, SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. Victor được tung vào sân thay cho R. Horta . Đội khách đang kiểm soát bóng tới 70% thời lượng nhưng vẫn cần thêm nhân tố mới để tìm kiếm bàn thắng vượt lên trong thế trận hòa 1-1.

59' Moreirense điều chỉnh nhân sự, Kiko Bondoso vào sân Phút 59, Moreirense thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Kiko Bondoso được tung vào sân thế chỗ A. Vieira . Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong bối cảnh đang bị SC Braga ép sân và tỷ số vẫn đang là 1-1.

61' N. John nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 61 Phút 61, cầu thủ N. John của Moreirense phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba dành cho đội chủ nhà trong bối cảnh họ chịu nhiều áp lực khi SC Braga kiểm soát bóng tới 70% và tỷ số vẫn đang là 1-1.

61' SC Braga áp đảo thế trận tại phút 61 Bước sang phút 61, SC Braga tiếp tục gia tăng áp lực khi nắm giữ 30% - 70% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 3), nhưng Moreirense vẫn đang tập trung phòng ngự để bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1.

66' P. Victor lập công, SC Braga vượt lên dẫn 1-2 Phút 66, từ đường kiến tạo của D. E. Tiknaz , P. Victor dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-2 cho SC Braga. Pha lập công này giúp đội khách một lần nữa vươn lên dẫn trước, cụ thể hóa áp lực từ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 69% kể từ đầu trận.

67' Moreirense tung J. Veloso vào sân nhằm tìm bàn gỡ Ngay sau khi bị SC Braga dẫn trước 1-2, Moreirense quyết định điều chỉnh nhân sự ở phút 67. Cầu thủ J. Veloso được tung vào sân để thay thế cho Rodri với hy vọng giúp đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian còn lại.

73' SC Braga chủ động kiểm soát thế trận Bước sang phút 73, SC Braga vẫn đang làm chủ cuộc chơi để bảo toàn lợi thế dẫn 1 - 2 trước Moreirense. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 33% - 67% và áp đảo về số lần dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 4), khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

75' Moreirense thay người: Yan Maranhao vào sân thế chỗ Guilherme Liberato Phút 75, Moreirense thực hiện sự thay đổi người khi Yan Maranhao được tung vào sân thế chỗ Guilherme Liberato . Trong thế bị SC Braga dẫn 1-2, đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút còn lại.

75' Moreirense làm mới nhân sự: M. Stjepanovic thế chỗ N. John Phút 75, Moreirense quyết định rút N. John ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Stjepanovic . Đang bị SC Braga dẫn 1-2, đội chủ nhà hy vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

78' Thẻ vàng cho G. Batista ở phút 78 Phút 78, G. Batista bên phía Moreirense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (tripping). Đây đã là án phạt cá nhân tiếp theo dành cho đội chủ nhà trong bối cảnh họ đang gặp nhiều bế tắc khi bị SC Braga dẫn trước 1-2.

85' SC Braga làm chủ thế trận những phút cuối Bước vào 5 phút cuối trận, SC Braga vẫn bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 1-2 nhờ kiểm soát bóng tới 34% - 66%. Đội khách tỏ ra lấn lướt hoàn toàn về số lần dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), buộc Moreirense phải gồng mình chịu trận thay vì dâng cao tìm bàn gỡ.

90+1' J. Veloso gỡ hòa 2-2 nghẹt thở ở phút 90+1 Đúng vào những phút bù giờ 90+1', J. Veloso đã ghi bàn thắng quý như vàng giúp Moreirense đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Bàn gỡ muộn màng này mang lại niềm vui vỡ òa cho đội chủ nhà sau khoảng thời gian bám đuổi kiên trì trước SC Braga.

90+4' SC Braga tung J. Moutinho vào sân ở phút 90+4' Ở phút 90+4', SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Moutinho được tung vào sân thay thế cho D. E. Tiknaz . Đội khách muốn tăng cường sự chủ động và kinh nghiệm ở tuyến giữa trong những phút bù giờ cuối cùng, ngay sau khi vừa bị gỡ hòa 2-2.

KT Kết thúc: Moreirense 2-2 SC Braga Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:30 10/08/2026

Đội hình chính thức Moreirense Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vasco Costa SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens 13 André Ferreira 2 Leandro Santos 4 Kevyn Monteiro 66 Gilberto Batista 27 Kiko 23 Nile John 65 Guilherme Liberato 21 Rodrigo Alonso 89 Afonso Vieira 9 Alexandre Parsemain 11 Landerson 31 Bernardo Fontes 14 Gustaf Lagerbielke 6 Vítor Carvalho 26 Bright Arrey-Mbi 7 Diogo Travassos 29 Jean-Baptiste Gorby 34 Demir Ege Tıknaz 11 Gabriel Silva 20 Mario Dorgeles 9 Fran Navarro 21 Ricardo Horta Dự bị Moreirense 1 Aranha 31 Pedro Jesus 17 Álvaro Martínez 8 Mateja Stjepanović 10 Kiko Bondoso 25 Afonso Assis 30 Jimi Gower 20 João Veloso 77 Koby Mottoh SC Braga 78 Joao Carvalho 12 Tiago Sá 44 Adrian Bajrami 22 Sergio Barcia 37 Adrian Leon Barišić 8 João Moutinho 23 Denis Huseinbašić 2 Victor Gómez 5 Leonardo Lelo Cập nhật đội hình lúc 02:00 10/08/2026

Moreirense Thống kê SC Braga 36% Kiểm soát bóng 64% 7 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 4 4 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 20 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Fran Navarro SC Braga 1 bàn João Veloso Moreirense 1 bàn Nile John Moreirense 1 bàn Pau Víctor SC Braga 1 bàn Demir Ege Tıknaz SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7.3 Vítor Carvalho SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7.2

Trận đấu giữa Moreirense và SC Braga sẽ diễn ra vào lúc 02h30 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Parque Joaquim de Almeida Freitas, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều thử thách cho đội chủ nhà khi đối thủ của họ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về SC Braga

Nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp, SC Braga đang thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước Moreirense. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, SC Braga giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Moreirense không giành được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

Thống kê này cho thấy sự vượt trội về mặt tâm lý cũng như bản lĩnh thi đấu của SC Braga mỗi khi đụng độ Moreirense. Việc không thể kiếm nổi dù chỉ một điểm trong 5 cuộc chạm trán gần nhất đặt ra bài toán vô cùng hóc húa cho ban huấn luyện đội chủ nhà.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang ở những bước chạy đà đầu tiên của mùa giải và chưa tích lũy được điểm số nào. Trên bảng xếp hạng Primeira Liga hiện tại, Moreirense đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 0 điểm. Trong khi đó, SC Braga đứng ở vị trí thứ 14 và cũng chưa có điểm số nào.

Dù thứ hạng hiện tại chỉ mang tính chất thời điểm do mùa giải mới bắt đầu, cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên để tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Nhận định cục diện trận đấu

Lợi thế lớn nhất của Moreirense ở trận đấu này là điểm tựa sân nhà Parque Joaquim de Almeida Freitas. Sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Moreirense chủ động hơn trong lối chơi.

Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, SC Braga lại sở hữu điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu toàn thắng. Sự tự tin cùng cái duyên chiến thắng trước Moreirense sẽ là cơ sở để SC Braga hướng tới việc kiểm soát thế trận và tìm kiếm kết quả có lợi ngay trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 0 thắng 0 hòa SC Braga · 5 thắng Moreirense 0 - 1 SC Braga SB SC Braga 2 - 1 Moreirense SB SC Braga 2 - 0 Moreirense SB Moreirense 1 - 2 SC Braga SB SC Braga 3 - 1 Moreirense SB

Moreirense 5 trận gần nhất T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất T T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 2 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T 3 Sporting CP 1 0 1 0 0 1 H … 10 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 11 Moreirense 0 0 0 0 0 0 12 FC Porto 0 0 0 0 0 0 13 Benfica 0 0 0 0 0 0 14 SC Braga 0 0 0 0 0 0 15 Nacional 0 0 0 0 0 0 …