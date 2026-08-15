Hai lần bị dẫn trước, AC Milan vẫn ngược dòng quật ngã Manchester United Dù hai lần vươn lên dẫn trước, Manchester United vẫn chấp nhận thất bại 2-4 trước AC Milan sau màn ngược dòng bùng nổ của đại diện Italy trên sân Tarczyński Arena.

Manchester United 2 - 4 AC Milan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón AC Milan.

2' Harry Maguire mở tỷ số sớm cho Manchester United Ngay ở phút 2, Manchester United đã có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của Harry Maguire sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes . Tình huống lập công sớm giúp Manchester United có khởi đầu thuận lợi và vươn lên dẫn trước AC Milan 1-0.

11' Pervis Estupiñán nhận thẻ vàng ở phút 11 Phút 11, Pervis Estupiñán bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ sớm sau khi Manchester United có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 2.

13' AC Milan cầm bóng nhiều hơn nhưng Manchester United dẫn bàn Bước sang phút 13, AC Milan chủ động kiểm soát bóng với tỷ lệ 32 - 68 , nhưng Manchester United lại là đội nắm lợi thế về tỷ số 1 - 0 . Đội đang dẫn điểm tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với chỉ số dứt điểm 2 - 1 và phạt góc 2 - 0 .

25' AC Milan kiểm soát bóng nhưng Manchester United dẫn trước Dù đang bị Manchester United dẫn 1-0, AC Milan lại là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33 - 67. Tính đến phút 25, sự áp đảo của đại diện Italy chưa đem lại hiệu quả khi tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 2 - 3 (trúng đích 2 - 2), trong khi đội chủ nhà mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn.

37' Chukwueze quân bình tỷ số 1-1 cho AC Milan Phút 37, Samuel Chukwueze lập công từ đường kiến tạo của Gonçalo Ramos , mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho AC Milan. Pha dứt điểm chính xác này đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi Manchester United sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 2.

37' AC Milan ép sân tìm bàn gỡ hòa Dù đang bị Manchester United dẫn 1 - 0, AC Milan mới là đội nắm giữ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 38 - 62 tính đến phút 37. Đội khách chủ động dâng cao ép sân và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (3 - 6, trúng đích 2 - 4), trong khi Manchester United ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà để bảo vệ lợi thế.

42' Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m Phút 42, Manchester United đứng trước cơ hội lớn để tái lập thế dẫn bàn nhưng Bruno Fernandes lại sút hỏng phạt đền. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này khiến tỷ số trận đấu tạm thời giữ nguyên 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Patrick Dorgu nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Ngay ở phút 48, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Patrick Dorgu sau một tình huống phạm lỗi. Pha can thiệp quyết liệt này khiến cầu thủ vừa phải nhận án phạt trong thời điểm trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1.

49' AC Milan kiểm soát thế trận đầu hiệp hai Bước sang phút 49, AC Milan tiếp tục chiếm ưu thế về khả năng làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 33 - 67 trước Manchester United. Dù vậy, thế trận tấn công của đội khách không quá áp đảo khi số lần dứt điểm hai bên khá tương đồng 5 - 6 (trúng đích 4 - 4), giữ trận đấu ở thế cân bằng với tỷ số 1-1.

51' Patrick Dorgu lập công, Manchester United nâng tỷ số lên 2-1 Phút 51, Patrick Dorgu dứt điểm tung lưới AC Milan, nâng tỷ số lên 2-1 cho Manchester United. Ngay sau khi nhận thẻ vàng ở phút 48, cầu thủ này đã lập tức tỏa sáng để giúp Manchester United một lần nữa vượt lên dẫn trước.

57' Alphadjo Cissè tỏa sáng gỡ hòa 2-2 cho AC Milan Phút 57, từ đường kiến tạo của Samuel Chukwueze , Alphadjo Cissè lập công san bằng tỷ số 2-2 cho AC Milan. Đây là lần thứ hai trong trận đại diện Italy rượt đuổi thành công, cụ thể hóa ưu thế từ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 34 - 66.

60' AC Milan thay người, Davide Bartesaghi thế chỗ Pervis Estupiñán Phút 60, Davide Bartesaghi được tung vào sân để thay thế Pervis Estupiñán , cầu thủ trước đó đã nhận một thẻ vàng. Động thái điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi trận đấu vừa trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

60' AC Milan thay người: Mario Gila thế chỗ Filippo Terracciano Phút 60, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Mario Gila được tung vào sân thế chỗ Filippo Terracciano . Ngay sau bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57, đội khách tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự để gia cố lực lượng trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với Manchester United.

60' Luka Modrić được tung vào sân ở phút 60 Phút 60, Luka Modrić chính thức vào sân để thay thế cho Ardon Jashari. Ngay sau khi tỷ số được quân bình 2-2, sự xuất hiện của ngôi sao giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân.

61' Phút 61: Alexis Saelemaekers vào sân thay Alphadjo Cissè Phút 61, Alexis Saelemaekers chính thức được tung vào sân để thay thế cho Alphadjo Cissè . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi trận đấu quay trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 đầy kịch tính.

61' Manchester United thay người: Dalot vào sân thay Mazraoui Phút 61, Manchester United quyết định điều chỉnh hàng thủ khi tung Diogo Dalot vào sân thế chỗ Noussair Mazraoui . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Dalot được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới và củng cố độ chắc chắn cho hành lang cánh.

61' S. Lacey vào sân, Manchester United làm mới hàng công Phút 61, Manchester United thực hiện sự thay đổi người khi S. Lacey được tung vào sân thế chỗ Amad Diallo . Trong thế trận rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đang có kết quả hòa 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của Manchester United.

61' Kobbie Mainoo vào sân thay Andrey Santos Phút 61, Kobbie Mainoo được tung vào sân để thay thế cho Andrey Santos . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy kịch tính, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp làm mới tuyến giữa và lấy lại thế trận.

61' Lisandro Martínez vào sân thay Ayden Heaven Phút 61, Manchester United có sự thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự khi Lisandro Martínez được tung vào sân thế chỗ Ayden Heaven. Điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi AC Milan gỡ hòa 2-2, giúp đội bóng củng cố lại sự chắc chắn trong những phút tiếp theo.

61' Bryan Mbeumo vào sân thế chỗ Matheus Cunha Phút 61, Manchester United thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Bryan Mbeumo được tung vào sân thay cho Matheus Cunha . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2 đầy kịch tính, sự xuất hiện của Mbeumo được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn mới giúp đội nhà tìm kiếm bàn vươn lên dẫn trước.

61' Marcus Rashford vào sân gia tăng sức ép cho Manchester United Phút 61, Marcus Rashford được tung vào sân để thế chỗ cho Patrick Dorgu. Trong thế trận rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi hai đội đang hòa 2-2, sự xuất hiện của Rashford được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho hàng tấn công của Manchester United.

61' AC Milan lấn lướt thế trận trước Manchester United Bước sang phút 61, AC Milan đang chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 6 - 9 trước Manchester United. Dù vậy, sự hiệu quả của hai đội vẫn rất ngang ngửa khi cùng có 5 - 5 cú sút trúng đích, tạo nên thế trận giằng co với tỷ số 2 - 2.

68' Gonçalo Ramos lập công, AC Milan vượt lên dẫn 2-3 Phút 68': BÀN THẮNG! Từ đường kiến tạo của Samuel Chukwueze, Gonçalo Ramos dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-3 cho AC Milan. Pha lập công quan trọng giúp đội khách chính thức vượt lên dẫn trước sau màn rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính.

71' Loftus-Cheek nâng tỷ số lên 2-4 cho AC Milan Phút 71, từ kiến tạo của Gonçalo Ramos , Ruben Loftus-Cheek dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-4 cho AC Milan. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách tiếp tục nới rộng cách biệt trước Manchester United.

73' AC Milan kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 73, AC Milan vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 33 - 67 trước Manchester United. Đội khách kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và tạo ra sức ép lớn hơn về số cú dứt điểm (6 - 11, trúng đích 5 - 7) để giữ vững tỷ số 2 - 4.

75' Francesco Camarda vào sân thay Gonçalo Ramos Phút 75, AC Milan có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Francesco Camarda được tung vào sân thay thế cho Gonçalo Ramos . Đang dẫn Manchester United với tỷ số 2-4, sự xuất hiện của chân sút trẻ hứa hẹn tiếp tục duy trì sức ép tấn công cho đại diện Italy ở những phút cuối.

76' AC Milan gia cố tuyến giữa, Ricci vào thay Musah Phút 76, AC Milan có sự thay đổi người khi Samuele Ricci được tung vào sân thế chỗ Yunus Musah . Đang nắm lợi thế với tỷ số 2-4, đại diện Italy chủ động làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự kiểm soát và bảo đảm sự chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại.

84' AC Milan đưa Comotto vào thay Loftus-Cheek Phút 84, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Christian Comotto được tung vào sân thế chỗ Ruben Loftus-Cheek . Nắm lợi thế dẫn 2-4 ở những phút cuối, đại diện Italy chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm gia cố sự chắc chắn cho thế trận.

84' AC Milan điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Sankhoun Diawara vào sân thế chỗ Strahinja Pavlović . Đội khách hướng tới việc củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-4 trước Manchester United trong những phút thi đấu cuối cùng.

84' AC Milan tung Valeri Vladimirov vào sân Phút 84, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Valeri Vladimirov vào sân thế chỗ Koni De Winter . Đội khách muốn gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế khi tỷ số trận đấu đang là 2-4.

85' AC Milan áp đảo thế trận những phút cuối Bước sang phút 85, AC Milan vẫn hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu nhờ thời lượng cầm bóng 33 - 67 vượt trội trước Manchester United. Đội khách nắm lợi thế tỷ số 2 - 4 và duy trì sự chủ động với 8 - 11 lần dứt điểm (trúng đích 6 - 7 ), khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Manchester United 2-4 AC Milan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 23:43 15/08/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ AC Milan Sơ đồ 1 Senne Lammens 26 Ayden Heaven 5 Harry Maguire 23 Luke Shaw 3 Noussair Mazraoui 17 Andrey Santos 8 Bruno Fernandes 18 Youri Tielemans 16 Amad Diallo 10 Matheus Cunha 13 Patrick Dorgu 96 Lorenzo Torriani 42 Filippo Terracciano 5 Koni De Winter 31 Strahinja Pavlović 70 Alphadjo Cissè 30 Ardon Jashari 2 Pervis Estupiñán 8 Ruben Loftus-Cheek 80 Yunus Musah 9 Gonçalo Ramos 21 Samuel Chukwueze Dự bị Manchester United 2 Diogo Dalot 6 Lisandro Martínez 11 Joshua Zirkzee 14 Marcus Rashford 15 Leny Yoro 19 Bryan Mbeumo 37 Kobbie Mainoo 38 Jack Fletcher 39 T. Fletcher Cập nhật đội hình lúc 21:06 15/08/2026

Manchester United Thống kê AC Milan 34% Kiểm soát bóng 66% 10 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 9 4 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Gonçalo Ramos AC Milan 1 bàn · 2 kiến tạo Samuel Chukwueze AC Milan 1 bàn · 2 kiến tạo Ruben Loftus-Cheek AC Milan 1 bàn Alphadjo Cissè AC Milan 1 bàn Patrick Dorgu Manchester United 1 bàn Harry Maguire Manchester United 1 bàn

Trận giao hữu giữa Manchester United và AC Milan diễn ra vào lúc 21h45 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Tarczyński Arena. Đây là cuộc đọ sức nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá thế giới, khi hai câu lạc bộ giàu truyền thống của châu Âu có cơ hội kiểm nghiệm lực lượng và rà soát lại lối chơi.

Bối cảnh trận đấu và ý nghĩa màn so tài

Những cuộc chạm trán giữa các đại diện Ngoại hạng Anh và Serie A luôn mang lại sức hấp dẫn đặc biệt nhờ sự tương phản về triết lý bóng đá. Trận đấu diễn ra trên sân trung lập Tarczyński Arena sẽ là cơ hội tốt để ban huấn luyện hai bên thử nghiệm các phương án chiến thuật mới. Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, tính cạnh tranh và danh dự giữa hai thương hiệu bóng đá hàng đầu chắc chắn vẫn sẽ thúc đẩy đôi bên thi đấu hết mình.

Bên cạnh đó, việc thi đấu vào giữa tháng 8 giúp cả Manchester United lẫn AC Milan hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào những thử thách quan trọng tiếp theo. Các huấn luyện viên sẽ đặc biệt chú trọng đến khả năng duy trì nhịp độ cũng như việc kết nối giữa các tuyến trên sân.

Thành tích đối đầu nghiêng về phía đại diện Anh quốc

Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đại diện bóng đá hàng đầu châu Âu, lợi thế đang nghiêng về phía Manchester United. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Manchester United đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước AC Milan.

Số liệu thống kê này phản ánh sự nhỉnh hơn về mặt kết quả của đội bóng nước Anh trong các cuộc đọ sức trực tiếp. Tuy nhiên, trong một trận đấu giao hữu, kết quả quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. AC Milan với bản lĩnh của một đội bóng lớn hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Đánh giá cục diện và cơ hội của hai bên

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở khi cả hai đội không phải chịu quá nhiều áp lực về mặt thành tích. Manchester United nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhờ sự tự tin từ thành tích đối đầu vượt trội. Trong khi đó, AC Milan sở hữu lối đá chặt chẽ cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Nhìn chung, đây sẽ là cuộc so tài cân sức và giàu tính chuyên môn. Sự chủ động trong khâu tổ chức trận đấu cùng hiệu quả ở các tình huống quyết định sẽ là chìa khóa để phân định thắng bại trên sân Tarczyński Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester United · 3 thắng 1 hòa AC Milan · 1 thắng AC Milan 0 - 1 Manchester United MU Manchester United 1 - 1 AC Milan Hòa Manchester United 4 - 0 AC Milan MU AC Milan 2 - 3 Manchester United MU AC Milan 3 - 0 Manchester United AM

Manchester United 5 trận gần nhất H H T T B AC Milan 5 trận gần nhất B H H B T

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) AC Milan ✚ Warren Bondo (Unknown Injury) ✚ Sankhoun Diawara (Indirect Card Suspension) ✚ Christian Pulisic (Broken Leg) ✚ Rafael Leão (Hamstring Injury) ✚ Matteo Gabbia (Ankle Problems)