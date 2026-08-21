Thời sự Hải Ninh kiến nghị nâng cao chất lượng y tế cơ sở Sáng 21/8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chủ trì, làm việc với UBND xã Hải Ninh về công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chủ trì buổi làm việc với UBND xã Hải Ninh

Xã Hải Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm các xã: Hải Ninh, Bình An và Phan Điền, với diện tích tự nhiên 289 km2 quy mô dân số 19.422 người.

Với nhiều thành phần dân tộc sinh sống như: Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Chăm, Sán Dìu, Thái..., phong tục tập quán sinh hoạt khác nhau nên việc truyền thông, phổ biến các kiến thức về y tế cũng gặp nhiều khó khăn.

Mạng lưới y tế trên địa bàn xã sau sáp nhập gồm Trạm Y tế xã Hải Ninh và 2 điểm trạm Bình An, Phan Điền, với 24 viên chức. Các cơ sở duy trì hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vai trò tuyến đầu, gần dân, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh Phạm Huỳnh Anh phát biểu tại buổi làm việc

Cơ sở vật chất của Trạm Y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động; trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, bổ sung theo danh mục quy định. Thuốc, hóa chất và vật tư y tế thiết yếu được bảo đảm theo khả năng cân đối của ngân sách và nguồn bảo hiểm y tế.

Hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng và phần mềm quản lý y tế từng bước được đầu tư phục vụ chuyển đổi số, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và khám, chữa bệnh.

Các thành viên trong Tổ Giám sát thảo luận, làm rõ các vấn đề mà địa phương còn băn khoăn

Tại buổi giám sát, địa phương cũng nhìn nhận các khó khăn đang gặp phải như: chất lượng và số lượng nhân lực y tế cơ sở còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ có kỹ năng ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu và sử dụng các nền tảng số chưa đồng đều. Việc liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu y tế giữa các hệ thống chưa đồng bộ.

Ngoài ra, kinh phí dành cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ còn hạn chế so với yêu cầu thực tế. Một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế số, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các ứng dụng chuyển đổi số tại tuyến cơ sở…

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bùi Thị Tuyết Mai có ý kiến tại buổi giám sát

Địa phương kiến nghị tăng cường đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và các nền tảng số trong quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ y tế.

Đặc biệt, địa phương mong muốn Sở Y tế và Trung tâm Y tế khu vực tăng cường chỉ đạo chuyên môn, tổ chức thêm các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý y tế cho cán bộ kiêm nhiệm cấp xã.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những kết quả trạm y tế xã Hải Ninh đạt được, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chia sẻ với những khó khăn của đơn vị.

Với những kiến nghị của địa phương, Tổ giám sát số 2 sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm công tác khám sức khỏe cho Nhân dân.