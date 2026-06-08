Hajduk Split thắng đậm, Zalgiris Vilnius rượt đuổi bất thành HNK Hajduk Split thắng FK Zalgiris Vilnius 5-2 tại FK Žalgiris Stadium, Vilnius, ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; Zalgiris Vilnius rượt đuổi bất thành, còn Hajduk Split giành chiến thắng thuyết phục.

FK Zalgiris Vilnius 2 - 5 HNK Hajduk Split Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Zalgiris Vilnius tiếp đón HNK Hajduk Split.

4' Y. Kendysh nhận thẻ vàng phút 4 Phút 4, Y. Kendysh của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng. Đây là dấu mốc đáng chú ý ngay đầu trận tại LFF stadionas.

5' M. Sego mở tỷ số từ chấm phạt đền Phút 5', M. Sego thực hiện thành công quả phạt đền, giúp HNK Hajduk Split vượt lên dẫn trước FK Zalgiris Vilnius với tỷ số 0-1.

13' Hajduk Split nhỉnh hơn sau bàn mở tỷ số Phút 13, HNK Hajduk Split đang dẫn 0 - 1 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 47% - 53%. FK Zalgiris Vilnius chưa tạo được sức ép rõ rệt qua các tình huống cố định, khi phạt góc đang là 1 - 0.

14' M. Sego bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 14, M. Sego của HNK Hajduk Split không thể đánh bại thủ môn từ chấm phạt đền. HNK Hajduk Split vẫn đang dẫn trước, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.

24' P. Bosancic nhận thẻ vàng Phút 24, P. Bosancic của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu tại FK Žalgiris Stadium tiếp tục diễn ra với những pha tranh chấp quyết liệt.

25' Zalgiris kiểm soát, Hajduk phòng ngự Sau 25 phút, FK Zalgiris Vilnius nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%, nhưng HNK Hajduk Split vẫn giữ lợi thế dẫn bàn. Đội chủ nhà tạo sức ép qua 2 - 0 quả phạt góc, còn Hajduk chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

34' N. Petkovic đưa FK Zalgiris Vilnius trở lại Phút 34', N. Petkovic tận dụng đường kiến tạo của S. Bilenkyi để lập công, giúp FK Zalgiris Vilnius gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại thế cân bằng.

37' Hajduk nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Phút 37', HNK Hajduk Split đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 58%, còn FK Zalgiris Vilnius có 42%. Tuy nhiên, thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 2-2 quả phạt góc, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

44' M. Sego giúp HNK Hajduk Split vượt lên Phút 44, M. Sego lập công, đưa HNK Hajduk Split vượt lên dẫn trước FK Zalgiris Vilnius với tỷ số 1-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' HNK Hajduk Split thay đổi nhân sự Phút 49', R. Raci vào sân thay A. Van Hoorenbeeck bên phía HNK Hajduk Split. Đây là sự điều chỉnh sớm sau giờ nghỉ, có thể giúp đội bóng đang dẫn bàn duy trì thế chủ động.

50' Hajduk Split kiểm soát thế trận Phút 50', HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và số phạt góc 2 - 4. FK Zalgiris Vilnius chịu sức ép và phải lùi sâu hơn, trong khi đội khách duy trì thế chủ động.

51' R. Pukstas nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 51', R. Pukstas của HNK Hajduk Split nhận thẻ vàng. Đội khách cần chơi thận trọng hơn trong thế đang dẫn trước.

56' A. Pajaziti giúp HNK Hajduk Split bứt lên Phút 56, A. Pajaziti ghi bàn cho HNK Hajduk Split sau đường kiến tạo của M. Soticek, đưa đội khách dẫn 1-3. Bàn thắng này giúp HNK Hajduk Split nới rộng cách biệt trong thế trận đang nghiêng về họ.

62' Hajduk Split kiểm soát thế trận Sau phút 62, HNK Hajduk Split vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 44% - 56% và ưu thế phạt góc 2 - 5. FK Zalgiris Vilnius chịu sức ép nhiều hơn, trong khi Hajduk Split có thể chủ động duy trì thế trận sau khi đang dẫn 1 - 3.

65' M. Capan vào sân cho FK Zalgiris Vilnius Phút 65', FK Zalgiris Vilnius đưa M. Capan vào sân thay I. Lytvynenko, trong lúc đang bị dẫn 1-3.

67' M. Livaja vào sân ở phút 67 Phút 67', HNK Hajduk Split đưa M. Livaja vào sân thay M. Sego. Sự xuất hiện của M. Livaja có thể giúp đội khách duy trì sức ép trong phần còn lại.

67' HNK Hajduk Split thay người ở phút 67 Phút 67', A. Sutalo vào sân thay A. Sanyang, khi HNK Hajduk Split đang dẫn trước FK Zalgiris Vilnius. Sự điều chỉnh này có thể nhằm làm mới nhân sự cho đội khách trong thế trận thuận lợi.

73' D. de Almeida nới rộng cách biệt cho Hajduk Split Phút 73', D. de Almeida ghi bàn cho HNK Hajduk Split, nới rộng tỷ số lên 1-4 trước FK Zalgiris Vilnius. Bàn thắng tiếp tục củng cố ưu thế rõ rệt của HNK Hajduk Split ở giai đoạn cuối trận.

74' Hajduk Split duy trì thế ép sân Bước sang phút 74, HNK Hajduk Split vẫn nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 49% - 51% và vượt trội ở phạt góc 2 - 5. FK Zalgiris Vilnius đang phải chịu sức ép trong bối cảnh bị dẫn 1-4.

75' R. Pukstas nới rộng cách biệt cho HNK Hajduk Split Phút 75, R. Pukstas lập công, giúp HNK Hajduk Split nới rộng cách biệt lên 1-5 trước FK Zalgiris Vilnius. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo khi liên tiếp gia tăng khoảng cách trong hiệp hai.

75' M. Vareika vào sân, FK Zalgiris Vilnius thay người Phút 75, M. Vareika vào sân thay N. Petkovic bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang bị HNK Hajduk Split dẫn 1-5.

75' FK Zalgiris Vilnius thay người ở phút 75 Phút 75, FK Zalgiris Vilnius đưa N. Mihajlovic vào sân thay P. Golubickas. Trong thế trận đang bị dẫn 1-5, sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung phương án cho những phút cuối.

77' D. Sesplaukis nhận thẻ vàng ở phút 77 Phút 77, D. Sesplaukis của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

78' HNK Hajduk Split thay người ở phút 78 Phút 78', HNK Hajduk Split đưa N. Sigur vào sân thay R. Pukstas. Với lợi thế 1-5, HNK Hajduk Split đang có khoảng đệm rất lớn trong những phút còn lại.

78' HNK Hajduk Split thay người phút 78 Phút 78', HNK Hajduk Split đưa E. Brruti vào sân thay D. de Almeida. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang tạo cách biệt rất lớn.

81' Turda vào sân, Zalgiris thay đổi nhân sự Phút 81, G. Turda được tung vào sân thay P. Bosancic bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang chịu sức ép lớn trước HNK Hajduk Split.

81' O. Verbickas vào sân phút 81 Phút 81, O. Verbickas vào sân thay Y. Kendysh bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị HNK Hajduk Split dẫn 1-5.

86' M. Capan rút ngắn cách biệt cho FK Zalgiris Vilnius Phút 86', M. Capan ghi bàn cho FK Zalgiris Vilnius, rút ngắn tỷ số xuống 2-5. Bàn thắng đến muộn nhưng giúp đội chủ nhà có thêm điểm nhấn trước HNK Hajduk Split.

86' Hajduk Split giữ thế chủ động cuối trận Phút 86', HNK Hajduk Split vẫn là đội chủ động khi đang dẫn FK Zalgiris Vilnius 2 - 5. Đội khách nhỉnh hơn về kiểm soát bóng 48% - 52% và phạt góc 2 - 5, trong khi Zalgiris phải chịu sức ép ở những phút cuối.

90+2' VAR từ chối bàn thắng của M. Soticek Phút 90+2', VAR xác định M. Soticek (HNK Hajduk Split) rơi vào thế việt vị, bàn thắng không được công nhận. Dù vậy, HNK Hajduk Split vẫn đang dẫn trước FK Zalgiris Vilnius 2-5.

KT Kết thúc: FK Zalgiris Vilnius 2-5 HNK Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức FK Zalgiris Vilnius Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 12 Vincentas Sarkauskas 18 Deividas Šešplaukis 4 Danny Koy Lupano 15 Petar Bosančić 21 Dominik Franke 20 Ivan Lytvynenko 77 Yuri Kendysh 10 Paulius Golubickas 19 Stanislav Bilenkyi 70 Bryan Silva Teixeira 11 Nikola Petković 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Marešić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 7 Abdoulie Sanyang Bamba 9 Dalisson de Almeida 23 Marin Šotiček 11 Michele Šego Dự bị FK Zalgiris Vilnius 1 Carlos Olses 5 Grigore Turda 13 Klaudijus Upstas 14 Martynas Setkus 23 Saba Mamatsashvili 6 Marko Capan 7 Nemanja Mihajlović 9 Gustas Jarusevicius 22 Ovidijus Verbickas HNK Hajduk Split 44 Dante Stipica 99 Davyd Fesyuk 3 Roko Gabrić 8 Niko Sigur 14 Ron Raçi 17 Dario Melnjak 38 Luka Hodak 16 Anđelo Šutalo 19 Etnik Brruti Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

FK Zalgiris Vilnius Thống kê HNK Hajduk Split 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Trúng đích 8 2 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 20 1 Việt vị 3

Thông tin trận đấu

FK Zalgiris Vilnius sẽ đối đầu HNK Hajduk Split tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026 trên sân LFF stadionas.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là FK Zalgiris Vilnius có chuỗi phong độ gần đây tương đối ổn định. Trong khi đó, dữ liệu về phong độ, lực lượng và cách tiếp cận chiến thuật của HNK Hajduk Split chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra so sánh toàn diện giữa hai đội.

Phong độ tạo nền tảng cho FK Zalgiris Vilnius

FK Zalgiris Vilnius thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang duy trì khả năng giành chiến thắng khá tốt, dù việc thiếu thêm thông tin về đối thủ khiến mức độ cân bằng của trận đấu chưa thể được xác định rõ.

Với lợi thế thi đấu tại LFF stadionas, FK Zalgiris Vilnius có cơ sở để hướng đến một thế trận chủ động hơn. Tuy nhiên, không có dữ liệu về số bàn thắng, bàn thua, khả năng giữ sạch lưới hay diễn biến cụ thể trong các trận gần đây, nên chưa thể đánh giá sâu hơn hiệu quả tấn công và phòng ngự của đội.

HNK Hajduk Split vẫn là ẩn số

Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây của HNK Hajduk Split, lịch sử đối đầu, vị trí trong giải đấu hoặc mục tiêu cụ thể của đội bóng này. Vì vậy, mọi nhận định về ưu thế của đội khách, cũng như khả năng kiểm soát trận đấu, cần được giữ ở mức thận trọng.

Bên cạnh đó, danh sách cầu thủ vắng mặt và đội hình dự kiến của hai đội cũng chưa có trong dữ liệu. Điều này khiến chưa thể xác định những thay đổi nhân sự có thể ảnh hưởng đến cách vận hành của trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Ở góc độ nhận định, FK Zalgiris Vilnius nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà và nền tảng phong độ gần đây để tạo thế chủ động. Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ, nhân sự hoặc xu hướng triển khai bóng của đội, nên không thể khẳng định cách tiếp cận cụ thể.

HNK Hajduk Split có thể trở thành bài kiểm tra đáng kể cho đội chủ nhà, đặc biệt nếu đội khách lựa chọn cách chơi thận trọng và chờ thời cơ. Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản chiến thuật mang tính tham khảo; dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định hệ thống thi đấu hay điểm yếu cụ thể của HNK Hajduk Split.

Nhận định trước trận

FK Zalgiris Vilnius sở hữu lợi thế rõ ràng hơn về thông tin phong độ, với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Sân LFF stadionas cũng có thể hỗ trợ đội bóng này duy trì sự tự tin khi nhập cuộc.

Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu về HNK Hajduk Split khiến chưa thể kết luận đội nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận, mức độ hiệu quả trong các cơ hội tạo ra và cách hai đội thích ứng với diễn biến trên sân.

FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới