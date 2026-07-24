Tin mới

    Hajduk Split thắng thuyết phục, Pafos FC trắng tay tại Stadion Poljud

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:53

    Hajduk Split đánh bại Pafos FC 2-0 tại Stadion Poljud trong khuôn khổ UEFA Europa League, nhờ các bàn thắng của Sego và Melnjak. Chiến thắng thuộc về Hajduk Split, còn Pafos FC rời sân với thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Hajduk Split 2-0 Pafos FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Hajduk Split2 - 0Pafos FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Hajduk Split tiếp đón Pafos FC.

    • 4'Thẻ vàng

      Phút 4': Adrion Pajaziti () nhận thẻ vàng.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 55'Thẻ vàng

      Phút 55': Nikolas Ioannou () nhận thẻ vàng.

    • 56'BÀN THẮNG! Hajduk Split (1-0)

      Phút 56': Michele Sego () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

    • 63'Thay người

      Phút 63' (): Alexandre Brito vào sân thay Pêpê.

    • 63'Thay người

      Phút 63' (): Bruno vào sân thay David Goldar .

    • 64'Thẻ vàng

      Phút 64': Alexandre Brito () nhận thẻ vàng.

    • 65'BÀN THẮNG! Hajduk Split (2-0)

      Phút 65': Dario Melnjak () lập công (kiến tạo: Mathieu Acapandié). Tỷ số: 2 - 0.

    • 74'Thay người

      Phút 74' (): Domingos Quina vào sân thay Vlad Dragomir.

    • 74'Thay người

      Phút 74' (): Guga vào sân thay Ivan Šunjić.

    • 77'Thay người

      Phút 77' (): Marko Livaja vào sân thay Michele Sego.

    • 77'Thay người

      Phút 77' (): Alberto del Moral vào sân thay Dalisson de Almeida.

    • 77'Thay người

      Phút 77' (): Marino Skelin vào sân thay Dario Maresic.

    • 83'Thay người

      Phút 83' (): Adam Guram vào sân thay Dario Melnjak.

    • 87'Thẻ vàng

      Phút 87': Adam Guram () nhận thẻ vàng.

    • 88'Thẻ vàng

      Phút 88': Alberto del Moral () nhận thẻ vàng.

    • 90+2'Thay người

      Phút 90+2' (): Ron Raci vào sân thay Simun Hrgovic.

    • KTKết thúc: Hajduk Split 2-0 Pafos FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

    Cập nhật lúc 17:05 24/07/2026

    Hajduk SplitThống kêPafos FC
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    8
    Dứt điểm
    14
    2
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    7
    21
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Michele Sego
    Michele Sego
    Hajduk Split
    1 bàn
    Dario Melnjak
    Dario Melnjak
    Hajduk Split
    1 bàn
    Mathieu Acapandié
    Mathieu Acapandié
    Hajduk Split
    1 kiến tạo · điểm 6.61

    Hajduk Split sẽ đối đầu Pafos FC tại UEFA Europa League lúc 02:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Poljud, nhưng hiện chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

    Thông tin trận đấu

    • Trận đấu: Hajduk Split vs Pafos FC
    • Thời gian: 24/07/2026 02:00
    • Sân vận động: Stadion Poljud
    • Giải đấu: UEFA Europa League

    Nhận định trước trận

    Việc thiếu các thống kê về kết quả gần đây, thành tích đối đầu và vị trí tại giải khiến chưa thể đánh giá chính xác tương quan chuyên môn giữa Hajduk Split và Pafos FC. Vì vậy, những yếu tố như cách tiếp cận trận đấu, khả năng kiểm soát bóng hay hiệu quả tấn công của hai đội chưa có đủ cơ sở để phân tích sâu.

    Thông tin đội hình dự kiến cũng chưa được cung cấp. Đây là dữ liệu quan trọng để xác định những phương án chiến thuật mà mỗi đội có thể sử dụng trước giờ bóng lăn.

    Nhìn chung, trận đấu tại Stadion Poljud là cuộc chạm trán giữa Hajduk Split và Pafos FC trong khuôn khổ UEFA Europa League. Các đánh giá chi tiết hơn về phong độ, lực lượng và chiến thuật sẽ cần được cập nhật khi có thêm thông tin chính thức.

    Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    Pafos FC
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    Tình hình lực lượng
    Hajduk Split
    Niko Sigur (Unknown Injury)
    Pafos FC
    Charalampos Kyriakidis (Arm Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Hajduk Split thắng thuyết phục, Pafos FC trắng tay tại Stadion Poljud
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO