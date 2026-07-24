Hajduk Split thắng thuyết phục, Pafos FC trắng tay tại Stadion Poljud Hajduk Split đánh bại Pafos FC 2-0 tại Stadion Poljud trong khuôn khổ UEFA Europa League, nhờ các bàn thắng của Sego và Melnjak. Chiến thắng thuộc về Hajduk Split, còn Pafos FC rời sân với thất bại.

Hajduk Split 2 - 0 Pafos FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hajduk Split tiếp đón Pafos FC.

4' Thẻ vàng Phút 4': Adrion Pajaziti () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Thẻ vàng Phút 55': Nikolas Ioannou () nhận thẻ vàng.

56' BÀN THẮNG! Hajduk Split (1-0) Phút 56': Michele Sego () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

63' Thay người Phút 63' (): Alexandre Brito vào sân thay Pêpê.

63' Thay người Phút 63' (): Bruno vào sân thay David Goldar .

64' Thẻ vàng Phút 64': Alexandre Brito () nhận thẻ vàng.

65' BÀN THẮNG! Hajduk Split (2-0) Phút 65': Dario Melnjak () lập công (kiến tạo: Mathieu Acapandié). Tỷ số: 2 - 0.

74' Thay người Phút 74' (): Domingos Quina vào sân thay Vlad Dragomir.

74' Thay người Phút 74' (): Guga vào sân thay Ivan Šunjić.

77' Thay người Phút 77' (): Marko Livaja vào sân thay Michele Sego.

77' Thay người Phút 77' (): Alberto del Moral vào sân thay Dalisson de Almeida.

77' Thay người Phút 77' (): Marino Skelin vào sân thay Dario Maresic.

83' Thay người Phút 83' (): Adam Guram vào sân thay Dario Melnjak.

87' Thẻ vàng Phút 87': Adam Guram () nhận thẻ vàng.

88' Thẻ vàng Phút 88': Alberto del Moral () nhận thẻ vàng.

90+2' Thay người Phút 90+2' (): Ron Raci vào sân thay Simun Hrgovic.

KT Kết thúc: Hajduk Split 2-0 Pafos FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 17:05 24/07/2026

Hajduk Split Thống kê Pafos FC 44% Kiểm soát bóng 56% 8 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 3 8 Phạt góc 7 21 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 3

Cầu thủ nổi bật Michele Sego Hajduk Split 1 bàn Dario Melnjak Hajduk Split 1 bàn Mathieu Acapandié Hajduk Split 1 kiến tạo · điểm 6.61

Hajduk Split sẽ đối đầu Pafos FC tại UEFA Europa League lúc 02:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Poljud, nhưng hiện chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Hajduk Split vs Pafos FC

Hajduk Split vs Pafos FC Thời gian: 24/07/2026 02:00

24/07/2026 02:00 Sân vận động: Stadion Poljud

Stadion Poljud Giải đấu: UEFA Europa League

Nhận định trước trận

Việc thiếu các thống kê về kết quả gần đây, thành tích đối đầu và vị trí tại giải khiến chưa thể đánh giá chính xác tương quan chuyên môn giữa Hajduk Split và Pafos FC. Vì vậy, những yếu tố như cách tiếp cận trận đấu, khả năng kiểm soát bóng hay hiệu quả tấn công của hai đội chưa có đủ cơ sở để phân tích sâu.

Thông tin đội hình dự kiến cũng chưa được cung cấp. Đây là dữ liệu quan trọng để xác định những phương án chiến thuật mà mỗi đội có thể sử dụng trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, trận đấu tại Stadion Poljud là cuộc chạm trán giữa Hajduk Split và Pafos FC trong khuôn khổ UEFA Europa League. Các đánh giá chi tiết hơn về phong độ, lực lượng và chiến thuật sẽ cần được cập nhật khi có thêm thông tin chính thức.

Hajduk Split 5 trận gần nhất B T T T T Pafos FC 5 trận gần nhất B B H T T

Tình hình lực lượng Hajduk Split ✚ Niko Sigur (Unknown Injury) Pafos FC ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury)