Chính trị Hàm Kiệm sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ I Với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Kiệm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 30/7 tại trụ sở Đảng ủy xã Hàm Kiệm.

Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu sau khi sáp nhập 3 xã gồm Hàm Cường, Mương Mán và Hàm Kiệm. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và Nhân dân trong việc xây dựng địa phương phát triển, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng. Hướng về Đại hội, các tầng lớp nhân dân kỳ vọng vào những định hướng đổi mới, đột phá, đưa Hàm Kiệm không ngừng vươn lên trong nhiệm kỳ mới.

Xã Hàm Kiệm sẳn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hàm Kiệm đặt mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Xã tập trung huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng đồng bộ, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Trong đó, ưu tiên phát triển ổn định các dự án năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hàm Kiệm I và Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và giá trị sản xuất công nghiệp. Song song đó, địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, mang lại giá trị gia tăng cao.

Trên lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản và tài nguyên rừng, Hàm Kiệm chú trọng tăng cường quản lý, siết chặt trật tự xây dựng. Xã đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được triển khai chặt chẽ, nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá, thu hút đầu tư và triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (ảnh N. Lân)

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đúng mức. Xã Hàm Kiệm đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xã Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhằm tạo nguồn lực cho phát triển, xã đề giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Hàm Kiệm cũng tích cực ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý và phát triển kinh tế – xã hội.

Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối cao tốc đến khu du lịch biển phường Tiến Thành, Lâm Đồng (ảnh N. Lân)

Xã Hàm Kiệm cũng đặt mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới gồm tổng sản lượng lương thực đạt 13.224 tấn; thu ngân sách tăng bình quân 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,6 – 1,8 lần so với năm 2025. Xã giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, duy trì 100% trường đạt chuẩn quốc gia; giữ chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Giải quyết việc làm cho 2.500 lao động/5 năm...