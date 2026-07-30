Nông nghiệp - Nông thôn Hàm Thắng hướng đến nông nghiệp hàng hóa Phường Hàm Thắng vẫn còn diện tích sản xuất nông nghiệp khá lớn. Địa phương đang từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Nông dân tất bật chăm sóc lúa cánh đồng đìa Xoài Quỳ

Tổ hợp tác canh tác lúa hữu cơ liên kết chuỗi

Những ngày này, trên cánh đồng đìa Xoài Quỳ, tổ dân phố Kim Ngọc, những trà lúa hè thu ST25 xanh tốt đang vào vụ chăm sóc. Ít năm trước, nông dân nơi đây vẫn sản xuất manh mún, đầu ra bấp bênh. Sự ra đời của Tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo sạch Kim Ngọc đã tập hợp nông dân cùng áp dụng quy trình kỹ thuật thống nhất, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hướng tiêu thụ sản phẩm. Ban đầu bà con chủ yếu sản xuất giống lúa OM18, chỉ một vài hộ mạnh dạn đưa giống ST25 vào canh tác theo hướng an toàn. Hiện nay, 16 thành viên của tổ hợp tác đã chuyển đổi toàn bộ 15,5 ha sang sản xuất giống ST25 theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết chuỗi giá trị. Đây là mô hình do địa phương hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp xanh.

Ông Dương Thành Tài - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo sạch Kim Ngọc cho biết, sản xuất hữu cơ giúp nông dân giảm đáng kể lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn, bà con từng bước thay đổi tư duy sản xuất, cùng tuân thủ một quy trình kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đồng đều, có chất lượng.

Là một trong những hộ tham gia canh tác lúa hữu cơ, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Canh tác theo hướng hữu cơ đòi hỏi người nông dân phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật. Nếu giá lúa ổn định từ 6.000 đồng/kg trở lên thì nông dân có lãi. Điều chúng tôi mong muốn nhất vẫn là có đầu ra bền vững để yên tâm gắn bó với đồng ruộng...”.

Làm lúa hữu cơ giúp nông dân giảm chi phí nhân công, thuốc bảo vệ thực vật

Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

Phường Hàm Thắng có diện tích sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như lúa hơn 284 ha; thanh long, cây ăn quả và rau màu hơn 404 ha. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, liên kết tiêu thụ còn hạn chế, giá trị gia tăng chưa cao. Vì vậy, địa phương xác định tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm chủ lực và hình thành chuỗi liên kết là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Phường Hàm Thắng đang xây dựng đề án Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn và liên kết thị trường tiêu thụ phường Hàm Thắng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo ông Phạm Nguyễn Hiệp - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hàm Thắng, đề án sẽ tập trung rà soát hiện trạng sản xuất, quy hoạch các vùng canh tác phù hợp, phát triển sản phẩm chủ lực theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đồng thời xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh liên kết sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển các sản phẩm OCOP và từng bước khai thác tiềm năng nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm.

Phường Hàm Thắng còn diện tích lớn sản xuất nông nghiệp đa dạng cây trồng

Ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, việc xây dựng đề án không chỉ nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai và điều kiện sản xuất sau sáp nhập mà còn tạo nền tảng hình thành các vùng sản xuất tập trung, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực. Địa phương cũng định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có nuôi tôm công nghệ cao và nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm dọc sông Cái. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.