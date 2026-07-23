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    Hammarby gỡ hòa phút 90, Anderlecht đánh rơi chiến thắng tại Tele2 Arena

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:55

    Hammarby hòa Anderlecht 1-1 tại Tele2 Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League; Adjei gỡ hòa phút 90 cho chủ nhà sau bàn mở tỷ số của Sikan, khiến hai đội cùng chia điểm.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Hammarby 1-1 Anderlecht: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Hammarby1 - 1AnderlechtKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Hammarby tiếp đón Anderlecht.

    • 6'BÀN THẮNG! Anderlecht (0-1)

      Phút 6': Danylo Sikan () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

    • 24'Thẻ vàng

      Phút 24': Nathan-Dylan Saliba () nhận thẻ vàng.

    • 27'Thẻ vàng

      Phút 27': Ludwig Augustinsson () nhận thẻ vàng.

    • 35'Thẻ vàng

      Phút 35': Frederik Winther () nhận thẻ vàng.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Thẻ vàng

      Phút 46': Victor Eriksson () nhận thẻ vàng.

    • 55'Thay người

      Phút 55' (): Moussa N'Diaye vào sân thay Ludwig Augustinsson.

    • 64'Thay người

      Phút 64' (): Lukas Ambros vào sân thay Marco Kana.

    • 64'Thay người

      Phút 64' (): Mihajlo Cvetkovic vào sân thay Joshua Nga Kana.

    • 75'Thay người

      Phút 75' (): Oscar Johansson Schellhas vào sân thay Nahir Besara .

    • 78'Thẻ đỏ

      Phút 78': Nathan-Dylan Saliba () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

    • 82'Thay người

      Phút 82' (): Noah Kalonji vào sân thay Danylo Sikan.

    • 82'Thay người

      Phút 82' (): Zoumana Keita vào sân thay Jayden Onia Seke.

    • 86'Thay người

      Phút 86' (): Frank Junior Adjei vào sân thay Victor Lind.

    • 90'BÀN THẮNG! Hammarby (1-1)

      Phút 90': Frank Junior Adjei () lập công (kiến tạo: Paulos Abraham). Tỷ số: 1 - 1.

    • KTKết thúc: Hammarby 1-1 Anderlecht

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 17:05 24/07/2026

    HammarbyThống kêAnderlecht
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    12
    Dứt điểm
    6
    6
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Danylo Sikan
    Danylo Sikan
    Anderlecht
    1 bàn
    Frank Junior Adjei
    Frank Junior Adjei
    Hammarby
    1 bàn
    Paulos Abraham
    Paulos Abraham
    Hammarby
    1 kiến tạo · điểm 6.55

    Thông tin trận đấu

    Hammarby sẽ đối đầu Anderlecht tại Tele2 Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026.

    Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đầy đủ phong độ gần đây, vị trí của hai đội, lực lượng vắng mặt hoặc xu hướng đối đầu. Vì vậy, những đánh giá về tương quan chuyên môn và khả năng triển khai chiến thuật cần được xem xét thận trọng.

    Điểm đáng chú ý về thế trận

    Tele2 Arena là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Hammarby có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để kết luận đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, pressing hay phòng ngự phản công.

    Ở chiều ngược lại, Anderlecht sẽ cần thích ứng với bối cảnh thi đấu trên sân khách. Những yếu tố như sơ đồ xuất phát, nhân sự cụ thể và cách hai đội tổ chức các tuyến chưa được cung cấp, nên chưa thể đưa ra nhận định chi tiết về các điểm nóng chiến thuật.

    Nhận định trước trận

    Đây là cuộc đối đầu giữa Hammarby và Anderlecht tại UEFA Europa League, diễn ra trên sân Tele2 Arena. Khi chưa có dữ liệu về thành tích, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội, trận đấu được dự báo khó đánh giá toàn diện trước giờ bóng lăn.

    Thông tin đáng chú ý nhất hiện tại là địa điểm và thời gian thi đấu. Diễn biến thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội hình ra sân, cách nhập cuộc và khả năng điều chỉnh chiến thuật của mỗi bên.

    Hammarby
    5 trận gần nhất
    THTTB
    Anderlecht
    5 trận gần nhất
    TH
    Tình hình lực lượng
    Hammarby
    Sourou Koné (Knee Injury)
    Anderlecht
    Cedric Hatenboer (Broken Nose Bone)
    Killian Sardella (Torn Muscle Bundle)
    Ilay Camara (Broken Foot)
    Lucas Hey (Fracture)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hammarby gỡ hòa phút 90, Anderlecht đánh rơi chiến thắng tại Tele2 Arena
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