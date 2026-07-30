Hàng thủ Man Utd trước mùa giải 2026/27: Canh bạc mạo hiểm của Michael Carrick tại Champions League Trở lại Champions League, Man Utd đối mặt bài toán hàng thủ đầy rủi ro khi De Ligt, Martinez dính chấn thương còn hoạt động mua sắm lại đình trệ.

Cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa trước là thành quả ấn tượng của Michael Carrick. Tuy nhiên, khi Manchester United chuẩn bị bước vào mùa giải 2026/27 với sự trở lại của đấu trường Champions League, bài toán hàng phòng ngự đang trở thành thử thách lớn nhất dành cho chiến lược gia 44 tuổi.

Chinh chiến trên cả bốn mặt trận gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup đòi hỏi chiều sâu đội hình vượt trội. Dù vậy, Carrick hiện chỉ sở hữu 5 trung vệ gồm Leny Yoro, Ayden Heaven, Harry Maguire, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez — một bộ khung vừa nhạy cảm với chấn thương, vừa thiếu trải nghiệm đỉnh cao.

Bão chấn thương đe dọa hai trụ cột hàng đầu

Khi tiếp quản đội bóng từ Ruben Amorim vào tháng 1/2026, Carrick chỉ phải đối mặt với 17 trận đấu tại giải quốc nội. Ông nhanh chóng tái thiết sự ổn định, chỉ để thua 2 trận trước Newcastle và Leeds, nhận 18 bàn thua để đưa Quỷ đỏ từ vị trí thứ bảy lên hạng ba chung cuộc. Khả năng tổ chức hệ thống của Carrick đã được chứng minh, nhưng thử thách ở mùa giải trọn vẹn đầu tiên sẽ khốc liệt hơn rất nhiều.

Trọng tâm lo ngại nằm ở thể trạng của bộ đôi trung vệ hàng đầu. Matthijs de Ligt đã không thể thi đấu từ ngày 30/11 năm ngoái do chấn thương lưng mãn tính và vừa trải qua ca phẫu thuật vào tháng 5. Kịch bản trung vệ người Hà Lan tái xuất vào tháng 10 được đánh giá là khá lạc quan.

Trong khi đó, Lisandro Martinez vừa gặp chấn thương cơ ở trận chung kết World Cup 2026. Dù sở hữu đẳng cấp hàng đầu — từng được Pep Guardiola khen ngợi là trung vệ top 5 thế giới — tiền sử chấn thương dài hạn của ngôi sao người Argentina khiến ban huấn luyện không thể mạo hiểm đặt trọn niềm tin vào khả năng ra sân liên tục của anh.

Hàng thủ Man Utd sẽ là nỗi lo cho Carrick. (Ảnh: Getty Images)

Sức trẻ chưa đủ lấp đầy khoảng trống

Sự vắng mặt của các cựu binh buộc Carrick phải trông cậy vào những gương mặt trẻ. Leny Yoro, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng gia nhập từ Lille năm 2024, đã có 66 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Dù sở hữu tiềm năng lớn, cầu thủ người Pháp vẫn bộc lộ hạn chế trong các tình huống tranh chấp thể lực và đôi khi mắc sai lầm cá nhân.

Ở phương án dự phòng khác, Ayden Heaven (19 tuổi) gây ấn tượng nhờ kỹ thuật và tốc độ từ khi rời lò đào tạo Arsenal. Tuy nhiên, tài năng trẻ này thừa nhận bản thân cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm và khó có thể đảm nhận vai trò đá chính thường xuyên ở các trận đấu đỉnh cao.

Tụt hậu trên thị trường chuyển nhượng

Carrick chưa có tân binh ở hàng thủ. (Ảnh: Getty Images)

Bối cảnh phòng ngự bất ổn của Man Utd trở nên tương phản khi nhìn vào đà mua sắm của các đối thủ kình địch. Manchester City đã chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson, Chelsea bỏ ra 117 triệu bảng cho Morgan Rogers, trong khi Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì Vinícius Júnior.

Ngược lại, ban lãnh đạo Man Utd mới chỉ bổ sung Youri Tielemans với giá 35 triệu bảng và Andrey Santos với giá 48 triệu bảng. Việc giữ nguyên quan điểm không chiêu mộ thêm trung vệ nếu chưa bán bớt người đang đẩy Michael Carrick vào một canh bạc đầy rủi ro trước ngày mùa giải mới khởi tranh.