Hapoel Tel Aviv thắng đậm, GKS Katowice thất thế ở vòng loại thứ ba Hapoel Tel Aviv đánh bại GKS Katowice 2-0 tại DVTK Stadion, Miskolc ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League. Hai bàn của Turiel và Alkoukin giúp Hapoel Tel Aviv giành kết quả thuận lợi, còn GKS Katowice chịu bất lợi sau trận đấu.

Hapoel Tel Aviv 2 - 0 GKS Katowice Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Tel Aviv tiếp đón GKS Katowice.

5' Hapoel Tel Aviv sớm vượt lên Phút 5', S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv sau đường kiến tạo của O. Altman, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 trước GKS Katowice.

13' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế sớm Phút 13', Hapoel Tel Aviv đang tạm nắm lợi thế với tỷ số 1-0. GKS Katowice có phần thiếu ổn định khi số lần phạm lỗi đang là 0-2, trong khi các chỉ số cầm bóng và phạt góc vẫn chưa tạo ra khác biệt.

18' R. Alkoukin giúp Hapoel Tel Aviv dẫn 2-0 Phút 18, R. Alkoukin lập công, giúp Hapoel Tel Aviv nhân đôi cách biệt trước GKS Katowice. Đội chủ nhà đang tạo ra thế dẫn trước đầy thuận lợi.

25' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế dẫn bàn Phút 25, Hapoel Tel Aviv đang dẫn 2-0, nhưng các chỉ số cầm bóng và phạt góc cùng ở mức 0-0 nên chưa thể hiện rõ đội nào kiểm soát thế trận. Chỉ số phạm lỗi 1-4 cho thấy GKS Katowice đang có phần chịu sức ép.

39' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế hai bàn Phút 39, Hapoel Tel Aviv đang nắm lợi thế 2-0, nhưng các chỉ số chưa cho thấy thế trận áp đảo rõ rệt. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở phạt góc 1-0 và việt vị 1-0, trong khi hai bên khá cân bằng về mức độ tranh chấp với 4-4 pha phạm lỗi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế hai bàn Bước sang phút 51, Hapoel Tel Aviv vẫn dẫn GKS Katowice 2-0, nhưng thế trận chưa cho thấy sự vượt trội rõ rệt khi cầm bóng 0% - 0% và phạt góc 1 - 1. Hai đội cũng đang chơi khá cân bằng về va chạm, với số lỗi 7 - 6.

57' GKS Katowice điều chỉnh nhân sự Phút 57', GKS Katowice thay người: S. Bartlewicz vào sân, E. Markovic rời sân. Đội khách có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn 2-0.

57' GKS Katowice thay người ở phút 57 Phút 57, GKS Katowice thay người: I. Shkurin vào sân, nhường chỗ cho A. Zrelak . Đang bị dẫn 2-0, GKS Katowice cần tạo thêm sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

57' GKS Katowice thay người ở phút 57 Phút 57, GKS Katowice điều chỉnh nhân sự khi M. Kowalczyk vào sân thay K. Lukasiak. Đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

63' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế hai bàn Bước sang phút 63, Hapoel Tel Aviv đang giữ lợi thế 2-0, nhưng thế trận chưa cho thấy sự áp đảo rõ rệt khi phạt góc là 1-1. Số lần phạm lỗi 9-7 cho thấy cuộc tranh chấp diễn ra khá quyết liệt.

66' Hapoel Tel Aviv thay người phút 66 Phút 66, Hapoel Tel Aviv đưa S. Piven vào sân thay D. Leidner. Khi đang dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì lợi thế trong phần còn lại.

66' Hapoel Tel Aviv thay người phút 66 Phút 66', Hapoel Tel Aviv đưa X. Silva vào sân thay O. Altman. Đang dẫn 2-0, đội bóng này tiếp tục làm mới đội hình trong hiệp hai.

71' GKS Katowice thay người ở phút 71 Phút 71', GKS Katowice đưa M. Wasielewski vào sân thay E. Jirka. Đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn 0-2, GKS Katowice cần tạo thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

75' Hapoel giữ lợi thế, thế trận chưa ngã ngũ Phút 75, Hapoel Tel Aviv đang giữ lợi thế 2-0, nhưng cục diện chưa cho thấy bên nào áp đảo khi thống kê cầm bóng được ghi nhận 0%-0%. GKS Katowice nhỉnh hơn ở phạt góc với 1-2, song chênh lệch không lớn.

81' GKS Katowice thay người phút 81 Phút 81', GKS Katowice đưa M. Wedrychowski vào sân thay B. Nowak. Sự thay đổi này có thể giúp đội bóng tìm thêm sức bật trong những phút cuối.

81' Hapoel Tel Aviv thay người ở phút 81 Phút 81, Hapoel Tel Aviv đưa A. Lemkin vào sân thay R. Alkoukin. Với lợi thế 2-0, Hapoel Tel Aviv tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

81' Hapoel Tel Aviv thay người phút 81 Phút 81, Hapoel Tel Aviv đưa D. Dappa vào sân thay E. Boateng. Trong thế dẫn 2-0, đội chủ nhà có thêm một sự điều chỉnh khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

87' Hapoel Tel Aviv thay người phút 87 Phút 87', Hapoel Tel Aviv thay người: M. Buskila vào sân, S. Turiel rời sân. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối khi Hapoel Tel Aviv đang dẫn trước GKS Katowice.

87' Hapoel Tel Aviv giữ lợi thế cuối trận Phút 87, Hapoel Tel Aviv vẫn giữ lợi thế 2 - 0, nhưng thế trận chưa hoàn toàn một chiều khi GKS Katowice nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 2. Hai đội cũng đang tranh chấp khá quyết liệt với số lần phạm lỗi 13 - 10.

KT Kết thúc: Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:58 07/08/2026

Đội hình chính thức Hapoel Tel Aviv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda GKS Katowice Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak 22 Assaf Tzur 97 Marcus Coco 5 Fernand Mayembo 4 Chico 16 Doron Leidner 98 Falcão 6 Andrian Kraev 11 Stav Torial 51 Omri Altman 15 Roee Alkokin 9 Emmanuel Boateng 87 Gabriel Kobylak 6 Lukas Klemenz 4 Arkadiusz Jędrych 55 Pau Resta 97 Erik Jirka 19 Kacper Łukasiak 68 Bartosz Wolski 8 Borja Galán 15 Eman Marković 99 Adam Zreľák 27 Bartosz Nowak Dự bị Hapoel Tel Aviv 13 Roy Baranes 33 Yanal Bazdog 18 Tal Archel 20 Or Israelov 21 Shahar Piven 8 Yonatan Ferber 14 El Yam Kancepolsky 23 Amit Lemkin 27 Mor Buskila GKS Katowice 1 Maciej Kikolski 30 Alan Czerwiński 14 Marius Olsen 31 Szymon Bartlewicz 77 Mateusz Kowalczyk 22 Sebastian Milewski 23 Marcin Wasielewski 7 Mateusz Wdowiak 10 Marcel Wędrychowski Cập nhật đội hình lúc 00:30 07/08/2026

Hapoel Tel Aviv Thống kê GKS Katowice 0% Kiểm soát bóng 0% 6 Trúng đích 2 3 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Hapoel Tel Aviv sẽ đối đầu GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 07/08/2026 trên sân DVTK Stadion. Hai đội bước vào trận đấu với trạng thái phong độ gần nhất tương đối khác nhau, tạo nên cuộc so tài khó đoán về thế trận.

Hapoel Tel Aviv giữ được sự ổn định

Hapoel Tel Aviv có thành tích thắng 1 trận và hòa 1 trận trong 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì được sự ổn định nhất định trước cuộc đối đầu với GKS Katowice.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Hapoel Tel Aviv kết thúc với kết quả hòa. Điều đó có thể khiến đội bóng cần gia tăng mức độ chủ động trên sân, đặc biệt trong những thời điểm muốn tạo khác biệt. Tuy nhiên, việc không phải nhận thất bại ở lần ra sân mới đây vẫn đem lại nền tảng tâm lý tích cực.

GKS Katowice cần lấy lại nhịp thi đấu

GKS Katowice có thành tích 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng này giành chiến thắng trước khi nhận thất bại ở trận mới đây, vì vậy cuộc đấu tại DVTK Stadion sẽ là cơ hội để họ tìm lại sự cân bằng.

Khác với Hapoel Tel Aviv, GKS Katowice phải xử lý sức ép đến từ kết quả gần nhất. Cách đội bóng phản ứng sau thất bại sẽ có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn đầu trận khi đối thủ có thể muốn tận dụng lợi thế tinh thần để đẩy cao nhịp độ.

Cuộc đấu của cách tiếp cận trận đấu

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai bên. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nhịp độ và chuyển hóa những thời điểm chiếm ưu thế thành cơ hội rõ ràng.

Hapoel Tel Aviv có thể hướng đến cách nhập cuộc chủ động hơn nhờ chuỗi kết quả không thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng cần duy trì sự cân bằng giữa việc gây sức ép và hạn chế khoảng trống khi mất bóng, bởi một trận hòa mới đây cho thấy cuộc đấu có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Trong khi đó, GKS Katowice cần tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi. Sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự, cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh khi có bóng, sẽ là những yếu tố giúp đội khách tạo ra thế trận cạnh tranh hơn.

Nhận định trước trận

Hapoel Tel Aviv có điểm tựa từ phong độ gần nhất với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, còn GKS Katowice sở hữu thành tích 1 thắng, 1 thua trong cùng số trận. Sự khác biệt về kết quả mới đây khiến Hapoel Tel Aviv được đánh giá cao hơn về trạng thái tâm lý, nhưng chưa đủ để trận đấu trở thành cuộc so tài một chiều.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự tập trung và khả năng điều chỉnh trong từng thời điểm có thể quyết định cục diện. Hapoel Tel Aviv cần tận dụng sự ổn định hiện tại, trong khi GKS Katowice phải chứng minh rằng thất bại gần nhất chỉ là một bước chững lại. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co và không dễ xác định ưu thế tuyệt đối cho một bên.

Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất H T H H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới GKS Katowice 5 trận gần nhất T T B B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới