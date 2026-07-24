Haraldsson giúp Valur Reykjavik đánh bại Zrinjski ở vòng loại Conference League Valur Reykjavik thắng Zrinjski 1-0 tại Hlídarendi Reykjavik ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, với bàn quyết định của Haraldsson ở phút 65; Zrinjski nhận thất bại tối thiểu trong trận đấu vừa kết thúc.

Valur Reykjavik 1 - 0 Zrinjski Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Valur Reykjavik tiếp đón Zrinjski.

32' S. Veseli nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32', S. Veseli của Valur Reykjavik nhận thẻ vàng, đánh dấu một điểm nóng trong trận đấu tại Hlídarendi Reykjavik.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Zrinjski thay người ở phút 56 Phút 56', Zrinjski điều chỉnh nhân sự khi I. Vidovic vào sân thay A. Nalic.

65' Valur Reykjavik mở tỷ số nhờ T. Haraldsson Phút 65, T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik sau đường kiến tạo của J. Jonsson, đưa tỷ số lên 1-0. Đội chủ sân Hlídarendi Reykjavik vươn lên dẫn trước.

65' Valur Reykjavik thay người ở phút 65 Phút 65, B. Antonsson vào sân thay L. Heimisson bên phía Valur Reykjavik. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn nhân sự cho Valur Reykjavik trong phần còn lại của trận đấu.

65' Valur Reykjavik thay người ở phút 65 Phút 65, Valur Reykjavik đưa J. Palsson vào sân thay D. Gardarson. Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong thời điểm đội chủ nhà đang có lợi thế.

65' Valur Reykjavik thay người ở phút 65 Phút 65, Valur Reykjavik đưa M. Nakkim vào sân thay S. Veseli. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà ở thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

66' Valur Reykjavik điều chỉnh nhân sự Phút 66', Valur Reykjavik thay người: P. Pedersen vào sân thay B. Heimisson. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Valur Reykjavik ghi bàn ở phút 65.

69' Zrinjski thay người ở phút 69 Phút 69', Zrinjski thay người: K. Abramovic vào sân thay A. Ilic khi tỷ số đang là 1-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Zrinjski trong phần còn lại của trận đấu.

69' Zrinjski điều chỉnh nhân sự ở phút 69 Phút 69, Zrinjski đưa V. Grbic vào sân thay M. Vranjkovic. Đội bóng này có thêm sự điều chỉnh khi đang bị Valur Reykjavik dẫn 1-0.

79' J. Palsson nhận thẻ vàng phút 79 Phút 79, J. Palsson (Valur Reykjavik) nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong những phút còn lại.

83' Zrinjski thay người ở phút 83 Phút 83, Zrinjski thay người: T. Juric vào sân thay N. Bilbija. Trong thế đang bị Valur Reykjavik dẫn 1-0, sự xuất hiện của T. Juric có thể tiếp thêm sức cho Zrinjski ở những phút cuối.

84' M. Sakota vào sân cho Zrinjski Phút 84, Zrinjski thay người: M. Sakota vào sân thay M. Cuze. Sự xuất hiện của M. Sakota mang đến thêm một lựa chọn cho Zrinjski trong những phút cuối.

86' Valur Reykjavik thay người ở phút 86 Phút 86', Valur Reykjavik đưa E. Sigurbjornsson vào sân thay A. Skoglund. Đội chủ nhà đang hướng đến việc bảo toàn lợi thế trước Zrinjski trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Valur Reykjavik 1-0 Zrinjski Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:07 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Valur Reykjavik sẽ đối đầu Zrinjski tại UEFA Europa Conference League vào lúc 02h15 ngày 24/07/2026. Cuộc chạm trán diễn ra trên sân Hlídarendi Reykjavik, sân nhà của Valur Reykjavik.

Việc được thi đấu tại Hlídarendi Reykjavik mang đến cho Valur Reykjavik lợi thế quen thuộc về không gian thi đấu. Trong khi đó, Zrinjski sẽ phải thích nghi với điều kiện sân bãi và bối cảnh thi đấu trên sân khách.

Nhận định trước trận

Trận đấu này được đặt trong bối cảnh hai đội cùng hướng đến màn thể hiện tốt tại UEFA Europa Conference League. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Valur Reykjavik và Zrinjski.

Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt trước giờ bóng lăn. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ tận dụng cơ hội trong từng thời điểm.

Điểm đáng chờ đợi

Yếu tố sân nhà là chi tiết đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu này khi Valur Reykjavik được chơi tại Hlídarendi Reykjavik. Zrinjski sẽ cần duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự, đồng thời tìm cách tạo sức ép đủ lớn để hạn chế ảnh hưởng của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Valur Reykjavik có thể tìm cách tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà để tạo thế chủ động. Dù vậy, khi chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ, nhân sự và phong độ của hai bên, mọi đánh giá về cách vận hành chiến thuật chỉ nên được xem là khả năng tham khảo.

Nhận định chung

Valur Reykjavik vs Zrinjski là cuộc so tài chưa thể xác định ưu thế tuyệt đối dựa trên các thông tin hiện có. Sân Hlídarendi Reykjavik tạo điểm tựa cho Valur Reykjavik, còn Zrinjski sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trong chuyến làm khách.

Trận đấu bắt đầu lúc 02h15 ngày 24/07/2026. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn thực tế của hai đội, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và xử lý những cơ hội được tạo ra.

Valur Reykjavik 5 trận gần nhất T B B B T Zrinjski 5 trận gần nhất B T T T T