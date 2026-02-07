Harry Kane lập cú đúp giúp Anh ngược dòng nghẹt thở trước CHDC Congo tại World Cup 2026 Harry Kane tỏa sáng đúng lúc với cú đúp đẳng cấp, giúp tuyển Anh lội ngược dòng thắng 2-1 trước CHDC Congo để chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Đội tuyển Anh vừa trải qua những giây phút đầy sóng gió tại vòng 32 đội World Cup 2026 trước một CHDC Congo thi đấu đầy quả cảm. Dù bị dẫn trước từ rất sớm và liên tục vấp phải sự xuất sắc của thủ thành đối phương, bản lĩnh của những ngôi sao, đặc biệt là đội trưởng Harry Kane, đã giúp "Tam Sư" lật ngược thế cờ trong hiệp hai.

Kane có một ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Gáo nước lạnh từ đại diện châu Phi

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, tuyển Anh chủ động dâng cao nhằm áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, khi các tính toán của HLV Thomas Tuchel còn chưa kịp phát huy tác dụng, lưới của Jordan Pickford đã phải rung lên. Phút thứ 7, Brian Cipenga tận dụng khoảng trống bên hành lang cánh trái, thực hiện cú bứt tốc ngoạn mục trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, mở tỷ số 1-0 cho CHDC Congo.

Bàn thua sớm buộc tuyển Anh phải dồn toàn lực tấn công. Phút 17, Marcus Rashford có quả treo bóng loại bỏ hàng thủ đối phương để Jude Bellingham băng cắt đánh đầu, nhưng thủ môn Lionel Mpasi đã có pha phản xạ xuất thần. Sức ép nghẹt thở được duy trì khi Ezri Konsa và Bellingham liên tiếp có những cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, song sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ chói sáng của Mpasi đã khiến hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về đại diện châu Phi.

Thủ thành Mpasi làm nản lòng các chân sút tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Nút thắt từ những thay đổi của Thomas Tuchel

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành. Nhận thấy sự trì trệ trong lối chơi, HLV Thomas Tuchel đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt. Lần lượt Bukayo Saka, Anthony Gordon và Eberechi Eze được tung vào sân nhằm tăng cường tốc độ và sự đột biến ở hai biên.

Tuchel sớm thực hiện những sự thay đổi người.

Sự thay đổi này ngay lập tức đem lại hiệu quả. Phút 75, từ quả tạt bóng chính xác của Anthony Gordon bên cánh trái, Harry Kane chọn vị trí thông minh, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại Mpasi, quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng như gỡ bỏ áp lực tâm lý nặng nề cho các cầu thủ áo trắng, giúp họ chơi thanh thoát hơn trong những phút cuối.

Đẳng cấp của Harry Kane

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Phút 86, sau tình huống lộn xộn từ cú sút của Bellingham bị cản phá, Anthony Gordon nhanh chóng thu hồi bóng và kiến tạo cho Kane. Ở một góc sút cực hẹp, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich vẫn tung ra cú dứt điểm sấm sét vào nóc lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Kane hóa người hùng đưa Anh vào vòng 16 đội.

Dù rất nỗ lực trong những phút bù giờ, CHDC Congo không thể tạo nên bất ngờ thêm một lần nữa trước hàng thủ đã được tổ chức lại chặt chẽ của tuyển Anh. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp thầy trò Thomas Tuchel chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất tại World Cup 2026.

Thông số trận đấu:

Thống kê Anh CHDC Congo Tỷ số 2 1 Ghi bàn Harry Kane (75', 86') Brian Cipenga (7')

Đội hình ra sân của cả hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.