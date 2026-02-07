Harry Kane lập cú đúp giúp Anh ngược dòng ngoạn mục trước CHDC Congo tại World Cup 2026 Tiền đạo đội trưởng Harry Kane tỏa sáng đúng lúc giúp "Tam sư" lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8. Chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo tại Atlanta mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc gia đình.

Tuyển Anh vừa trải qua 90 phút đầy sóng gió tại Atlanta (Mỹ) trong trận đấu quyết định vận mệnh tại bảng đấu World Cup 2026. Trước một CHDC Congo chơi đầy kỷ luật và khao khát, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã có lúc đứng trước bờ vực bị loại sớm. Tuy nhiên, bản lĩnh của Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc để xoay chuyển cục diện.

Khoảnh khắc người hùng của Harry Kane

Bị đối thủ dẫn trước, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ áo trắng là vô cùng lớn. Trong bối cảnh lối chơi tập thể của "Tam sư" gặp bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của CHDC Congo, Harry Kane đã chứng minh giá trị của một trung phong đẳng cấp thế giới. Với hai pha dứt điểm quyết đoán, tiền đạo 33 tuổi không chỉ mang về chiến thắng 2-1 mà còn chính thức đưa tuyển Anh vào vòng 1/8.

Harry Kane chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng vợ trên khán đài sau trận đấu.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, Harry Kane đã lập tức hướng về phía khán đài. Anh dành cho người vợ Kate Goodland một nụ hôn nồng thắm và bế thiên thần nhỏ của mình trong vòng tay. Sự hiện diện của gia đình trong suốt hành trình tại Mỹ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp Kane vượt qua những chỉ trích về phong độ ở giai đoạn đầu giải đấu.

Dàn WAGs và những cung bậc cảm xúc tại Atlanta

Trên khán đài sân vận động tại Atlanta, sự chú ý không chỉ đổ dồn vào các diễn biến dưới sân mà còn ở khu vực dành cho gia đình các cầu thủ. Jude Bellingham, ngôi sao trẻ của Real Madrid, cũng có khoảnh khắc hạnh phúc khi được bạn gái Ashlyn Castro xuống sân chúc mừng sau một trận đấu cày ải không mệt mỏi ở khu trung tuyến.

Jude Bellingham và bạn gái rạng rỡ sau khi tuyển Anh chính thức giành vé đi tiếp.

Áp lực của trận đấu được thể hiện rõ nét nhất qua gương mặt của Megan Davison, vợ thủ môn Jordan Pickford. Trong bộ áo đấu màu xanh đặc trưng của chồng, cô đã không giấu nổi sự lo lắng, chắp tay cầu nguyện khi tuyển Anh bị dẫn bàn. Chỉ đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, nụ cười nhẹ nhõm mới trở lại với người bạn đời của người gác đền số một tuyển Anh.

Đáng chú ý, Ellie Alderson - vợ của tiền đạo Ollie Watkins - vẫn giữ thói quen mang theo món gà rán (chicken tenders) lên khán đài như một biểu tượng của sự may mắn. Đây là "nghi thức" mà cô đã duy trì từ trận thắng Panama, và có vẻ như sự mê tín này vẫn đang mang lại những tín hiệu tích cực cho đội bóng xứ sở sương mù.

Món gà rán được vợ Ollie Watkins coi là bùa hộ mệnh cho tuyển Anh tại giải đấu năm nay.

Thử thách cực đại tại Azteca

Vượt qua vòng bảng theo cách kịch tính, tuyển Anh sẽ đối mặt với thử thách thực sự ở vòng knock-out: đối đầu với đội chủ nhà Mexico. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra dưới sức ép khủng khiếp từ hàng vạn cổ động viên tại sân vận động huyền thoại Azteca.

Để tiếp tục giấc mơ mang chiếc cúp vàng về nhà sau 60 năm chờ đợi (kể từ năm 1966), HLV Thomas Tuchel chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều ở hệ thống phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, với một Harry Kane đang lấy lại bản năng sát thủ và tinh thần đang lên cao, người hâm mộ Anh hoàn toàn có quyền hy vọng vào một hành trình xa hơn tại kỳ World Cup lịch sử này.