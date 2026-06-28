Harry Kane lập kỷ lục, Jude Bellingham rực sáng giúp Tuyển Anh hạ Panama 2-0 để chiếm ngôi đầu Chiến thắng 2-0 trước Panama không chỉ đưa thầy trò Thomas Tuchel lên đỉnh bảng L World Cup 2026 mà còn chứng kiến Harry Kane và Jude Bellingham thiết lập những cột mốc lịch sử.

Trận đấu cuối cùng tại bảng L World Cup 2026 giữa Tuyển Anh và Panama đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về phía đại diện châu Âu. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel chính thức vượt qua Croatia để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch với sự tỏa sáng rực rỡ của các ngôi sao hàng đầu.

Sự thay đổi táo bạo của Thomas Tuchel

Bước vào trận đấu then chốt tại New Jersey, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Những gương mặt như Bukayo Saka và Marcus Rashford được trao cơ hội ngay từ đầu nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công "Tam sư".

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Dù kiểm soát bóng lên tới hơn 70% trong hiệp một, Tuyển Anh lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Panama. Ngay ở giây thứ 10, Tomas Rodriguez của Panama suýt chút nữa đã tạo nên địa chấn với một cú dứt điểm nguy hiểm. Trong suốt 45 phút đầu tiên, các pha phối hợp của Marcus Rashford hay Jude Bellingham dù nỗ lực nhưng vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Bellingham và Kane: Những khoảnh khắc lịch sử

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở hiệp hai khi Tuyển Anh gia tăng nhịp độ và khai thác mạnh mẽ vào các hành lang cánh. Phút 62, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Jude Bellingham đã có tình huống chọn vị trí thông minh trước khi tung cú vô-lê chân trái đầy uy lực, mở tỷ số trận đấu.

Đẳng cấp của những ngôi sao giúp tuyển Anh giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau một pha dàn xếp đẳng cấp. Bellingham tiếp tục sắm vai kiến tạo với đường chuyền tinh tế để đội trưởng Harry Kane thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Mosquera. Với pha lập công này, Harry Kane chính thức đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất của Tuyển Anh tại đấu trường World Cup.

Harry Kane góp phần giúp tuyển Anh đánh bại Panama. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh Kane, Jude Bellingham cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ Anh trẻ nhất kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại vòng chung kết thế giới. Những con số thống kê này cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế của bộ đôi này trong sơ đồ chiến thuật của Thomas Tuchel.

Điểm tựa kinh nghiệm và nỗi lo chấn thương

Dù giành chiến thắng, Tuyển Anh cũng phải chịu tổn thất khi hậu vệ Jarell Quansah phải rời sân sớm do chấn thương cổ chân. Sự thay đổi này buộc Thomas Tuchel phải đưa lão tướng Jordan Henderson vào sân để ổn định tuyến giữa. Đáng chú ý, Henderson cũng ghi danh vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên tham dự 7 giải đấu lớn liên tiếp.

Thông số trận đấu Panama Anh Tỷ số 0 2 Bàn thắng - Bellingham (62'), Kane (67') Kiểm soát bóng 30% 70%

Khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng L, Tuyển Anh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Thầy trò Thomas Tuchel giờ đây sẽ hướng tới vòng loại trực tiếp với sự tự tin cao độ, dù vấn đề nhân sự nơi hàng thủ sau chấn thương của Quansah sẽ là bài toán cần lời giải sớm.