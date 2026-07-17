Harry Kane phá vỡ im lặng sau cú sốc World Cup: Thomas Tuchel gây bão vì đổ lỗi cho ADN tuyển Anh Sau thất bại cay đắng trước Argentina tại bán kết World Cup 2026, đội trưởng Harry Kane thừa nhận tuyển Anh vẫn thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định, trong khi HLV Thomas Tuchel đối mặt làn sóng chỉ trích vì những phát ngôn về năng lực của học trò.

Giấc mơ mang bóng đá "trở về nhà" của người Anh một lần nữa tan vỡ theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Tại bán kết World Cup 2026, dù đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Anthony Gordon, "Tam sư" vẫn phải ngậm ngùi nhìn Argentina lội ngược dòng thành công. Bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez ở những phút cuối và pha lập công quyết định của Lautaro Martinez trong thời gian bù giờ đã chính thức khép lại hành trình của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Kane cho rằng tuyển Anh đã không thể duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số và phải trả giá bằng màn ngược dòng của Argentina

Harry Kane và nỗi ám ảnh về "mảnh ghép cuối cùng"

Ít giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng Harry Kane đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Tiền đạo 32 tuổi không giấu được sự thất vọng khi tuyển Anh một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp thế hệ vàng của bóng đá Anh duy trì vị thế ở các giải đấu lớn, nhưng danh hiệu vẫn là thứ xa xỉ.

"Chúng tôi đã ở rất gần, thực sự rất gần một trận chung kết nữa nhưng như vậy vẫn là chưa đủ," Kane bộc bạch. "Suốt tám năm qua, chúng tôi luôn ở sát thành công nhưng vẫn thiếu mảnh ghép cuối cùng để bước lên đỉnh cao."

Dù đối mặt với nỗi đau lớn, chân sút sinh năm 1993 vẫn khẳng định sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Đáng chú ý, Kane cũng bỏ ngỏ khả năng tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Anh dẫn chứng trường hợp của Lionel Messi – người vẫn tỏa sáng ở tuổi 39 – như một động lực để bản thân hướng tới kỳ World Cup tiếp theo sau 4 năm nữa.

Cú xoay chuyển chiến thuật sai lầm của Thomas Tuchel

Trong khi Kane nhận được sự đồng cảm, HLV Thomas Tuchel lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt về mặt chiến thuật. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi chiến lược gia người Đức quyết định rút Anthony Gordon – cầu thủ đang chơi thăng hoa – để thay bằng trung vệ Ezri Konsa nhằm bảo toàn tỷ số 1-0.

Việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ cùng những sự thay đổi nhân sự sau đó như rút Declan Rice và Reece James đã khiến tuyển Anh hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến. Hệ quả là Argentina đã tận dụng tối đa khoảng trống để gia tăng sức ép và lật ngược thế cờ.

HLV Thomas Tuchel bảo vệ các quyết định thay người, khẳng định nguyên nhân thất bại không nằm ở chiến thuật

Phát ngôn gây tranh cãi về "ADN" của cầu thủ Anh

Đáp trả những chỉ trích, Thomas Tuchel đã đưa ra một nhận định gây sốc khi đổ lỗi cho bản sắc chơi bóng của các học trò thay vì thừa nhận sai lầm trong điều chỉnh. Ông cho rằng khả năng kiểm soát bóng đỉnh cao dường như không nằm trong "ADN" của người Anh như cách mà Tây Ban Nha hay Argentina đang sở hữu.

"Không có bất kỳ hệ thống chiến thuật nào trên thế giới có thể cứu vãn nếu các cầu thủ chơi quá thụ động," Tuchel khẳng định. "Tôi muốn đội hình dâng cao để áp sát hai biên, nhưng các cầu thủ lại lùi quá sâu và không đủ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi."

Tương lai nào cho triều đại Tuchel tại FA?

Bất chấp làn sóng phản đối từ người hâm mộ sau những phát biểu có phần "đụng chạm", cựu thuyền trưởng Chelsea khẳng định ông vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Tuchel tin rằng đội hình hiện tại vẫn còn một đẳng cấp nữa cần phải khai phá để có thể chinh phục các danh hiệu lớn.

Nhìn chung, thất bại tại World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt kết quả mà còn mở ra những bài toán hóc búa về triết lý bóng đá của người Anh. Liệu sự thực dụng của Tuchel có thực sự phù hợp với thế hệ tài năng hiện tại, hay tuyển Anh cần một hướng đi khác để tìm thấy "mảnh ghép cuối cùng" mà Harry Kane hằng ao ước?