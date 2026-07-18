Harry Kane và lời nguyền danh hiệu: Nỗi đau World Cup 2026 xóa nhòa vinh quang Bundesliga Thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của Harry Kane, khi những kỷ lục ghi bàn tại Bayern Munich vẫn không thể giúp anh chạm tay vào vinh quang quốc tế.

Trận thua Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số; đó là một nhát dao đâm vào tham vọng vĩ đại nhất của Harry Kane. Dù vừa giải được cơn khát danh hiệu tập thể bằng chức vô địch Bundesliga đầy thuyết phục cùng Bayern Munich, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là một vùng cấm nghiệt ngã đối với thủ quân tuyển Anh.

Harry Kane và tuyển Anh dừng bước tại bán kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Nghịch lý giữa Munich và Tam Sư

Nhìn vào những gì Harry Kane đã thể hiện tại Đức ở mùa giải 2025/2026, không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của anh. Với 58 bàn thắng trên mọi đấu trường và việc phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Bundesliga, chân sút sinh năm 1993 đã chứng minh mình không còn là "vua không vương miện" khi bước lên bục vinh quang cùng Bayern Munich tại Allianz Arena. Thế nhưng, trong màu áo trắng của tuyển Anh, anh lại mang một diện mạo đầy trớ trêu.

Tại sân vận động Azteca, khi đội nhà cần một khoảnh khắc định đoạt, thủ quân của tuyển Anh lại trở nên lạc lõng. Thống kê chỉ ra thực tế phũ phàng: Kane chỉ có vỏn vẹn 26 lần chạm bóng và không một lần hiện diện trong vòng cấm đối phương. Đây là minh chứng cho thấy Harry Kane đang dần hụt hơi trong những cuộc đấu đòi hỏi tốc độ và sự bùng nổ tức thời trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Hệ thống của Tuchel và sự bế tắc chiến thuật

Thomas Tuchel đã cố gắng xây dựng một hệ thống thực dụng cho tuyển Anh, tuy nhiên, chính điều này đã vô tình bóp nghẹt khả năng của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich. Kane phải lùi sâu, nỗ lực tranh chấp như một tiền vệ phòng ngự để hỗ trợ tuyến giữa. Sự hy sinh này khiến tuyển Anh mất đi nanh vuốt sắc bén nhất ở tuyến đầu vào những thời điểm quyết định.

Ở tuổi 33, Harry Kane đang phải chạy đua với thời gian. Dù anh khẳng định có thể duy trì sự bền bỉ như Lionel Messi, nhưng môi trường khốc liệt của World Cup không có chỗ cho những đôi chân đã mỏi mệt sau một mùa giải cày ải tới 58 trận đấu đỉnh cao.

Harry Kane khó lòng dành danh hiệu với tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Di sản dang dở của chân sút vĩ đại nhất

Di sản của Harry Kane tại đội tuyển Anh đang trở nên kỳ lạ. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử quốc gia, người sớm muộn cũng sẽ cán mốc 100 bàn thắng cho Tam Sư. Anh đã có danh hiệu cấp câu lạc bộ, nhưng mảnh ghép cuối cùng là một chức vô địch quốc tế vẫn cứ mãi lẩn tránh. Thất bại trước người Argentina cũng khiến hy vọng giành Quả bóng vàng của anh dần tan biến.

Nước Anh có lẽ sẽ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Harry Kane cho chiến dịch EURO 2028, bởi hiện tại Tam Sư vẫn chưa tìm thấy sự kế thừa xứng đáng ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, sau khi đã chinh phục được Bundesliga, việc lỡ hẹn với World Cup 2026 có lẽ là vết hằn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của anh. Anh có thể giành thêm nhiều đĩa bạc tại Đức, nhưng giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng cùng tuyển quốc gia có thể đã khép lại ở tuổi 33 đầy tiếc nuối.