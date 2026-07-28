Harry Maguire mong Ole Gunnar Solskjaer sớm trở lại dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh Trung vệ Manchester United nhấn mạnh lòng biết ơn với Ole Gunnar Solskjaer, người đưa anh đến Old Trafford và luôn biết cách tạo niềm tin cho cầu thủ.

Harry Maguire hy vọng Ole Gunnar Solskjaer sẽ sớm trở lại làm việc tại giải Ngoại hạng Anh. Trung vệ Manchester United cho rằng cựu huấn luyện viên của mình là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh, không chỉ bởi quyết định đưa anh đến Old Trafford mà còn nhờ cách xây dựng sự tự tin cho cầu thủ trong môi trường áp lực.

Ole Gunnar Solskjaer vẫn giữ mối quan hệ tốt với Maguire. Ảnh: Getty.

Maguire nhắc lại ảnh hưởng của Solskjaer

Solskjaer rời Manchester United vào năm 2021 và từ đó liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Anh. Công việc gần nhất của chiến lược gia người Na Uy là tại Besiktas, nơi ông bị sa thải sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi Europa League và vòng play-off Conference League.

Với Maguire, mối liên hệ với Solskjaer mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt. Chính cựu thuyền trưởng người Na Uy đã đưa trung vệ này đến Manchester United, mở ra chặng đường gắn với một trong những môi trường có sức ép lớn nhất bóng đá Anh.

Maguire nói: “Ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời và một người vô cùng đáng mến. Ông ấy là huyền thoại lớn của câu lạc bộ, mọi người đều dành cho ông sự tôn trọng rất lớn. Ông ấy là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Ông đưa tôi đến câu lạc bộ và tôi mãi biết ơn vì đường đời chúng tôi đã giao nhau.”

Khả năng kết nối cầu thủ là dấu ấn nổi bật

Điều Maguire đánh giá cao nhất không chỉ là vai trò của Solskjaer trong quyết định chuyển nhượng, mà còn là năng lực quản trị con người. Theo trung vệ Manchester United, một huấn luyện viên cởi mở và biết lắng nghe có thể tạo khác biệt rõ rệt khi các cầu thủ phải đối mặt với kỳ vọng thường trực tại Old Trafford.

“Ông ấy luôn cho tôi lời khuyên và đối xử tuyệt vời với tôi. Ông ấy biết cách khơi dậy phong độ tốt nhất từ mọi người, luôn sẵn sàng lắng nghe và biết cách trò chuyện với cầu thủ,” Maguire chia sẻ.

Trung vệ này cũng nhấn mạnh: “Ở câu lạc bộ này áp lực luôn rất lớn, nên việc có một huấn luyện viên cởi mở, khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự tin là điều cực kỳ quan trọng.”

Một quan hệ vẫn được duy trì sau khi rời Old Trafford

Maguire và Solskjaer vẫn giữ quan hệ thân thiết, thường xuyên trò chuyện và gặp nhau tại Manchester khi lịch trình cho phép. Sự gắn bó đó cho thấy ảnh hưởng của Solskjaer với các cầu thủ cũ không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở cách ông duy trì sự gần gũi trong phòng thay đồ.

Đầu năm nay, Solskjaer từng được cân nhắc cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền tại Manchester United. Tuy nhiên, đội bóng đã chọn Michael Carrick. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Manchester United tích lũy nhiều điểm nhất giải trong phần còn lại mùa giải, cán đích thứ ba và giành vé dự Champions League trước ba vòng đấu. Carrick sau đó được bổ nhiệm chính thức trước vòng cuối.

Trong chuyến du đấu tại Na Uy gần đây, Carrick đã gặp lại Solskjaer. Theo nguồn tin, cựu danh thủ người Na Uy đang có tinh thần rất tốt. Từ góc nhìn của Maguire, điều còn lại là một cơ hội phù hợp để Solskjaer bắt đầu chương tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.