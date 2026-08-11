Harry Maguire tin tưởng hai tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans sẽ nâng tầm tuyến giữa Man Utd Trung vệ Harry Maguire đánh giá cao sự hòa nhập của Andrey Santos và khẳng định Youri Tielemans đủ đẳng cấp để lập tức tỏa sáng tại Manchester United.

Trung vệ Harry Maguire vừa lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào hai bản hợp đồng mới của Manchester United là Andrey Santos và Youri Tielemans. Trong bối cảnh Quỷ đỏ vừa hoàn tất đợt tái thiết tuyến giữa trị giá gần 85 triệu bảng, kinh nghiệm và góc nhìn của Maguire mang đến bức tranh toàn cảnh về diện mạo mới của đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV Michael Carrick.

Maguire đưa ra nhận định về hai tân binh của Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Andrey Santos và bước tiến vượt bậc tiền mùa giải

Chuyển đến từ Chelsea với mức phí 50 triệu bảng cùng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031, tiền vệ trẻ Andrey Santos nhanh chóng chứng tỏ giá trị chuyên môn. Cầu thủ người Brazil là một trong những gương mặt có mặt sớm nhất trong chuyến tập huấn tiền mùa giải của Manchester United.

Đánh giá về người đàn em, Harry Maguire hào hứng chia sẻ: "Andrey đã ở đây từ những phút đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải và cậu ấy thật tuyệt vời. Bạn thực sự có thể cảm nhận được sự tiến bộ mà cậu ấy đang đạt được." Dưới sự chỉ bảo trực tiếp của HLV Michael Carrick, Santos đang thể hiện nhãn quan chuyền bóng vượt trội cùng khả năng điều tiết nhịp độ lối chơi.

Youri Tielemans và kỳ vọng tỏa sáng tức thì

Bên cạnh nhân tố trẻ Santos, sự bổ sung Youri Tielemans mang lại kinh nghiệm dày dặn cho tuyến giữa Quỷ đỏ. Manchester United đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng từ Aston Villa để sở hữu ngôi sao 29 tuổi. Mặc dù quá trình hội quân bị gián đoạn do chấn thương gân kheo gặp phải khi làm nhiệm vụ cùng tuyển Bỉ tại World Cup, tài năng của Tielemans vẫn nhận được sự đánh giá rất cao.

Từng có thời gian kề vai sát cánh cùng Tielemans trong màu áo Leicester City, Maguire thấu hiểu rõ năng lực của người đồng đội cũ: "Youri, tôi đã chơi cùng cậu ấy ở Leicester trong vài tháng, vì vậy tôi biết khả năng và tài năng mà cậu ấy có. Youri đang ở độ tuổi mà khi đến đây, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không cần thời gian hòa nhập. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ lớn cho câu lạc bộ."

Tái thiết tuyến giữa sau biến số chuyển nhượng

Việc chiêu mộ thành công Andrey Santos và Youri Tielemans đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch củng cố lực lượng của đội chủ sân Old Trafford. Trước đó, thương vụ hỏi mua Ederson trị giá 35 triệu bảng từ Atalanta đã bất ngờ đổ vỡ ở những khâu cuối cùng vì lý do kiểm tra y tế.

Với sự kết hợp giữa sức trẻ, khả năng sáng tạo của Santos và bản lĩnh trận mạc của Tielemans, khu trung tuyến của Manchester United hứa hẹn sẽ có màn lột xác mạnh mẽ trong mùa giải mới.