Quốc phòng - An ninh Hậu phương vững cho tiền tuyến mạnh Từ những đề án mang tầm chiến lược đến công tác bảo đảm thường xuyên, ngành hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đang từng bước xây dựng nền hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Ngành HC-KT bảo đảm phương tiện cho tất cả các nhiệm vụ của LLVT tỉnh

Chiến lược dài hạn

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác tham mưu HC-KT của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ bảo đảm hiệu quả cho các nhiệm vụ thường xuyên và những chiến dịch lớn như: Chiến dịch Quang Trung, xây dựng 60 căn nhà thuộc dự án Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực hay hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới… mà ngành HC-KT còn tập trung xây dựng nhiều đề án chiến lược có ý nghĩa lâu dài, từng bước hoàn thiện tiềm lực hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ.

Nổi bật là đề án Phát triển tăng gia sản xuất, chế biến trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo với tổng kinh phí hơn 87 tỷ đồng. Không dừng ở mục tiêu cải thiện đời sống bộ đội, đề án hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, hiện đại, chủ động nguồn thực phẩm sạch, sẵn sàng đáp ứng cả nhiệm vụ thường xuyên lẫn yêu cầu chiến đấu trong mọi tình huống. Song song đó, ngành HC-KT đã tham mưu xây dựng 33 phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, đồng thời phối hợp xử lý hơn 82 ha đất quốc phòng bị chồng lấn, lấn chiếm, góp phần quản lý chặt chẽ quỹ đất và khai thác hiệu quả nguồn lực phục vụ quốc phòng.

Nhiều dự án quy mô lớn cũng được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, từ hệ thống camera giám sát cho các đơn vị, các công trình cấp nước sạch, đến đề án Nâng cấp trụ sở Ban CHQS cấp xã, xây dựng nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh và xử lý các điểm chồng lấn đất quốc phòng...

Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ngành HC-KT đã tham mưu xây dựng đề án Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2026 - 2030. Khi được triển khai, hệ thống phương tiện, trang bị sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Công tác kiểm tra “3 nổ” trong huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm an toàn tuyệt đối

Điểm chung của các đề án này không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà ở việc chuyển trọng tâm từ bảo đảm trước mắt sang xây dựng tiềm lực hậu cần dài hạn. Không chỉ chuyển động mạnh mẽ ở sở chỉ huy mà ở cấp cơ sở cũng có những bước tiến tích cực. Ban CHQS các xã chủ động quy hoạch đất xây dựng doanh trại, trụ sở, khu tăng gia sản xuất; bảo đảm nơi làm việc, sinh hoạt cho lực lượng quân sự chính quy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để củng cố nền quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.

Bảo đảm toàn diện để nâng cao sức chiến đấu

Sức mạnh chiến đấu không chỉ được tạo nên trên thao trường mà còn bắt đầu từ những quyết sách hậu cần đúng, đủ và đi trước một bước. Theo Thượng tá Võ Duy Hoàng - Chủ nhiệm Phòng HC-KT, Bộ CHQS tỉnh, hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến các cấp đã được rà soát, bổ sung hoàn chỉnh; vật chất hậu cần, đạn dược và trang bị kỹ thuật được dự trữ đầy đủ theo quy định... Đồng thời phục vụ hiệu quả diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã trên toàn tỉnh.

Chiến sĩ tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Bộ binh 994A

Từ bữa ăn của bộ đội, chăm sóc sức khỏe, doanh trại đến bảo đảm kỹ thuật vũ khí trang bị đều được triển khai đồng bộ. Trong lĩnh vực quân nhu, mọi chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội đều được bảo đảm đầy đủ. Hoạt động tăng gia sản xuất tiếp tục phát huy hiệu quả với mô hình VAC kết hợp trạm chế biến tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 994A và các mô hình chăn nuôi tập trung ở đơn vị biên giới. 6 tháng đầu năm, doanh thu từ tăng gia sản xuất và các hoạt động có thu đạt gần 4,9 tỷ đồng, hoàn thành gần 57% kế hoạch năm, góp phần cải thiện đời sống bộ đội và giảm áp lực ngân sách.

Quân y tiếp tục là điểm sáng khi quân số khỏe bình quân đạt 99,54%, tỷ lệ chiến sĩ mới đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 sau một tháng huấn luyện đạt 72,4%, vượt chỉ tiêu đề ra. Mô hình Quân - dân y kết hợp tại Bệnh xá Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, vừa phục vụ người dân trên đảo.

Lĩnh vực doanh trại cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với việc hoàn thiện hồ sơ 6 công trình mới, nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 công trình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư địa phương đạt trên 90%, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh góp sức xây dựng trường học ở vùng biên giới

Ở lĩnh vực kỹ thuật, 100% quyết định điều động, cấp phát và thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện đúng quy định; hệ số kỹ thuật luôn duy trì ở mức cao, bảo đảm đồng bộ cho các đơn vị, nhất là trên tuyến biên giới và hải đảo. Công tác kiểm tra kỹ thuật trong huấn luyện chiến sĩ mới được tổ chức chặt chẽ, an toàn tuyệt đối…

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định: Khối lượng nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong thời gian tới tiếp tục tăng cao với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức biên chế, huấn luyện giai đoạn 2, diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Trong điều kiện nhiệm vụ quốc phòng ngày càng mở rộng, hậu cần - kỹ thuật không còn chỉ là lực lượng bảo đảm phía sau mà đang trở thành một thành tố trực tiếp tạo nên sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Một hậu phương được xây dựng vững chắc bằng tầm nhìn chiến lược và sự chủ động trong bảo đảm sẽ tiếp tục là nền tảng để LLVT tỉnh Lâm Đồng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.