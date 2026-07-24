Pháp luật - Đời sống Hãy là công dân số có trách nhiệm Mạng xã hội mang đến cơ hội kết nối nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát tán tin giả chỉ từ một cú nhấp chuột. Trách nhiệm của mỗi công dân số là kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Công an xã Đức Lập làm việc với trường hợp vi phạm

Xử phạt nhiều trường hợp

Chỉ cần vài giây, một bài viết trên mạng xã hội có thể được lan truyền đến hàng ngàn người. Cũng chỉ trong vài giây ấy, một thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT). Đáng chú ý, không phải ai lan truyền thông tin sai sự thật cũng là người trực tiếp tạo ra nội dung. Thực tế, nhiều người chỉ đơn giản nhấn nút “chia sẻ”, bình luận theo số đông hoặc đăng lại từ một tài khoản khác mà không kiểm chứng nguồn tin. Chính những hành động tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành mắt xích khiến thông tin giả lan truyền với tốc độ nhanh hơn.

Thời gian gần đây, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Sơn Mỹ phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội của C.T.T. và V.K.H., cùng trú tại địa phương, đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung chưa được kiểm chứng, mang tính phiến diện, dễ gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Làm việc với cơ quan công an, cả 2 thừa nhận do thiếu hiểu biết, muốn tăng tương tác trên mạng xã hội nên đã chia sẻ các bài viết mà không kiểm chứng nguồn tin. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, 2 trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Một vụ việc khác cũng cho thấy hậu quả từ việc sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp Công an xã Đức Lập phát hiện tài khoản facebook của bà H.T.T.H. đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều nội dung có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.

Qua xác minh, bà H.T.T.H. thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ và bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Đức Lập đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng theo điểm a Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Đồng thời, người vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Sơn Mỹ làm việc với các trường hợp vi phạm

Công dân số không tiếp tay cho tin giả

Sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến việc tạo ra hình ảnh, video hay giọng nói giả ngày càng dễ dàng và tinh vi hơn. Tin giả vì thế không còn đơn thuần là những dòng chữ bịa đặt mà có thể được ngụy trang dưới dạng video, hình ảnh hoặc âm thanh rất khó phân biệt thật - giả.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân số hiện nay khi tham gia không gian mạng. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tiếp tay cho thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Điều đó cũng có nghĩa, không chỉ người tạo ra tin giả mà cả người cố tình hoặc vô ý phát tán thông tin sai sự thật đều có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng - Trưởng Công an xã Đức Lập cho biết, để không trở thành “mắt xích” phát tán thông tin sai sự thật, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không” khi sử dụng mạng xã hội: không tin những thông tin chưa được kiểm chứng; không bình luận khi chưa xác minh đầy đủ nội dung; không chia sẻ bài viết, hình ảnh, video chưa rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu xuyên tạc, sai sự thật. Thực hiện tốt nguyên tắc này không chỉ giúp mỗi người tránh những rủi ro pháp lý mà còn góp phần hạn chế sự lan truyền của tin giả, xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.