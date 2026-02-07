Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng chất vấn nhiều vấn đề về giáo dục và khoa học - công nghệ Chiều 2/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu tiến hành phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu tập trung chất vấn việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy; kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mở rộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ thực trạng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh là người dân tộc thiểu số; định hướng phát triển các trường liên cấp tại khu vực biên giới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến quan tâm đến nguyên nhân tỷ lệ học sinh THCS được học 2 buổi/ngày còn thấp và các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo viên.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên chất vấn

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên cho biết, ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW bằng chương trình hành động số 08-CTr/TU và nhiều kế hoạch chuyên đề, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn.

Đại biểu Vi Thị Thảo Quyên đặt câu hỏi chất vấn ngành giáo dục

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đang tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đầu tư cơ sở vật chất trường học.

Ngành đã rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp quy mô trường lớp; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, chuyển đổi số, ngoại ngữ và giáo dục STEM; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phòng, chống bạo lực học đường.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học và địa bàn cùng những hạn chế về cơ sở vật chất vẫn là khó khăn lớn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và việc mở rộng dạy học 2 buổi/ngày.

Đại biểu Nguyễn Thị Toàn Thắng đặt câu hỏi chất vấn tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Về đầu tư cơ sở vật chất, ngành đã tham mưu triển khai kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến giai đoạn này, lĩnh vực giáo dục được bố trí hơn 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để kiên cố hóa trường lớp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh hiện có 24 trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú với hơn 9.100 học sinh. Ngành đang chuẩn bị đưa 2 trong 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027; đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường hướng nghiệp và phân luồng học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên trả lời chất vấn của đại biểu

Liên quan đến dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS, Giám đốc Sở cho biết, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày hiện mới đạt 23,29%, nguyên nhân chủ yếu do thiếu phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học và giáo viên.

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng buổi học thứ 2 theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ và tư vấn tâm lý học đường.

Về công tác phòng, chống bạo lực học đường, Giám đốc Sở khẳng định, ngành giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc; nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

Đại biểu Phan Nguyên Ngọc Dung chất vấn lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung chất vấn về giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các đại biểu cho rằng, mặc dù tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch thông minh và năng lượng tái tạo nhưng hạ tầng khoa học và công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng như việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở cấp xã còn thiếu, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo còn thấp, khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn vẫn khá lớn.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả bước đầu. Đến nay, tỉnh hoàn thành 158/264 nhiệm vụ Trung ương giao và hoàn thành 30/55 chỉ tiêu theo kế hoạch của tỉnh; các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo lộ trình.

Đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp

Tuy nhiên, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn như: tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành chậm do sáp nhập địa giới hành chính; hạ tầng viễn thông vẫn còn 112 vị trí lõm sóng, mới khắc phục được 45 điểm; còn 42/124 xã, phường, đặc khu chưa có nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh mới có 16 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 57 tổ chức khoa học và công nghệ; số doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo còn hạn chế.

Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý (GIS) của tỉnh nhằm hình thành kho dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Ông Võ Thành Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu

Ngành sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực có lợi thế như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch thông minh, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phối hợp bố trí nhân lực công nghệ thông tin cho cấp xã, triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số", nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới của tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngành sẽ tiếp tục chủ động tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng số và nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần tạo nền tảng để tỉnh Lâm Đồng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong giai đoạn tới.