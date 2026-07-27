Chính trị HĐND tỉnh Lâm Đồng khai mạc Kỳ họp lần thứ năm Sáng 27/7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp lần thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp

Kỳ họp được kết nối trực tuyến với các phường, xã và đặc khu Phú Quý.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 17 dự thảo nghị quyết, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn sau khi tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất.

Việc xem xét, quyết định các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương; đồng thời tạo hành lang pháp lý để địa phương khai thác hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 (đợt 6); kéo dài thời gian bố trí vốn đối với một số dự án đủ điều kiện theo quy định.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo HĐND tỉnh, đây là những quyết định mang tính chiến lược, định hướng phân bổ nguồn lực đầu tư của tỉnh trong cả giai đoạn 2026 - 2030.

Việc lựa chọn danh mục dự án phải bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và phù hợp với định hướng phát triển không gian mới của tỉnh sau hợp nhất; tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí ngân sách.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong bối cảnh tỉnh đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", đầu tư công được xác định phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Kỳ họp cũng xem xét quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và phương án bố trí các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; phòng, chống ma túy và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

Những nội dung này liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Các đại biểu dự kỳ họp

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội, kỳ họp xem xét quy định hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp tài sản tại ngân hàng; quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Đại biểu dự kỳ họp

Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp với quy định của pháp luật và phạm vi hành chính sau sắp xếp; phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất các quỹ hiện có; quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho các tổ chức cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI được kỳ vọng sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và nguồn lực để địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong giai đoạn tới.