Chính trị HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát các công trình, dự án đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1 Sáng 7/8, đoàn công tác của HĐND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Bảo Lâm 1 về việc bàn giao, tiếp nhận các công trình, dự án đầu tư công; việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và bản đồ địa chính trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi làm việc giữa HĐND tỉnh Lâm Đồng với xã Bảo Lâm 1

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi và xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm cũ), với tổng diện tích tự nhiên 204,43 km2.

Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 Trần Đình Phước báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi hợp nhất, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 là 134,385 tỷ đồng đầu tư cho 32 công trình dự án. Đến hết tháng 7/2025, khối lượng đã thực hiện và giải ngân là 58,925 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch.



Trong đó có 23 công trình, dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm cũ (nay thuộc Khu vực Bảo Lâm) làm chủ đầu tư, với số vốn bố trí là 89,5 tỷ đồng. Xã Bảo Lâm 1 dự kiến tiếp nhận chuyển tiếp quản lý thực hiện sau hợp nhất là 6 công trình, dự án với tổng kinh phí 10,859 tỷ đồng. Đối với các công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đã chuyển giao về cấp tỉnh quản lý đang chờ UBND tỉnh bổ sung lại nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Đại biện Phòng Kinh tế xã Bảo Lâm 1 báo cáo tại buổi làm việc

Đặc biệt, dự án Vòng xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng cũ có diện tích đất ở, vật kiến trúc của người dân xung quanh rất lớn, nên cần nhiều kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nguồn chi phí Dự án được cấp để bồi thường, giải phóng mặt bằng không đủ, việc bố trí quỹ đất để thực hiện tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng cũng chưa được thực hiện. Do đó, chủ đầu tư chưa thể triển khai được Dự án.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng khu vực Bảo Lâm báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh những thuận lợi, xã Bảo Lâm 1 đang gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc như: Một số công trình, dự án đầu tư vướng vào ranh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản theo Quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ nên buộc phải tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn sự nghiệp trước đây được giao cho các đơn vị sự nghiệp của huyện Bảo Lâm cũ làm chủ đầu tư, nhưng đến nay xã Bảo Lâm 1 không có đơn vị sự nghiệp nên đang gặp khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Tường Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

UBND xã Bảo Lâm 1 kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần sớm tham mưu ban hành quyết định về phân cấp, phân quyền đầu tư công trên địa bàn để UBND cấp xã làm căn cứ, cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời, sớm có ý kiến để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản theo Quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và bản đồ địa chính, hiện tại xã Bảo Lâm 1 đang khai thác hồ sơ, dữ liệu trên nền dữ liệu của 3 địa phương hợp nhất là thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi và xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm cũ). Địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, hiện nay, xã Bảo Lâm 1 có diện tích tự nhiên rộng và phần lớn diện tích bị chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản theo Quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ; diện tích đất lâm nghiệp đưa ra quy hoạch 3 loại rừng, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa thể cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, xã Bảo Lâm 1 đang cùng lúc quản lý thực hiện 3 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt (quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Quảng và xã Lộc Ngãi) nên có sự chồng chéo; do diện tích thuộc quy hoạch khoáng sản quá lớn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai khi nhu cầu xây dựng của người dân không ngừng tăng lên.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đối với tài sản công, sau hợp nhất, xã Bảo Lâm 1 được giao tiếp quản 11 trụ sở làm việc của huyện Bảo Lâm cũ và 3 địa phương gồm thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi, xã Lộc Quảng; đồng thời, được tạm giao 3 phương tiện xe ô tô để quản lý sử dụng. Trong đó, có một số trụ sở làm việc được giao tiếp quản đang bắt đầu sử dụng cần có cơ chế cụ thể để tránh bị xuống cấp, lãng phí trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đã có những trao đổi, đóng góp để xã Bảo Lâm 1 thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính và quản lý tốt tài sản công trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã Bảo Lâm 1 đạt được.

“ Xã Bảo Lâm 1 cần tập trung quản lý, sử dụng tốt các tài sản công liên quan đến cơ sở hạ tầng, đất đai trên địa bàn tránh thất thoát, lãng phí; sớm có báo cáo kiến nghị việc bố trí lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Đối với các công trình, dự án đầu tư công, cần chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai có hiệu quả khi được phân bổ, tiếp nhận các nguồn vốn được chuyển giao.

Những khó khăn, đề xuất khác sẽ được HĐND tỉnh tiếp thu để kiến nghị các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian tới.